Πορτογαλία – Ελλάδα 68-76: Έκανε το 2/2 με πρωταγωνιστή τον Λαρεντζάκη (vid)

Η Ελλάδα δυσκολεύτηκε αλλά εν τέλει νίκησε την Πορτογαλία με 68-76 και έκανε δεύτερη νίκη σε ισάριθμα ματς στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει στο Κατάρ το 2027.

Ο Λαρεντζάκης ήταν για άλλη μία φορά ο MVP της αναμέτρησης με 15 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 4/7 τρίποντα, ενώ οι Σαμοντούροφ και Μήτρου Λονγκ πρόσθεσαν από 12 και 11 πόντους αντίστοιχα. Από τους Πορτογάλους, ο Τραβάντε Γουίλιαμς είχε 15 πόντους και ο Ραφαέλ Λισμπόα είχε 12.

Ο αγώνας ξεκίνησε με δυο καλάθια του Κώστα Αντετοκούνμπο και ένα σερί 13 πόντων των Πορτογάλων, με τον Γουίλιαμς και τον Μπρίτο να πετυχαίνουν 7 και 6 πόντους αντίστοιχα. Στη συνέχεια η Εθνική μας έκανε το δικό της σερί 13 πόντων και από τότε απέκτησε ρυθμό και βρισκόταν σταθερά μπροστά στο σκορ.

Προηγήθηκε μέχρι και με 12, όμως η αστοχία της στην δεύτερη περίοδο επέτρεψε στους γηπεδούχους να κόψουν την διαφορά και να πάνε στα αποδυτήρια όντας πίσω στο σκορ με μόλις έναν πόντο (36-37). Ο Γουίλιαμς στο πρώτο ημίχρονο σταμάτησε στους 11 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ, ενώ για την Ελλάδα οι Τολιόπουλος και Αντετοκούνμπο είχανε από 6 και συνολικά η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε 7/19 τρίποντα.

Στην τρίτη περίοδο ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με δύο τρίποντα και μία βολή, ήτανε αυτός που έδωσε ρυθμό στην Εθνική μας, ενώ ο Ραφαέλ Λισμπόα κράτησε την Πορτογαλία σε απόσταση επτά πόντων με δύο καλάθια του στα τελευταία λεπτά του δεκαλέπτου.

Η ομάδα του Μάριο Γκόμεζ μείωσε ξανά και ξανά την διαφορά, όμως η Ελλάδα με τρίποντα των Φλιώνη, Λαρεντζάκη και Μήτρου Λονγκ, αλλά και καλές άμυνες των Καλαϊτζάκη και Σαμοντούροφ δεν την άφησε να ολοκληρώσει την ανατροπή και εν τέλει κατάφερε να φύγει με το «διπλό» από το Πόρτο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-24, 36-37, 49-56, 68-76

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γκόμες): Μπρίτο 10, Βόιτσο 8 (2), Μοντέιρο, Γουίλιαμς 15 (2/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 λάθη, 4 κλεψίματα), Αμαράντε 7 (1), Ντελγκάδο 6, Βεντούρα 6 (3 ασίστ), Ρελβάο 2, Ντα Σίλβα, Λισμπόα 12 (2/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σ. Σα 2 (0/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα)

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Λαρεντζάκης 15 (4/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα), Τολιόπουλος 7 (2/7 τρίποντα, 5 ασίστ), Φλιώνης 3 (1), Π. Καλαϊτζάκης 3 (1/4 τρίποντα), Χαραλαμπόπουλος 5 (1), Παπανικολάου 10 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σαμοντούροβ 12 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ν. Μήτρου-Λονγκ 11 (1/4 τρίποντα), Καραγιαννίδης 6 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Κ. Αντετοκούνμπο 6 (5 ριμπάουντ, 3 λάθη), Μπαζίνας