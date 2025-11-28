Μενίδι: Κακουργηματική δίωξη σε βάρος της μητέρας της 14χρονης
Η 35χρονη κατηγορούμενη παραπέμθηκε σε τακτικό ανακριτή.
- Σάλος με αρκουδάκι AI που άρχισε να μιλά για σεξουαλικά φετίχ
- Παγκόσμιος συναγερμός για το sextortion – Μάστιγα σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία - Θύματα κάτω των 12 ετών
- Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ - Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;
- Τουλάχιστον 321 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στη νοτιοανατολική Ασία – Πόλεις βυθισμένες στο νερό
Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος της 35χρονης που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε την 14χρονη κόρη της, με αποτέλεσμα εκείνη να αποβάλλει.
Το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει περιλαμβάνει:
– Ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη
– Διακοπή της κύησης
Η 35χρονη κατηγορούμενη παραπέμθηκε σε τακτικό ανακριτή.
Η καταγγελία της 14χρονης
Η 14χρονη εμφανίστηκε σε ΑΤ με ένα νεκρό έμβρυο τυλιγμένο σε εφημερίδα, ενώ όπως αποκαλύφθηκε είχαν προηγηθεί χτυπήματα από τη μητέρα της με αποτέλεσμα να αποβάλει.
Η 14χρονη όπως δήλωσε κυοφορούσε εδώ και 1,5 μήνα το έμβρυο αλλά απέβαλε μετά από χτυπήματα της μητέρας της.
Όπως έγινε γνωστό, χθες στις 2 το μεσημέρι συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Ενδοοικογενειακής βίας Αχαρνών 35χρονη Ρομά, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και βαριά σωματική βλάβη κατά της κόρης της 14χρονης κόρης της.
Κατά πληροφορίες, η μητέρα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ η 14χρονη έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων για νοσηλεία και εξετάσεις
- Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης
- Πέλλα: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του ζευγαριού που έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια
- Μπιανκόν: «Υπερήφανοι για το παιχνίδι μας με τη Ρεάλ»
- Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ο Τσίπρας θα μιλήσει… για την Ιθάκη – Πρώτη επίσημη παρουσίαση
- Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποψήφιος για επικεφαλής του Eurogroup
- Νέα Αριστερά: Όσο η κυβέρνηση της ΝΔ δεν συγκρούεται με τα καρτέλ, η ακρίβεια θα εδραιώνεται
- Μενίδι: Κακουργηματική δίωξη σε βάρος της μητέρας της 14χρονης
- Τσουβάλας: Μου ήταν άγνωστοι οι εκπρόσωποι της Krikel – Ο ρόλος του Γιάννη Λαβράνου και η αστυνομική προστασία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις