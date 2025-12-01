newspaper
Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
01.12.2025 | 14:51
Αττική Οδός: Φωτιά σε όχημα στο ύψος της Παιανίας
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Τι φοβούνται οι Σουηδέζες και εγκαταλείπουν την πολιτική;
Κόσμος 01 Δεκεμβρίου 2025 | 14:19

Τι φοβούνται οι Σουηδέζες και εγκαταλείπουν την πολιτική;

«Όταν οι γυναίκες φοβούνται να ασχοληθούν με την πολιτική ή σιωπούν, πλήττονται τόσο η δημοκρατία όσο και η ελεύθερη συζήτηση» δήλωσε η Νίνα Λάρσον, υπουργός ισότητας της Σουηδίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρδιακή προσβολή: Οι δείκτες ίσως δεν λένε όλη την αλήθεια

Καρδιακή προσβολή: Οι δείκτες ίσως δεν λένε όλη την αλήθεια

Spotlight

Για πολλά χρόνια, η Σουηδία θεωρούνταν έδειχνε τον δρόμο στον σεβασμό στην ισότητα των φύλων και υπερηφανευόταν για το ισχυρό νομικό της οπλοστάσιο που προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης. Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία και οι παραιτήσεις γυναικών από τη πολιτική έρχονται να χαλάσουν αυτή την παράδοση.

Μετά τον Οκτώβριο, η ασφάλεια των γυναικών στην πολιτική έχει βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης στη χώρα, όταν η Άννα-Κάριν Χατ παραιτήθηκε από την ηγεσία του Κεντρώου Κόμματος έπειτα από μόλις πέντε μήνες, επικαλούμενη μίσος και απειλές.

«Το να νιώθεις συνεχώς ότι πρέπει να κοιτάς πίσω από τον ώμο σου και να μην αισθάνεσαι απόλυτα ασφαλής, ούτε καν στο σπίτι… Με επηρεάζει πολύ πιο βαθιά απ’ όσο πίστευα», είχε δηλώσει τότε.

Όπως δείχνει ρεπορτάζ της Guardian, δημόσια πρόσωπα και ερευνητές στη Σουηδία λένε ότι η πολιτική ατμόσφαιρα στη χώρα -όπως και αλλού- έχει γίνει πιο εχθρική και πολωμένη τα τελευταία χρόνια. Υποστηρίζουν ότι αυτό οδηγεί σε λογοκρισία στη δημόσια συζήτηση και επηρεάζει τη νομοθεσία

«Για εμάς που εργαζόμαστε στην πολιτική της ισότητας των φύλων, η κατάσταση κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση όσον αφορά τους στόχους της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου για την ισότητα – ότι οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν την ίδια εξουσία και επιρροή με τους άνδρες στην κοινωνία και στη δική τους ζωή» λέει η Λίνε Σελ, επικεφαλής μονάδας στο τμήμα ανάλυσης και παρακολούθησης της Σουηδικής Υπηρεσίας Ισότητας των Φύλων.

Το κλίμα «τρομάζει πολλές ομάδες» και ωθεί πολλές γυναίκες να «το σκέφτονται δύο φορές» πριν εμπλακούν στην πολιτική, λέει.

Έρευνα: Πιο ευάλωτες οι γυναίκες

Πράγματι έρευνα του 2025 που διεξήχθη από το Σουηδικό Εθνικό Συμβούλιο Πρόληψης Εγκληματικότητας, έδειξε ότι το 26,3% των γυναικών αιρετών εκπροσώπων δήλωσαν ότι πέρσι δέχθηκαν απειλές και παρενόχληση λόγω της θέσης τους. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ήταν 23,6%, κάτι που δείχνει ότι δεν είναι μόνο φαινόμενο που απειλεί τις γυναίκες.

Όσον αφορά το αίσθημα ευαλωτότητας, το χάσμα μεταξύ των φύλων ήταν σημαντικά μεγαλύτερο: 32,7% των γυναικών ανέφεραν τέτοια συναισθήματα σε σύγκριση με 24% των ανδρών.

Το συνολικό ποσοστό ατόμων με ξένο υπόβαθρο, ανεξαρτήτως φύλου, που δήλωσαν ότι αισθάνονται ευάλωτα ήταν επίσης υψηλότερο, στο 31,5%, έναντι 24,1% όσων έχουν σουηδικό υπόβαθρο.

Οι πιο συχνές συνέπειες που ανέφεραν οι συμμετέχοντες ήταν ο περιορισμός της δραστηριότητάς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και η αποφυγή εμπλοκής ή δημόσιας τοποθέτησης σε ορισμένα ζητήματα.

Η Σελ δήλωσε ότι το θέμα της σιωπής και της μη συμμετοχής των γυναικών απαιτεί «ξεκάθαρη πολιτική προσοχή από όλους όσοι θέλουν να ζουν σε μια δημοκρατία».

Οι γυναίκες δεν μιλούν

Όπως ανέφερε στη Guardian η ειδική σε ζητήματα φύλου στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα, Σάντρα Χόκανσον, πολλοί πολιτικοί -ιδίως γυναίκες- αποφεύγουν να κάνουν δηλώσεις για ζητήματα υψηλού κινδύνου, κάτι που επιδρά αρνητικά στον δημόσιο διάλογο και τη νομοθεσία. Ανέφερε ιδιαίτερα τη μεταναστευτική πολιτική, όπου πολιτικές της άκρας δεξιάς έχουν πλέον περάσει στο κυρίαρχο ρεύμα.

«Πρόκειται για έναν τομέα πολιτικής που πολλοί Σουηδοί θεωρούν πολύ σημαντικό», είπε. «Οι απόψεις γυναικών και ανδρών τείνουν να διαφέρουν ελαφρώς. Οι γυναίκες είναι πιο θετικές στην υποδοχή προσφύγων, ενώ οι άνδρες πιο επικριτικοί. Αλλά οι γυναίκες είναι πιο σιωπηλές σε αυτή τη συζήτηση. Είναι πιθανό αυτό να είναι ένας από τους λόγους που δεν βλέπουμε μεγαλύτερη απόκλιση απόψεων».

Η Χόκανσον πρόσθεσε ότι η συζήτηση αποτελεί σημαντικό μέρος της διαμόρφωσης πολιτικής, κάτι που περιορίζεται όταν οι γυναίκες φοβούνται να μιλήσουν. «Η βία θέτει τα όρια των δημόσιων συζητήσεων», είπε.

Περιγράφοντας το μίσος και τις απειλές ως «επαγγελματικό κίνδυνο» για τις γυναίκες πολιτικούς, είπε ότι η παραίτηση της Χατ «εγείρει πολλές ανησυχίες».

Επιθέσεις

Πολλές συμμορίες χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα για να πραγματοποιήσουν φονικές επιθέσεις σε σπίτια, εκμεταλλευόμενοι το ευνοϊκό νομικό περιβάλλον της Σουηδίας περί διαφάνειας που επιτρέπει τη δημοσιοποίηση διευθύνσεων και προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο.

Συμμορίες έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με τη Χόκανσον, έχει ενισχύσει το αίσθημα ευαλωτότητας των πολιτικών.

Η Αμινέ Κάκαμπεχ, πρώην βουλευτής κουρδικής καταγωγής από το Ιράν που στο παρελθόν είχε τεθεί υπό αστυνομική προστασία λόγω απειλών κατά της ζωής της, είπε στη βρετανική εφημερίδα ότι η αυξανόμενη επιρροή των κοινωνικών δικτύων και το «πιο σκληρό και εχθρικό» πολιτικό κλίμα στη Σουηδία βρίσκονται στο επίκεντρο του προβλήματος.

«Μέσα στις δομές εξουσίας υπάρχουν, για παράδειγμα, κόμματα όπως οι [ακροδεξιοί] Σουηδοί Δημοκράτες, οι οποίοι ως έναν βαθμό προωθούν παραδοσιακές αξίες ριζωμένες σε τμήματα μιας ιστορικά ανδροκρατούμενης κουλτούρας. Εκπροσωπούνται επίσης σε μεγάλο βαθμό από άνδρες», είπε.

Πρόσθεσε ότι, παρότι δεν στοχοποιούνται όλες οι γυναίκες πολιτικοί, «κάθε γυναίκα που απειλείται αντιπροσωπεύει ένα δημοκρατικό έλλειμμα και ένα εμπόδιο στην ισότητα των φύλων που η Σουηδία έχει κατακτήσει μέσα από πολλά χρόνια αγώνα».

