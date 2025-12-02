Σοκ μετά το Λοριάν – Νις: Επίθεση και χτυπήματα από οπαδούς μέσα στο πούλμαν!

Η Νις διανύει μία πολύ κακή αγωνιστική περίοδο, καθώς ολοκλήρωσε τον Νοέμβριο με έξι ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια, στη Ligue 1 και το Europa League, με αποτέλεσμα να είναι στη 10η θέση του πρωταθλήματος και την τελευταία του Europa League με 0/5. Λόγω της τρέχουσας αγωνιστικής κατάστασης, το κλίμα στην ομάδα είναι τεταμένο με τους οπαδούς.

Μετά την τελευταία εκτός έδρας ήττα με 3-1 από τη Λοριάν, που βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού, ο Σοφιάν Ντιόπ πλησίασε τους φίλους της ομάδας που ταξίδεψαν για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι και απολογήθηκε για την εικόνα.

Ξέφυγε η κατάσταση στη Νις

«Είμαστε χάλια αυτή τη στιγμή, το ξέρουμε. Ταξιδεύετε χιλιάδες χιλιόμετρα για εμάς. Νομίζετε πως δεν υποφέρουμε κι εμείς από τα αποτελέσματα; Χάνουμε από μια ομάδα που θα έπρεπε να παλεύει για τη σωτηρία της», ήταν τα λόγια του.

Ωστόσο το κλίμα έμελλε να επιδεινωθεί με την επιστροφή, καθώς μία μεγάλη μερίδα οπαδών, κοντά στα 400 άτομα, μαζεύτηκαν έξω από το προπονητικό κέντρο, για να… υποδεχθούν την ομάδα και να ζητήσουν εξηγήσεις από αυτούς για τα συνεχή κακά αποτελέσματα.

Η κατάσταση όμως ξέφυγε, καθώς ένας από τους οπαδούς εισέβαλλε στο πούλμαν της αποστολής και άρχισε να χτυπάει και να φτύνει δύο παίκτες, τον Ζερεμί Μπογκά και τον Τερέμ Μοφί, αλλά και τον αθλητικό διευθυντή της Νις, Φλοριάν Μορίς. Ο Μοφί κατάφερε να ξεφύγει πριν μαζέψει η ασφάλεια τον οπαδό.

Μετά την επίθεση, η Νις εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία καταδικάζει το περιστατικό: «Ο σύλλογος κατανοεί την απογοήτευση από τις εμφανίσεις που απέχουν από τις αξίες μας. Ωστόσο, τα περιστατικά που σημειώθηκαν είναι απαράδεκτα. Πολλά μέλη του συλλόγου έγιναν στόχος. Η Νις τους στηρίζει πλήρως και καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτές τις πράξεις».