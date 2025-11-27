magazin
27.11.2025 | 09:26
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
Deep Purple: Ένα μουσικό ταξίδι στην ιστορία της ροκ
inTickets 27 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Deep Purple: Ένα μουσικό ταξίδι στην ιστορία της ροκ

Ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της ροκ σκηνής, οι Deep Purple, επιστρέφουν στην Ελλάδα. Στις 13 Οκτωβρίου 2026 στο Telekom Center Athens.

Πόνος στη μέση: Ο μύθος της ξεκούρασης και της ακινησίας

Πόνος στη μέση: Ο μύθος της ξεκούρασης και της ακινησίας

Οι Deep Purple επιστρέφουν στην Ελλάδα στις 13 Οκτωβριου 2026 στο Telekom Center Athens. Έχοντας καθορίσει τον ήχο της ροκ για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, οι θρυλικοί Deep Purple παραμένουν ένα από τα καταξιωμένα συγκροτήματα διεθνώς. Special guest στη μοναδική αθηναϊκή τους εμφάνιση θα είναι οι ανερχόμενοι  Jayler (UK), δημιουργώντας μια εκρηκτική μουσική σύμπραξη που ενώνει το παρελθόν και το μέλλον της ροκ.





Λίγες μπάντες στην ιστορία έχουν καταφέρει να χτίσουν ένα τόσο δυναμικό και διαχρονικό μουσικό legacy όπως οι Deep Purple. Με περισσότερες από πέντε δεκαετίες επιτυχιών, αμέτρητα sold-out shows και την εισαγωγή τους στο Rock & Roll Hall of Fame, συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο επιδραστικά και καταξιωμένα συγκροτήματα όλων των εποχών. Ο απαράμιλλος μουσικός τους κατάλογος — από το “Smoke on the Water” έως το “Highway Star” — συνεχίζει να εμπνέει νέες γενιές μουσικών, ενώ οι live εμφανίσεις τους επιβεβαιώνουν τον ρόλο τους ως pioneers της hard rock.

Η μουσική των Deep Purple παραμένει ζωντανή, επίκαιρη και επιδραστική. Το classic τραγούδι τους “Child in Time” (1970) χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα, σε ανανεωμένη εκδοχή, στο trailer της νέας σεζόν της blockbuster σειράς Stranger Things, συστήνοντας ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της ροκ σε εκατομμύρια νέους ακροατές και αναζωπυρώνοντας το διεθνές ενδιαφέρον για το μοναδικό τους ήχο.

Σε συνδυασμό με την επιτυχία του άλμπουμ τους =1 (2024), οι Deep Purple αποδεικνύουν ότι όχι μόνο παραμένουν δημιουργικά ενεργοί, αλλά συνεχίζουν να επαναπροσδιορίζουν τα όρια του είδους για κοινό σε όλο τον κόσμο.

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Συλλογικές συμβάσεις: Τι σημαίνει η μετενέργεια και η επεκτασιμότητα

Συλλογικές συμβάσεις: Τι σημαίνει η μετενέργεια και η επεκτασιμότητα

Vita.gr
Πόνος στη μέση: Ο μύθος της ξεκούρασης και της ακινησίας

Πόνος στη μέση: Ο μύθος της ξεκούρασης και της ακινησίας

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Eλληνικές τράπεζες: Γιατί κυνηγούν με μεγαλύτερη ένταση τις καταθέσεις

Eλληνικές τράπεζες: Γιατί κυνηγούν με μεγαλύτερη ένταση τις καταθέσεις

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «The Voice of Hind Rajab» – Ένα μικρό κορίτσι από την Γάζα που παρακαλούσε για βοήθεια
Δεκέμβριος 26.11.25

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «The Voice of Hind Rajab» – Ένα μικρό κορίτσι από την Γάζα που παρακαλούσε για βοήθεια

Η ταινία «The Voice of Hind Rajab» ακολουθεί τους εθελοντές της Ερυθράς Ημισελήνου στην προσπάθειά τους να σώσουν ένα εξάχρονο κορίτσι από την Παλαιστίνη, αφότου ο ισραηλινός στρατός σκότωσε την οικόγενειά της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όταν ο καπιταλισμός γίνεται καρέ: Τα κόμικ που «αποκαθηλώνουν» την εργασία — και «ξεγυμνώνουν» την εξουσία
Ρωγμές 26.11.25

Όταν ο καπιταλισμός γίνεται καρέ: Τα κόμικ που «αποκαθηλώνουν» την εργασία — και «ξεγυμνώνουν» την εξουσία

Σε μια εποχή όπου η εργασία παρουσιάζεται ως «νόμος της φύσης», μια σειρά από κόμικ αποκαλύπτουν τις μικρές και μεγάλες μορφές βίας του συστήματος — δείχνοντας πως αυτό που μοιάζει αυτονόητο είναι απλώς μια αφήγηση που μπορεί να ξαναγραφτεί.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η παράδοση ως πράξη αντίστασης: Ο Μπεν Eντζ αποδομεί τον μύθο της «καθαρής ταυτότητας»
Λαογραφία & Τέχνη 26.11.25

Η παράδοση ως πράξη αντίστασης: Ο Μπεν Eντζ αποδομεί τον μύθο της «καθαρής ταυτότητας»

Ο Μπεν Eντζ χρησιμοποιεί τη λαογραφία ως σύγχρονη κοινωνική κριτική, δείχνοντας ότι οι παραδόσεις δεν εκφράζουν «καθαρότητα», αλλά κοινότητα, ανταλλαγές και συλλογική μνήμη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρχεται η σκληροπυρηνική σειρά του 50 Cent με θέμα την υπόθεση του Diddy – Πότε θα κυκλοφορήσει στο Netflix
Η πτώση 25.11.25

Έρχεται η σκληροπυρηνική σειρά του 50 Cent με θέμα την υπόθεση του Diddy – Πότε θα κυκλοφορήσει στο Netflix

Αποτελούμενη από τέσσερα επεισόδια, η σειρά «Sean Combs: The Reckoning» του 50 Cent επιχειρεί να κάνει μια «βουτιά» στις δόξες και τα σκοτεινά σημεία μιας προσωπικότητας που διαμόρφωσε την μουσική βιομηχανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μόργκαν Φρίμαν μιλά για την βράβευση του στα Όσκαρ – «Δεν με άλλαξε. Έτσι ελπίζω τουλάχιστον»
Ο χρόνος 25.11.25

Ο Μόργκαν Φρίμαν μιλά για την βράβευση του στα Όσκαρ – «Δεν με άλλαξε. Έτσι ελπίζω τουλάχιστον»

«Κατά κάποιο τρόπο ήξερα από νωρίς ότι τελικά θα έπαιρνα [ένα Όσκαρ]. Δεν με άλλαξε», δήλωσε ο Μόργκαν Φρίμαν σε πρόσφατη συνέντευξή του, αναφορικά με την βράβευση του το 2005.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Ακρωτήρι: Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νικόλας Παπαγιάννης σε ένα φωτεινό ταξίδι στη γκρίζα ζώνη του νου
Συνέντευξη 25.11.25

Το Ακρωτήρι: Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νικόλας Παπαγιάννης σε ένα φωτεινό ταξίδι στη γκρίζα ζώνη του νου

Λίγο πριν την παράσταση «Το Ακρωτήρι», η οποία συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά φέτος με σκηνοθεσία του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, βρεθήκαμε στο θέατρο Ιλίσια και συνομιλήσαμε με την Μαρία Ναυπλιώτου και τον Νικόλα Παπαγιάννη. Και οι δύο συμφώνησαν στο ίδιο πράγμα: «υπάρχει μόνο η αγάπη».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O Τραμπ, ο Νετανιάχου και ο Μπάιντεν «πίνουν το αίμα των παιδιών της Γάζας» στην Ουάσινγκτον
Αιμοδιψείς 25.11.25

O Τραμπ, ο Νετανιάχου και ο Μπάιντεν «πίνουν το αίμα των παιδιών της Γάζας» στην Ουάσινγκτον

Ακτιβιστές παρουσίασαν μια ανατριχιαστική περφόρμανς στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ουάσιγκτον, με «πρωταγωνιστές» πολιτικούς όπως ο Τραμπ, ο Νετανιάχου, ο Μπάιντεν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σκληρή αλήθεια – Οι ταινίες για την ωμή βία κατά των γυναικών μήπως ενισχύουν το πρόβλημα;
Μισογυνισμός 25.11.25

Σκληρή αλήθεια – Οι ταινίες για την ωμή βία κατά των γυναικών μήπως ενισχύουν το πρόβλημα;

Κάπου στην πορεία, η βία κατά των γυναικών έγινε ένα όλο και πιο δημοφιλές θέμα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Σήμερα, τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, αναρωτιόμαστε εάν αυτό περνάει το σωστό μήνυμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζιλ Φρόιντ – H ηθοποιός της ταινίας «Love Actually» που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Νάρνια πέθανε στα 98 της
Αντίο 25.11.25

Τζιλ Φρόιντ - H ηθοποιός της ταινίας «Love Actually» που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Νάρνια πέθανε στα 98 της

Ηθοποιός και θεατρική σκηνοθέτις η Βρετανίδα Τζιλ Φρόιντ έζησε με τον συγγραφέα του «Το Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα», Κλάιβ Στέιπλς Λιούις μετά την εκκένωση του Λονδίνου, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών της Blitz era.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές
Κραυγές 25.11.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές

Περίπου 32 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Εξορκιστή, η σταρ του Χόλιγουντ Σκάρλετ Γιόχανσον αναλαμβάνει να αναγεννήσει το γνωστό franchise.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το ταλέντο, τα κατορθώματα και οι δαίμονες του Ντιέγκο Μαραντόνα έρχονται στη μικρή οθόνη – «Μια νέα γενιά θα γνωρίσει τη ζωή του»
Αθάνατος 25.11.25

Το ταλέντο, τα κατορθώματα και οι δαίμονες του Ντιέγκο Μαραντόνα έρχονται στη μικρή οθόνη – «Μια νέα γενιά θα γνωρίσει τη ζωή του»

Πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, το απόλυτο 10αρι της στρογγυλής θεάς ετοιμάζεται να γίνει animation, θυμίζοντας στους παλιούς και μαθαίνοντας στους νέους την πορεία της πολυτάραχης ζωής του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Krampus: Ο δαίμονας των Άλπεων που επιστρέφει κάθε Δεκέμβρη για να τιμωρήσει τα άτακτα παιδιά
Culture Live 25.11.25

Krampus: Ο δαίμονας των Άλπεων που επιστρέφει κάθε Δεκέμβρη για να τιμωρήσει τα άτακτα παιδιά

Μια αρχαία παγανιστική φιγούρα, παιδί της θεάς Χελ και σύμμαχος —ή αντίπαλος— του Αγίου Νικολάου, βγαίνει κάθε Δεκέμβρη στους δρόμους της Κεντρικής Ευρώπης. Ο Krampus, ο πιο σκοτεινός «ήρωας» των Χριστουγέννων, μετατρέπει τις γιορτές σε παραμύθι τρόμου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σερβία: Η οικογένεια Τραμπ απλώνει επιχειρηματικά πλοκάμια σε ιστορικό μνημείο που βομβάρδισε το ΝΑΤΟ
«Trump Tower Belgrade» 24.11.25

Σερβία: Η οικογένεια Τραμπ απλώνει επιχειρηματικά πλοκάμια σε ιστορικό μνημείο που βομβάρδισε το ΝΑΤΟ

Το Generalštab που βρίσκεται στο Βελιγράδι πρόκειται να αντικατασταθεί με ένα συγκρότημα με την επωνυμία Τραμπ - Αντιδρά η Ένωση Αρχιτεκτόνων της Σερβίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: ROcknRolla*
On Field 27.11.25

ROcknRolla*

Η Ρεάλ του ζήτησε να τρέξει χωρίς αύριο -για να την πιάσει. Να σουτάρει δίχως αύριο. Και ο Ολυμπιακός τα έκανε. Μόνο που…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
«Πίσω από τις λέξεις… έρχεται ο Αλέξης» – Ανάρτηση με νόημα από Τσίπρα για την παρουσίαση της Ιθάκης
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

«Πίσω από τις λέξεις… έρχεται ο Αλέξης» – Ανάρτηση με νόημα από Τσίπρα για την παρουσίαση της Ιθάκης

«Εγώ θα μιλήσω την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, στις 7 το απόγευμα» λέει ο κ. Τσίπρας, στο σατιρικό βίντεο στο οποίο παρελαύνουν επικριτές του και κλείνει με την παράφραση του στίχου «Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης» καθώς στη θέση του «κρύβεται» ακούγεται το «έρχεται»

Σύνταξη
Με νέα πρόσωπα για το πρώτο βήμα πρόκρισης στο Παγκόσμιο η Εθνική Ελλάδας
Μπάσκετ 27.11.25

Με νέα πρόσωπα για το πρώτο βήμα πρόκρισης στο Παγκόσμιο η Εθνική Ελλάδας

Η Εθνική Ελλάδας ξεκινάει την πορεία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την αναμέτρηση κόντρα στην Ρουμανία (18:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), με τον Βασίλη Σπανούλη να φτάνει στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα.

Σύνταξη
Η ιστορία του θρυλικού Stahl House που στέκει στο κενό – Το 65 ετών διάφανο σπίτι του Χόλιγουντ αναζητά νέο ιδιοκτήτη
1954 27.11.25

Η ιστορία του θρυλικού Stahl House που στέκει στο κενό – Το 65 ετών διάφανο σπίτι του Χόλιγουντ αναζητά νέο ιδιοκτήτη

«Μια ιδανική εκδοχή του Λος Άντζελες» - Το Stahl House χτισμένο στο Hollywood Hills, κατασκευασμένο με κόστος 37.500 δολάρια και γνωστό από τη φωτογραφία του Julius Shulman, διατίθεται πλέον προς πώληση για 25 εκατομμύρια δολάρια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πάπας Λέων: Ιστορική επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο – Συνάντηση με Βαρθολομαίο και Ερντογάν
Το πρόγραμμα 27.11.25

Ιστορική επίσκεψη του Πάπα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο - Συνάντηση με Βαρθολομαίο και Ερντογάν

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' φτάνει σήμερα στην Τουρκία όπου θα τον υποδεχτεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν - Στην τελετή υποδοχής και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος - Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο δράστης της επίθεσης στην Εθνοφρουρά είχε εργαστεί για τη CIA και τον αμερικανικό στρατό στο Αφγανιστάν
ΗΠΑ 27.11.25

Ο δράστης της επίθεσης στην εθνοφρουρά είχε εργαστεί για τον αμερικανικό στρατό και τη CIA - Βίντεο από τη σύλληψή του

Το κίνητρο δράστη της επίθεσης ενάντια στην εθνοφρουρά, παραμένει προς το παρόν άγνωστο - Ο Τραμπ πάντως προεξόφλησε ότι είναι τρομοκρατική ενέργεια και στοχοποίησε τους μετανάστες

Σύνταξη
Πραξικόπημα στη Γουϊνέα-Μπισάου: Αξιωματικοί του στρατού κατέλαβαν την εξουσία, συνελήφθη ο πρόεδρος
Κρίσιμες ώρες 27.11.25

Πραξικόπημα στη Γουϊνέα-Μπισάου - Αξιωματικοί του στρατού κατέλαβαν την εξουσία, συνελήφθη ο πρόεδρος

Οι πραξικοπηματίες στη Γουϊνέα-Μπισάου αποκαλούν τους εαυτούς τους «Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση για την Αποκατάσταση της Τάξης»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ξανά στα δικαστήρια για σεξουαλικές επιθέσεις ο Κέβιν Σπέισι
Θωπεία 27.11.25

Ξανά στα δικαστήρια για σεξουαλικές επιθέσεις ο Κέβιν Σπέισι

Ο Κέβιν Σπέισι θα βρεθεί αντιμέτωπος με τρεις αστικές αγωγές για σεξουαλική επίθεση στο Λονδίνο τον Οκτώβριο του 2026, με τους ενάγοντες να ζητούν ενιαία δίκη και τον ηθοποιό να αρνείται τις κατηγορίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κίνηση: Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στην Αθήνα – Σημειωτόν στον Κηφισό, μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Υπομονή 27.11.25

Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στην Αττική - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Μεγάλα μποτιλιαρίσματα στη λεωφόρο Καρέα και στην Παραλιακή - Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό - Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το Κέντρο αλλά και στον Πειραιά

Σύνταξη
Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 27.11.25

Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ

Πολλές κυβερνήσεις στην ΕΕ δεν έχουν ξεκαθαρίσει με ειλικρίνεια στους ψηφοφόρους τους τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις στο κράτος πρόνοιας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κακοκαιρία: Προβλήματα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία – Πλημμύρες, κατολισθήσεις και μηνύματα του 112
Φωτογραφίες και βίντεο 27.11.25

Σοβαρά προβλήματα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία από την κακοκαιρία - Πλημμύρες, κατολισθήσεις και μηνύματα του 112

Η κακοκαιρία χτύπησε με σφοδρότητα την Κέρκυρα που ακόμα μετρά τις πληγές της - Προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και στην Αιτωλοακαρνανία

Σύνταξη
Ημέρα των Ευχαριστιών: Ένας οδηγός για τους μπερδεμένους Ευρωπαίους
Thanksgiving 27.11.25

Ημέρα των Ευχαριστιών: Ένας οδηγός για τους μπερδεμένους Ευρωπαίους

Κάθε χρόνο, οι Αμερικανοί περιμένουν με ανυπομονησία την Ημέρα των Ευχαριστιών. Ενώ πολλές αμερικανικές παραδόσεις έχουν υιοθετηθεί στο εξωτερικό, αυτή η μέρα παραμένει μυστήριο για πολλούς Ευρωπαίους

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Φοράει «φιλεργατικό» προσωπείο, αλλά δίνει πολύ λίγα, πολύ αργά και… εξαναγκασμένα
Πολιτική 27.11.25

Κυβέρνηση: Φοράει «φιλεργατικό» προσωπείο, αλλά δίνει πολύ λίγα, πολύ αργά και… εξαναγκασμένα

Η κυβέρνηση επιχαίρει για τη συμφωνία της με ΓΣΕΕ - εργοδότες, την ώρα που στην πραγματικότητα υλοποιεί με καθυστέρηση υποχρεωτικές δεσμεύσεις της έναντι της Ε.Ε. Μακριά από την πλήρη επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η «Κοινωνική Συμφωνία» δεν αίρει κρίσιμες απορρυθμιστικές παρεμβάσεις των μνημονίων, αλλά και της ίδιας της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα – Ο μέχρι στιγμής απολογισμός
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα – Ο μέχρι στιγμής απολογισμός

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα έγινε best seller με το που κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία. Ικανοποίηση στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

