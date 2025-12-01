Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
01.12.2025 | 08:42
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και τις 5 Δεκεμβρίου
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Η μόδα και το εφήμερο
Language & Books 01 Δεκεμβρίου 2025 | 11:00

Η μόδα και το εφήμερο

Ένα πρόσφατο βιβλίο εντάσσει τη μόδα στο συνολικότερο πλαίσιο της νεωτερικότητας

Παναγιώτης Σωτήρης
ΑνάλυσηΠαναγιώτης Σωτήρης
A
A
Vita.gr
Η καλύτερη δίαιτα για να κάψεις λίπος, σύμφωνα με την επιστήμη

Η καλύτερη δίαιτα για να κάψεις λίπος, σύμφωνα με την επιστήμη

Spotlight

Λίγα πράγματα συνδέονται τόσο στενά με αυτό που συνηθίσαμε να ονομάζουμε νεωτερικότητα, σε όλες τις περιόδους της, από την πρώιμη έως την ύστερη ή ακόμη και τη μετανεωτερικότητα (αν θεωρήσουμε ότι ορίζει διακριτή περίοδο) όσο η μόδα. Είναι κάτι που δεν καταγράφεται με αυτά τα χαρακτηριστικά πριν τις νεωτερικές κοινωνίες και δεν έχει σταματήσει να αποτελεί τμήμα του κοινωνικού τοπίου.

Η σύνδεση της μόδας με τη μαζική κατανάλωση, καθώς οι συχνές αλλαγές της μόδας συνεπάγονται και ώθηση προς την αγορά προϊόντων, άρα και την καπιταλιστική συσσώρευση, ιδίως από τη στιγμή η διαφήμιση και συνολικότερα η διαμόρφωση της σφαίρας της δημοσιότητας επιτρέπουν τη μαζική διάχυση των σχετικών παροτρύνσεων, υπογραμμίζουν τις οικονομικές διαστάσεις και καταναγκασμούς που βρίσκονται στο υλικό υπόβαθρο της μόδας. Όμως, δεν απαντούν στις άλλες διαστάσεις της, αυτές που έχουν να κάνουν με τη χρονικότητα των νεωτερικών κοινωνιών, με τον τρόπο που συνδέεται με διαδικασίες νοηματοδότησης του εαυτού, τις σύνθετες σχέσεις της με άλλα πεδία της κουλτούρας αλλά και τον τρόπο που συναρθρώνεται με ταξικές πρακτικές και στρατηγικές. Αυτές οι συνολικότερες διαστάσεις της μόδας, που την καθιστούν ταυτόχρονα αποτέλεσμα αλλά και μηχανισμό διαμόρφωσης της νεωτερικότητας, αποτελούν το αντικείμενο του βιβλίου του ερευνητή Δημήτρη Λάλλα «Μόδα. Στον αστερισμό της νεωτερικότητας» που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκης στη σειρά «Κοινωνικές σπουδές» που διευθύνει ο Παναγής Παναγιωτόπουλος.

Ο Λάλλας ξεκινά από την ιδιαίτερη παροντική και εφήμερη χρονικότητα της μόδας που την καθιστά κατεξοχήν νεωτερικό και δυναμικό φαινόμενο. Η μόδα συντονίζεται με τη συνολικότερη επιτάχυνση του χρόνου στη νεωτερικότητα, αυτή την έμφαση στη διαρκή εξέλιξη, αλλαγή και προσαρμογή σε νέες συνθήκες. Συνδυάζεται, όμως, με την αλλαγή στη σχέση με τον χώρο, την αποσύνδεση του χώρου από τον τόπο και τη μετατροπή του τόπου σε κάτι το φαντασμαγορικό. Σε αυτό το πλαίσιο, που διαμορφώνεται η ιδιαίτερη νεωτερική έννοια του εφήμερου, που βρίσκεται στον πυρήνα της λειτουργίας της μόδας και συνδέεται με την έμφαση στον παροντισμό που σφραγίζει το σύγχρονο απορρυθμισμένο και ψηφιακά διασυνδεδεμένο κόσμο, έναν κόσμου όπου επιταχύνονται όλες οι συναλλαγές αλλά και οι καταναλωτικές πρακτικές.

