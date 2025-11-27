Με νέα πρόσωπα για το πρώτο βήμα πρόκρισης στο Παγκόσμιο η Εθνική Ελλάδας

Το πρώτο βήμα για να βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2027 θέλει να κάνει η Εθνική Ελλάδας, που υποδέχεται στο «Αλεξάνδρειο» τη Ρουμανία (18:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στην πρεμιέρα του δεύτερου προκριματικού ομίλου.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, στην πρώτη της εμφάνιση μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ θα κοντραριστεί με τους Ρουμάνους στο κατάμεστο «Nick Galis Hall».

Ο Βασίλης Σπανούλης θα κοουτσάρει την ομάδα σχεδόν κατευθείαν από το… αεροπλάνο, καθώς έφτασε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με απευθείας πτήση από το Μονακό μετά τον αγώνα της απέναντι στην Εφές.

Ποιοι θα είναι στην 12αδα για την Εθνική:

Στη 12αδα για την αναμέτρηση θα βρίσκονται οι εξής παίκτες: Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και Νίκος Περσίδης.

Εκτός έμειναν οι Δημήτρης Κατσίβελης, Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Πλώτας και Νίκος Τουλιάτος. Ο πρώτος αντιμετωπίζει μια διάταση στους περονιαίους συνδέσμους της ποδοκνημικής και έκανε μαγνητική που ήταν αρνητική σε άλλα ευρήματα. Οι Κώστας Παπανικολάου και Κώστας Αντετοκούνμπο θα ενσωματωθούν στην αποστολή για τον αγώνα της Κυριακής με την Πορτογαλία στο Πόρτο.

Η 12αδα της Ρουμανίας

Όσον αφορά στη Ρουμανία, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Μιχάι Σιλβασάν, που εργάζεται και στην Κλουζ, έχει στην αποστολή τους εξής παίκτες: Λούκας Τοχάταν (Βαλτσέα), Στεφάν Γκράσου (Ντινάμο Βουκουρεστίου), Νάντορ Κούτι (Ντινάμο Βουκουρεστίου), Μιχάι Ματσιούτσα (Κορόνα Μπρασόφ), Ντράγκος Ντικουλέσκου (Κέπινγκ Σταρς), Μπόμπε Νικολέσκου (Οραντέα), Ντάρον Ράσελ (Κλουζ), Μπόγκνταν Πόπα (Τάργκου Μούρες), Εμάνουελ Κάτε (Μούρθια), Ράρες Ούτα (Βαλτσέα), Άλεξ Όλα (Βολουντάρι), Τούντορ Γκεόργκε (Ραπίντ Βουκουρεστίου).