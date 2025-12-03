Αυτοκίνητο με μητέρα και κόρη έπεσε σε ποτάμι στην Κέρκυρα

Συναγερμός σήμανε στην περιοχή Κουραμάδες στην Κέρκυρα, όταν ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μια μητέρα με την κόρη της εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε ποτάμι από ύψος 7 μέτρων. Οι δύο γυναίκες εγκλωβίστηκαν μετά την πτώση και χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής η οποία κατέφθασε με δύο οχήματα, ώστε να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν.

Τα ασθενοφόρα μετέφεραν τις δύο γυναίκες στο νοσοκομείο, ενώ τα νέα ήταν πολύ δυσάρεστα.

Δραματικές στιγμές στην Κέρκυρα για μια οικογένεια

Άμεσα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της συνοδηγού. Η συνοδηγός ήταν 75 περίπου ετών σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ενώ η οδηγός που σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες είναι η κόρη της περίπου 48 νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία σε σχέση με τις συνθήκες του δυστυχήματος που οδήγησαν στη μοιραία πτώση από τη γέφυρα.

Η στιγμή της διακομιδής στο νοσοκομείο Κέρκυρας