Το μήνυμα του Ζίνι μετά τον τραυματισμό του στο ματς με τη Φιορεντίνα (pic)
Ο Ζίνι αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Φιορεντίνα – Το μήνυμα του Ανγκολέζου επιθετικού στα social media.
Η ΑΕΚ πήρε τεράστιο διπλό μέσα στη Φλωρεντία, επικρατώντας με 1-0 της Φιορεντίνα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League. Όμως, στις τάξεις της ΑΕΚ επικρατεί προβληματισμός, καθώς ο Ζίνι στο 88ο λεπτό αποχώρησε υποβασταζόμενος από το «Αρτέμιο Φράνκι» χωρίς να μπορεί να πατήσει το αριστερό του πόδι.
Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν καθησυχαστικός μετά την αναμέτρηση, τονίζοντας πως πρόβλημα του Ανγκολέζου επιθετικού δεν είναι πολύ σοβαρό.
Ο Ζίνι έστειλε το δικό του μήνυμα στα social media, με μία φωτογραφία όπου έχει δεμένο το πόδι του, ευχαριστώντας τον κόσμο για τις ευχές του και πως θα επιστρέψει σύντομα.
Η ανάρτηση του Ζίνι:
«Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά ας και τις προσευχές. Τα λέμε σύντομα».
