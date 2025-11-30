Τότεναμ – Φούλαμ 1-2: Ήττα – σοκ για τα Σπιρούνια
Βαθμολογική νίκη… ανάσα πήρε η Φούλαμ στην έδρα της Τότεναμ επικρατώντας με 2-1.
Δεύτερο σερί θετικό αποτέλεσμα για τη Φούλαμ που της δίνει μεγάλη βαθμολογική… ανάσα, με τους «κότατζερς» να επικρατούν 2-1 της Τότεναμ εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Premier League.
Οι φιλοξενούμενοι αιφνιδίασαν την αντίπαλό τους, διαχειρίστηκαν άψογα το αποτέλεσμα στο φινάλε, ακόμα κι όταν οι γηπεδούχοι μείωσαν.
Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τη Φούλαμ και συνάμα… εφιαλτικά για την Τότεναμ. Οι «κότατζερς» μπήκαν με «σπασμένα φρένα» και προηγήθηκαν 2-0 με τη συμπλήρωση έξι λεπτών! Συγκεκριμένα, ο Κένι Τετέ στο 4′ και ο Χάρι Γουίλσον έδωσαν προβάδισμα δύο γκολ στην ομάδα τους. Τα «σπιρούνια» δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν και έτσι το 2-0 ήταν αποτέλεσμα ημιχρόνου.
Σε αντίθεση με το πρώτο μέρος, οι γηπεδούχοι ήταν κυρίαρχοι στο δεύτερο. Βρήκαν τον τρόπο να μειώσουν σε 2-1 με δράστη τον Μοχάμεντ Κούντους στο 59′ και στη συνέχεια πίεσαν αρκετά για την ισοφάριση. Τίποτα όμως δεν άλλαξε στο υπόλοιπο του αγώνα και η Φούλαμ πανηγύρισε μια πολύ σημαντική νίκη.
ΤΟΤΕΝΑΜ: Βικάριο, Ουντότζι(85’ Τελ), Φαν ντε Φεν, Ντάνσο, Πόρο, Γκρέι(60’ Σίμονς), Παλίνια(60’ Μπετανκούρ), Μπέργκβαλ(77’ Σαρ), Κούντους, Ριτσάρλισον(60’ Οντομπέρ), Κολό Μουανί
ΦΟΥΛΑΜ: Λένο, Σεσενιόν, Άντερσεν, Τέτε, Μπάσεϊ, Μπέργκε, Κινγκ(68’ Λούκιτς), Ιγουόμπι(87’ Καστάν), Γουίλσον(68’ Σμιθ-Ρόου), Τσουκουέζε(81’ Κέβιν), Χιμένεθ
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής:
Σάββατο 29/11
Μπρέντφορντ-Μπέρνλι 3-1
Μάντσεστερ Σίτι-Λιντς 3-2
Σάντερλαντ-Μπόρνμουθ 3-2
Έβερτον-Νιούκαστλ 1-4
Τότεναμ-Φούλαμ 1-2
Κυριακή 30/11
Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:00)
Άστον Βίλα-Γουλβς (16:05)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπράιτον (16:05)
Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ (16:05)
Τσέλσι-Άρσεναλ (18:30)
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (14η) αγωνιστική:
Τρίτη 2/12
Μπρέντφορντ – Έβερτον (21:30)
Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι (21:30)
Νιούκαστλ – Τότεναμ (22:15)
Τετάρτη 3/12
Άρσεναλ – Μπρέντφορντ (21:30)
Μπράιτον – Άστον Βίλα (21:30)
Μπέρνλι – Κρίσταλ Πάλας (21:30)
Γουλβς – Λίβερπουλ (21:30)
Λιντς – Τσέλσι (22:15)
Λίβερπουλ – Σάντερλαντ (22:15)
Πέμπτη 4/12
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ (22:00)
