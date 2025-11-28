Το μήνυμα του Ζίνι μετά τον τραυματισμό του στο ματς με τη Φιορεντίνα (pic)

Η ΑΕΚ πήρε τεράστιο διπλό μέσα στη Φλωρεντία, επικρατώντας με 1-0 της Φιορεντίνα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League. Όμως, στις τάξεις της ΑΕΚ επικρατεί προβληματισμός, καθώς ο Ζίνι στο 88ο λεπτό αποχώρησε υποβασταζόμενος από το «Αρτέμιο Φράνκι» χωρίς να μπορεί να πατήσει το αριστερό του πόδι.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν καθησυχαστικός μετά την αναμέτρηση, τονίζοντας πως πρόβλημα του Ανγκολέζου επιθετικού δεν είναι πολύ σοβαρό.

Ο Ζίνι έστειλε το δικό του μήνυμα στα social media, με μία φωτογραφία όπου έχει δεμένο το πόδι του, ευχαριστώντας τον κόσμο για τις ευχές του και πως θα επιστρέψει σύντομα.

Η ανάρτηση του Ζίνι:

«Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά ας και τις προσευχές. Τα λέμε σύντομα».