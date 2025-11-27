newspaper
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
«Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό
Διεθνής Οικονομία 27 Νοεμβρίου 2025 | 22:46

«Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό

Ο Γάλλος τραπεζίτης. Βιλερουά ντε Γκαλό, προέτρεψε όσους διαμαρτύρονται για το «πυκνό ρυθμιστικό πλαίσιο» του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος να μην έχουν μνήμη χρυσόψαρου

Αλέξανδρος Καψύλης
ΡεπορτάζΑλέξανδρος Καψύλης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Spotlight

Η Γαλλία και η Ευρώπη συνολικά δεν θα πρέπει να είναι παρακολούθημα των ΗΠΑ, τουλάχιστον στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα που ανέπτυξε την περασμένη Τρίτη μιλώντας σε συνέδριο στο Παρίσι ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωτράπεζας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό.

Ο τραπεζίτης απάντησε στην έντονη κριτική που ασκούν οι διοικήσεις των γαλλικών τραπεζών στην Κεντρική Τράπεζα και στη γαλλική Αρχή Προληπτικού Ελέγχου και Εξυγίανσης (ACPR) ότι με την εμμονή τους στο ασφυκτικό ρυθμιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί ο γαλλικός χρηματοπιστωτικός κλάδος ουσιαστικά υποσκάπτουν την ανταγωνιστικότητά τους με τις ξένες τράπεζες και δη με τις αμερικανικές.

Δυσφημιστική εκστρατεία

Συγκεκριμένα οι γαλλικές τράπεζες θεωρούν ότι μετά την επανεκλογή στις ΗΠΑ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι γνωστός οπαδός της απορρύθμισης των αγορών και του ελεύθερου ανταγωνισμού, οι ίδιες έχουν γίνει στόχος μιας έντονης διεθνούς δυσφημιστικής εκστρατείας. Κατηγορούνται συγκεκριμένα για γραφειοκρατία και ανελαστικότητα, γεγονός που πλήττει την ανταγωνιστικότητά τους διεθνώς.

Σε συνέδριο για την 15η επέτειο της ACPR ο Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, κάλεσε τον κλάδο να μη χάνει τη μνήμη του. Παραδέχθηκε ότι «η ανταγωνιστικότητα του γαλλικού τραπεζικού τομέα είναι ένα κρίσιμο ζήτημα», τονίζοντας ωστόσο ότι «δεν χρειάζεται να αλλάξουν τα κείμενα για να είναι σημαντικό και για τις εποπτικές αρχές το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας, δεδομένου ότι το αναγνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό».

Κατά τον Γάλλο τραπεζίτη, η ανταγωνιστικότητα «αφορά τη δύναμη και την καινοτόμο ικανότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και βρίσκεται στην καρδιά της οικονομικής κυριαρχίας της χώρας».

Το ευρωπαϊκό περιβάλλον

Σε ρεπορτάζ του στην οικονομική εφημερίδα «Les Echos» ο Γκαμπριέλ Νεντελέκ σημειώνει ότι οι γαλλικές τράπεζες έχουν όντως χαμηλότερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες (6,7% έναντι 11,2% κατά μέσον όρο). Ο Βιλερουά ντε Γκαλό αναφέρθηκε σ’ αυτό το γεγονός, το οποίο απέδωσε στην κυριαρχία των σταθερών επιτοκίων στη Γαλλία, που περιορίζει την αύξηση των εσόδων των γαλλικών πιστωτικών ιδρυμάτων από τόκους σε βαθμό ανάλογο με εκείνο που επωφελούνται άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Ωστόσο, «κατά την περίοδο των εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων, τα έσοδα από τόκους των γαλλικών τραπεζών, αν και χαμηλότερα, μειώθηκαν λιγότερο απότομα από αυτά των συγκρίσιμων ισπανικών ή ιταλικών τραπεζών», τόνισε ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης.

«Δεν είμαστε για λύπηση»

Ο Βιλερουά ντε Γκαλό είπε επιπλέον ότι οι γαλλικές τράπεζες είναι από τις ισχυρότερες, πιο διαφοροποιημένες όσον αφορά το εισόδημα και έχουν διπλάσιες δραστηριότητες αγοράς από την υπόλοιπη Ευρώπη. Με άλλα λόγια, «δεν βρίσκονται σε θέση που να τις λυπουνται οι ευρωπαίες ανταγωνίστριές τους».

