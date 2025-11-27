Το σπάνιο κολιέ «Royal Blue» πωλήθηκε για 13,9 εκατομμύρια ευρώ από τον οίκο Christie’s

Το κολιέ Royal Blue, που ήταν το κεντρικό κομμάτι της πώλησης «Magnificent Jewels» με περισσότερα από 100 κοσμήματα, ήταν ένα από τα πιο πολύτιμα αντικείμενα που βγήκαν σε δημοπρασία στην Ασία φέτος.

Διαθέτει 16 ζαφείρια που προέρχονται από το Κασμίρ και που συνολικά ανέρχονται σε 104,61 καράτια. Τα ζαφείρια ανακαλύφθηκαν στα ορυχεία της περιοχής της ινδικής υποηπείρου και είναι γνωστά για την ποιότητα και το βαθύ μπλε χρώμα τους.

Κατά την παρουσίαση ενός τόσο σπάνιου αντικειμένου σε δημοπρασία, η Christie’s δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι το Royal Blue ήταν «απόδειξη της ζήτησης από συλλέκτες για σπάνιους, πολύχρωμους πολύτιμους λίθους εξαιρετικής ποιότητας».

«Προερχόμενο από μια σημαντική ιδιωτική συλλογή, η εμφάνιση του The Royal Blue σε δημοπρασία σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή στην ιστορία της βιομηχανίας της κοσμηματοποιίας, προσφέροντας μια πολύτιμη ευκαιρία στους συλλέκτες από όλο τον κόσμο να εκτιμήσουν και να αποκτήσουν αυτό το μοναδικό δημιούργημα», ανέφερε ο οίκος δημοπρασιών σε δελτίο τύπου.

View this post on Instagram A post shared by Christie’s Asia (@christiesasia)

Η δύναμη της ασιατικής αγοράς

Το κολιέ εκτιμήθηκε ότι θα αποφέρει 100-150 εκατομμύρια HKD (περίπου 11.114.700 – 16.672.050 ευρώ) και έπεσε στο μέσο όρο αυτής της εκτίμησης, σηματοδοτώντας τη δύναμη της ασιατικής αγοράς σε μια εποχή που πολλοί διαμαρτύρονται για τις δυσκολίες που επικρατούν στη δυτική αγορά.

Ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ζαφείρια από το Κασμίρ συνόδευε το κολιέ στην πώληση, φτάνοντας επίσης την εκτιμώμενη αξία του, 20-30 εκατομμύρια HKD (2.222.940- 3.334.410 ευρώ), στα 24,9 εκατομμύρια HKD (2.767.560 ευρώ).

Σύμφωνα με τον οίκο, «τα κοιτάσματα του Κασμίρ απέφεραν το μεγαλύτερο μέρος των πολύτιμων λίθων τους μέσα σε επτά χρόνια και από το 1925 είχαν εξαντληθεί πλήρως. Από τότε η παραγωγή παραμένει ανύπαρκτη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κολιέ, ήταν ένα από τα πολλά αξιοσημείωτα είδη πολυτελείας, όπως εκλεκτά κρασιά, τσάντες χειρός και κοσμήματα, που βγήκαν στο σφυρί στο πλαίσιο της δημοπρασίας Hong Kong Luxury Week Autumn 2025 που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα.

*Με πληροφορίες από: ARTnews