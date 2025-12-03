Υπό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα στο Νέο Κόσμο

Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έπειτα από κλήση για φωτιά σε κατάστημα εστίασης στο Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε σε καμινάδα εστιατορίου, στην οδό Πυθέου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρέθηκαν άμεσα στο σημείο, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος επέκτασης στα γύρω σπίτια και κατάφεραν έπειτα από λίγη ώρα να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.