Τέλεια μαλλιά κάθε μέρα; Δύο νέοι «σύμμαχοι» από τη Dyson για να πούμε «αντίο» στις bad hair days!

Σε μία καθημερινότητα που «τρέχει» με γρήγορες ταχύτητες, το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι να αντιμετωπίζουμε bad hair days, εκείνες τις ημέρες που τα μαλλιά μας απλά δεν συνεργάζονται, με αποτέλεσμα η βοήθεια ενός hair expert να φαίνεται ως η μόνη λύση. Και ναι, πολλές φορές, ειδικά σε περιόδους γιορτών, έχουμε νιώσει πως χρειάζεται να κλείσουμε έγκαιρα ραντεβού, να ξοδέψουμε χρόνο και χρήματα σε επισκέψεις στον κομμωτήριο, ενώ το πρόγραμμα μας είναι ήδη γεμάτο.

Αυτό που δεν γνωρίζουμε, όμως, είναι πως η λύση στο πρόβλημά μας δεν βρίσκεται στα έμπειρα χέρια κάποιου ταλαντούχου hair stylist, αλλά στα κατάλληλα εργαλεία, αυτά που μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε επαγγελματικά χτενίσματα, σε χρόνο ντετέ και χωρίς να καταστρέφουμε την υγεία των μαλλιών μας. Κι όμως, με τη σωστή τεχνολογία, μπορούμε να πετύχουμε ίσια, κυματιστά και καλοσχηματισμένα χτενίσματα, γρήγορα και εύκολα, δίνοντας στα μαλλιά μας την περιποίηση που αξίζουν, χωρίς να θυσιάζουμε ούτε χρόνο, ούτε χρήματα.

Για αρχή, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε, είναι να συνεχίσουμε να διαβάζουμε το κείμενο που ακολουθεί, καθώς αυτό θα μας βοηθήσει να αποφασίσουμε ποια από τις δύο νέες συσκευές hairstyling της Dyson είναι αυτή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαλλιών μας.

Καθημερινό στέγνωμα και ίσιωμα με τεχνολογία κατευθυνόμενου αέρα

Αλήθεια, πόσες φορές έχουμε καθυστερήσει σε κάποιο ραντεβού, έχουμε φύγει με βιασύνη και άγχος από το σπίτι ή έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο, επειδή έπρεπε μετά το μπάνιο να στεγνώσουμε πρώτα τα μαλλιά μας και έπειτα να τα ισιώσουμε; Το Dyson Airstrait μάς επιστρέφει αυτόν τον χαμένο χρόνο και μας «λύνει» τα χέρια στο καθημερινό hairstyling, αφού στεγνώνει και ισιώνει τα βρεγμένα μαλλιά ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας κατευθυνόμενο αέρα, αντί για υπερβολική θερμότητα. Μάλιστα, η ροή του αέρα πηγαίνει προς τα κάτω σε γωνία 45°, κατά μήκος των μαλλιών, για να δημιουργεί την ένταση που χρειάζεται για την ευθυγράμμιση των μαλλιών, ώστε να αποκτήσουμε ένα ίσιο, λείο αποτέλεσμα.

Στο κέντρο αυτής της σύγχρονης τεχνολογίας βρίσκεται το μικρό αλλά εξαιρετικά ισχυρό μοτέρ Dyson Hyperdymium™, το μόνο από τα μοτέρ που είναι αρκετά ισχυρό για να στεγνώνει και να ισιώνει τα μαλλιά την ίδια στιγμή. Το συγκεκριμένο μοτέρ κάνει 106.000 στροφές το λεπτό, για να παράγει τη ροή αέρα που απαιτείται για να γίνει το styling σε μία κίνηση. Επίσης, το Dyson Airstrait διαθέτει έξυπνο έλεγχο θερμότητας, που μετρά τη θερμοκρασία με ακρίβεια έως και 30 φορές το δευτερόλεπτο, ώστε ο αέρας να μην γίνεται ποτέ πιο ζεστός από όσο χρειάζεται. Αυτό σημαίνει πως σε αντίθεση με τα περισσότερα εργαλεία styling, το συγκεκριμένο μπορούμε να το χρησιμοποιούμε καθημερινά, χωρίς να επιβαρύνει τη υγεία των μαλλιών μας.

Καλοσχηματισμένες μπούκλες σύμφωνα με το hair profile μας

Δεν χρειάζεται να είμαστε experts σε ζητήματα μαλλιών για να συμπεράνουμε πως τα μαλλιά του καθενός μας είναι διαφορετικά, παρουσιάζουν τις δικές τους ιδιομορφίες, οπότε απαιτούν και μία συγκεκριμένη τεχνική ή διαδικασία styling για να μας χαρίσουν το χτένισμα που θέλουμε. Πόσο πιο εύκολα θα ήταν όλα όμως, αν υπήρχε ένα «έξυπνο» εργαλείο styling, το οποίο θα προσαρμόζεται στο hair profile μας, δίνοντας στα μαλλιά μας μία εξατομικευμένη εμπειρία styling;

Κι όμως, αυτό ακριβώς κάνει το νέο multi-styler σεσουάρ Dyson Airwrap i.d. με δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth®. Χάρη στην προηγμένη εφαρμογή MyDyson, η συσκευή «διαβάζει» το προφίλ των μαλλιών μας και προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις με τη λειτουργία i.d. Curl, ώστε οι μπούκλες και οι κυματισμοί να δημιουργούνται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Συνεπώς, είτε τα μαλλιά μας είναι λεπτά και ευαίσθητα, είτε πυκνά και ατίθασα, το εργαλείο προτείνει τις ιδανικές συνθήκες styling, αποφεύγοντας τη φθορά από υπερβολική θερμότητα.

Ο νέος κωνικός κύλινδρος Airwrap φτάνει πιο κοντά στη ρίζα των μαλλιών, επιτρέποντας τη δημιουργία πιο σφιχτών, ομοιόμορφων και καλοσχηματισμένων μπουκλών. Με το πάτημα ενός κουμπιού, τα μαλλιά τυλίγονται, σχηματίζονται και «κλειδώνουν», καθώς η συσκευή ρυθμίζει αυτόματα τον χρόνο τύλιξης και τον κρύο αέρα, σύμφωνα με το hair profile μας.

Επιπλέον, ο κύλινδρος διπλής κατεύθυνσης εναλλάσσει την φορά, προσφέροντας μπούκλες αριστερά και δεξιά χωρίς να χρειάζεται αλλαγή εξαρτήματος.

Αν θέλουμε, λοιπόν, να απολαμβάνουμε καθημερινά ένα χτένισμα που θα μοιάζει λες και μόλις βγήκαμε από το κομμωτήριο, αυτό που χρειαζόμαστε είναι το Dyson Airstrait και το Dyson Airwrap i.d., δύο εργαλεία hairstyling που θα μας χαρίσουν εντυπωσιακές, all day εμφανίσεις, για να μην έχουμε στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε καμία bad hair day!

