Η επιστήμη ξέρει ποια είναι η ιδανική ώρα για καφέ
Μελέτη 30 Νοεμβρίου 2025 | 09:00

Η επιστήμη ξέρει ποια είναι η ιδανική ώρα για καφέ

Υπάρχει σωστή στιγμή για ένα ποτήρι καφέ; Κι όμως, σύμφωνα με την επιστήμη.

Ο καφές είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ροφήματα στον κόσμο και όχι άδικα. Εκτός από την ευχάριστη γεύση και την ενέργεια που προσφέρει, η επιστήμη δείχνει ότι η σωστή ώρα κατανάλωσης του μπορεί να πολλαπλασιάσει τα οφέλη του για την υγεία μας.

Πρωινός καφές: Τα επιστημονικά ευρήματα

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο European Heart Journal εξέτασε τα πρότυπα κατανάλωσης καφέ και τη σχέση τους με τη θνησιμότητα και την καρδιαγγειακή υγεία σε περισσότερους από 42.000 ενήλικες στις Η.Π.Α. Τα αποτελέσματα ανέφεραν ότι όσοι έπιναν καφέ, είτε με καφεΐνη είτε ντεκαφεϊνέ, μεταξύ 4 π.μ. και 12 μ.μ., είχαν 16% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία και 31% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής νόσου, σε σύγκριση με όσους δεν έπιναν καθόλου καφέ.

Αντίθετα, η κατανάλωση καφέ το απόγευμα ή το βράδυ δεν συνδέθηκε με τα ίδια οφέλη, δείχνοντας ότι ο χρόνος κατανάλωσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

Καφές και κορτιζόλη: Πώς σχετίζονται;

Ένα από τα σημεία-κλειδιά για την κατανάλωση καφέ το πρωί είναι η σχέση του με την κορτιζόλη, την ορμόνη του στρες που μας ξυπνάει. Οι ειδικοί συνιστούν να πίνετε καφέ περίπου 1–3 ώρες μετά το ξύπνημα, καθώς τότε τα φυσικά επίπεδα κορτιζόλης αρχίζουν να μειώνονται.

Η καφεΐνη μπορεί να αυξήσει προσωρινά την κορτιζόλη, αλλά αν την καταναλώσουμε πολύ νωρίς, όταν τα επίπεδα είναι ήδη υψηλά, μπορεί να προκαλέσει νευρικότητα και μείωση της αντιλαμβανόμενης δράσης της. Επομένως, ο καφές από τις 9:30 έως 11:30 π.μ. φαίνεται ιδανικός, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Ο ρόλος των αντιοξειδωτικών

Ο καφές είναι επίσης πλούσιος σε αντιοξειδωτικά. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι πολλοί βιολογικοί δείκτες ακολουθούν τον κιρκαδικό ρυθμό, φτάνοντας τα υψηλότερα επίπεδα το πρωί. Συνεπώς, η κατανάλωση καφέ κατά το πρωινό διάστημα ενισχύει την αντιφλεγμονώδη δράση των αντιοξειδωτικών, παρέχοντας μεγαλύτερα οφέλη για την καρδιά και τον μεταβολισμό.

Βελτίωση διάθεσης και γνωστικών λειτουργιών

Η καφεΐνη διεγείρει το κεντρικό νευρικό σύστημα, βελτιώνοντας την εγρήγορση, τη συγκέντρωση και τη διάθεση. Ο καφές αυτές τις συγκεκριμένες πρωινές ώρες βοηθά να ξεπεράσουμε την πτώση ενέργειας του πρωινού, ενισχύει τη γνωστική λειτουργία και βελτιώνει την απόδοση στην άσκηση. Επιπλέον, η διέγερση της ντοπαμίνης, που συμβαίνει μετά την κατανάλωσή του προσφέρει αίσθημα ευχαρίστησης και κινήτρου, συμβάλλοντας στη συνολική ευεξία.

Ύπνος και πεπτικό σύστημα

Η καφεΐνη παραμένει στον οργανισμό αρκετές ώρες, γι’ αυτό η κατανάλωση μετά το μεσημέρι μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο, μειώνοντας τον βαθύ ύπνο και τον ύπνο REM. Οι ειδικοί συνιστούν να πίνετε καφέ με ή μετά το πρωινό και να αποφεύγετε την κατανάλωση 6–8 ώρες πριν τον ύπνο, ενώ οι ευαίσθητοι στην καφεΐνη μπορεί να χρειαστεί να περιορίσουν την πρόσληψη νωρίτερα.

