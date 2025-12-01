Γέμισε με σκουπίδια το Ντουμπρόβνικ – Τα παρέσυραν θαλάσσια ρεύματα από την Αλβανία
Η Κροατία δηλώνει ότι βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με την Αλβανία επειδή γνωρίζουν ότι προέρχονται από εκεί
Γέμισε με σκουπίδια το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας προκαλώντας συναγερμό στις τοπικές αρχές. Ισχυρά ρεύματα στην Αδριατική Θάλασσα έφεραν μεγάλες ποσότητες σκουπιδιών από την Αλβανία προς τα δύο πιο δημοφιλή τουριστικά σημεία της πόλης, την παραλία Μπάνιε και την Παλιά Πόλη.
Σύμφωνα με τους New York Times χρειάστηκαν 2-3 μέρες για να καθαριστεί άμεσα η ακτογραμμή από πλαστικά, μέταλλα και άλλα ιατρικά απόβλητα. Όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές που οργάνωσαν την εκστρατεία καθαρισμού τα περισσότερα σκουπίδια είναι από την Αλβανία, με βάση τις ετικέτες και τα υλικά που εντοπίστηκαν.
Όπως τονίζουν οι New York Times το πρόβλημα είναι παλιό καθώς εδώ και χρόνια οι νοτιάδες στην Αδριατική ξεβράζουν τόνους απορριμμάτων στις ακτές του Ντουμπρόβνικ. Οι ντόπιοι έχουν δει μέχρι και ζώα.
Την ίδια στιγμή η Κροατία δηλώνει ότι βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με την Αλβανία, επειδή «ξέρουμε από πού προέρχονται τα απορρίμματα».
Το υπουργείο Εξωτερικών έχει προσφέρει μάλιστα και οικονομική βοήθεια για τη διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα.
Βλέπουμε όσα επιπλέουν, αλλά ένα ανησυχητικά μεγάλο ποσοστό βυθίζεται και παραμένει στον πυθμένα, προσθέτουν οι κροατικές Αρχές.
@trtbalkanbhsc Gradska luka i plaža u Dubrovniku ponovo su prekrivene velikim količinama otpada koji je na obalu nanio jugo. Riječ je o dugogodišnjem problemu koji se ponavlja nakon južnih vjetrova, kada morska struja iz smjera Albanije donese velike ogromne plastičnih boca, ambalaža, kesa i drugog otpada. Radnici na čistoći, uposlenici u luci i vatrogasci od ranog jutra rade na uklanjanju smeća. Snažni jugo izazvao je i poremećaje u pomorskom saobraćaju, te zastoje na cestama širom Dalmacije. #dubrovnik #smece #more #fyp #trtbalkanbhsc ♬ original sound – TRT Balkan BHSC
