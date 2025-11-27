Οι προηγμένοι «σύμμαχοι» που μας εξασφαλίζουν έναν υγιεινό, φιλόξενο χώρο κατά τη διάρκεια του χειμώνα

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
Green
Λειψυδρία: Αττική σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Λειψυδρία: Αττική σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Vita.gr
Κατανοώντας τη συμπεριφορά μας: Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε;

Κατανοώντας τη συμπεριφορά μας: Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε;

Business
Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Η Betsson Μεγάλη Χορηγός του Super Cup
Τα Νέα της Αγοράς 27.11.25

Η Betsson Μεγάλη Χορηγός του Super Cup

Η Betsson επιβεβαιώνει ξανά τη δέσμευσή της να στηρίζει ουσιαστικά τον ελληνικό αθλητισμό, δημιουργώντας εμπειρίες που προσφέρουν χαρά, ψυχαγωγία και αξέχαστες στιγμές για όλους.

Σύνταξη
Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά
Τα Νέα της Αγοράς 25.11.25

Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά

Οι έξυπνες αγορές δεν θέλουν κόπο, αλλά... Black Friday! Πώς να ξεχωρίσεις τις πραγματικές ευκαιρίες και να αποκτήσεις όλα όσα έχεις βάλει στο μάτι...

Σύνταξη
Οι ΑΙ engineers του μέλλοντος «χτίζονται» στη Netcompany
Τα Νέα της Αγοράς 24.11.25

Οι ΑΙ engineers του μέλλοντος «χτίζονται» στη Netcompany

Mε το νέο πρόγραμμα ΑΙ academy και με περισσότερες από 600 νέες προσλήψεις στην Ελλάδα μόνο το 2025, η εταιρεία συνεχίζει να στηρίζει το εγχώριο ταλέντο και το τεχνολογικό οικοσύστημα.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»
Πολιτική 27.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»

Σκληρή αντιπαράθεση Μαξίμου - ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκνευρισμός για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ». Αρνείται η ΝΔ το αίτημα για βίαιη προσαγωγή του στην Εξεταστική.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
LIVE: Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου
Conference League 27.11.25

LIVE: Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου

LIVE: Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
Ηνωμένο Βασίλειο: Νέος νόμος διευκολύνει τον επαναπατρισμό αντικειμένων, αλλά το Βρετανικό Μουσείο εξαιρείται
«Ex gratia» 27.11.25

Ηνωμένο Βασίλειο: Νέος νόμος διευκολύνει τον επαναπατρισμό αντικειμένων, αλλά το Βρετανικό Μουσείο εξαιρείται

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσε ότι τα ιδρύματα που χρηματοδοτεί - όπως το Βρετανικό Μουσείο και η Εθνική Πινακοθήκη- θα εξαιρούνται από τη νέα νομοθεσία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: ΠΑΟΚ – Μπραν
Europa League 27.11.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Μπραν

LIVE: ΠΑΟΚ – Μπραν. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Μπραν, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις
Europa League 27.11.25

LIVE: Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις

LIVE: Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Μίντιλαντ
Europa League 27.11.25

LIVE: Ρόμα – Μίντιλαντ

LIVE: Ρόμα – Μίντιλαντ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Μίντιλαντ, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Κρήτη: Επιτέθηκε με 50 μαχαιριές στον πατέρα του, αλλά δεν είχε πρόθεση ανθρωποκτονίας – Τι αποφάσισε το Εφετείο
Ελλάδα 27.11.25

Μαχαίρωσε 50 φορές τον πατέρα του, όμως δεν είχε πρόθεση ανθρωποκτονίας - Τι αποφάσισε το Εφετείο Κρήτης

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης μετέτρεψε την κατηγορία σε απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε πρόθεση ανθρωποκτονίας.

Σύνταξη
Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση προστασίας καταναλωτή και διαφάνειας στην αγορά με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή
Υπ. Ανάπτυξης 27.11.25

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση προστασίας καταναλωτή και διαφάνειας στην αγορά με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπογράμμισε πως ενισχύεται η διαφάνεια και δημιουργείται ένας ισχυρός, ενιαίος, ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός, στα πρότυπα της ΑΑΔΕ

Σύνταξη
Ισχυρός στρατός στην Ουκρανία ακόμη και με συμφωνία ειρήνης, λέει ο Μερτς
«Εγγυήσεις ασφαλείας» 27.11.25

Ισχυρός στρατός στην Ουκρανία ακόμη και με συμφωνία ειρήνης, λέει ο Μερτς

Ο Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ότι διακυβεύονται τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα ουκρανικά συμφέροντα, επισήμανε ότι το θέμα των εγγυήσεων συζητείται με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία.

Σύνταξη
Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις στη Νέα Υόρκη
Media 27.11.25

Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις στη Νέα Υόρκη

Το Capital Link Invest in Greece Forum, το μακροβιότερο επενδυτικό Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγματοποιείται στο εξωτερικό, θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Σύνταξη
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μπραν
Europa League 27.11.25

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μπραν

Αυτές είναι οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο ματς της 5ης αγωνιστικής του Europa League κόντρα στη Μπραν.

Σύνταξη
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος αυξάνει τον προϋπολογισμό του – Θα ασχοληθεί και με την άμυνα και ασφάλεια
22,1 δισ. ευρώ 27.11.25

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος αυξάνει τον προϋπολογισμό του – Θα ασχοληθεί και με την άμυνα και ασφάλεια

Προϋπολογισμό-ρεκόρ και διευρυμένη εντολή, ώστε να περιλαμβάνει και την άμυνα, θα έχει στο εξής ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Η απόφαση ελήφθη ΗΠΑ λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Κοροϊδία στο λαό τα δήθεν μέτρα κατά της ακρίβειας – «Μούφα» οι ανακοινώσεις της Κεραμέως
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Κουτσούμπας: Κοροϊδία στο λαό τα δήθεν μέτρα κατά της ακρίβειας – «Μούφα» οι ανακοινώσεις της Κεραμέως

«Ζητάτε από τον λαό, αφού πρώτα τον γδάρατε, να σας πει κι ευχαριστώ για τα ψίχουλα που του επιστρέφετε» σημείωσε ο Κουτσούμπας στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης

Σύνταξη
Ευρώπη: Τα δημοκρατικά κόμματα πρέπει να αντιμετωπίσουν την στεγαστική κρίση για να νικήσουν την ακροδεξιά
Καμπανάκι κινδύνου 27.11.25

Πώς σταματάς την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη; Χτίζεις σπίτια!

Τον τελευταίο χρόνο, τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη έχουν αξιοποιήσει την απογοήτευση για την έλλειψη στέγασης, για να επιτύχουν σημαντικά εκλογικά κέρδη. Όποιος βρει λύση στην στεγαστική κρίση θα σταματήσει την άνοδο της ακροδεξιάς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Γκαρντίνι
Βόλεϊ 27.11.25

Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Γκαρντίνι

Επίσημα παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού αποτελεί ο Αντρέα Γκαρντίνι, όπως ανακοίνωσε ο Ερασιτέχνης.

Σύνταξη
Μεσολόγγι: Συνελήφθη σύγχρονος δουλέμπορος – Κρατούσε φυλακισμένα 44 άτομα και τα εξανάγκαζε σε εργασία στα χωράφια
Ελλάδα 27.11.25

Μεσολόγγι: Συνελήφθη σύγχρονος δουλέμπορος – Κρατούσε φυλακισμένα 44 άτομα και τα εξανάγκαζε σε εργασία στα χωράφια

Συνελήφθη ένας αλλοδαπός που μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, προσέγγισε τα θύματα και τους έπεισε να έρθουν από διάφορες χώρες του εξωτερικού στην Ελλάδα, για να εργαστούν με καλές αμοοβές και νόμιμη διαμονή

Σύνταξη
Ελβετοί επιχειρηματίες προσέφεραν δώρα στον Τραμπ – Αντίδραση από βουλευτές, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη
Για να διεξαχθεί έρευνα 27.11.25

Ελβετοί επιχειρηματίες προσέφεραν δώρα στον Τραμπ – Αντίδραση από βουλευτές, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη

Ένα επιτραπέζιο ρολόι μάρκας Rolex και μία προσωποποιημένη ράβδος χρυσού που δέσποζαν στο γραφείο του προέδρου στον Λευκό Οίκο είχαν τραβήξει την προσοχή των ελβετικών και αμερικανικών ΜΜΕ

Σύνταξη
Η ΕΠΟ δεν απαντά στο εξώδικο της ΑΕΚ για τον Λανουά – Οι διάλογοι στην συνεδρίαση της ΕΕΠ
Ποδόσφαιρο 27.11.25

Η ΕΠΟ δεν απαντά στο εξώδικο της ΑΕΚ για τον Λανουά – Οι διάλογοι στην συνεδρίαση της ΕΕΠ

Η ΑΕΚ, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, υποστήριξε ότι δεν έθεσε στην UEFA θέμα Λανουά, ενώ ο Γκαγκάτσης ανέφερε η ομοσπονδία δεν θα απαντήσει στο εξώδικο

Βάιος Μπαλάφας
Ισπανία: Προφυλακίστηκαν πρώην υπουργός και σύμβουλός του, κατηγορούμενοι για σκάνδαλο διαφθοράς
«Σκάνδαλο Κόλντο» 27.11.25

Ισπανία: Προφυλακίστηκαν πρώην υπουργός και σύμβουλός του, κατηγορούμενοι για σκάνδαλο διαφθοράς

Δικαστήριο στην Ισπανία διέταξε την προφυλάκιση του πρώην υπουργού Χοσέ Λούις Άμπαλος και του συμβούλου του Κόλντο Γκαρθία, για σκάνδαλο σχετικά με την προμήθεια μασκών στην πανδημία.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ρουμανία
Μπάσκετ 27.11.25

LIVE: Ελλάδα – Ρουμανία

LIVE: Ελλάδα – Ρουμανία. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ρουμανία για την 1η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
