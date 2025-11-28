Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
28.11.2025 | 13:16
ΣΤΑΣΥ: Νέα στάση εργασίας το Σάββατο σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ποιες ώρες θα πραγματοποιηθεί
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
Expand your Outdoor: Η ελληνική τεχνογνωσία της LAMDA LEVENTIS που σχεδιάζει το μέλλον του outdoor living
Τα Νέα της Αγοράς 28 Νοεμβρίου 2025 | 12:17

Expand your Outdoor: Η ελληνική τεχνογνωσία της LAMDA LEVENTIS που σχεδιάζει το μέλλον του outdoor living

Από την πρώτη βιοκλιματική πέργκολα μέχρι τα «έξυπνα» συστήματα σκίασης, η εταιρεία γράφει το δικό της success story.

Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Spotlight

Το σύγχρονο επιχειρείν διεθνώς έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά: την υψηλή τεχνολογία σε συνδυασμό με τη βιωσιμότητα. Σε αυτό ακριβώς το απαιτητικό περιβάλλον, η ελληνική βιομηχανία καλείται να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της.

Ένα φωτεινό παράδειγμα αυτής της μετάβασης – από την παραδοσιακή βιοτεχνία σε μια σύγχρονη βιομηχανία – αποτελεί η LAMDA LEVENTIS. Με ιστορία που ξεκινά το μακρινό 1967, η εταιρεία, σήμερα υπό την καθοδήγηση της δεύτερης και τρίτης γενιάς, μετασχηματίζεται σε πρωτοπόρο στον χώρο της σκίασης και του outdoor living, βάζοντας την ελληνική τεχνογνωσία στον παγκόσμιο χάρτη.

Με έδρα δύο παραγωγικές μονάδες συνολικού εμβαδού άνω των 6.000 τ.μ. στα Καλύβια Θορικού, η LAMDA LEVENTIS  έχει επενδύσει σε ένα σύγχρονο, καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής. Σημαντικές ημερομηνίες για την εταιρεία, η περίοδος 2000-2004, με την ανέγερση του πρώτου εργοστασίου και στη συνέχεια το 2019 με την προσθήκη του δεύτερου, αποκλειστικά για την παραγωγή βιοκλιματικών pergolas και προηγμένων συστημάτων.

Στην παραγωγή βρίσκουμε εξοπλισμό αιχμής καθώς διαθέτει ιδιόκτητες μονάδες χύτευσης, κατεργασίας CNC, ηλεκτροστατικής βαφής και ρομποτικό βραχίονα συγκόλλησης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η επένδυση αυτή διασφαλίζει τον απόλυτο έλεγχο στην ποιότητα και την παραγωγική ευελιξία, επιτρέποντας στην εταιρεία να είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής στην Ελλάδα με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα.

Η βασική αρχή της LAMDA LEVENTIS είναι η συνεχής καινοτομία, κάτι που πιστοποιείται από το γεγονός ότι ήταν η πρώτη ελληνική εταιρεία που εισήγαγε τη βιοκλιματική πέργκολα στην αγορά το 2017, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εξωτερικό χώρο.

Από τότε, η LAMDA LEVENTIS έχει μετατρέψει τα συστήματα σκίασης από παθητικά προϊόντα σε ενεργά, έξυπνα συστήματα διαχείρισης κλίματος και φωτισμού, εμπνευσμένα από την παγκόσμια τάση προς τα βιοκλιματικά συστήματα. Αυτή άλλωστε η στρατηγική επιλογή της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της καινοτομίας. Οι βιοκλιματικές πέργκολες, με τις ρυθμιζόμενες περσίδες αλουμινίου, λειτουργούν ως «έξυπνα» φράγματα που επιτρέπουν τον ακριβή έλεγχο της ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτό εξασφαλίζει φυσική δροσιά το καλοκαίρι και μεγαλύτερη θερμική άνεση τον χειμώνα.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, κινείται η νέα σειρά Proline που ενσωματώνει μηχανική ακρίβεια και design. Η δυνατότητα κάλυψης χώρων έως 150 m² με μία ενιαία κατασκευή, σε συνδυασμό με την ηλεκτροκίνηση και το LED φωτισμό ρυθμιζόμενης έντασης, μετατρέπει την πέργκολα σε έναν πολυλειτουργικό, εξωτερικό χώρο που μπορεί μια οικογένεια να απολαμβάνει πιο εύκολα όλο τον χρόνο.

Αντίστοιχα, τα κάθετα συστήματα Vertical Systems αξιοποιούν τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας (solar energy integration) για τη λειτουργία τους, με «έξυπνους» μηχανισμούς auto-lock που προσφέρουν απόλυτη προστασία από τον αέρα, διασφαλίζοντας παράλληλα ενεργειακή αποδοτικότητα.

Κυκλική οικονομία & Ενεργειακή αυτονομία

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα της σύγχρονης επιχείρησης είναι η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ειδικότερα σε μία Ευρώπη που εργάζεται για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Δεν μπορείς να νοείσαι μια σύγχρονη βιομηχανία αν δεν έχεις στην στρατηγική σου ήδη βιώσιμες πρακτικές.

Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά η LAMDA LEVENTIS, για αυτό και το 80% των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή είναι ανακυκλώσιμες, μειώνοντας την εξάρτηση από πρωτογενείς πόρους. Επιπλέον, με τη σημαντική της επένδυση σε φωτοβολταϊκά συστήματα που καλύπτουν όλες τις παραγωγικές μονάδες, η εταιρεία υπογραμμίζει τη δέσμευση για σημαντικά μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην παραγωγή.

Η στρατηγική αυτή επιβεβαιώνεται από τις σημαντικές πιστοποιήσεις ISO 9001 (Ποιότητα), ISO 16001 (Περιβάλλον) και ISO 45001 (Υγεία & Ασφάλεια Εργασίας) από την TÜV AUSTRIA, διασφαλίζοντας την τήρηση υψηλών προτύπων σε όλους τους πυλώνες ESG (Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση).

Εξωστρέφεια

Αυτή η προσήλωση στην ποιότητα και την καινοτομία έχει ανοίξει τις πόρτες του διεθνούς εμπορίου. Μία επιχείρηση άλλωστε όταν έχει Όραμα, σίγουρα αυτό δεν έχει σύνορα. Έτσι και η LAMDA LEVENTIS εξάγει σήμερα σε πάνω από 60 χώρες, με βασικές αγορές τα Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο. Διόλου τυχαίο ότι το 40% του κύκλου εργασιών προέρχεται από τις εξαγωγές, διατηρώντας συνεργασίες με περισσότερους από 200 διεθνείς πελάτες.

Η σταθερή συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις (Γερμανία, Γαλλία, Αίγυπτο, ΗΑΕ, Ιταλία και Τουρκία) ενισχύει διαρκώς την προβολή της ελληνικής τεχνογνωσίας διεθνώς.

Η LAMDA LEVENTIS έχει επιτύχει να επαναπροσδιορίσει τη σκίαση από ένα απλό δομικό στοιχείο σε έναν έξυπνο, ενεργειακά αποδοτικό μηχανισμό. Υιοθετώντας τη βιωσιμότητα όχι ως μια απλή συμμόρφωση, αλλά ως το βασικό επιχειρηματικό της μοντέλο, δημιουργεί αξία για την εταιρεία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η εταιρεία στέλνει σήμερα ένα ισχυρό μήνυμα, ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας, αρκεί να επενδύσει στη συνεχή καινοτομία, τη βιώσιμη παραγωγή και την εξωστρέφεια. Με μια ιστορία που ξεπερνά τρεις γενιές και βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η LAMDA LEVENTIS σχεδιάζει το «έξυπνο» και «πράσινο» outdoor living του αύριο.

AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Βατερλό με τις πληρωμές – Χιλιάδες αγρότες μένουν χωρίς ούτε ένα ευρώ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βατερλό με τις πληρωμές – Χιλιάδες αγρότες μένουν χωρίς ούτε ένα ευρώ

Vita.gr
Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Economy
Bloomberg: Υποψηφιότητα Πιερρακάκη για προεδρία Eurogroup

Bloomberg: Υποψηφιότητα Πιερρακάκη για προεδρία Eurogroup

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Τέλεια μαλλιά κάθε μέρα; Δύο νέοι «σύμμαχοι» από τη Dyson για να πούμε «αντίο» στις bad hair days!
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Τέλεια μαλλιά κάθε μέρα; Δύο νέοι «σύμμαχοι» από τη Dyson για να πούμε «αντίο» στις bad hair days!

Ίσια, κυματιστά ή καλοσχηματισμένες μπούκλες, γρήγορα και εύκολα στο σπίτι, με εργαλεία που προστατεύουν τα μαλλιά και προσαρμόζονται στις ανάγκες τους.

Σύνταξη
Wolt Market: Η νέα εποχή του online grocery φέρνει στην πόρτα μας φρεσκάδα, ποικιλία και αγαπημένες γεύσεις της πόλης
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Wolt Market: Η νέα εποχή του online grocery φέρνει στην πόρτα μας φρεσκάδα, ποικιλία και αγαπημένες γεύσεις της πόλης

Με μεγάλη ποικιλία, εύκολη πλοήγηση και ταχύτατη παράδοση, το Wolt Market μας συστήνει μία αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών που φέρνει στην πόρτα μας ό,τι αγαπάμε!

Σύνταξη
Η Betsson Μεγάλη Χορηγός του Super Cup
Τα Νέα της Αγοράς 27.11.25

Η Betsson Μεγάλη Χορηγός του Super Cup

Η Betsson επιβεβαιώνει ξανά τη δέσμευσή της να στηρίζει ουσιαστικά τον ελληνικό αθλητισμό, δημιουργώντας εμπειρίες που προσφέρουν χαρά, ψυχαγωγία και αξέχαστες στιγμές για όλους.

