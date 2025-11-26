newspaper
Εισάγει η ΕΕ περισσότερα από την Ρωσία από όσα δίνει στην Ουκρανία σε βοήθεια;
Διεθνής Οικονομία 26 Νοεμβρίου 2025

Εισάγει η ΕΕ περισσότερα από την Ρωσία από όσα δίνει στην Ουκρανία σε βοήθεια;

Η ΥΠΕΞ της Σουηδίας ισχυρίστηκε την περασμένη εβδομάδα ότι η ΕΕ εισήγαγε περισσότερα από την Ρωσία στη διάρκεια του πολέμου από όσα ξόδεψε για την υποστήριξη της Ουκρανίας - Τι δείχνουν τα νούμερα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Spotlight

Μια ανάρτηση από την υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ έγινε viral στο διαδίκτυο την περασμένη Πέμπτη, υποστηρίζοντας ότι οι εισαγωγές της ΕΕ από την Ρωσία από την έναρξη της εισβολής της στην Ουκρανία υπερέβαιναν το ποσό της βοήθειας που δόθηκε στο Κίεβο από την Ευρώπη.

Σύμφωνα με την Στένεργκαρντ, «οι ευρωπαϊκές χώρες και η Ευρώπη» έχουν στηρίξει την Ουκρανία με 187 δισ. ευρώ. «Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, έχουμε εισαγάγει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο ύψους 201 δισεκατομμυρίων ευρώ», σημείωσε, τονίζοντας πως «αν προσθέσετε τις άλλες εισαγωγές, τότε το σύνολο είναι 311 δισεκατομμύρια ευρώ».

Όπως είπε, μάλιστα, στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, αυτό αντιπροσωπεύει «αρνητική στήριξη στην Ουκρανία ύψους 124 δισεκατομμυρίων ευρώ».

Είναι όμως σωστά τα στοιχεία της; Το Euronews, χρησιμοποιώντας δημόσια διαθέσιμα δεδομένα, διαπίστωσε ότι οι υπολογισμοί της ήταν σε γενικές γραμμές ακριβείς, ανάλογα με τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν και τον τρόπο ορισμού της «βοήθεια»».

Πόσο εισάγει η Ευρώπη από την Ρωσία;

Από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, η ΕΕ έχει επιβάλει κυρώσεις σε ρωσικά ενεργειακά προϊόντα, σε μια προσπάθεια να μειώσει τη μεγάλη προπολεμική εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Οι εισαγωγές της Ευρώπης από την Ρωσία έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 89% από την έναρξη της εισβολής, σύμφωνα με τη Eurostat, αλλά παραμένουν σημαντικές.

Έρευνα από το ανεξάρτητο Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα (CREA) δείχνει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αγοράσει περισσότερα από 216 δισεκατομμύρια ευρώ σε ρωσικά ορυκτά καύσιμα — συμπεριλαμβανομένων πετρελαίου, διυλισμένων προϊόντων, αερίου αγωγών και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) — από τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύμφωνα με το CREA, τον Οκτώβριο του 2025, τα μηνιαία έσοδα από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων της Ρωσίας μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

Η ΕΕ παραμένει ο μεγαλύτερος αγοραστής LNG

Ωστόσο, η ΕΕ εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής LNG. Οι πέντε κορυφαίοι εισαγωγείς της — η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ρουμανία — πλήρωσαν συνολικά 938 εκατομμύρια ευρώ για ρωσικά ορυκτά καύσιμα μόνο τον Οκτώβριο του 2025, αναφέρει το CREA.

Τον Οκτώβριο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είπε ότι το ρωσικό φυσικό αέριο εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει περίπου το 13% των εισαγωγών της ΕΕ το 2025 — μειώθηκε, δηλαδή, από το 18% του προηγούμενου έτους — αλλά εξακολουθεί να είναι σημαντικό.

Το φυσικό αέριο παραμένει χωρίς κυρώσεις και η ΕΕ έχει θέσει ως προθεσμία μέχρι το 2027, προκειμένου και τα 27 κράτη μέλη να καταργήσουν σταδιακά όλες τις υπόλοιπες αγορές. Αυτό το χρονοδιάγραμμα αμφισβητήθηκε, ιδίως από την Ουγγαρία, η οποία ζήτησε εξαιρέσεις από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μαζί με άλλες εισαγωγές, τα στοιχεία της Eurostat που αναλύθηκαν από το Reuters τον Αύγουστο δείχνουν ότι η ΕΕ εισήγαγε 297 δισεκατομμύρια ευρώ από τον Φεβρουάριο του 2022 — συμπεριλαμβανομένων λιπασμάτων, νικελίου, σιδήρου και χάλυβα.

Πόσα έχει δώσει η Ευρώπη στην Ουκρανία;

Η σύγκριση της υπουργού Εξωτερικών της Σουηδίας ευθυγραμμίζεται σε γενικές γραμμές αν χρησιμοποιήσουμε τις επικεφαλίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα εκτιμώμενα συνολικά δεδομένα εισαγωγών.

Σύμφωνα με έναν απολογισμό που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν παράσχει στην Ουκρανία περισσότερα από 187 δισεκατομμύρια ευρώ βοήθειας από τον Φεβρουάριο του 2022, με δάνεια με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους που αντιπροσωπεύουν περίπου το 35% αυτού του συνόλου.

Χρησιμοποιώντας αυτό τον ορισμό, οι αριθμοί της Στένεργκαρντ είναι κατά προσέγγιση συνεπείς στο ότι η Ευρώπη έχει πράγματι εισαγάγει περισσότερα από την Ρωσία — ιδιαίτερα ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο — από όσα έχει ξοδέψει για βοήθεια προς την Ουκρανία από την αρχή του πολέμου.

Έρευνα από το Ινστιτούτο του Κιέλου, το οποίο παρακολουθεί τη χορηγούμενη στήριξη στην Ουκρανία, δείχνει ότι ο αριθμός είναι αρχικά χαμηλότερος σύμφωνα με τον ορισμό της χορηγούμενης βοήθειας. Οι χορηγήσεις δείχνουν τι έχουν συμφωνήσει να παράσχουν οι κυβερνήσεις, όχι τι έχει εξοφληθεί πλήρως. Οι πραγματικές εκταμιεύσεις μπορεί να είναι χαμηλότερες ή να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να πραγματοποιηθούν.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο του Κιέλου, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν ήδη διαθέσει 150 δισ. ευρώ στην Ουκρανία από την έναρξη της εισβολής.

Εξετάζοντας τη γεωγραφική Ευρώπη στο σύνολό της, και συμπεριλαμβανομένων των κρατών που δεν είναι μέλη της ΕΕ, όπως η Νορβηγία, η Ελβετία, η Ισλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, το ποσό της συνολικής χορηγούμενης βοήθειας είναι 177 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτοί οι αριθμοί περιλαμβάνουν διμερή οικονομική, στρατιωτική και ανθρωπιστική υποστήριξη, που εμφανίζεται σε έγγραφα του κυβερνητικού προϋπολογισμού, επίσημες ανακοινώσεις και άλλες διαθέσιμες στο κοινό πηγές, ανέφερε το Ινστιτούτο.

Εκτός από αυτά, όμως, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν αναλάβει περαιτέρω δεσμεύσεις, αλλά δεν τις έχουν ακόμη κατανείμει. Για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, οι συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων ανέρχονται σε 214 δισ. ευρώ. Για ολόκληρη την Ευρώπη, οι συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων ανέρχονται σε 273 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό μειώνει το χάσμα μεταξύ των αριθμών για τις ρωσικές εισαγωγές και τη βοήθεια, αλλά δεν το κλείνει απαραίτητα.

Τι γίνεται με τους Ουκρανούς πρόσφυγες;

Οι αριθμοί του Ινστιτούτου του Κιέλου δεν περιλαμβάνουν επίσης το κόστος φιλοξενίας Ουκρανών προσφύγων, που διαφεύγουν από τον πόλεμο και έχουν απορροφηθεί από τις ευρωπαϊκές χώρες. Το Ινστιτούτο λέει πως σε μια υποθετική ανώτατη εκτίμηση, στην οποία όλοι οι Ουκρανοί πρόσφυγες θεωρείται ότι βασίζονται στη δημόσια υποστήριξη, η Ευρώπη θα είχε ξοδέψει 160 δισεκατομμύρια ευρώ για τη φιλοξενία τους από το 2022. Ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανώς χαμηλότερος.

Αυτά τα στοιχεία καλύπτουν τη στέγαση, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική υποστήριξη για τους Ουκρανούς που διέφυγαν από τον πόλεμο και πληρώνονται από τους εγχώριους προϋπολογισμούς των ευρωπαϊκών χωρών.

Ως εκ τούτου, η σύγκριση του Στένεργκαρντ είναι σε γενικές γραμμές ακριβής, όταν χρησιμοποιείται η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βοήθεια και η σύγκρισή της με τις συνολικές εισαγωγές της ΕΕ από την Ρωσία.

Ωστόσο, εάν συμπεριλάβουμε μελλοντικές δεσμεύσεις στη συνολική οικονομική απάντηση της Ευρώπης στον πόλεμο, όπως αναφέρει το Ινστιτούτο του Κιέλου, καθώς και τουλάχιστον ένα ορισμένο ποσό στήριξης που έχει καταβάλει η Ευρώπη για τους Ουκρανούς πρόσφυγες, το χάσμα που τόνισε η υπουργός μειώνεται, αλλά δεν εξαφανίζεται απαραίτητα.

Πώς θα συμπληρωθούν τα μελλοντικά κενά

Παρά το γεγονός ότι η ανθρωπιστική βοήθεια παραμένει σχετικά σταθερή, οι εκτιμήσεις του Ινστιτούτου του Κιέλου δείχνουν πως η στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο έχει πέσει κατακόρυφα από το καλοκαίρι.

Οι στρατιωτικές χορηγήσεις στην Ουκρανία από ευρωπαϊκές χώρες μειώθηκαν κατά 57% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του έτους, όταν η Ευρώπη παρενέβη και επέκτεινε τη στρατιωτική της υποστήριξη για να καλύψει ένα κενό που άφησαν οι ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζήτησε από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταλήξουν σε συμφωνία έως τον Δεκέμβριο για την κάλυψη των στρατιωτικών και οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο αριθμός αυτός υπολογίζεται σε 135,7 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με επιστολή που εστάλη την Δευτέρα και είδε το Euronews, η οποία παρουσίαζε τρεις βασικές επιλογές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη για να στηρίξουν το Κίεβο.

