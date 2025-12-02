Σε καλό κλίμα η συνάντηση Μητσοτάκη – Ελπιδοφόρου στο Μαξίμου

Συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο είχε το απόγευμα της Τρίτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου διήρκεσε περίπου μισή ώρα και σύμφωνα με πληροφορίες διεξήχθη σε εξαιρετικά θερμό κλίμα, επιβεβαιώνοντας πως οι όποιες παρεξηγήσεις της προηγούμενης περιόδου ανήκουν στο παρελθόν.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρέσβης Νικόλαος Νικολαΐδης -από πλευράς πρωθυπουργού- και ο αρχιμανδρίτης Βασίλειος Δρόσος -από πλευράς αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο τετ-α-τετ που είχαν οι Μητσοτάκης – Ελπιδοφόρος συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη στήριξη του έργου της αρχιεπισκοπής, αλλά και γενικότερα του ρόλου της ελληνικής ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπενθυμίζεται ότι το κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών είχε ψυχρανθεί μετά την παρουσία του αρχιεπισκόπου Αμερικής στα εγκαίνια του «Turkey House» τον Σεπτέμβριο του 2001. Τότε μάλιστα, είχε ματαιωθεί η συνάντηση Ελπιδοφόρου – Μητσοτάκη, ενώ ο δεύτερος βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ραντεβού και με Γκίλφοϊλ

Παράλληλα, κατά την παραμονή του στην πρωτεύουσα ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος αναμένεται να συναντήσει μεταξύ άλλων την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, Κίμπεριλ Γκίλφοϊλ.

Επίσης, την Παρασκευή θα βρεθεί στην Πάτρα, προκειμένου να αναγορευθεί σε επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.