Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ συγχαίρει την αεροπορία για την πυρηνική αποτροπή απέναντι στους εχθρούς του

Από την Βόρεια Κορέα και την πρωτεύουσα Πιόνγιανγκ ο Κιμ Γιονγκ Ουν εξήρε τον ρόλο της Πολεμικής Αεροπορίας στην πυρηνική αποτροπή, σε εκδήλωση για την επέτειο των 80 χρόνων από τη σύστασή της, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης που επικαλείται το ΑΠΕ.

Συνοδευόμενος από την κόρη του, ο Κιμ παρακολούθησε αεροπορική επίδειξη. Σε φωτογραφίες που δημοσιεύει η εφημερίδα Rodong Sinmun, ο Κιμ Γιονγκ Ουν διακρίνεται να επιθεωρεί drones και αυτοκινούμενους εκτοξευτές πυραύλων.

Η Βόρεια Κορέα έχει ξεκινήσει μαζική παραγωγή FPV (First Person View) drones – μικρών εναέριων οχημάτων, εξοπλισμένων με κάμερα, που μεταδίδουν απευθείας εικόνα στον χειριστή – καθώς και μεγαλύτερων επιθετικών drones, όπως ανέφερε αξιωματούχος των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Τι δήλωσε ο Κιμ Γιόνγκ Ουν για την αεροπορία της χώρας του

Οι προσδοκίες της χώρας για την Πολεμική Αεροπορία είναι πραγματικά «μεγάλες», ανέφερε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA). «Η Πολεμική Αεροπορία θα πρέπει να αποκρούσει με αποφασιστικότητα και να περιορίσει κάθε είδους κατασκοπευτικές ενέργειες και ενδεχόμενες στρατιωτικές προκλήσεις του εχθρού», συμπλήρωσε.

Ο Κιμ πρόσθεσε σύμφωνα με το Reuters ότι η Πολεμική Αεροπορία θα λάβει νέα στρατηγικά μέσα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανησυχία από τη Νότια Κορέα – Θέλει γραμμή επικοινωνίας με τον βορρά

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κορέας Λι Τζάε μιουνγκ προειδοποίησε για τον κίνδυνο τυχαίων συγκρούσεων με τη Βόρεια Κορέα, η οποία έχει διακόψει κάθε επικοινωνία με τη Σεούλ. Ο Λι έχει προσπαθήσει να ηρεμήσει τις εντάσεις από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιούνιο του 2025, προσφέροντας μεταξύ άλλων συζητήσεις με τη Βόρεια Κορέα χωρίς προϋποθέσεις.

Η Πιονγιάνγκ δεν έχει ανταποκριθεί στις προτάσεις του Λι. «Δυστυχώς, οι σχέσεις μεταξύ των δύο Κορέων έχουν γίνει πολύ εχθρικές και συγκρουσιακές», δήλωσε στα τέλη Νοεμβρίου 2025.

«Δεν υπάρχει ούτε το πιο βασικό επίπεδο εμπιστοσύνης, και η Βόρεια Κορέα προβαίνει σε εξαιρετικά ακραίες δηλώσεις και λαμβάνει εξαιρετικά ακραία μέτρα», είπε ο Λι, σημειώνοντας ότι η Πιονγιάνγκ εγκατέστησε τριπλά στρώματα συρματοπλέγματος κατά μήκος των συνόρων, κάτι που δεν είχε γίνει από την εκεχειρία που έληξε τον πόλεμο της Κορέας το 1953.

«Έχουμε φτάσει τώρα σε μια κατάσταση όπου δεν γνωρίζουμε πότε μπορεί να συμβεί μια τυχαία σύγκρουση», είπε. «Όλες οι γραμμές επικοινωνίας έχουν διακοπεί. Αρνούνται κάθε διάλογο και επαφή. Είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση».

Ο Λι πρόσθεσε ότι η Δημοκρατία της Κορέας είναι «πάντα ανοιχτή». «Γιατί ανταλλάσσουμε απόψεις και συζητάμε με όλες τις άλλες χώρες, αλλά όχι με τη Βόρεια Κορέα; Ας ανταλλάξουμε απόψεις τώρα. Και υποστηρίζουμε την ομαλοποίηση των σχέσεων».

Οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο Κορέες επιδεινώθηκαν περαιτέρω όταν ανακοινώθηκε συμφωνία ΗΠΑ και Νότιας Κορέας για την κατασκευή πυρηνικού υποβρυχίου στα μέσα Νοεμβρίου.