Σύνταξη
Πούτιν: Θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ – Συνάντηση με Όρμπαν
Δείτε βίντεο 28.11.25

Ο Πούτιν θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ - Συνάντηση με Όρμπαν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε τον Βίκτορ Όρμπαν στη Μόσχα - Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δήλωσε ότι θα συνεχίσει να αγοράζει υδρογονάνθρακες από τη Ρωσία

Σύνταξη
Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου
Πολιτική 28.11.25

Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου

Μέσω ανάρτησής τους τα στελέχη της διαβόητης «Ομάδας Αλήθειας», όχι μόνο επιβεβαιώνουν ότι δεν είναι απλοί «ιδιώτες», αλλά και ότι εξελέγησαν -πρώτοι σε ψήφους- σύνεδροι για το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ, στην κάλπη του Βόρειου Τομέα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη
Fizz 28.11.25

Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη

Η γνωστή influencer Ιωάννη Τούνη βρέθηκε για μια ακόμη φορά στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για την υπόθεση revenge porn, ξεσπώντας σε κλάματα για αυτά που περνάει εδώ και 8 χρόνια.

Σύνταξη
Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά
Το αίτημα 28.11.25

Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά

Παρέμβαση από τον Δήμο Πλατανιά για εξαίρεση των αγροτών κανονικού καθεστώτος από την εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Ρωσία: Οι ΗΠΑ έδωσαν λεπτομέρειες για το σχέδιο που συμφώνησαν με την Ουκρανία – Οι απαιτήσεις Πούτιν
Επαφών συνέχεια 28.11.25

Κρεμλίνο: Οι ΗΠΑ έδωσαν λεπτομέρειες για το σχέδιο που συμφώνησαν με την Ουκρανία - Οι απαιτήσεις Πούτιν

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον ενημέρωσε τη Μόσχα για τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες του σχεδίου, ωστόσο θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση στη συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ την ερχόμενη εβδομάδα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία
Ελλάδα 28.11.25

Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία

Σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σήμερα στο Τυμπάκι στο Ηράκλειο, η κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ – Γεωργίου Γαλυφιανάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όπου υπηρετούσε.

Σύνταξη
168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης
Γιατροί Χωρίς Σύνορα 28.11.25

168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης

Αυτό που ξεκίνησε ως «100 καλλιτέχνες για τη Γάζα» εξελίχθηκε σε μια διεθνή κινητοποίηση 168 δημιουργών, με έργα μικρού φορμά να εκτίθενται στη Γενεύη και τη δημοπρασία της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου να προσελκύει ενδιαφέρον από πάνω από 30 χώρες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μητσοτάκης: «Να ωριμάσει γεωπολιτικά η ΕΕ» – Μέτσολα: Καμιά απόφαση «για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία»
Κοινές δηλώσεις 28.11.25

Μητσοτάκης: «Να ωριμάσει γεωπολιτικά η ΕΕ» - Μέτσολα: Καμιά απόφαση «για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία»

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα παρέστησαν στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας, στο Αρσάκειο Μέγαρο

Σύνταξη
Τέλεια μαλλιά κάθε μέρα; Δύο νέοι «σύμμαχοι» από τη Dyson για να πούμε «αντίο» στις bad hair days!
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Τέλεια μαλλιά κάθε μέρα; Δύο νέοι «σύμμαχοι» από τη Dyson για να πούμε «αντίο» στις bad hair days!

Ίσια, κυματιστά ή καλοσχηματισμένες μπούκλες, γρήγορα και εύκολα στο σπίτι, με εργαλεία που προστατεύουν τα μαλλιά και προσαρμόζονται στις ανάγκες τους.

Σύνταξη
Επίσκεψη του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη και κοινοτικών συμβούλων στο μουσείο του Ολυμπιακού
Σημείο αναφοράς 28.11.25

Επίσκεψη του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη και κοινοτικών συμβούλων στο μουσείο του Ολυμπιακού

Κατά την επίσκεψη, ο Δήμαρχος και οι Σύμβουλοι είχαν την ευκαιρία να δουν σημαντικά εκθέματα, ιστορικά ενθύμια, φωτογραφίες και διαδραστικές εγκαταστάσεις που αναδεικνύουν τις μεγάλες επιτυχίες των τμημάτων του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Ο Ερντογάν στα αποδυτήρια της εθνικής Τουρκίας – Τα τετ α τετ με Οσμάν και Αταμάν (vid)
Μπάσκετ 28.11.25

Ο Ερντογάν στα αποδυτήρια της εθνικής Τουρκίας – Τα τετ α τετ με Οσμάν και Αταμάν (vid)

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισκέφτηκε τα αποδυτήρια της εθνικής Τουρκίας, μετά τη νίκη επί της Βοσνίας για τα προκριματικά του MundoBasket 2027 και είχε τετ α τετ με τους Αταμάν και Όσμαν.

Σύνταξη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στηρίζει τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη στην προετοιμασία του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες (pics)
Άλλα Αθλήματα 28.11.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στηρίζει τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη στην προετοιμασία του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες (pics)

O Bαγγέλης Μαρινάκης στηρίζει έμπρακτα τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή της ελεύθερης πάλης, Γιώργο Κουγιουμτσίδη στην προετοιμασία του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

