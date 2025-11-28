Μενίδι: Κακουργηματική δίωξη σε βάρος της μητέρας της 14χρονης

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος της 35χρονης που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε την 14χρονη κόρη της, με αποτέλεσμα εκείνη να αποβάλλει.

Το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει περιλαμβάνει:

– Ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη

– Διακοπή της κύησης

Η 35χρονη κατηγορούμενη παραπέμθηκε σε τακτικό ανακριτή.

Η καταγγελία της 14χρονης

Η 14χρονη εμφανίστηκε σε ΑΤ με ένα νεκρό έμβρυο τυλιγμένο σε εφημερίδα, ενώ όπως αποκαλύφθηκε είχαν προηγηθεί χτυπήματα από τη μητέρα της με αποτέλεσμα να αποβάλει.

Η 14χρονη όπως δήλωσε κυοφορούσε εδώ και 1,5 μήνα το έμβρυο αλλά απέβαλε μετά από χτυπήματα της μητέρας της.

Όπως έγινε γνωστό, χθες στις 2 το μεσημέρι συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Ενδοοικογενειακής βίας Αχαρνών 35χρονη Ρομά, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και βαριά σωματική βλάβη κατά της κόρης της 14χρονης κόρης της.

Κατά πληροφορίες, η μητέρα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ η 14χρονη έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων για νοσηλεία και εξετάσεις