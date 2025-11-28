Expand your Outdoor: Η ελληνική τεχνογνωσία της LAMDA LEVENTIS που σχεδιάζει το μέλλον του outdoor living

Το σύγχρονο επιχειρείν διεθνώς έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά: την υψηλή τεχνολογία σε συνδυασμό με τη βιωσιμότητα. Σε αυτό ακριβώς το απαιτητικό περιβάλλον, η ελληνική βιομηχανία καλείται να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της.

Ένα φωτεινό παράδειγμα αυτής της μετάβασης – από την παραδοσιακή βιοτεχνία σε μια σύγχρονη βιομηχανία – αποτελεί η LAMDA LEVENTIS. Με ιστορία που ξεκινά το μακρινό 1967, η εταιρεία, σήμερα υπό την καθοδήγηση της δεύτερης και τρίτης γενιάς, μετασχηματίζεται σε πρωτοπόρο στον χώρο της σκίασης και του outdoor living, βάζοντας την ελληνική τεχνογνωσία στον παγκόσμιο χάρτη.

Με έδρα δύο παραγωγικές μονάδες συνολικού εμβαδού άνω των 6.000 τ.μ. στα Καλύβια Θορικού, η LAMDA LEVENTIS έχει επενδύσει σε ένα σύγχρονο, καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής. Σημαντικές ημερομηνίες για την εταιρεία, η περίοδος 2000-2004, με την ανέγερση του πρώτου εργοστασίου και στη συνέχεια το 2019 με την προσθήκη του δεύτερου, αποκλειστικά για την παραγωγή βιοκλιματικών pergolas και προηγμένων συστημάτων.

Στην παραγωγή βρίσκουμε εξοπλισμό αιχμής καθώς διαθέτει ιδιόκτητες μονάδες χύτευσης, κατεργασίας CNC, ηλεκτροστατικής βαφής και ρομποτικό βραχίονα συγκόλλησης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η επένδυση αυτή διασφαλίζει τον απόλυτο έλεγχο στην ποιότητα και την παραγωγική ευελιξία, επιτρέποντας στην εταιρεία να είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής στην Ελλάδα με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα.

Η βασική αρχή της LAMDA LEVENTIS είναι η συνεχής καινοτομία, κάτι που πιστοποιείται από το γεγονός ότι ήταν η πρώτη ελληνική εταιρεία που εισήγαγε τη βιοκλιματική πέργκολα στην αγορά το 2017, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εξωτερικό χώρο.

Από τότε, η LAMDA LEVENTIS έχει μετατρέψει τα συστήματα σκίασης από παθητικά προϊόντα σε ενεργά, έξυπνα συστήματα διαχείρισης κλίματος και φωτισμού, εμπνευσμένα από την παγκόσμια τάση προς τα βιοκλιματικά συστήματα. Αυτή άλλωστε η στρατηγική επιλογή της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της καινοτομίας. Οι βιοκλιματικές πέργκολες, με τις ρυθμιζόμενες περσίδες αλουμινίου, λειτουργούν ως «έξυπνα» φράγματα που επιτρέπουν τον ακριβή έλεγχο της ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτό εξασφαλίζει φυσική δροσιά το καλοκαίρι και μεγαλύτερη θερμική άνεση τον χειμώνα.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, κινείται η νέα σειρά Proline που ενσωματώνει μηχανική ακρίβεια και design. Η δυνατότητα κάλυψης χώρων έως 150 m² με μία ενιαία κατασκευή, σε συνδυασμό με την ηλεκτροκίνηση και το LED φωτισμό ρυθμιζόμενης έντασης, μετατρέπει την πέργκολα σε έναν πολυλειτουργικό, εξωτερικό χώρο που μπορεί μια οικογένεια να απολαμβάνει πιο εύκολα όλο τον χρόνο.

Αντίστοιχα, τα κάθετα συστήματα Vertical Systems αξιοποιούν τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας (solar energy integration) για τη λειτουργία τους, με «έξυπνους» μηχανισμούς auto-lock που προσφέρουν απόλυτη προστασία από τον αέρα, διασφαλίζοντας παράλληλα ενεργειακή αποδοτικότητα.

Κυκλική οικονομία & Ενεργειακή αυτονομία

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα της σύγχρονης επιχείρησης είναι η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ειδικότερα σε μία Ευρώπη που εργάζεται για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Δεν μπορείς να νοείσαι μια σύγχρονη βιομηχανία αν δεν έχεις στην στρατηγική σου ήδη βιώσιμες πρακτικές.

Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά η LAMDA LEVENTIS, για αυτό και το 80% των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή είναι ανακυκλώσιμες, μειώνοντας την εξάρτηση από πρωτογενείς πόρους. Επιπλέον, με τη σημαντική της επένδυση σε φωτοβολταϊκά συστήματα που καλύπτουν όλες τις παραγωγικές μονάδες, η εταιρεία υπογραμμίζει τη δέσμευση για σημαντικά μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην παραγωγή.

Η στρατηγική αυτή επιβεβαιώνεται από τις σημαντικές πιστοποιήσεις ISO 9001 (Ποιότητα), ISO 16001 (Περιβάλλον) και ISO 45001 (Υγεία & Ασφάλεια Εργασίας) από την TÜV AUSTRIA, διασφαλίζοντας την τήρηση υψηλών προτύπων σε όλους τους πυλώνες ESG (Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση).

Εξωστρέφεια

Αυτή η προσήλωση στην ποιότητα και την καινοτομία έχει ανοίξει τις πόρτες του διεθνούς εμπορίου. Μία επιχείρηση άλλωστε όταν έχει Όραμα, σίγουρα αυτό δεν έχει σύνορα. Έτσι και η LAMDA LEVENTIS εξάγει σήμερα σε πάνω από 60 χώρες, με βασικές αγορές τα Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο. Διόλου τυχαίο ότι το 40% του κύκλου εργασιών προέρχεται από τις εξαγωγές, διατηρώντας συνεργασίες με περισσότερους από 200 διεθνείς πελάτες.

Η σταθερή συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις (Γερμανία, Γαλλία, Αίγυπτο, ΗΑΕ, Ιταλία και Τουρκία) ενισχύει διαρκώς την προβολή της ελληνικής τεχνογνωσίας διεθνώς.

Η LAMDA LEVENTIS έχει επιτύχει να επαναπροσδιορίσει τη σκίαση από ένα απλό δομικό στοιχείο σε έναν έξυπνο, ενεργειακά αποδοτικό μηχανισμό. Υιοθετώντας τη βιωσιμότητα όχι ως μια απλή συμμόρφωση, αλλά ως το βασικό επιχειρηματικό της μοντέλο, δημιουργεί αξία για την εταιρεία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η εταιρεία στέλνει σήμερα ένα ισχυρό μήνυμα, ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας, αρκεί να επενδύσει στη συνεχή καινοτομία, τη βιώσιμη παραγωγή και την εξωστρέφεια. Με μια ιστορία που ξεπερνά τρεις γενιές και βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η LAMDA LEVENTIS σχεδιάζει το «έξυπνο» και «πράσινο» outdoor living του αύριο.