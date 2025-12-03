Left-Handed Girl: Όταν το «λάθος» χέρι γίνεται καθρέφτης μιας ολόκληρης κοινωνίας

Στην ταινία Left-Handed Girl, μια μικρή Ταϊβανέζα μεγαλώνει μαθαίνοντας πως το ίδιο της το χέρι είναι «του διαβόλου». Στο βάθος, όμως, αυτό που αφηγείται η Σιχ-Τσινγκ Τσου είναι η ιστορία μιας κοινωνίας που εξακολουθεί να τρέμει οποιαδήποτε απόκλιση από τον κανόνα — ιδίως όταν αφορά κορίτσια.

Η πεντάχρονη Ι-Τζινγκ (Νίνα Γε) μεγαλώνει σε μια στενή πολυκατοικία, μια οικογένεια σφιχτά δεμένη αλλά φορτωμένη προσδοκίες. Όταν την πιάνουν να ζωγραφίζει με το αριστερό χέρι, ο παππούς της την επιπλήττει: «Είναι το κακό χέρι». Κι ενώ η μητέρα και η αδελφή της δουλεύουν ατέλειωτες ώρες, εκείνη κλέβει από τους πάγκους της αγοράς, ρίχνοντας την ευθύνη στο «πονηρό» της χέρι — μια παιδική δικαιολογία που αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο: το πώς η κοινωνία γεννά ενοχή πριν ακόμη γεννηθεί η επιθυμία.

«Δεν είναι μόνο η αριστεροχειρία. Είναι η αίσθηση ότι δεν σου επιτρέπεται να είσαι ο εαυτός σου»

Μια πολύ προσωπική ιστορία

Η Τσου, που ζει στη Νέα Υόρκη και έχει συνεργαστεί με τον Σον Μπέικερ (Tangerine, The Florida Project), επιστρέφει εδώ στο παιδικό της τραύμα. Στην Ταϊβάν όπου μεγάλωσε, η αριστεροχειρία θεωρούνταν —και συχνά θεωρείται ακόμη— κάτι που χρειάζεται «διόρθωση». Η ίδια, αριστερόχειρας εκ γενετής, έμαθε από μωρό να χρησιμοποιεί το δεξί. «Όταν είσαι παιδί και σου λένε ότι δεν πρέπει να ξεχωρίζεις, σε σημαδεύει», λέει στο BBC.

Κι όμως, πολλοί στην Ταϊβάν επέμεναν ότι η προκατάληψη δεν υπάρχει πια. Η ίδια η πραγματικότητα τους διέψευσε: η μικρή πρωταγωνίστρια, η Νίνα Γε, είχε ήδη «διορθωθεί» από τη γιαγιά της όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα· η παραγωγή έπρεπε να τη μάθει ξανά να ζωγραφίζει με το αριστερό της χέρι. Είναι η πιο εύγλωττη απόδειξη πως η αριστεροχειρία —ένας απλός βιολογικός δείκτης— εξακολουθεί να λειτουργεί ως σύμβολο «απόκλισης».

Το χέρι ως μεταφορά

Η ταινία δεν περιορίζεται στο θέμα του χεριού· το χρησιμοποιεί ως μεταφορά. Η Τσου γράφει για το αυστηρό πλαίσιο συμπεριφοράς που περιβάλλει τις γυναίκες στην Ταϊβάν, για τις προσδοκίες που κουρδίζουν τα κορίτσια στην απόλυτη συμμόρφωση. «Δεν είναι μόνο η αριστεροχειρία. Είναι η αίσθηση ότι δεν σου επιτρέπεται να είσαι ο εαυτός σου», λέει.

Παράλληλα, η ταινία ανοίγει μια κουβέντα με ιστορικό βάθος. Από τη λατινική λέξη sinister μέχρι τις πολιτισμικές πρακτικές που συνέδεσαν το οτιδήποτε βρίσκεται αριστερά με το «βρώμικο», η αριστεροχειρία έχει φορτωθεί αιώνες δεισιδαιμονιών — και τα χαμηλά ποσοστά της στην Ασία (περίπου 5% στην Ταϊβάν, 2,6% στην Κίνα) μαρτυρούν ακόμη μια κοινωνική επιβολή. Ειδικοί εξηγούν ότι η βιομηχανοποίηση, η εκπαίδευση, ακόμη και η αγροτική εργασία «τιμωρούσαν» το διαφορετικό χέρι.

Την ίδια στιγμή, στη Δύση οι αριστερόχειρες έγιναν σχεδόν… ημίθεοι της δημιουργικότητας: από τον Λεονάρντο ντα Βίντσι μέχρι την Lady Gaga. Ένας μύθος που γοητεύει, έστω κι αν η πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου Κορνέλ (2025) έδειξε πως οι αριστερόχειρες υποεκπροσωπούνται στα περισσότερα δημιουργικά επαγγέλματα — με εξαίρεση την τέχνη και τη μουσική.

Στο τέλος, η ιστορία ξαναγίνεται προσωπική. Μετά τις Κάννες, η Τσου συνάντησε τη μικρή Νίνα στην Ταϊβάν και ρώτησε τη μητέρα της τι απέγινε με το «αριστερό χέρι». Η απάντηση ήταν απλή — και σχεδόν συγκινητικά αισιόδοξη: η γιαγιά της Νίνα έχει σταματήσει να προσπαθεί να τη διορθώσει.

To Left-Handed Girl δεν είναι μόνο μια ταινία για το ποιο χέρι κρατά μολύβι. Είναι μια ιστορία για το τι σημαίνει να κρατάς —ενάντια σε όλα— τον εαυτό σου.

Με πληροφορίες από: ΒΒC