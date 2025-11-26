Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Υποχρεωτική B2B Ηλ. Τιμολόγηση: Όταν η Υποχρεωτικότητα Οδηγεί στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Επιχείρησής σας
Τα Νέα της Αγοράς 26 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Υποχρεωτική B2B Ηλ. Τιμολόγηση: Όταν η Υποχρεωτικότητα Οδηγεί στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Επιχείρησής σας

Τώρα είναι η ιδανική στιγμή για μετάβαση

Σύνταξη
Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Spotlight

Η ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ήδη περισσότερες από 150.000 επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής, ενώ τον Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκε η τελική φάση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για συναλλαγές με το Δημόσιο (B2G). Το επόμενο βήμα είναι η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), η οποία θα εφαρμοστεί σταδιακά από τον Φεβρουάριο του 2026. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αν και εκ πρώτης μοιάζει με απλή υποχρέωση, στην πράξη κρύβει σημαντική ευκαιρία για εκσυγχρονισμό: ενισχύει την αποδοτικότητα, μειώνει το κόστος και θωρακίζει τις επιχειρήσεις για το μέλλον. Όσες εταιρείες αγκαλιάσουν έγκαιρα αυτή την αλλαγή, θα βρεθούν ένα βήμα μπροστά στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

B2B Συναλλαγές: Εφαρμογή σε δύο φάσεις και φορολογικά κίνητρα

Η νούμερο 1 ερώτηση που απασχολεί τις επιχειρήσεις είναι το πότε θα πρέπει να περάσει στην ηλεκτρονική τιμολόγηση. Η απάντηση εξαρτάται από τον κύκλο εργασιών καθώς η υποχρεωτική εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης B2B συναλλαγών χωρίζεται σε 2 φάσεις. Η Α’ Φάση ξεκινά στις 2 Φεβρουαρίου 2026 και αφορά επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ (για το φορολογικό έτος 2023). Η Β’ Φάση αφορά όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις και ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2026.

Εξίσου σημαντικές είναι και οι ημερομηνίες για την πρόωρη εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης καθώς συνοδεύονται από φοροαπαλλαγές. Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, όσες επιχειρήσεις υιοθετήσουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση δύο μήνες νωρίτερα απολαμβάνουν:

  • πλήρη και προσαυξημένη κατά 100% απόσβεση της δαπάνης για τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό, στο έτος αγοράς
  • 100% προσαύξηση της δαπάνης για παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για τους πρώτους 12 μήνες έκδοσης

Για τις επιχειρήσεις της Α’ Φάσης η διορία είναι μέχρι τη 1 Δεκεμβρίου 2025, ενώ για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις τα φορολογικά οφέλη είναι διαθέσιμα αν η εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης γίνει μέχρι τις 3 Αυγούστου 2026.

Υποχρεωτική και η Β’ Φάση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής μέσα στο 2026

Το 2026 είναι χρονιά-ορόσημο για τις επιχειρήσεις καθώς εκτός από την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις B2B συναλλαγές, μπαίνει σε πλήρη ισχύ και η Β’ Φάση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής (ΨΔΑ), ολοκληρώνοντας την ψηφιακή παρακολούθηση της διακίνησης αγαθών.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ:

  • Από 1 Δεκεμβρίου 2025 έως 30 Απριλίου 2026: οι επιχειρήσεις μπορούν να διαβιβάζουν προαιρετικά τα δεδομένα διακίνησης στην πλατφόρμα myDATA.
  • Από 1 Μαΐου 2026 και εφεξής: η διαβίβαση γίνεται υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις.

Η Β’ Φάση δεν αφορά μόνο την έκδοση παραστατικών, αλλά και διαδικασίες όπως φόρτωση, μεταφόρτωση, παραλαβή και ποιοτικό έλεγχο, δημιουργώντας μια ενιαία ψηφιακή εικόνα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Έτσι, το ΨΔΑ συνδέεται άμεσα με την ηλεκτρονική τιμολόγηση: κάθε κίνηση αγαθών καταγράφεται ψηφιακά και συνδέεται με το αντίστοιχο τιμολόγιο στο myDATA, εξασφαλίζοντας πλήρη ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια.

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων επιφέρει βαριά πρόστιμα, που σε περιπτώσεις μετακίνησης αγαθών χωρίς ψηφιακά έγγραφα φτάνουν έως και 10.000 ευρώ. Αυτό καθιστά την έγκαιρη προετοιμασία όχι απλώς σημαντική, αλλά απαραίτητη.

Με την ολοκλήρωση αυτών των δύο πυλώνων – ηλεκτρονική τιμολόγηση και ΨΔΑ – οι επιχειρήσεις θα λειτουργούν σε ένα περιβάλλον όπου η παραγγελία, η διακίνηση και η τιμολόγηση συνδέονται ψηφιακά, μειώνοντας λάθη, κόστος και κινδύνους.

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση μέσω Παρόχου: Οφέλη που κάνουν τη διαφορά

Η πρόωρη ενεργοποίηση υπηρεσίας παρόχου δεν προσφέρει μόνο φορολογικά κίνητρα· αποτελεί στρατηγική επιλογή που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα κάθε επιχείρησης. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αυτοματοποιεί την έκδοση και διαβίβαση παραστατικών, μειώνοντας δραστικά τα λειτουργικά κόστη, εξοικονομώντας χρόνο και περιορίζοντας τα λάθη. Παράλληλα, απλοποιεί την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς η διασύνδεση με την πλατφόρμα myDATA διευκολύνει διαδικασίες όπως η προσυμπλήρωση δηλώσεων ΦΠΑ και Ε3. Έτσι, η επιχείρηση όχι μόνο συμμορφώνεται πλήρως με τις νέες νομοθετικές απαιτήσεις, αλλά αποφεύγει και τον κίνδυνο προστίμων, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και ενισχύει τη διαφάνεια στην αγορά.

Η υπηρεσία EINVOICING της ENTERSOFTONE IMPACT, πιστοποιημένου παρόχου από την ΑΑΔΕ, προσφέρει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που καλύπτει όλα τα είδη παραστατικών (B2B, B2G, B2C) και υποστηρίζει το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής μέσω του πακέτου eΔελτίο, εξασφαλίζοντας άμεση διαβίβαση στη myDATA και πλήρη εναρμόνιση με τις ισχύουσες και επερχόμενες ρυθμίσεις. Βασισμένη σε cloud υποδομή, η υπηρεσία παρέχει υψηλή διαθεσιμότητα και αυτόματες αναβαθμίσεις, ώστε η συμμόρφωση να είναι πάντα εξασφαλισμένη χωρίς πρόσθετες επενδύσεις σε εξοπλισμό. Η ασφάλεια των δεδομένων εγγυάται με πιστοποιήσεις ISO 27001 και 9001, ενώ η φιλική και εύχρηστη πλατφόρμα μειώνει τον χρόνο εκπαίδευσης και επιτρέπει την άμεση ενσωμάτωση των ψηφιακών παραστατικών στις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης. Επιπλέον, η πλατφόρμα είναι συμβατή με κάθε ERP ή εμπορολογιστικό σύστημα, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες επενδύσεις, και έχει πιστοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την ικανότητά της να διαχειρίζεται τεράστιο όγκο παραστατικών, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη λειτουργία ακόμη και σε περιόδους αιχμής, όπως το Black Friday.

Με την υποχρεωτική B2B ηλεκτρονική τιμολόγηση να πλησιάζει, τώρα είναι η ιδανική στιγμή για μετάβαση. Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2025, τα φορολογικά κίνητρα της ΑΑΔΕ συνδυάζονται με τα πλεονεκτήματα του EINVOICING, προσφέροντας στις επιχειρήσεις μοναδικά προνόμια και ένα σημαντικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Μάθετε περισσότερα για τη λύση EINVOICING της SOFTONE IMPACT εδώ.

Μάθετε περισσότερα για τις λύσεις της ENTERSOFTONE, μέλος του Ομίλου Olympia, εδώ.