Από την άλλη πλευρά, ο κεντρικός τραπεζίτης αναγνώρισε ότι όντως αναδύεται μια πραγματική απόκλιση συγκριτικά με τις τράπεζες στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που χαρακτήρισε «ανησυχητικό». Αλλά αφορά ολόκληρο τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα, όχι μόνο το γαλλικό. «Ο διοικητής βλέποντας ότι τα έσοδα που αποκομίζουν οι επενδυτικές τράπεζες πέρα από τον Ατλαντικό είναι περίπου τρεις φορές υψηλότερα από αυτά των ευρωπαϊκών τραπεζών», σημειώνεται στο ρεπορτάζ της «Les Echos».

Είναι, ωστόσο, αυτό το αποτέλεσμα της «υπερ-ρύθμισης», όπως κατήγγειλε πρόσφατα στη «Les Echos» ο επικεφαλής της Crédit Mutuel Arkéa, Ζιλιέν Καρμονά; Όντως, «το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι πυκνό», όπως έχει παραδεχθεί επανειλημμένως η γαλλική Κεντρική Τράπεζα. Αλλά η απάντηση στην υστέρηση αυτή των ευρωπαϊκών τραπεζών έναντι των αμερικανικών «δεν μπορεί να βρίσκεται στην απορρύθμιση».

Αυτό είναι κάτι που επισήμανε ρητώς την Τρίτη ο Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, υπενθυμίζοντας ότι «η χρηματοπιστωτική σταθερότητα βοηθά στην πρόληψη τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών κρίσεων, το κόστος των οποίων, όταν ξεσπούν, είναι ανυπολόγιστο».

Χρυσόψαρα

Ο Γάλλος τραπεζίτης προέτρεψε όσους διαμαρτύρονται για το «πυκνό ρυθμιστικό πλαίσιο» του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος να μην έχουν μνήμη χρυσόψαρου. «Ας μην ξεχνάμε το 2008 πολύ γρήγορα, ειδικά σε μια εποχή που η χρηματοπιστωτική σταθερότητα φαίνεται εύθραυστη μεταξύ των αγορών μετοχών, των κρυπτονομισμάτων και των ιδιωτικών πιστώσεων», είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στην πρόσφατη αναταραχή που προκλήθηκε στις αγορές από την κατάρρευση του ομίλου εξαρτημάτων αυτοκινήτων First Brands στις ΗΠΑ και την κάθετη πτώση της τιμής του Bitcoin.

Αποκρούοντας τις κατηγορίες για ακαμψία και γραφειοκρατία, ο Βιλερουά ντε Γκαλό υποστήριξε ότι οι γαλλικές αρχές σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές είναι «πλήρως αφοσιωμένες στη διαδικασία απλοποίησης του τραπεζικού συστήματος η οποία ξεκίνησε στις αρχές του τρέχοντος έτους». Παραδέχθηκε ότι «στην Ευρώπη υπάρχει περιθώριο βελτίωσης για να γίνουν τα πράγματα λιγότερο περίπλοκα χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια» και υπενθύμισε ότι στα τέλη Οκτωβρίου «προτάθηκαν 21 μέτρα απλούστευσης για την ελάφρυνση του φόρτου υποβολής εκθέσεων, τα οποία θα εφαρμοστούν πολύ σύντομα».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Les Echos», τα πρώτα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας αυτής θα μπορούσαν να φανούν έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026. Επιπλέον η ομάδα εργασίας της ΕΚΤ, η οποία συγκεντρώνει τους επικεφαλής των διαφόρων εποπτικών αρχών των κρατών-μελών της ΕΕ, θα υποβάλει προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο, «οι οποίες στη συνέχεια θα συμβάλουν στη συνολική αξιολόγηση της προσπάθειας στις Βρυξέλλες».

Τα μεγέθη

Κατά την Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας των γαλλικών και γενικότερα των ευρωπαϊκών τραπεζών συγκριτικά με τις αμερικανικές είναι ζήτημα μεγέθους. Οι πέντε μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες διαχειρίζονται μόνο το 33% των περιουσιακών στοιχείων της ηπείρου, σε σύγκριση με το 45% των περιουσιακών στοιχείων των ΗΠΑ που διαχειρίζονται οι πέντε τραπεζικοί γίγαντες της Wall Street.

«Το μέγεθος των ευρωπαϊκών τραπεζών περιορίζει την ικανότητά τους να επενδύουν μαζικά στις τεχνολογίες του αύριο: στην τεχνητή νοημοσύνη, στην κβαντική υπολογιστική, στην κυβερνοασφάλεια», τόνισε ο Βιλερουά ντε Γκαλό. Γι’ αυτό «είναι απαραίτητο να αρθούν τα πολιτικά και κανονιστικά εμπόδια στη δημιουργία ευρωπαϊκών, διασυνοριακών πρωταθλητών με την αναζωογόνηση της Τραπεζικής Ένωσης της Ευρώπης».

Στο σημείο αυτό τουλάχιστον, οι παράγοντες του ευρωπαϊκού κλάδου συμφωνούν, παρατηρεί ο Γκαμπριέλ Νεντελέκ της «Les Echos». «Χωρίς την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η οποία συνδυάζει την Τραπεζική Ένωση και την Ένωση Κεφαλαιαγορών της ΕΕ, δεν είναι δυνατόν να αναδυθεί κάποιος ευρωπαϊκός χρηματοπιστωτικός γίγαντας. Πρόσφατες αποτυχημένες προσπάθειες διασυνοριακής τραπεζικής ενοποίησης το έχουν αποδείξει αυτό», καταλήγει ο ρεπόρτερ.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Fed: Η οικονομία Κ «ξεπηδά» μέσα από τις σελίδες του Beige Book

Fed: Η οικονομία Κ «ξεπηδά» μέσα από τις σελίδες του Beige Book

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Business
Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
EE: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ για «εκβιασμό» στις συνομιλίες για το εμπόριο
Αμερικάνικη πίεση 27.11.25

«Εκβιασμός»: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο

Οι ΗΠΑ απαιτούν από την ΕΕ να χαλαρώσει τους ψηφιακούς κανόνες της για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο - Τι δήλωσαν οι Ευρωπαίες αξιωματούχοι Τερέζα Ριμπέρα και Χένα Βίρκουνεν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις – Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας
Θα σκάσει; 27.11.25

Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις - Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας

Τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας της αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας για την AI αναδεικνύουν ένα επικίνδυνο κενό μεταξύ προσδοκιών και πραγματικής ζήτησης - μοτίβο που ιστορικά οδηγεί σε φούσκες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 27.11.25

Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ

Πολλές κυβερνήσεις στην ΕΕ δεν έχουν ξεκαθαρίσει με ειλικρίνεια στους ψηφοφόρους τους τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις στο κράτος πρόνοιας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βάλντις Ντομπρόβσκις: «Η Ελλάδα να παραμείνει σε πορεία συμμόρφωσης»
Τα σχέδια RRF 27.11.25

«Η Ελλάδα να παραμείνει στην πορεία συμμόρφωσης» - Ο Ντομπρόβσκις με αφορμή τις συστάσεις της Κομισιόν

Τον επόμενο Αύγουστο πρέπει η Ελλάδα να μεταβεί σε υψηλότερα επίπεδα χρηματοδότησης από τα κονδύλια συνοχής για να αποφύγει μείωση ρυθμού ανάπτυξης, λέει ο επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις

Μαρία Βασιλείου
Η ΕΕ προτρέπει τις πρωτεύουσες να στρέψουν τους πολίτες στις ιδιωτικές συντάξεις – Αυξάνεται η πίεση στο ασφαλιστικό
Διεθνής Οικονομία 26.11.25

Η ΕΕ προτρέπει τις πρωτεύουσες να στρέψουν τους πολίτες στις ιδιωτικές συντάξεις – Αυξάνεται η πίεση στο ασφαλιστικό

Η ΕΕ θέλει οι πολίτες να έχουν περισσότερους τρόπους για να εξασφαλίσουν ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, καθώς τα κρατικά συστήματα, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, αντιμετωπίζουν πρόβλημα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τι επιφυλάσσει το 2026 για τις αγορές – Οι προβλέψεις της δημοσκόπησης του Reuters
Τι αναμένουν 26.11.25

Τι επιφυλάσσει το 2026 για τις αγορές – Οι προβλέψεις της δημοσκόπησης του Reuters

Δώδεκα από τους δεκαπέντε παγκόσμιους χρηματιστηριακούς δείκτες που συμμετείχαν στην έρευνα θα καταγράψουν λιγότερα κέρδη το 2026 από ό,τι μέχρι στιγμής φέτος

Τζούλη Καλημέρη
Εισάγει η ΕΕ περισσότερα από την Ρωσία από όσα δίνει στην Ουκρανία σε βοήθεια;
Διεθνής Οικονομία 26.11.25

Εισάγει η ΕΕ περισσότερα από την Ρωσία από όσα δίνει στην Ουκρανία σε βοήθεια;

Η ΥΠΕΞ της Σουηδίας ισχυρίστηκε την περασμένη εβδομάδα ότι η ΕΕ εισήγαγε περισσότερα από την Ρωσία στη διάρκεια του πολέμου από όσα ξόδεψε για την υποστήριξη της Ουκρανίας - Τι δείχνουν τα νούμερα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
CEO της Rosneft: Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.11.25

Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων λέει ο CEO της Rosneft

«Η συνεχιζόμενη επιθετική πολιτική κυρώσεων της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και της Κίνας θα προκαλέσει μια ακόμα οικονομική κρίση σε δυτικές χώρες», δήλωσε ο επικεφαλής της Rosneft, Ιγκόρ Σετσίν

Σύνταξη
Αποδίδει η φορολόγηση των εκατομμυριούχων; Τι δείχνει το παράδειγμα της Νορβηγίας
Λεπτές ισορροπίες 25.11.25

Αποδίδει η φορολόγηση των εκατομμυριούχων; Τι δείχνει το παράδειγμα της Νορβηγίας

Οι υπερπλούσιοι εγκαταλείπουν μαζικά τη Νορβηγία μετά την αύξηση του φόρου στη μεγάλη περιουσία. Η κυβέρνηση όμως επιμένει ότι είναι ζήτημα δικαιοσύνης. Και τα έσοδα είναι ικανοποιητικά.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις υψηλές τιμές σε τρόφιμα και υπηρεσίες
Διεθνής Οικονομία 25.11.25

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις υψηλές τιμές σε τρόφιμα και υπηρεσίες

Κατά δήλωση του προέδρου της Μπούντεσμπανκ και μέλους της ΕΚΤ, Γιοακίμ Νάγκελ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να παρακολουθεί τον πληθωρισμό και τις -υψηλές- τιμές των τροφίμων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σπουδαία νίκη της Στρασμπούρ (2-1), σημαντική ισοπαλία για την ΑΕΚ Λάρνακας (0-0) – Η βαθμολογία
Conference League 28.11.25

Σπουδαία νίκη της Στρασμπούρ (2-1), σημαντική ισοπαλία για την ΑΕΚ Λάρνακας (0-0) – Η βαθμολογία

Η ΑΕΚ Λάρνακας πήρε θετικό αποτέλεσμα στην Κροατία κόντρα στη Ριέκα (0-0), η Σαχτάρ επικράτησε με 2-1 της Σάμροκ Ρόβερς στην Ιρλανδία και η Στρασμπούρ σόκαρε την Κρίσταλ Πάλας (2-1) – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα στο Conference League

Σύνταξη
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε 3-0: Καταιγιστικοί «ρεντς», νέα «τριάρα» και άλμα πρόκρισης
Europa League 27.11.25

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε 3-0: Καταιγιστικοί «ρεντς», νέα «τριάρα» και άλμα πρόκρισης

Μετά την ιστορική «τριάρα» επί της Λίβερπουλ, η Νότιγχαμ Φόρεστ «καθάρισε» με 3-0 και τη Μάλμε για την 5η αγωνιστική του Europa League και έκανε μεγάλο άλμα πρόκρισης, φτάνοντας τους 8 βαθμούς.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Πολύτιμοι όσο το ρόδιο – Aμύθητα κέρδη για την Apple Corps των Beatles, 60 χρόνια μετά
Show me the money 27.11.25

Πολύτιμοι όσο το ρόδιο – Aμύθητα κέρδη για την Apple Corps των Beatles, 60 χρόνια μετά

Μπορεί τα έσοδα για φέτος να είναι λιγότερα από αυτά της περσινής χρονιάς αλλά η Apple Corps που διαχειρίζεται το εμπορικό σήμα και τα πνευματικά δικαιώματα των Beatles είναι μια μηχανή ασίγαστου κέρδους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δημοσκόπηση: Τα ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα μετά την «Ιθάκη» – Ανοδική η τάση του «νέου κόμματος»
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Τα ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα μετά την «Ιθάκη» - Ανοδική η τάση του «νέου κόμματος»

Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας. Η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι της και οι δημοσκοπικές εταιρείες προσπαθούν να πιάσουν τον παλμό.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για επικίνδυνες καταιγίδες – Πού θα χτυπήσει η Adel τις επόμενες ώρες
Κακοκαιρία 27.11.25

Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για επικίνδυνες καταιγίδες - Πού θα χτυπήσει η Adel τις επόμενες ώρες

Οι κρίσιμες ώρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, θα είναι περίπου ένα δωδεκάωρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, αλλά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στα Δωδεκάνησα

Σύνταξη
Le Soir: Μάρτυρας εμπλέκει άμεσα την Εύα Καϊλή στο Qatargate – Νέα στοιχεία στη βελγική δικαιοσύνη
Le Soir 27.11.25

Le Soir: Μάρτυρας εμπλέκει άμεσα την Εύα Καϊλή στο Qatargate – Νέα στοιχεία στη βελγική δικαιοσύνη

Μάρτυρας που κατέθεσε στους Βέλγους εισαγγελείς για το Qatargate ανέφερε ότι η Εύα Καϊλή ήταν παρούσα σε δωροδοκία. Τα χρήματα προορίζονταν για την αγορά διαμερίσματος με τον σύντροφό της.

Σύνταξη
Συμμορία με ραντεβού-παγίδα μέσω TikTok: Λήστευαν και εκβίαζαν θύματα σε διαμέρισμα στα Πατήσια
Πώς δρούσαν 27.11.25

Συμμορία με ραντεβού-παγίδα μέσω TikTok: Λήστευαν και εκβίαζαν θύματα σε διαμέρισμα στα Πατήσια

Tα μέλη της συμμορίας, έχοντας δημιουργήσει ψεύτικο γυναικείο προφίλ στο TikTok, προσέγγιζαν διαδικτυακά τα θύματά τους και κανόνιζαν συνάντηση σε διαμέρισμα στα Πατήσια

Σύνταξη
Νέα καταδίκη πρώην προέδρου του Περού – 11,5 χρόνια φυλάκιση στον Πέδρο Καστίγιο για «εξέγερση»
Κόσμος 27.11.25

Νέα καταδίκη πρώην προέδρου του Περού – 11,5 χρόνια φυλάκιση στον Πέδρο Καστίγιο για «εξέγερση»

Ο πρώην πρόεδρος του Περού, Πέδρο Καστίγιο, επιχείρησε να διαλύσει το Κογκρέσο το οποίο ετοιμαζόταν να κινήσει διαδικασία καθαίρεσής του εξαιτίας κατηγοριών σε υπόθεση διαφθοράς

Σύνταξη
Τελεσίγραφο από την Ισπανία: Ή θα πάρουμε εμείς μέρος στην Eurovision ή το Ισραήλ
«Ανθρώπινα δικαιώματα» 27.11.25

Τελεσίγραφο από την Ισπανία: Ή θα πάρουμε εμείς μέρος στην Eurovision ή το Ισραήλ

Η RTVE επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι δεν θα συμμετάσχει στην φετινή διοργάνωση της Eurovision εάν το Ισραήλ συμπεριληφθεί στη λίστα των συμμετεχόντων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εκτέλεση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια επιχείρησης [βίντεο]
Κόσμος 27.11.25

Εκτέλεση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια επιχείρησης [βίντεο]

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη Δυτική Όχθη δείχνει την εκτέλεση άοπλων Παλαιστινίων από τον Ισραηλινό στρατό παρότι είχαν παραδοθεί. Το Ισραήλ στηρίζει τους στρατιώτες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Ελλάδα 2.0»: Το Ταμείο Ανάκαμψης φεύγει, η ανάπτυξη συρρικνώνεται – Ο «μαρτυριάρης» ΠΔΠ
«Ελλάδα 2.0» 27.11.25

Το Ταμείο Ανάκαμψης φεύγει, η ανάπτυξη συρρικνώνεται - Ο «μαρτυριάρης» Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός

Εκπνέει στα τέλη του 2026 το Ταμείο Ανάκαμψης, συμπαρασύροντας προς τα κάτω τους ρυθμούς ανάπτυξης. Ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός μας δείχνει τα… προσεχώς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αττική – Σκεπτικοί οι επιστήμονες για τα fast track έργα
ΕΥΔΑΠ 27.11.25

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αττική – Σκεπτικοί οι επιστήμονες για τα fast track έργα

Οι καθηγητές Νικήτας Μυλόπουλος και Αθανάσιος Λουκάς και ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, εκφράζουν τον σκεπτικισμό τους για τον τρόπο αντιμετώπισης της λειψυδρίας στην Αττική

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 
Πλυντήριο 27.11.25

Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 

Με αφορμή τους διάσημους που μποϊκοτάρουν την Ημέρα των Ευχαριστιών μια φιλική υπενθύμιση για την ωμή αλήθεια πίσω από το έθιμο του Thanksgiving

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γαλλία: Το Λούβρο αυξάνει κατά 10 ευρώ την τιμή εισόδου για τους επισκέπτες εκτός Ευρώπης
Γαλλία 27.11.25

Το Λούβρο αυξάνει κατά 10 ευρώ την τιμή εισόδου για τους επισκέπτες εκτός Ευρώπης

Το Λούβρο, που βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» μετά τη θεαματική διάρρηξη της 19ης Οκτωβρίου, ελπίζει πως θα αντλήσει από αυτήν την αύξηση μεταξύ «15-20 εκατομμύρια ευρώ» τον χρόνο

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο