Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
02.12.2025 | 08:29
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Σημαντική είδηση:
02.12.2025 | 07:49
Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η χώρα - «Η απεργία είναι προειδοποιητική»
Γράφεται… αρνητική Ιστορία στη Euroleague: Πόσοι προπονητές έχουν αποχωρήσει από τις ομάδες τους…
Euroleague 02 Δεκεμβρίου 2025 | 09:23

Γράφεται… αρνητική Ιστορία στη Euroleague: Πόσοι προπονητές έχουν αποχωρήσει από τις ομάδες τους…

Η 13η αγωνιστική της Euroleague αποτελεί παρελθόν με τις αλλαγές προπονητών να είναι πέντε, αριθμός που συνιστά τις περισσότερες στην ιστορία της Euroleague…

Σύνταξη
Vita.gr
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραιτήθηκε από τον πάγκο της Παρτιζάν, προκαλώντας πρωτοφανές… ντόμινο στο εσωτερικό της ομάδας, με τον Σέρβο προπονητή να μην αλλάζει την άποψή του ούτε από τις κινητοποιήσεις του κόσμου, αλλά ούτε και από την αλλαγή στάσης της διοίκησης. Αυτή ήταν η 5η αλλαγή που γίνεται σε πάγκο της Euroleague, μετά το πέρας μόλις 13 αγωνιστικών.

Πέντε αλλαγές σε 13 αγωνιστικές είναι πάρα πολλές ακόμη και για το δύσκολο και αρκετά ψυχοφθόρο επάγγελμα του προπονητή. Πρόκειται για αριθμό-ρεκόρ υπό το υπάρχον σύστημα διεξαγωγής της διοργάνωσης (2016-σήμερα), αποδεικνύοντας πόσο εξοντωτικό είναι το επάγγελμα του προπονητή.

Οι αλλαγές που έγιναν στους πάγκους της Euroleague

Ο πρώτος που άνοιξε τον… χορό των απολύσεων ήταν ο δικός μας Γιάννης Σφαιρόπουλος, που απομακρύνθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα στις στις 9/10, με τον Σάσα Ομπράντοβιτς να έρχεται στη θέση του. Ακολούθησε η απομάκρυνση του Ζοάν Πεναρόγια από την Μπαρτσελόνα στις 9/11, για να επαναπατριστεί για χάρη της Μπάρτσα ο Τσάβι Πασκουάλ που αποτελεί κεφάλαιο για την ομάδα μπάσκετ των «μπλαουγκράνα».

Λίγες μέρες αργότερα ακολούθησε η οικειοθελής αποχώρηση του Ετόρε Μεσίνα, ο οποίος αποχώρησε από τον πάγκο της Αρμάνι Μιλάνο, αήνοντας πίσω του τη Euroleague και αναμένεται να προσφέρει τις υπηρεσίες του πλέον από το πόστο του τεχνικού συμβούλου.

Στη συνέχεια ακολούθησε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις 26/11 ο οποίος επέμεινε και στην αρχική του απόφαση, ενώ στις 27/11 απολύθηκε και ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ από την Εφές Αναντολού κλείνοντας γρήγορα (τουλάχιστον προς ώρας) το κεφάλαιο της Euroleague για τον ίδιο.

Οι πέντε αλλαγές σε 13 αγώνες συνιστούν ρεκόρ, ειδικά αν αναλογιστούμε πως την περσινή σεζόν στη Euroleague έγιναν μόλις τρεις αλλαγές σε ολόκληρη τη χρονιά. Ο Βασίλης Σπανούλης αντικατέστησε τον Σάσα Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Μονακό και έφτασε μαζί της μέχρι τον τελικό του Final Four στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς ήρθε στην θέση του Λούκα Μπάνκι στον πάγκο της Βίρτους Μπολόνια και ο Ιταλός προπονητής αντικατέστησε τον Τόμισλαβ Μιγιάτοβιτς στον πάγκο της Εφές Αναντολού.

Business
Morgan Stanley: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των ξένων funds στο συνέδριο του Λονδίνου 

Morgan Stanley: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των ξένων funds στο συνέδριο του Λονδίνου 

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι: Ιστορικό πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στο CEV Champions League
Βόλεϊ γυναικών 02.12.25

Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι: Ιστορικό πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στο CEV Champions League

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Τρίτης (2/12, 20:00) την τουρκική Εξατσίμπασι, για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League βόλει γυναικών, σε ένα ιστορικό παιχνίδι στο «Μελίνα Μερκούρη».

Σύνταξη
Μπάσκετ 02.12.25

Ο Γιόκιτς «χόρευε», όμως οι Μάβερικς «καθάρισαν» τους Νάγκετς (121-131) – Φοβεροί Χιτ κόντρα στους Κλίπερς (140-123)

Ο Άντονι Ντέιβις ηγήθηκε των Μάβερικς στη νίκη κόντρα στους Νάγκετς. Τρομερό σερί από τους Χιτ, που «ισοπέδωσαν» τους Κλίπερς. Όλα τα αποτελέσματα του NBA.

Σύνταξη
Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο