Η αγαπημένη 3for2 προσφορά έρχεται στα Public για μια πραγματικά Merry Friday

Τα Public υποδέχονται την Black Friday, με μία από τις πιο αγαπημένες προσφορές της χρονιάς: την ενέργεια 3for2, που δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αποκτήσουν τρία προϊόντα της ίδιας κατηγορίας πληρώνοντας μόνο τα δύο. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 30/11 και καλύπτει ένα μεγάλο εύρος προϊόντων παιχνιδιών, χαρτικών και είδη δώρων, που απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους!

Στην κατηγορία των παιχνιδιών, η ποικιλία είναι μεγάλη, γεμάτη με προτάσεις που υπόσχονται χαμόγελα. Το σετ “Μαθαίνω & Δημιουργώ Pen Studio” στα 34,89€ προσφέρει δημιουργικό παιχνίδι και βασικές δεξιότητες γραφής, ιδανικό για παιδιά που αγαπούν την εξερεύνηση και την καλλιτεχνική έκφραση. Το Λούτρινο Disney Stitch στα 29,90€, αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα προϊόντα της σεζόν, αφού συνδυάζει το παιχνίδι, με τον χαρακτήρα που έχουν αγαπήσει μικροί και μεγάλοι. Η προσφορά περιλαμβάνει επίσης το Ηλεκτρονικό Ποδοσφαιρικό Soccerbot στα 59,99€, μια διαδραστική επιλογή για παιχνίδι στο σπίτι ενώ το LEGO City Central Train Station στα 94,90€,είναι ένα ολοκληρωμένο σετ που ενισχύει τη φαντασία και την κατασκευή! Την κατηγορία ολοκληρώνει η νέα έκδοση απο το επιτραπέζιο Catan στα 34,99€, μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές στρατηγικής, ιδανική για οικογενειακά βράδια και παρέες που αγαπούν τη δημιουργική σκέψη.

Η προσφορά 3for2 επεκτείνεται και στα χαρτικά και είδη δώρων, όπου οι καταναλωτές θα βρουν επιλογές που συνδυάζουν πρακτικότητα, αισθητική και γιορτινή διάθεση. Το Ημερολόγιο Coolbee 2026 στα 5,99€ προσφέρει οργάνωση και χρώμα για τη νέα χρονιά, ενώ το σημειωματάριο Moleskine Ριγέ Medium στα 21,90€, είναι ιδανικό για σκέψεις, σημειώσεις και επαγγελματική χρήση.

Παράλληλα, η θέαση και η χαλάρωση στο σπίτι αναβαθμίζεται, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 50% στις μεγάλες τηλεοράσεις. Ανάμεσά τους, η LG QNED Evo 100» με –50%, η LG QNED 75″ με -26%, η LG OLED 77″ με –30% και η LG OLED Evo 77″ επίσης με -30% έκπτωση, προσφέρουν κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι. Επιλέγοντας κάποια απο αυτές τις προτάσεις, δίνεται η ευκαιρία σε κάθε οικογένεια να αποκτήσει μια πραγματικά premium οπτικοακουστική εμπειρία, μετατρέποντας το σαλόνι της σε ένα μικρό home cinema!

Τα Public προσκαλούν το κοινό για λίγες ακόμα ημέρες να ανακαλύψει δώρα που μπορούν να χαρίσουν στιγμές παιχνιδιού, οργάνωσης και δημιουργίας, πάντα με την εγγύηση ποιότητας και εμπειρίας του Public.