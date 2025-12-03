Αυτοκίνητο με μητέρα και κόρη έπεσε σε ποτάμι στην Κέρκυρα
Δύο γυναίκες επέβαιναν σε όχημα στην Κέρκυρα, ώσπου κάτω από άγνωστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και έπεσαν σε ποτάμι στην Κέρκυρα από ύψος 7 μέτρων.
- Αγρότες: Ένταση με τα ΜΑΤ προς τον Προμαχώνα – Λεωφορείο της αστυνομίας απωθούσε τα τρακτέρ
- Πώς θα μπείτε στο μπάνιο χωρίς να κρυώνετε – Μικρά τρικ που θα σας ζεστάνουν
- Αγρότης κάνει σπαγγάτο σε ζωντανή σύνδεση στην Καρδίτσα και γίνεται το απόλυτο viral
- Γάζα: Η Αίγυπτος διαψεύδει ότι υπάρχει συμφωνία για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα
Συναγερμός σήμανε στην περιοχή Κουραμάδες στην Κέρκυρα, όταν ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μια μητέρα με την κόρη της εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε ποτάμι από ύψος 7 μέτρων. Οι δύο γυναίκες εγκλωβίστηκαν μετά την πτώση και χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής η οποία κατέφθασε με δύο οχήματα, ώστε να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν.
Τα ασθενοφόρα μετέφεραν τις δύο γυναίκες στο νοσοκομείο, ενώ τα νέα ήταν πολύ δυσάρεστα.
Δραματικές στιγμές στην Κέρκυρα για μια οικογένεια
Άμεσα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της συνοδηγού. Η συνοδηγός ήταν 75 περίπου ετών σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ενώ η οδηγός που σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες είναι η κόρη της περίπου 48 νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία σε σχέση με τις συνθήκες του δυστυχήματος που οδήγησαν στη μοιραία πτώση από τη γέφυρα.
Η στιγμή της διακομιδής στο νοσοκομείο Κέρκυρας
- Άρης: Οι αρχικές επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ
- Λιθουανία: Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους εξαιτίας μετεωρολογικών μπαλονιών
- Κλειστά ακίνητα: Πώς και πότε μπορείτε να λάβετε επιδότηση για ανακαίνιση ακινήτων
- Τα Φιλαράκια την έκαναν – Η σειρά Friends φεύγει από το Netflix και εξοργίζει τους πιστούς της
- «Στην τρίτη κατά σειρά κακοκαιρία θα σημειωθούν πολύ μεγάλα ύψη βροχής» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in
- Η Γαλλία κινδυνεύει να μείνει χωρίς προϋπολογισμό – Ο Εντουάρ Φιλίπ δεν θα ψηφίσει την κοινωνική ασφάλιση
- Greece Extends Social Tourism Program for 2025–2026
- Έστησαν χριστουγεννιάτικο δέντρο οι αγρότες στην Καρδίτσα – Ενισχύονται τα μπλόκα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις