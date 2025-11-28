Κολωνία: Απομακρύνθηκαν εσπευσμένα 6.000 κάτοικοι – Επιχείρηση για την εξουδετέρωση βομβών του Β΄ ΠΠ
Οι βόμβες, βρετανικής κατασκευής, με μηχανισμούς πυροδότησης κατά την πρόσκρουση, εντοπίστηκαν στην Κολωνία πλάι σε κτίρια όπου βρίσκονται κατοικίες
- Έφοδος της εισαγγελίας διαφθοράς στα γραφεία του προσωπάρχη του Ζελένσκι και βασικού διαπραγματευτή του Κιέβου
- Πώς να απαντήσεις σε κάποιον που λέει «Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά...»
- Πολιτική πόλωση σε ταχύτητα ρεκόρ: Η μελέτη που αποκαλύπτει τη δύναμη του X
- Συνελήφθη 35χρονη για κατοχή νομισμάτων ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων
Περίπου 6.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα, πάντως προσωρινά, από τα σπίτια τους στην Κολωνία, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία (δυτικά), χθες Πέμπτη το βράδυ, στο πλαίσιο επιχείρησης για την εξουδετέρωση δυο βομβών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζονται βόμβες του Β’ ΠΠ στην Κολωνία
Για τα παραπάνω ενημέρωσαν οι αρχές της γερμανικής μητρόπολης με πληθυσμό ενός και πλέον εκατομμυρίου κατοίκων, 3,5 εκατ. και πλέον αν προστεθούν τα προάστιά της.
Οι βόμβες στην Κολωνία εξουδετερώθηκαν
Ο δήμος ανακοίνωσε περί τη 01:20 (τοπική ώρα· 02:20 ώρα Ελλάδας) πως και οι δυο βόμβες εξουδετερώθηκαν. Οι δρόμοι που είχαν κλείσει παραδόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία και οι κάτοικοι επιτράπηκε να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Η λειτουργία του τρένου και του τραμ επαναλήφθηκε χωρίς περιορισμούς και μέσα που είχαν αναπτυχθεί επιτόπου για την επιχείρηση απομακρύνθηκαν.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πριν από την εξουδετέρωση των βομβών, σημαντική σιδηροδρομική γραμμή που εξυπηρετεί δρομολόγια μακρών αποστάσεων, κρατιδιακές συνδέσεις και εμπορευματικούς συρμούς έκλεισε, διευκρίνισε εκπρόσωπος της Deutsche Bahn, της επιχείρησης των γερμανικών σιδηροδρόμων.
Οι βόμβες, βρετανικής κατασκευής, με μηχανισμούς πυροδότησης κατά την πρόσκρουση, εντοπίστηκαν πλάι σε κτίρια όπου βρίσκονται κατοικίες και γύρω τους στήθηκε περίμετρος 500 μέτρων. Περίπου 220 μέλη του προσωπικού της πυροσβεστικής και των δυνάμεων επιβολής της τάξης, συμπεριλαμβανομένων πυροτεχνουργών, αναπτύχθηκαν επιτόπου.
- Κακοκαιρία Adel: Καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα – Με 40mm βροχής πλημμύρησε η Αθήνα – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα
- Όχι της ΚΕΔΕ στη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων σε άλλο φορέα
- Σοκ στο Μενίδι: 14χρονη έγκυος χτυπήθηκε από τη μητέρα και της απέβαλε – Πήγε στο ΑΤ με το νεκρό έμβρυο
- Κολωνία: Απομακρύνθηκαν εσπευσμένα 6.000 κάτοικοι – Επιχείρηση για την εξουδετέρωση βομβών του Β΄ ΠΠ
- Vega Club: Η νέα «κλειστή» αυτοκρατορία του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μαδρίτη
- Λάρισα: Ανήλικες ξυλοκόπησαν 16χρονη – Συνελήφθησαν 15χρονη και 17χρονη
- Talking Heads: Τα «χαμένα» demos των Artistics γίνονται συλλεκτικό βινύλιο 50 χρόνια μετά
- Δικαστής πιέζει για προστασία των θυμάτων του Έπσταϊν μετά την αποκάλυψη δεκάδων ονομάτων σε έγγραφα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις