02.12.2025 | 17:05
Τραγωδία εν πλώ: Επιβάτης πέθανε μέσα στο πλοίο «Άρτεμις» κοντά στη Σέριφο
Σε καλό κλίμα η συνάντηση Μητσοτάκη – Ελπιδοφόρου στο Μαξίμου
Επικαιρότητα 02 Δεκεμβρίου 2025 | 18:36

Σε καλό κλίμα η συνάντηση Μητσοτάκη – Ελπιδοφόρου στο Μαξίμου

Στη συζήτηση τέθηκαν θέματα που αφορούν στη στήριξη του έργου της αρχιεπισκοπής, αλλά και γενικότερα του ρόλου της ελληνικής ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο είχε το απόγευμα της Τρίτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου διήρκεσε περίπου μισή ώρα και σύμφωνα με πληροφορίες διεξήχθη σε εξαιρετικά θερμό κλίμα, επιβεβαιώνοντας πως οι όποιες παρεξηγήσεις της προηγούμενης περιόδου ανήκουν στο παρελθόν.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρέσβης Νικόλαος Νικολαΐδης -από πλευράς πρωθυπουργού- και ο αρχιμανδρίτης Βασίλειος Δρόσος -από πλευράς αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο τετ-α-τετ που είχαν οι Μητσοτάκης – Ελπιδοφόρος συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη στήριξη του έργου της αρχιεπισκοπής, αλλά και γενικότερα του ρόλου της ελληνικής ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπενθυμίζεται ότι το κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών είχε ψυχρανθεί μετά την παρουσία του αρχιεπισκόπου Αμερικής στα εγκαίνια του «Turkey House» τον Σεπτέμβριο του 2001. Τότε μάλιστα, είχε ματαιωθεί η συνάντηση Ελπιδοφόρου – Μητσοτάκη, ενώ ο δεύτερος βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ραντεβού και με Γκίλφοϊλ

Παράλληλα, κατά την παραμονή του στην πρωτεύουσα ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος αναμένεται να συναντήσει μεταξύ άλλων την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, Κίμπεριλ Γκίλφοϊλ.

Επίσης, την Παρασκευή θα βρεθεί στην Πάτρα, προκειμένου να αναγορευθεί σε επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Economy
ESM: «Πράσινο φως» για την πρόωρη αποπληρωμή των 5,29 δισ. ευρώ

ESM: «Πράσινο φως» για την πρόωρη αποπληρωμή των 5,29 δισ. ευρώ

ΣΥΡΙΖΑ: Όταν 4 στους 10 δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, το μόνο που περισσεύει είναι η κυβερνητική κοροϊδία
Στεγαστική κρίση 02.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Όταν 4 στους 10 δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, το μόνο που περισσεύει είναι η κυβερνητική κοροϊδία

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μιλά υποκριτικά για επιτυχίες, την ώρα που τα νοικοκυριά παλεύουν να βγάλουν τον μήνα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Η γνώση είναι η πιο αποτελεσματική πρόληψη
Πολιτική 01.12.25

Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Η γνώση είναι η πιο αποτελεσματική πρόληψη

«Πολλοί εξακολουθούν να ζουν στη σκιά της κοινωνικής απομόνωσης δίχως τη φροντίδα που χρειάζονται», τονίζει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του για την παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS.

Σύνταξη
Τσουκάλας για ανάρτηση Μητσοτάκη – «Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχει χτυπήσει κόκκινο»
Πολιτική 30.11.25

Τσουκάλας για ανάρτηση Μητσοτάκη – «Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχει χτυπήσει κόκκινο»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο κ. Μητσοτάκης «προσπαθεί να ωραιοποιήσει καταστάσεις και να "βγει από πάνω" σε ζητήματα, στα οποία η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης του έχει χτυπήσει κόκκινο»

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου
Πολιτική 30.11.25

«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου

«Μεταρρυθμίσεις είναι να αντιμετωπίσεις το ζήτημα της στέγασης σοβαρά. Η κυβέρνηση κάνει μία περιορισμένη επιδοματική πολιτική, κι αυτή έχει προβλήματα» τονίζει ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΚΚΕ για μέτρα κατά της λειψυδρίας: Στόχος η προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού
Επικαιρότητα 29.11.25

ΚΚΕ για μέτρα κατά της λειψυδρίας: Στόχος η προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού

«Αντί για αντιπλημμυρικά έργα, τεχνικά έργα συλλογής και αποθήκευσης βρόχινου νερού και αποκατάστασης του απαρχαιωμένου δικτύου, προωθούνται λύσεις ύδρευσης και άρδευσης με κριτήριο την κερδοφορία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Επιτελικό φιάσκο και με την επιστροφή ενοικίου
«Μια από τα ίδια» 29.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Επιτελικό φιάσκο και με την επιστροφή ενοικίου

«Οι πολίτες, όπως αποδείχτηκε για μια ακόμη φορά, δεν έχουν να περιμένουν πλέον τίποτα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε καν να υπολογίσει σωστά ένα επίδομα. Αριστεία!», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Νίκη για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματά τους
Επικαιρότητα 28.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Νίκη για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματά τους

«Πρόκειται για μια σημαντική κατάκτηση για την υπεράσπιση της ισότητας, της προσβασιμότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας για εκατομμύρια συμπολίτες μας στην ΕΈ των 27», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν οι δρόμοι – Η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων προτεραιότητα της κυβέρνησης
«Παρακμή» 28.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν οι δρόμοι – Η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων προτεραιότητα της κυβέρνησης

«Με δεδομένες τις αδυναμίες της Αττικής και την πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης, οι ευθύνες της κυβέρνησης, αλλά και της Περιφέρειας είναι μεγάλες», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»
Πολιτική 27.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»

Σκληρή αντιπαράθεση Μαξίμου - ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκνευρισμός για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ». Αρνείται η ΝΔ το αίτημα για βίαιη προσαγωγή του στην Εξεταστική.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
ΚΚΕ για ΣΣΕ: Οι γνωστοί αντεργατικοί νόμοι που τις διέλυσαν μονιμοποιούνται και διαιωνίζονται
«Περίσσιο θράσος» 26.11.25

ΚΚΕ για ΣΣΕ: Οι γνωστοί αντεργατικοί νόμοι που τις διέλυσαν μονιμοποιούνται και διαιωνίζονται

«Τα πανηγύρια περί 'ιστορικής συμφωνίας' και 'επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων' αποτελούν πρόκληση και προσβολή της νοημοσύνης εκατομμυρίων μισθωτών εργαζομένων της χώρας μας», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ, οι «ημέτεροι» και οι «γαλάζιες ακρίδες»
Φτώχεια 25.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ, οι «ημέτεροι» και οι «γαλάζιες ακρίδες»

«Όσοι δουλεύουν σκληρά και τίμια βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια, το χαμηλό εισόδημα, τα υπέρμετρα βάρη και την ανασφάλεια», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ερχιουρμαν: «Ανοησία» η προϋπόθεση Χριστοδουλίδη για κατάργηση εγγυήσεων και αποχώρηση τουρκικού στρατού
Κυπριακό 22.11.25

Επίθεση Ερχιουρμαν στον Χριστοδουλίδη: Αυτό που είπε είναι «καθαρή ανοησία!»

Επίθεση στον Χριστοδουλίδη εξαπολύει ο Ερχιουρμαν, χαρακτηρίζοντας «ανοησία» τη δήλωσή του ότι «η λύση είναι δυνατή μόνο με την κατάργηση των εγγυήσεων και την απόσυρση του τουρκικού στρατού».

Σύνταξη
«Η ΕΕ θέλει την Τουρκία μέσα στην ευρωπαϊκή άμυνα», τονίζει ευρωπαίος αξιωματούχος
Ευρωπαίος αξιωματούχος 22.11.25

«Η ΕΕ θέλει την Τουρκία μέσα στην ευρωπαϊκή άμυνα»

«Η Τουρκία είναι ήδη μέρος της αμυντικής δομής της Δύσης εδώ και δεκαετίες και θέλουμε να παραμείνει κοντά στην ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική», αναφέρει ευρωπαίος αξιωματούχος σε συνέντευξή του.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διέγραψε όλες τις φωτογραφίες του με τους Μπακς! -Τί συνεβη (pic)
Μπάσκετ 02.12.25

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διέγραψε όλες τις φωτογραφίες του με τους Μπακς! -Τί συνεβη (pic)

Σε μια κίνηση που προκαλεί αρκετά ερωτηματικά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διατήρησε στα social media, μόνο την φωτογραφία από την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA, αλλά και του NBA Cup!

Σύνταξη
Άγνωστοι έκλεψαν τον απινιδωτή από κεντρικό δρόμο στα Χανιά – Έκκληση στους δράστες να επιστρέψουν τη συσκευή
Ελλάδα 02.12.25

Άγνωστοι έκλεψαν τον απινιδωτή από κεντρικό δρόμο στα Χανιά – Έκκληση στους δράστες να επιστρέψουν τη συσκευή

«Η πρόσφατη κλοπή του απινιδωτή στην οδό Σκαλίδη δεν είναι απλώς μια πράξη βανδαλισμού ή μικροκλοπής. Είναι μια πράξη βαθιά ανεύθυνη και επικίνδυνη» αναφέρει ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης

Σύνταξη
Σε κατάσταση συναγερμού 1 στους 7 Αμερικανούς με χιονοθύελλα να πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ [βίντεο]
«Μείνετε σπίτι» 02.12.25

Σε κατάσταση συναγερμού 1 στους 7 Αμερικανούς με χιονοθύελλα να πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ

Τουλάχιστον 50 εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμετωπίζουν προβλήματα από σφοδρή χιονοθύελλα που καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι
CEV Champions League 02.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι

LIVE: Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι για τη 2η αγωνιστική του CEV Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6 HD.

