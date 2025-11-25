sports betsson
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Αλόνσο: «Σπουδαίος προπονητής ο Μεντιλίμπαρ, τρέφω μεγάλο σεβασμό στον Κοβάσεβιτς»
Ποδόσφαιρο 25 Νοεμβρίου 2025 | 21:24

Αλόνσο: «Σπουδαίος προπονητής ο Μεντιλίμπαρ, τρέφω μεγάλο σεβασμό στον Κοβάσεβιτς»

Ο Τσάμπι Αλόνσο μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για το σπουδαίο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης» (26/11, 22:00) για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και στη συνέντευξη Τύπου ο Τσάμπι Αλόνσο ρωτήθηκε για όλα τα θέματα που έχουν προκύψει στη «Βασίλισσα».

Ο Ισπανός τεχνικός ρωτήθηκε για τους πρώτους του έξι μήνες στην ομάδα, για τη διαχείριση των μεγάλων προσωπικοτήτων που έχει στη διάθεσή του, ενώ τοποθετήθηκε και για τις προσπάθειες υπονόμευσης που γίνονται εναντίον του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τσάμπι Αλόνσο:

Για το τι είδους Ρεάλ θέλει να δει στο ματς με τον Ολυμπιακό: «Χρειαζόμαστε ένα καλό ματς για να ξαναβρούμε τη “γεύση” της νίκης. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να παίξουμε καλά, να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να γνωρίζουμε ότι είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για τη θέση μας στη League Phase. Μετά το παιχνίδι με τη Λίβερπουλ και τα επόμενα δύo στο πρωτάθλημα, αύριο θέλουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα».

Για τη σειρά προτεραιοτήτων και τη διαχείριση της ομάδας: «Είναι τόσο σημαντική όσο η ποδοσφαιρική φιλοσοφία, η τακτική δουλειά, η φυσική κατάσταση, η διαχείριση προσωπικοτήτων και είναι μια διαδικασία με διαφορετικές φάσεις τις οποίες πρέπει να ξέρεις πώς να διαχειριστείς. Στη Ρεάλ Μαδρίτης, είναι θεμελιώδες», ανέφερε ο Αλόνσο.

Για το πώς έχουν κυλήσει οι πρώτοι έξι μήνες στον πάγκο της Ρεάλ: «Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι έχουν περάσει έξι μήνες, αλλά εξελίσσονται όπως τα περίμενα. Μια πολύ απαιτητική δουλειά, με καλές στιγμές και στιγμές όπου χρειάζεσαι συγκέντρωση και σύνδεση. Τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση όπου πρέπει να δείξουμε αντίδραση. Απολαμβάνω όλο το πακέτο, όλα όσα συνεπάγεται. Το είπα την πρώτη ημέρα και το ξαναλέω».

Για το εάν απολαμβάνει πραγματικά την παρουσία του στη Ρεάλ: «Είναι απαιτητική δουλειά, αλλά σίγουρα δεν είμαι ο πρώτος προπονητής που πρέπει να διαχειριστεί αυτές τις καταστάσεις. Σκέφτομαι πολύ τι θα είχαν κάνει ο Αντσελότι, ο Μουρίνιο ή ο Πελεγκρίνι. Οι προπονητές που είχα, εκείνη την περίοδο. Δεν είναι νέες καταστάσεις, έχουμε τις απαιτήσεις και κάνουμε την αυτοκριτική που χρειάζεται. Ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε και συνδυάζοντας όλα αυτά, το απολαμβάνω».

Για τη διαχείριση των μεγάλων παικτών: «Έχω ζήσει με μεγάλους παίκτες και μεγάλες προσωπικότητες που είναι απαιτητικοί και εξαιρετικά επαγγελματίες. Το πλεονέκτημα του να είσαι στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι ότι έχεις ανθρώπους τέτοιου επιπέδου γύρω σου και πρέπει να μείνεις συνδεδεμένος μαζί τους», πρόσθεσε ο Αλόνσο.

