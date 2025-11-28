Περίπου 6.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα, πάντως προσωρινά, από τα σπίτια τους στην Κολωνία, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία (δυτικά), χθες Πέμπτη το βράδυ, στο πλαίσιο επιχείρησης για την εξουδετέρωση δυο βομβών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζονται βόμβες του Β’ ΠΠ στην Κολωνία

Για τα παραπάνω ενημέρωσαν οι αρχές της γερμανικής μητρόπολης με πληθυσμό ενός και πλέον εκατομμυρίου κατοίκων, 3,5 εκατ. και πλέον αν προστεθούν τα προάστιά της.

Οι βόμβες στην Κολωνία εξουδετερώθηκαν

Ο δήμος ανακοίνωσε περί τη 01:20 (τοπική ώρα· 02:20 ώρα Ελλάδας) πως και οι δυο βόμβες εξουδετερώθηκαν. Οι δρόμοι που είχαν κλείσει παραδόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία και οι κάτοικοι επιτράπηκε να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Η λειτουργία του τρένου και του τραμ επαναλήφθηκε χωρίς περιορισμούς και μέσα που είχαν αναπτυχθεί επιτόπου για την επιχείρηση απομακρύνθηκαν.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πριν από την εξουδετέρωση των βομβών, σημαντική σιδηροδρομική γραμμή που εξυπηρετεί δρομολόγια μακρών αποστάσεων, κρατιδιακές συνδέσεις και εμπορευματικούς συρμούς έκλεισε, διευκρίνισε εκπρόσωπος της Deutsche Bahn, της επιχείρησης των γερμανικών σιδηροδρόμων.

Οι βόμβες, βρετανικής κατασκευής, με μηχανισμούς πυροδότησης κατά την πρόσκρουση, εντοπίστηκαν πλάι σε κτίρια όπου βρίσκονται κατοικίες και γύρω τους στήθηκε περίμετρος 500 μέτρων. Περίπου 220 μέλη του προσωπικού της πυροσβεστικής και των δυνάμεων επιβολής της τάξης, συμπεριλαμβανομένων πυροτεχνουργών, αναπτύχθηκαν επιτόπου.