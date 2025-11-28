Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο χάρτης στην Αττική – Επιδεινώνει την κατάσταση η βροχή
Η κακοκαιρία Adel συνεχίζει να χτυπάει την Αττική, με αποτέλεσμα να επιδεινώνει την κατάσταση με την κίνηση στους δρόμους που έτσι κι αλλιώς απαιτεί υπομονή από τους οδηγούς κάθε πρωί
Η βροχή που έχει επιφέρει η κακοκαιρία Adel δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κίνηση στους δρόμους, με τον χάρτη στην Αττική να έχει βαφτεί «κόκκινος».
Δείτε πώς είχε η κατάσταση στις 08:45 το πρωί:
- Δείτε live την κίνηση εδώ
Πού είναι αυξημένη η κίνηση σύμφωνα με την Τροχαία
Στις 08:51 το πρωί της Παρασκευής, η κίνηση ήταν αυξημένη σε:
- Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη – έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών – είσοδος)
- Λ. Κηφισού (άνοδος)
- Λ. Κηφισού (κάθοδος)
- Πέτρου Ράλλη
- Αλεξάνδρας
- Μεσογείων
- Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)
- Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)
- Λ. Κηφισίας (άνοδος)
- Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
- Βασ. Σοφίας (άνοδος)
- Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
- Βασ. Κωνσταντίνου
- Καλλιρρόης
- Λ. Συγγρού (άνοδος)
- Σταδίου
- Βασ. Αμαλίας
- Λ. Βουλιαγμένης
- Λ. Ηλιουπόλεως
- Πειραιώς
- Λιμάνι Πειραιά
- Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη – ρεύμα προς Πειραιά)
- Λ. Ποσειδώνος (Καραϊσκάκη έως Αλίμου – ρεύμα προς Γλυφάδα)
- Βάρης-Κορωπίου
- Αττική Οδός
- Περιφερειακή Καρέα απο Ηλιούπολη
- Λ. Σχιστού
