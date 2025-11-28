Περιστέρι: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα 3ου ορόφου – Απεγκλωβίστηκε γυναίκα από τον 5ο όροφο
Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Περιστέρι, από την οποία απεγκλωβίστηκε μια γυναίκα.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Περιστέρι, από την οποία απεγκλωβίστηκε μια γυναίκα (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).
Με τη βοήθεια κλιμακοφόρου οχήματος απεγκλωβίστηκε μια γυναίκα από τον 5ο όροφο
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Παρασκευή και στην επιχείρηση για την κατάσβεσή της πήραν μέρος 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και κλιμακοφόρο.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε διαμέρισμα, στο δήμο Περιστερίου Αττικής. Επιχείρησαν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 28, 2025
Με τη βοήθεια του κλιμακοφόρου οχήματος απεγκλωβίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα που βρισκόταν σε διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου.
Αναπνευστικά προβλήματα
Μετά την κατάσβεση, οι πυροσβέστες συνέδραμαν μια ακόμη γυναίκα, που αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα, προκειμένου να εγκαταλείψει μέσω κλιμακοστασίου το διαμέρισμά της.
