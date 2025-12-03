Γιουβέντους – Ουντινέζε 2-0: «Επαγγελματική» πρόκριση για τους «μπιανκονέρι» στο Κύπελλο

Μια εύκολη πρόκριση στα προημιτελικά του Coppa Italia πήρε η Γιουβέντους, η οποία επιβλήθηκε με 2-0 της Ουντινέζε εντός έδρας.

Το σύνολο του Λουτσιάνο Σπαλέτι κατάφερε να σκοράρει από νωρίς και να διαχειριστεί άψογα το υπόλοιπο του αγώνα, σημειώνοντας στο δεύτερο μέρος άλλα ένα γκολ απέναντι στους «φριουλάνι» που δεν μπόρεσαν να φανούν ανταγωνιστικοί.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για τους «μπιανκονέρι» με τον Τζόναθαν Ντέιβιντ να ανοίγει το σκορ στο 23ο λεπτό της συνάντησης κάνοντας το 1-0, σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Μανουέλ Λοκατέλι ευστόχησε σε πέναλτι στο 68′ και διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Στην επόμενη φάση η «Γιούβε» θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Αταλάντα – Τζένοα.

Γιουβέντους: Ντι Γκρεγκόριο, Καλούλου, Γκάτι (56′ Λοκατέλι), Κέλι, Καμπάλ (74′ Καμπάλ), Κούπμαϊνερς, Μιρέτι (74′ Κονσεϊσάο), Καμπιάσο, Γιλντίζ (84′ Ζεγκρόβα), ΜακΚένι, Ντέιβιντ (74′ Οπεντά).

Ουντινέζε: Σάβα, Μπερτόλα, Σολέ (81′ Κρίστενσεν), Πάλμα, Λόβριτς, Εχιζιμπουέ, Ζαράγκα (59′ Μίλερ), Άτα (71′ Έκλενκαμπ), Ζεμούρα, Ζανιόλο (59′ Μπράβο), Μπούκσα (71′ Γκέι)

https://www.in.gr/tags/%ce%bf%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bd%ce%ad%ce%b6%ce%b5/

Το πρόγραμμα της φάσης των «16» και οι διασταυρώσεις στην προημιτελική φάση του Coppa Italia: Τρίτη 02/12

Γιουβέντους-Ουντινέζε 2-0

(23’ Ντέιβιντ, 68’ Λοκατέλι) Τετάρτη 03/12

Αταλάντα-Τζένοα (16:00)

Νάπολι-Κάλιαρι (19:00)

Ίντερ-Βενέτσια (22:00) Πέμπτη 04/12

Μπολόνια-Πάρμα (19:00)

Λάτσιο-Μίλαν (22:00) Τρίτη 13/01

Ρόμα-Τορίνο (–:–) Σάββατο 27/01

Φιορεντίνα-Κόμο (–:–)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Γιουβέντους – Αταλάντα ή Τζένοα

Μπολόνια ή Πάρμα – Λάτσιο ή Μίλαν

Ίντερ ή Βενέτσια – Ρόμα ή Τορίνο

Φιορεντίνα ή Κόμο – Νάπολι ή Κάλιαρι