Σύνταξη
Η τελευταία επιθυμία ενός άνδρα να παρακολουθήσει το Άγιαξ – Γκρόνιγκεν, δεν εκπληρώθηκε ποτέ… (pics)
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Η τελευταία επιθυμία ενός άνδρα να παρακολουθήσει το Άγιαξ – Γκρόνιγκεν, δεν εκπληρώθηκε ποτέ… (pics)

Η αναβολή του αγώνα Άγιαξ - Γκρόνιγκεν λόγω ρίψης καπνογόνων δεν επέτρεψε σε έναν άνδρα με ανίατη ασθένεια να παρακολουθήσει από κοντά για τελευταία φορά ένα παιχνίδι του αγαπημένου του «Αίαντα».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το «πρέπει», το μήνυμα και η… άμυνα
On Field 02.12.25

Το «πρέπει», το μήνυμα και η… άμυνα

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρ στο ΣΕΦ και για τους «ερυθρόλευκους» υπάρχει το… πρέπει στην αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Ευρώπης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Συνελήφθη 58χρονος για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και διακίνηση μεταναστών – Το παράνομο εργαστήριο στην Κυψέλη
Ελλάδα 02.12.25

Συνελήφθη 58χρονος για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και διακίνηση μεταναστών – Το παράνομο εργαστήριο στην Κυψέλη

Ο 58χρονος έπαιρνε από 600 έως 900 ευρώ για κάθε πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο και από 2.000 έως 3.500 ευρώ για κάθε μετανάστη που προωθούσε σε ευρωπαϊκή χώρα - Οι συναντήσεις σε καφετέρια στην Κυψέλη

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Αιγάλεω
Ποδόσφαιρο 02.12.25

LIVE: Βόλος – Αιγάλεω

LIVE: Βόλος – Αιγάλεω. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση Βόλος – Αιγάλεω για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Η καμπάνια της Gilead Sciences για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS
Τα Νέα της Αγοράς 02.12.25

Η καμπάνια της Gilead Sciences για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS

Η Gilead παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ενημέρωση, ενδυναμώνουν την αποδοχή και στηρίζουν την προσπάθεια για εξάλειψη του στίγματος γύρω από τον HIV

Σύνταξη
Υποκλοπές: Πως ο πρώην υπάλληλος της Intellexa προκάλεσε το θυμό του δικαστηρίου – Όλη η κατάθεση
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Πως ο πρώην υπάλληλος της Intellexa προκάλεσε το θυμό του δικαστηρίου για τις υποκλοπές: Όλη η κατάθεση

Ο Παναγιώτης Κούτσιος απέκρυψε ότι ξαναδούλεψε για λογαριασμό της Intellexa το 2023 αμέσως μετά την οικειοθελή αποχώρησή του ένα χρόνο πριν από την εταιρεία. Το δικαστήριο φρόντισε να φρεσκάρει τη μνήμη του και να θυμηθεί ποια ταξίδια έκανε και που για λογαριασμό της εταιρείας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου 3-2: Πήρε το ντέρμπι και πέρασε στα ημιτελικά του League Cup
Άλλα Αθλήματα 02.12.25

Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου 3-2: Πήρε το ντέρμπι και πέρασε στα ημιτελικά του League Cup

Ο Ολυμπιακός έκανε μία μυθική ανατροπή και επικράτησε με 3-2 έναντι του Φοίνικα Σύρου. Οι ερυθρόλευκοι χάρη σε αυτή τη σπουδαία εμφάνιση προκρίθηκαν στα ημιτελικά του League Cup.

Σύνταξη
Τα (πολλά) νεύρα του Γκλάσνερ και ο Ματετά…
On Field 02.12.25

Τα (πολλά) νεύρα του Γκλάσνερ και ο Ματετά…

Ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας τα έβαλε με την διοίκηση του συλλόγου για τις μεταγραφές, την στιγμή που ο Γάλλος φορ ετοιμάζεται να φύγει από το Σέλχαρστ Παρκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χαρίτσης στη ΡΑΑΕΥ: Να υπάρξει επιτέλους σοβαρή στρατηγική για ρεύμα και νερό
«Διαφάνεια» 02.12.25

Χαρίτσης στη ΡΑΑΕΥ: Να υπάρξει επιτέλους σοβαρή στρατηγική για ρεύμα και νερό

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι διαφάνεια. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι προστασία του καταναλωτή και όχι βεβαίως κερδοσκοπία λίγων, μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων», σημείωσε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