Ο Λάλλας στέκεται ιδιαίτερα στον τρόπο που διαμορφώθηκε η μόδα, ξεκινώντας από την καταξίωση της τέχνης της ραπτικής και τη διαμόρφωση της υψηλής ραπτικής σε σύνδεση με το πώς διαμορφώνεται η επιδίωξη της ατομικής διάκρισης, ιδίως στα υψηλότερα κοινωνικά στρώματα, αλλά και σε σύνδεση με το πώς η ίδια η υψηλή ραπτική συνδέει από ένα σημείο και μετά την ενδυματολογική καινοτομία με την  υψηλή αισθητική, τόσο του παρελθόντος όσο και του παρόντος, στοιχείο που επιταχύνεται από τους μεγάλους καινοτόμους σχεδιαστές, ιδίως της δεκαετίας του 1960. Είναι τότε που οι αναφορές δεν περιορίζονται στην υψηλή αισθητική αλλά και στις παραλλαγές της μαζικής κουλτούρας, ιδίως της ποπ αισθητικής. Παρουσιάζει, ταυτόχρονα, πώς η τεχνολογική εξέλιξη επέτρεψε τη μαζική αναπαραγωγή σχεδίων που προέρχονταν από την υψηλή μόδα, με αποκορύφωμα τα πρετ α πορτέ ρούχα, αλλά και τον τρόπο που ένα μαζικό, βιομηχανικό υλικό, το τζιν έγινε αναπόσπαστο στοιχείο της εμφάνισης σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο Λάλλας στέκεται στο πώς σταδιακά η σχέση ανάμεσα στην υψηλή ραπτική και το ευρύτερο πολιτιστικό περιβάλλον οδηγεί στη συνάντηση ανάμεσα στη μόδα και μορφές που έρχονται από πρακτικές αντικουλτούρας και αντισυμβατικές αισθητικές, που με τη σειρά τους ενσωματώνονται στο πλαίσιο της υψηλής και πολυτελούς δημιουργίας. Το συνδέει με το πώς διαμορφώνεται η νέα μεσαία τάξη, η οποία «νιώθει άνετη και ασφαλής να ενδυθεί ένα νεοχίπικο ή cyberpunk στυλ υπογεγραμμένο  από τον επώνυμο σχεδιαστή και οίκο αφού έτσι δείχνει ενημερωμένη για τις νέες τάσεις της μόδας, την ικανότητά της να πειραματίζεται, να ανανεώνεται και συνάμα να διακρίνεται».

Η fast fashion,με τη σειρά της, αποτυπώνει ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικές διεργασίες από τη μεταφορά της παραγωγής των ενδυμάτων σε χώρες φτηνού εργατικού δυναμικού, και τις τεχνολογικές καινοτομίες που επιτρέπουν πολύ γρήγορη και πολύ πιο συχνή αλλαγή σχεδίων,  έως την εμφάνιση νέων πρακτικών επηρεασμού της δημόσιας σφαίρας πρωτίστως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τάσεων που μπορούν να διαμορφωθούν εκεί. Το αποτέλεσμα είναι μια ακόμη μεγαλύτερη επιτάχυνση του εφήμερου. Ο «εκδημοκρατισμός της μόδας», δηλαδή ο τρόπος που και οι υποτελείς τάξεις εντάσσονται στον ανταγωνισμό του κύρους, που είναι οργανικό στοιχείο της κοινωνικής λειτουργίας της μόδας, δεν αναιρεί τον ρόλο νομιμοποίησης τελικά της κοινωνικής ιεραρχίας που αυτή επιτελεί, αλλά αντιθέτως αποτελεί το πεδίο όπου αποκτούν νόημα οι πρακτικές διάκρισης. Από την άλλη, η ύπαρξη διάφορων μορφών «εναντιωματικής» ενδυμασίας, συχνά συνδεδεμένων με υποκουλτούρες αμφισβήτησης αποτυπώνει τη συνθετότητα του φαινομένου της μόδας, αλλά και τον τρόπο που ξεδιπλώθηκε η επέκταση της αγοράς της ένδυσης και των αξεσουάρ.

Ο Λάλλας επιμένει ότι η μόδα ως βιομηχανία, ως πολιτιστικό φαινόμενο, ως πρακτική νοηματοδότησης και σημειοδότησης εαυτού και ως σύστημα επικοινωνίας είναι δομικό στοιχείο των καπιταλιστικών κοινωνιών της ύστερης νεωτερικότητας και συνδέεται με την υποκειμενικότητα της μεσαίας τάξης και τη μεγέθυνσής της. Από την άλλη, η αυξημένη σημασία της ανάληψης ρίσκου στην οικονομική πρακτική, τμήμα της εξύμνησης της επιχειρηματικής τόλμης, μπορεί να συνδυαστεί με την ακόμη μεγαλύτερη εφημεροποίηση των τάσεων της μόδας και τη φαντασιακή προβολή των υποκειμένων ως διαρκώς καινοτόμων «δημιουργικών επιλογέων» ακόμη και εάν εν τέλει απλώς ακολουθούν τον έναν ή τον άλλο «συρμό».

Επιλογικά, ο Λάλλας επισημαίνει σε σχέση με τον κοινωνικό ρόλο της μόδας ότι αυτή «δεν είναι ένας καθρέφτης που αντανακλά τον νεωτερικό μας κόσμο, αλλά ένα συστατικό και διαμορφωτικό στοιχείο αυτού. […] Αν δεν είχε εμπεδωθεί πολιτισμικά η ανανέωση της αναζήτησης εαυτού μέσω του καινούριου, εφήμερου μοδάτου αντικειμένου (ή και υπηρεσίας), μπορεί η επιτάχυνση απλώς των οικονομικών διαδικασιών να προκαλούσε μια ενδόρρηξη του καπιταλιστικού συστήματος».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Παρέμεινε στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων παγκοσμίως το Νοέμβριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Παρέμεινε στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων παγκοσμίως το Νοέμβριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η καλύτερη δίαιτα για να κάψεις λίπος, σύμφωνα με την επιστήμη

Η καλύτερη δίαιτα για να κάψεις λίπος, σύμφωνα με την επιστήμη

Economy
Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα

Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Books
Προκόπιος Παυλόπουλος: πώς το Ρωμαϊκό Δίκαιο βοηθά να κατανοήσουμε την κρίση των σύγχρονων δημοκρατιών
Res Publica 27.11.25

Προκόπιος Παυλόπουλος: πώς το Ρωμαϊκό Δίκαιο βοηθά να κατανοήσουμε την κρίση των σύγχρονων δημοκρατιών

Η νέα μελέτη που συνέγραψε ο πρώην ΠτΔ και Ακαδημαϊκός κ. Προκόπιος Παυλοπούλος για την ιστορική πορεία του Ρωμαϊκού Δικαίου και για την σημασία του στην κατανόηση της σύγχρονης κρίσης της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας

Σύνταξη
«Θέλω να διαβάσω την αλήθεια του Τσίπρα» – Οι πρώτοι αγοραστές στο βιβλιοπωλείο του Gutenberg
Κυκλοφόρησε η «Ιθάκη» 24.11.25

«Θέλω να διαβάσω την αλήθεια του Τσίπρα» – Οι πρώτοι αγοραστές στο βιβλιοπωλείο του Gutenberg

Πρεμιέρα έκανε η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στα βιβλιοπωλεία της χώρας. Το in βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Gutenberg στα Εξάρχεια, εκεί που οι μεταφορείς έκαναν... υπερωρίες.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες

Ο Αλέξης Τσίπρας καταθέτει στην «Ιθάκη» τη δική του αποτίμηση για τη διαδρομή του, τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, και τις απόψεις του για την Αριστερά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η θέα από το έδαφος της Χιροσίμα
Τεκμήρια Βαρβαρότητας 14.11.25

Η θέα από το έδαφος της Χιροσίμα

Το θρυλικό ρεπορτάζ του Τζον Χέρσι που έβαλε τέλος στη συγκάλυψη της ατομικής βαρβαρότητας, αλλάζοντας -κυριολεκτικά- τον κόσμο, κυκλοφορεί στα ελληνικά.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Κλιματική αλλαγή: Είναι ήδη αργά
«Η μακρά ζέστη» 13.11.25

Κλιματική αλλαγή: Είναι ήδη αργά

Ένα βιβλίο συζητά τι μπορούμε να κάνουμε με την κλιματική αλλαγή τώρα που είναι σαφές ότι οι στόχοι δεν θα επιτευχθούν

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρατική συνδρομή σε δήμους που υπέστησαν δημογραφική μείωση θέλει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου
Οικονομικά αιτήματα 01.12.25

Κρατική συνδρομή σε δήμους που υπέστησαν δημογραφική μείωση θέλει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου

Να ενισχυθούν τα κριτήρια της γεωγραφικής έκτασης ζήτησε ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου αναφορικά στον τρόπο κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων,

Σύνταξη
Pillion: Πενήντα αποχρώσεις του BDSM – To γκέι μυθιστόρημα που έγινε ταινία με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ
«Kink Actually» 01.12.25

Pillion: Πενήντα αποχρώσεις του BDSM – To γκέι μυθιστόρημα που έγινε ταινία με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ

Το μυθιστόρημα Box Hill του Adam Mars-Jones, που εκδόθηκε το 2020, περιγράφει τη σχέση μεταξύ ενός νεαρού άνδρα και ενός μεγαλύτερου σε ηλικία μοτοσικλετιστή. Ο συγγραφέας μίλησε στους Times για την κινηματογραφική μεταφορά του, Pillion.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χρήστος Σιδερόπουλος: Με κάταγμα στα πλευρά ο αγροτοσυνδικαλιστής που χτυπήθηκε στο μπλόκο της Νίκαιας
Η μαρτυρία του γιου του 01.12.25

Με κάταγμα στα πλευρά ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος που χτυπήθηκε στο μπλόκο της Νίκαιας

Ο Χρήστος Σιδερόπουλος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά από όσα έγιναν στο μπλόκο της Νίκαιας - Η μαρτυρία του γιου του, Στάθη για όσα πέρασε ο πατέρας του, επίθεση δέχθηκε και ο ίδιος

Σύνταξη
Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τα μπλόκα – «Οι αγρότες είναι στα όριά τους»
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τα μπλόκα – «Οι αγρότες είναι στα όριά τους»

Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο τις κινητοποιήσεις των αγροτών - Η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση, με το Μαξίμου να αναζητεί τρόπους διεξόδου βλέποντας ότι η επίδειξη πυγμής και η καταστολή δεν πτόησαν τους αγρότες

Σύνταξη
Γιαμάλ: «Δεν θέλω να γίνω ο Μέσι, άρχισαν να βλέπουν ξανά ποδόσφαιρο εξαιτίας μου»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Γιαμάλ: «Δεν θέλω να γίνω ο Μέσι, άρχισαν να βλέπουν ξανά ποδόσφαιρο εξαιτίας μου»

Ο Λαμίν Γιαμάλ παραχώρησε συνέντευξη στο CBS, όπου αναφέρθηκε στη σύγκριση με τον Λιονέλ Μέσι, το πώς είναι να πρωταγωνιστεί σε τέτοια ηλικία αλλά και για την επιλογή του να εκπροσωπήσει την εθνική Ισπανίας.

Σύνταξη
Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Η γνώση είναι η πιο αποτελεσματική πρόληψη
Πολιτική 01.12.25

Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Η γνώση είναι η πιο αποτελεσματική πρόληψη

«Πολλοί εξακολουθούν να ζουν στη σκιά της κοινωνικής απομόνωσης δίχως τη φροντίδα που χρειάζονται», τονίζει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του για την παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση συγκαλύπτει τη διαφθορά και καταστρέφει τον αγροτικό τομέα – Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα
Υψηλοί τόνοι 01.12.25

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση συγκαλύπτει τη διαφθορά και καταστρέφει τον αγροτικό τομέα – Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα

«Οι αγρότες έχουν κόστος που δεν αντέχεται και κράτος που τους χρωστά» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορώντας επιπλέον την κυβέρνηση για «συγκάλυψη» φαινομένων διαφθοράς. Κάλεσε δε τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης σε συνεννόηση για την αναθεώρηση του άρθρου 86

Σύνταξη
Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»
Αυτοδιοίκηση 01.12.25

Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»

«Παίρνουμε 2,5 αντί για 8,2 δισ. επί πολλά χρόνια και αυτό έχει δημιουργήσει ασφυξία», δήλωσε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, μιλώντας για τα προβλήματα στους δήμους

Σύνταξη
Η ανακοίνωση του Άγιαξ: Προχωράει σε έρευνα για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για την αναβολή του ματς με την Γκρόνιγκεν
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Η ανακοίνωση του Άγιαξ: Προχωράει σε έρευνα για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για την αναβολή του ματς με την Γκρόνιγκεν

Ο Άγιαξ ανακοίνωσε πως θα προχωρήσουν σε έρευνα για να ταυτοποιηθούν και τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για τη διακοπή της αναμέτρησης με την Γκρόνινγκεν.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο