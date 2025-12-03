Νίγηρας και Μπουρκίνα Φάσο υπέρ του μαροκινού σχεδίου για αυτονομία στη Δυτική Σαχάρα

Οι υπουργοί Εξωτερικών του Νίγηρα και της Μπουρκίνα Φάσο εξέφρασαν την αμέριστη στήριξή τους στη μαροκινή πρωτοβουλία για αυτονομία στην περιοχή της Δυτικής Σαχάρας, σε κατ’ιδίαν συναντήσεις με τον μαροκινό ομόλογό τους, Νάσερ Μπουρίτα, χτες Τρίτη, στο περιθώριο Διάσκεψης για τα Θύματα της Τρομοκρατίας στην Αφρική, η οποία διεξάγεται από χτες στο Ραμπάτ.

Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός Εξωτερικών, Συνεργασίας και Νιγηριανών του εξωτερικού, Μπακαρί Γιάου Σανγκαρέ, δήλωσε, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον μαροκινό ΥΠΕΞ, ότι η χώρα του χαιρετίζει την έγκριση του «ιστορικού ψηφίσματος 2797» από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, επισημαίνοντας ότι το ψήφισμα αυτό κατοχυρώνει το σχέδιο αυτονομίας, σε πλαίσιο μαροκινής κυριαρχίας, που έχει καταθέσει το Μαρόκο, ως «σοβαρή, αξιόπιστη και βιώσιμη βάση για την επίτευξη λύσης στο ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας».

Η Μπουρκίνα Φάσο, δια στόματος του επικεφαλής της διπλωματίας της, υπουργού Εξωτερικών, Περιφερειακής συνεργασίας και Ομογένειας, Καραμόκο Ζαν Μαρί Τραορέ, επανέλαβε τη «σταθερή και ακλόνητη στήριξή της υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας του Μαρόκου», χαιρετίζοντας παράλληλα την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του «ιστορικού» ψηφίσματος 2797, το οποίο τάσσεται υπέρ της πρότασης αυτονομίας που έχει υποβάλλει το Μαρόκο, ως «σοβαρή, αξιόπιστη και βιώσιμη βάση για την επίτευξη λύσης στο ζήτημα της μαροκινής Σαχάρας». Πιο συγκεκριμένα, ο ΥΠΕΞ της Μπουρκίνα Φάσο χαρακτήρισε τη μαροκινή πρωτοβουλία για αυτονομία ως τη «μόνη αξιόπιστη και ρεαλιστική λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα», ενώ χαιρέτισε και το άνοιγμα Γενικού Προξενείου στην πόλη Ντάχλα από την Μπουρκίνα Φάσο στις 23 Οκτωβρίου 2020. Από την πλευρά του, ο μαροκινός ΥΠΕΞ, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Μπουρκίνα Φάσο για τη συνεπή και ακλόνητη στάση της.