Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο δίνει εντολή στον υπουργό Εξωτερικών και στον υπουργό Οικονομικών να εξετάσουν εάν ορισμένα τμήματα της «Μουσουλμανικής Αδελφότητας πρέπει να χαρακτηριστούν ως Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις (FTO) και Ειδικά Χαρακτηρισμένοι Παγκόσμιοι Τρομοκράτες (SDGT)».

«Ο πρόεδρος Τραμπ αντιμετωπίζει (σ.σ. με το παρόν εκτελεστικό διάταγμα) το διακρατικό δίκτυο της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, το οποίο τροφοδοτεί την τρομοκρατία και τις εκστρατείες αποσταθεροποίησης κατά των συμφερόντων και των συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή» .

Ποιες είναι οι κατηγορίες που προσάπτουν οι ΗΠΑ στην Μουσουλμανική Αδελφότητα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου «μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, η στρατιωτική πτέρυγα του λιβανικού τμήματος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας βοήθησε τρομοκρατικές ομάδες να εξαπολύσουν πολλαπλές επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον πολιτικών και στρατιωτικών στόχων στο Ισραήλ.

» Ένας ανώτερος ηγέτης της Μουσουλμανικής Αδελφότητας της Αιγύπτου (η κεντρική οργάνωση) ενθάρρυνε βίαιες επιθέσεις εναντίον των εταίρων και των συμφερόντων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή την ίδια ημέρα που η Χαμάς διέπραξε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

» Αναφορές δείχνουν ότι ηγέτες της Μουσουλμανικής Αδελφότητας της Ιορδανίας παρέχουν από καιρό υλική υποστήριξη στην ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς».

Η Χαμάς επίσης σχηματίστηκε ως μέλος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας.

Κινήσεις της Κυβέρνησης Τραμπ εναντίον οργανώσεων που ανακήρυξε ως «τρομοκρατικές»

Στο κεφάλαιο με τίτλο Διασφάλιση της αμερικανικής ασφάλειας και υπεράσπιση των συμφερόντων των ΗΠΑ στο Εξωτερικό, η ανακοίνωση αναφέρει ότι:

«Ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα σε ισχυρά μέτρα καταπολέμησης της τρομοκρατίας για την προστασία των Αμερικανών και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας έναντι ξένων απειλών, προωθώντας παράλληλα την ειρήνη και τη σταθερότητα σε όλο τον κόσμο.

» Τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε τη διαδικασία για τον χαρακτηρισμό της Ανσάρ Αλλάχ, γνωστής και ως Χούθι, ως Ξένη Τρομοκρατική Οργάνωση – FTO, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα των στενότερων περιφερειακών εταίρων μας στη Μέση Ανατολή.

» Τον Φεβρουάριο, το Υπουργείο Εξωτερικών του Προέδρου Τραμπ χαρακτήρισε οκτώ καρτέλ ως FTO και Ειδικά Καθορισμένος Παγκόσμιος Τρομοκράτης SDGT, συμπεριλαμβανομένων των Tren de Aragua και MS-13, με σκοπό την καταπολέμηση της βίας και του εμπορίου ναρκωτικών.

»Η παρούσα κυβέρνηση έχει απελάσει εκατοντάδες μέλη τρομοκρατικών συμμοριών και δεν θα επιτρέψει ποτέ σε ξένους τρομοκράτες εχθρούς να δραστηριοποιούνται στο αμερικανικό έδαφος και να θέτουν σε κίνδυνο τον λαό μας.

»Τον Ιούνιο, ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε μια διακήρυξη για τον περιορισμό της εισόδου μη μεταναστών από χώρες με ιστορικό τρομοκρατίας ή άλλης παρανομίας.

» Ο πρόεδρος Τραμπ έχει διατάξει επανειλημμένα θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον ναρκοτρομοκρατών, προκειμένου να σταματήσει η εισροή ναρκωτικών στη χώρα μας.

Με τη σημερινή διαταγή, ο Πρόεδρος Τραμπ λαμβάνει για άλλη μια φορά μέτρα για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας και την ασφάλεια της Αμερικής».

Όλες οι οργανώσεις της Μουσουλμανικής Αδελφότητας που αναφέρονται στην ανακοίνωση (της Αιγύπτου, του Λιβάνου και της Ιορδανίας), διατηρούσαν σχέσεις με την Χαμάς. Με την εξαίρεση του Λιβάνου, αυτές της Αιγύπτου και της Ιορδανίας έχουν απαγορευτεί στις χώρες τους.