Για την πιθανότητα υπονόμευσης ενός προπονητή: «Πρέπει να έχεις μεγάλο σεβασμό για τους παίκτες και τις ομάδες και για το πώς προετοιμάζονται. Δεν θέλω και δεν πρόκειται να μιλήσω γι’ αυτό. Ξέρω ότι πρέπει να αντιμετωπίζεις τον εξωτερικό θόρυβο. Δεν πρέπει να μας κάνει να χάσουμε την εστίαση σε ό,τι είναι σημαντικό για εμάς. Πρέπει να ξέρουμε πώς να περνάμε αυτές τις στιγμές, γνωρίζουμε τις συνέπειες των κακών αποτελεσμάτων, αλλά δεν πρέπει να μας βγάζουν από τον δρόμο που θέλουμε».

Για τον Ολυμπιακό: «Δεν γνώριζα για το Youth League, αλλά ήξερα για το Conference League. Δεν παρακολουθώ τον Ολυμπιακό μόνο επειδή παίζουμε εναντίον του. Τον παρακολουθώ γιατί τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον Μεντιλιμπάρ και τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς.

Ο Μεντιλιμπάρ είναι ένας σπουδαίος προπονητής που παίζει ένα πολύ έντονο στιλ ποδοσφαίρου και λαμβάνει την αναγνώριση που ήδη είχε στην Εϊμπάρ και σε άλλες ομάδες, και που τώρα λαμβάνει επίσης στον Ολυμπιακό».

LIVE: Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Champions League 25.11.25

LIVE: Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Νάπολι – Καραμπάγκ
Champions League 25.11.25

LIVE: Νάπολι – Καραμπάγκ

LIVE: Νάπολι – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νάπολι – Καραμπάγκ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους
Champions League 25.11.25

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ
Champions League 25.11.25

LIVE: Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ

LIVE: Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Mαρσέιγ – Νιουκάστλ
Champions League 25.11.25

LIVE: Mαρσέιγ – Νιουκάστλ

LIVE: Mαρσέιγ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Mαρσέιγ – Νιουκάστλ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν
Champions League 25.11.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Μπαρτσελόνα
Champions League 25.11.25

LIVE: Τσέλσι – Μπαρτσελόνα

LIVE: Τσέλσι – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μπαρτσελόνα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Γαλατασαράι-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1: Ο Ντέιβιντ το έβαλε, πριν γίνει αλλαγή!
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Γαλατασαράι-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1: Ο Ντέιβιντ το έβαλε, πριν γίνει αλλαγή!

Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ σταμάτησε το σερί τριών νικών της Γαλατασαράι. Εκανε την έκπληξη στο «Αλί Σαμί Γεν» και πέτυχε την δεύτερη νίκη της μετά από τρεις ήττες! Από ένα δοκάρι οι ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
Επέμειναν για πέναλτι οι Τζήλος, Σιδηρόπουλος – Όλοι οι διάλογοι
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Επέμειναν για πέναλτι οι Τζήλος, Σιδηρόπουλος – Όλοι οι διάλογοι

Ο Βαλέρι δεν έπεισε τους δυο διαιτητές ότι τάχα έκαναν λάθος στο ματς Ολυμπιακός-Ατρόμητος 3-0, με τον καταλογισμό πέναλτι υπέρ του Ελ Κααμπί. Οι ρέφερι εξήγησαν γιατί πήραν σωστή απόφαση

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Champions League 25.11.25

LIVE: Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

LIVE: Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Άγιαξ – Μπενφίκα
Champions League 25.11.25

LIVE: Άγιαξ – Μπενφίκα

LIVE: Άγιαξ – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άγιαξ – Μπενφίκα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
«Στα μαλακά» ο Κριστιάνο Ρονάλντο για την αγκωνιά στον Ντάρα Ο’ Σέι – Κανονικά στην πρεμιέρα του Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Στα «μαλακά» ο Ρονάλντο για την αγκωνιά στον Ο’ Σέι - Κανονικά στην πρεμιέρα του Μουντιάλ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα αγωνιστεί κανονικά στην 1η αγωνιστική του Μουντιάλ 2026, καθώς τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική για την απευθείας κόκκινη που δέχτηκε στο Ιρλανδία - Πορτογαλία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
H «Marca» ενόψει του Ολυμπιακός – Ρεάλ: «Ο Μεντιλίμπαρ κατοικεί στον… Όλυμπο»
Ποδόσφαιρο 25.11.25

H «Marca» ενόψει του Ολυμπιακός – Ρεάλ: «Ο Μεντιλίμπαρ κατοικεί στον… Όλυμπο»

Η μεγάλη ισπανική εφημερίδα Marca, μία ημέρα πριν το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, φιλοξενεί αφιέρωμα για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον εκθειάζει.

Σύνταξη
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75: Σημαντική νίκη επί της πρωτοπόρου για τη «Βασίλισσα»
Euroleague 25.11.25

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75: Σημαντική νίκη επί της πρωτοπόρου για τη «Βασίλισσα»

Μεγάλη νίκη για τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Βουλγαρία, κόντρα στην πρωτοπόρο της Euroleague Χάποελ Τελ Αβίβ με 75-74. Μοιραίος για τους Ισραηλινούς ο Βασίλιε Μίσιτς χάνοντας το τελευταίο σουτ.

Σύνταξη
Ζαΐρ Μπολσονάρο: Ξεκινά την έκτιση της κάθειρξης 27 ετών για εμπλοκή σε σχέδιο πραξικοπήματος
Βραζιλία 25.11.25

Ζαΐρ Μπολσονάρο: Ξεκινά την έκτιση της κάθειρξης 27 ετών για εμπλοκή σε σχέδιο πραξικοπήματος

Από τον Μπολσονάρο έχει επίσης αφαιρεθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έως το 2060, οκτώ χρόνια μετά τη λήξη της ποινής κάθειρξης. Εξαντλήθηκαν τα ένδικα μέσα - δεν μπορεί να κάνει άλλη έφεση.

Σύνταξη
Η Σίρλεϊ Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει» στον Χάρι Πότερ
Έφηβη; 25.11.25

Η Σίρλεϊ Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει» στον Χάρι Πότερ

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα The Independent, η Σίρλεϊ Χέντερσον αναφέρθηκε εκτενώς στον ρόλο της στην ταινία «Ο Χάρι Πότερ και η κάμαρα με τα μυστικά» - αποκαλύπτοντας το πώς κατάφερε να τον αναλάβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΣΥΡΙΖΑ για Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ, οι «ημέτεροι» και οι «γαλάζιες ακρίδες»
Φτώχεια 25.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ, οι «ημέτεροι» και οι «γαλάζιες ακρίδες»

«Όσοι δουλεύουν σκληρά και τίμια βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια, το χαμηλό εισόδημα, τα υπέρμετρα βάρη και την ανασφάλεια», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Το δημογραφικό σφραγίζει και την πολιτική: Οι ηγέτες γερνάνε γρηγορότερα από τους πολίτες
Έκθεση EBRD 25.11.25

Το δημογραφικό σφραγίζει και την πολιτική: Οι ηγέτες γερνάνε γρηγορότερα από τους πολίτες

Οι ηγέτες είναι πιο γερασμένοι από τους ψηφοφόρους, ενώ οι νέοι υποεκπροσωπούνται στο εκλογικό σώμα. Τι δείχνει νέα έρευνα της ΕΒRD για το δημογραφικό και τη δύναμη της «γκρίζας ψήφου».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ντόναλντ Τραμπ: Στη Μόσχα για συνάντηση με τον Πούτιν ο Στιβ Γουίτκοφ
Truth Social 25.11.25

Ντόναλντ Τραμπ: Στη Μόσχα για συνάντηση με τον Πούτιν ο Στιβ Γουίτκοφ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι υπάρχει «τεράστια πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία και υπάρχουν «μόνο λίγα σημεία διαφωνίας». Ανυπομονεί, λέει, να συναντηθεί με Πούτιν και Ζελένσκι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βενεζουέλα: Τι θα μπορούσε να προσφέρει ο Μαδούρο στον Τραμπ; Πετρέλαιο
Παζάρι με υδρογονάνθρακες 25.11.25

Βενεζουέλα: Τι θα μπορούσε να προσφέρει ο Μαδούρο στον Τραμπ; Πετρέλαιο

Σύμφωνα με αναλυτές, στην περίπτωση που γίνει το τηλεφώνημα Τραμπ-Μαδούρο, ο δεύτερος έχει ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Είναι οι τεράστιες ποσότητες αργού πετρελαίου που διαθέτει η Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Φάμελλος: Το καθεστώς Μητσοτάκη στραγγαλίζει τους Δήμους, οικονομικά και θεσμικά
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Φάμελλος: Το καθεστώς Μητσοτάκη στραγγαλίζει τους Δήμους, οικονομικά και θεσμικά

Ο Σωκράτης Φάμελλος, στη συνάντησή του με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «θέλει υπάκουους δημάρχους να παρακαλάνε έξω από τα υπουργικά γραφεία»

Σύνταξη
Γαλατασαράι-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1: Ο Ντέιβιντ το έβαλε, πριν γίνει αλλαγή!
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Γαλατασαράι-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1: Ο Ντέιβιντ το έβαλε, πριν γίνει αλλαγή!

Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ σταμάτησε το σερί τριών νικών της Γαλατασαράι. Εκανε την έκπληξη στο «Αλί Σαμί Γεν» και πέτυχε την δεύτερη νίκη της μετά από τρεις ήττες! Από ένα δοκάρι οι ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
«Ήσουν ο βράχος μου, το φως μου»: Ο μεγιστάνας Ρίτσαρντ Μπράνσον θρηνεί τη γυναίκα του – Μισό αιώνα μαζί, ένα νησί-δώρο και η αυτοκρατορία
Πένθος 25.11.25

«Ήσουν ο βράχος μου, το φως μου»: Ο μεγιστάνας Ρίτσαρντ Μπράνσον θρηνεί τη γυναίκα του – Μισό αιώνα μαζί, ένα νησί-δώρο και η αυτοκρατορία

Ο θάνατος της Λαίδης Τζόαν Μπράνσον σε ηλικία 80 ετών αφήνει τον Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον «συντετριμμένο» και σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης που διήρκεσε μισό αιώνα και υπήρξε η κρυφή κινητήρια δύναμη πίσω από την αυτοκρατορία της Virgin

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανάπτυξη με αγκάθια βλέπει η EBRD για την Ελλάδα – Καμπανάκι για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης
Αξιολόγηση Tράπεζας 25.11.25

Ανάπτυξη με αγκάθια βλέπει η EBRD για την Ελλάδα - Καμπανάκι για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Τι αναφέρει η Eυρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - EBRD για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Οι ανισότητες στην αγορά εργασίας και το αγκάθι του πληθωρισμού.

Τζούλη Καλημέρη
Πορεία στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας – «Δεν είμαστε όλες εδώ, λείπουν οι δολοφονημένες»
Ελλάδα 25.11.25

Πορεία στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας – «Δεν είμαστε όλες εδώ, λείπουν οι δολοφονημένες»

Πλήθος κόσμου, φεμινιστικές οργανώσεις, σωματεία, συλλογικότητες και φοιτητές έδωσαν δυναμικό «παρών» στην πορεία για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας, στέλνοντας μήνυμα αντίστασης ενάντια στην πατριαρχία και τις γυναικοκτονίες.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν
Euroleague 25.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Παρτίζαν για τη 13η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