Η Κάκαμπεχ είπε ότι, ως γυναίκα με ξένο υπόβαθρο, αντιμετωπίζει επιθέσεις σε πολλαπλά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων ρατσιστικών επιθέσεων, απειλών από ισλαμιστές και απειλών από ξένους κρατικούς δρώντες. «Ζω με αυτή την πραγματικότητα σήμερα», είπε. «Αλλά το σημαντικότερο είναι να μην επιτρέψουμε να μας φιμώσουν».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη

Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιακή προσβολή: Οι δείκτες ίσως δεν λένε όλη την αλήθεια

Καρδιακή προσβολή: Οι δείκτες ίσως δεν λένε όλη την αλήθεια

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου

Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό
Κόσμος 01.12.25

«Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό

Η απουσία του ιού σε άλλες περιοχές πλην της Καταλονίας υποδεικνύει ότι η πανώλη των χοίρων μεταδόθηκε σε αγριόχοιρους από μολυσμένα τρόφιμα στα σκουπίδια, λέει η κυβέρνηση.

Σύνταξη
Ρωσία: Το απόγευμα της Τρίτης η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ – Καταγγέλλει το πλήγμα στον τερματικό σταθμό CPC
Δηλώσεις Πεσκόφ 01.12.25

Μόσχα: Το απόγευμα της Τρίτης η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ - Καταγγέλλει το πλήγμα στον τερματικό σταθμό CPC

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ μίλησε για τη συνάντηση Πούτιν και Γουίτκοφ - Η Ρωσία καταγγέλλει την Ουκρανία για σε υποδομή της Κοινοπραξίας του Πετρελαιαγωγού της Κασπίας (CPC)

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Ο δήμαρχος της Σεούλ κατηγορείται για παραβίαση του νόμου περί πολιτικής χρηματοδότησης
Κόσμος 01.12.25

Νότια Κορέα: Ο δήμαρχος της Σεούλ κατηγορείται για παραβίαση του νόμου περί πολιτικής χρηματοδότησης

Ειδικός εισαγγελέας στη Νότια Κορέα κατηγόρησε τον δήμαρχο της Σεούλ, Ο Σε-χουν, για παραβίαση των νόμων περί πολιτικής χρηματοδότησης, με επίκεντρο μία δημοσκόπηση

Σύνταξη
Ο Τραμπ «θα εξετάσει» πληροφορίες για διπλό φονικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική
Κόσμος 01.12.25

Ο Τραμπ «θα εξετάσει» πληροφορίες για διπλό φονικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ερευνήσει διπλό φονικό πλήγμα στην Καραϊβική, για να διαπιστωθεί αν δόθηκε εντολή να μην επιβιώσει κανείς από ύποπτο ταχύπλοο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Super League: Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές
On Field 01.12.25

Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει ακάθεκτος να προπορεύεται στη Super League με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να αντέχουν έως τώρα στην πίεση συνεχίζοντας το «κυνήγι» – Το δύσκολο φίνις στο 2025 για τον ΠΑΟΚ, το Βικελίδης για τον Ολυμπιακό και το Αγρίνιο για την ΑΕΚ

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
«Βαποράκια» των βουνών – Κάτω από τις πίστες του σκι, η πρωτεύουσα των Άλπεων της Γαλλίας διαλύεται από τον πόλεμο των ναρκωτικών
Υπόκοσμος και κασμίρια 01.12.25

«Βαποράκια» των βουνών - Κάτω από τις πίστες του σκι, η πρωτεύουσα των Άλπεων της Γαλλίας διαλύεται από τον πόλεμο των ναρκωτικών

Πίσω από την ήσυχη, πολυτελή και ειρηνική εικόνα της Γκρενόμπλ, η κρίση του εμπορίου ναρκωτικών στη χώρα της Γαλλίας συντηρείται από την αξιοποίηση αλλοδαπών ανηλίκων ως «στρατιώτες» των συμμοριών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Καρδίτσα υποδέχεται το Betsson Trophy Tour
Τα Νέα της Αγοράς 01.12.25

Η Καρδίτσα υποδέχεται το Betsson Trophy Tour

Η Betsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζουν το ταξίδι αυτό με στόχο να μεταδώσουν σε κάθε γωνιά της χώρας το πάθος και τον ενθουσιασμό που γεννά το ποδόσφαιρο

Σύνταξη
Καρέτσας: «Δεν αντέχω το ρομποτικό ποδόσφαιρο, επέλεξα με την καρδιά μου την Εθνική Ελλάδας»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Καρέτσας: «Δεν αντέχω το ρομποτικό ποδόσφαιρο, επέλεξα με την καρδιά μου την Εθνική Ελλάδας»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας παραχώρησε συνέντευξη στο «Athletic», όπου μίλησε μεταξύ άλλων για την πορεία του στο ποδόσφαιρο μέχρι σήμερα, αλλά και για την επιλογή της Εθνικής Ελλάδος.

Σύνταξη
«Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό
Κόσμος 01.12.25

«Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό

Η απουσία του ιού σε άλλες περιοχές πλην της Καταλονίας υποδεικνύει ότι η πανώλη των χοίρων μεταδόθηκε σε αγριόχοιρους από μολυσμένα τρόφιμα στα σκουπίδια, λέει η κυβέρνηση.

Σύνταξη
Πως να νικήσεις όταν «κουτουλάνε» μεταξύ τους
Παναθηναϊκός 01.12.25

Πως να νικήσεις όταν «κουτουλάνε» μεταξύ τους

Σε ένα παιχνίδι που παίκτες των μετόπισθεν ήταν ο ένας χειρότερος από τον άλλο, ο Παναθηναϊκός δεν είχε τύχη για θετικό αποτέλεσμα. Πλέον, η πραγματικότητα είναι σκληρή για τους «πράσινους».

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ανατροπή στα τιμολόγια ρεύματος – Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Οικονομία 01.12.25

Ανατροπή στα τιμολόγια ρεύματος – Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι – Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Μήνυμα του προέδρου του ΙΣΑ για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS – «Λιγότερη προκατάληψη και περισσότερη γνώση»
Ελλάδα 01.12.25

Μήνυμα του προέδρου του ΙΣΑ για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS – «Λιγότερη προκατάληψη και περισσότερη γνώση»

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS τονίζοντας ότι ο αγώνας για την αντιμετώπιση του ιού συνεχίζεται

Σύνταξη
Το Cyber Week… αλλιώς!
Τα Νέα της Αγοράς 01.12.25

Το Cyber Week… αλλιώς!

Η Cyber Week είναι η εβδομάδα που κάνει το shopping πιο fun! Και στο SHOPFLIX.gr αγοράζεις έξυπνα, ξοδεύεις λιγότερα και απολαμβάνεις... δωρεάν μεταφορικά!

Σύνταξη
Προειδοποίηση για Ozempic και Mounjaro
Υγεία 01.12.25

Προειδοποίηση για Ozempic και Mounjaro

Η ρυθμιστική αρχή φαρμάκων της Αυστραλίας εκδίδει προειδοποίηση για τα φάρμακα απώλειας βάρους, συμπεριλαμβανομένου του Ozempic. Η TGA εκδίδει ξεχωριστή προειδοποίηση για το Mounjaro

Σύνταξη
Τι ειπώθηκε για διόδια στον Άγιο Στέφανο στη συνάντηση της δημάρχου Διονύσου με τον Υφυπουργό Υποδομών
Διέλευση οχημάτων 01.12.25

Τι ειπώθηκε για διόδια στον Άγιο Στέφανο στη συνάντηση της δημάρχου Διονύσου με τον Υφυπουργό Υποδομών

Το ζήτημα της ενδεχόμενης χωροθέτησης διοδίων στον Άγιο Στέφανο κυριάρχησε στη συνάντηση της δημάρχου Διονύσου με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο.

Σύνταξη
Ρωσία: Το απόγευμα της Τρίτης η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ – Καταγγέλλει το πλήγμα στον τερματικό σταθμό CPC
Δηλώσεις Πεσκόφ 01.12.25

Μόσχα: Το απόγευμα της Τρίτης η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ - Καταγγέλλει το πλήγμα στον τερματικό σταθμό CPC

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ μίλησε για τη συνάντηση Πούτιν και Γουίτκοφ - Η Ρωσία καταγγέλλει την Ουκρανία για σε υποδομή της Κοινοπραξίας του Πετρελαιαγωγού της Κασπίας (CPC)

Σύνταξη
Γιατί οι ρομαντικές κωμωδίες έχουν χάσει τη μαγεία τους; Πρωταγωνιστής της ταινίας «Love Actually» εξηγεί
Τις Πταίει; 01.12.25

Γιατί οι ρομαντικές κωμωδίες έχουν χάσει τη μαγεία τους; Πρωταγωνιστής της ταινίας «Love Actually» εξηγεί

Ο Τόμας Μπρόντι-Σάνγκστερ, που υποδύθηκε τον Σαμ στην ταινία «Love Actually» του Ρίτσαρντ Κέρτις, πιστεύει ότι το streaming σηματοδότησε την παρακμή του είδους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο