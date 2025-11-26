Ο κεντροαριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, διατηρεί προβάδισμα έναντι όλων των πιθανών δεξιών αντιπάλων του στις εκλογές του 2026, αυξάνοντας παράλληλα τη δημοτικότητά του, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου MDA που είδε χθες Τρίτη το φως της δημοσιότητας (στη φωτογραφία αρχείου του Ricardo Stuckert/Brazil Presidency via Reuters, επάνω, ο πρόεδρος της Βραζιλίας).

Οι προεδρικές εκλογές στη μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής θα διεξαχθούν τον προσεχή Οκτώβριο.

Δημοσκοπικό προβάδισμα και άνοδος της δημοτικότητας για τον Λούλα

Ο 80χρονος Λούλα έχει γνωστοποιήσει πως σκοπεύει να διεκδικήσει μια τέταρτη προεδρική θητεία. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό ακόμη ποιος θα είναι ο βασικός αντίπαλός του.

Ο πρώην πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος ηττήθηκε από τον Λούλα στις εκλογές του 2022, έχει καταδικασθεί σε 27ετή κάθειρξη για απόπειρα πραξικοπήματος, ενώ έχει στερηθεί έως το 2030 το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης.

Πιθανοί αντίπαλοι

Σε ενδεχόμενη αναμέτρησή του σε δεύτερο γύρο με τον κυβερνήτη του Σάο Πάουλο, Ταρκίζιο ντε Φρέιτας – ο οποίος φέρεται ως ο πιθανότερος υποψήφιος που θα εξασφάλιζε την υποστήριξη του Μπολσονάρου – ο Λούλα εξασφαλίζει 46% έναντι 39% του Φρέιτας. Σε δημοσκόπηση του Σεπτεμβρίου, ο Λούλα διατηρούσε μικρότερο προβάδισμα (44% έναντι 38%).

Ο Λούλα προηγείται επίσης του Ζαΐχ Μπολσονάρου (49%-37%), του βουλευτή και γιου του πρώην προέδρου, Εντουάρντο Μπολσονάρου (50%-33%) και της πρώην πρώτης κυρίας Μισέλ Μπολσονάρου (49%-36%).

Προβλέπεται επίσης πως θα επικρατούσε σε ενδεχόμενη αναμέτρηση με τον κυβερνήτη της πολιτείας Παρανά, Ρατίνιο Ζούνιορ (46%-39%), με τον κυβερνήτη της πολιτείας Μίνας Ζεράις, Ρομέου Ζέμα (48%-34%) ή με τον κυβερνήτη της πολιτείας Γκοϊάς, Ρονάλντο Καϊάντο (47%-34%).

Στη Βραζιλία, εάν κανείς εκ των υποψηφίων δεν εξασφαλίσει πάνω από το 50% των ψήφων, τότε οι δύο πρώτοι σε ψήφους αναμετρώνται σε δεύτερο γύρο – κάτι που συμβαίνει ανελλιπώς από τις εκλογές του 2002.

Ανοδος της δημοτικότητας

Στην ίδια δημοσκόπηση, το 34% των ερωτηθέντων εκφράστηκε θετικά για το έργο της κυβέρνησης Λούλα, το 36% είχε αρνητική άποψη και ένα 29% κράτησε ουδέτερη στάση. Τον Σεπτέμβριο, θετικά είχε εκφραστεί το 31%, αρνητικά το 40% και 28% ήταν ουδέτερο.

Η δημοσκόπηση του MDA για λογαριασμό της Εθνικής Συνομοσπονδίας Μεταφορών (Confederação Nacional do Transporte / CNT) – η οποία εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις του κλάδου στη Βραζιλία – διενεργήθηκε την περίοδο 19-23 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή 2.002 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος εκτιμάται στο ±2,2%.

Πηγή: ΑΠΕ