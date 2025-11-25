Αλόνσο: «Σπουδαίος προπονητής ο Μεντιλίμπαρ, τρέφω μεγάλο σεβασμό στον Κοβάσεβιτς»

Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για το σπουδαίο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης» (26/11, 22:00) για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και στη συνέντευξη Τύπου ο Τσάμπι Αλόνσο ρωτήθηκε για όλα τα θέματα που έχουν προκύψει στη «Βασίλισσα».

Ο Ισπανός τεχνικός ρωτήθηκε για τους πρώτους του έξι μήνες στην ομάδα, για τη διαχείριση των μεγάλων προσωπικοτήτων που έχει στη διάθεσή του, ενώ τοποθετήθηκε και για τις προσπάθειες υπονόμευσης που γίνονται εναντίον του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τσάμπι Αλόνσο:

Για το τι είδους Ρεάλ θέλει να δει στο ματς με τον Ολυμπιακό: «Χρειαζόμαστε ένα καλό ματς για να ξαναβρούμε τη “γεύση” της νίκης. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να παίξουμε καλά, να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να γνωρίζουμε ότι είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για τη θέση μας στη League Phase. Μετά το παιχνίδι με τη Λίβερπουλ και τα επόμενα δύo στο πρωτάθλημα, αύριο θέλουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα».

Για τη σειρά προτεραιοτήτων και τη διαχείριση της ομάδας: «Είναι τόσο σημαντική όσο η ποδοσφαιρική φιλοσοφία, η τακτική δουλειά, η φυσική κατάσταση, η διαχείριση προσωπικοτήτων και είναι μια διαδικασία με διαφορετικές φάσεις τις οποίες πρέπει να ξέρεις πώς να διαχειριστείς. Στη Ρεάλ Μαδρίτης, είναι θεμελιώδες», ανέφερε ο Αλόνσο.

Για το πώς έχουν κυλήσει οι πρώτοι έξι μήνες στον πάγκο της Ρεάλ: «Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι έχουν περάσει έξι μήνες, αλλά εξελίσσονται όπως τα περίμενα. Μια πολύ απαιτητική δουλειά, με καλές στιγμές και στιγμές όπου χρειάζεσαι συγκέντρωση και σύνδεση. Τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση όπου πρέπει να δείξουμε αντίδραση. Απολαμβάνω όλο το πακέτο, όλα όσα συνεπάγεται. Το είπα την πρώτη ημέρα και το ξαναλέω».

Για το εάν απολαμβάνει πραγματικά την παρουσία του στη Ρεάλ: «Είναι απαιτητική δουλειά, αλλά σίγουρα δεν είμαι ο πρώτος προπονητής που πρέπει να διαχειριστεί αυτές τις καταστάσεις. Σκέφτομαι πολύ τι θα είχαν κάνει ο Αντσελότι, ο Μουρίνιο ή ο Πελεγκρίνι. Οι προπονητές που είχα, εκείνη την περίοδο. Δεν είναι νέες καταστάσεις, έχουμε τις απαιτήσεις και κάνουμε την αυτοκριτική που χρειάζεται. Ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε και συνδυάζοντας όλα αυτά, το απολαμβάνω».

Για τη διαχείριση των μεγάλων παικτών: «Έχω ζήσει με μεγάλους παίκτες και μεγάλες προσωπικότητες που είναι απαιτητικοί και εξαιρετικά επαγγελματίες. Το πλεονέκτημα του να είσαι στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι ότι έχεις ανθρώπους τέτοιου επιπέδου γύρω σου και πρέπει να μείνεις συνδεδεμένος μαζί τους», πρόσθεσε ο Αλόνσο.

Για την πιθανότητα υπονόμευσης ενός προπονητή: «Πρέπει να έχεις μεγάλο σεβασμό για τους παίκτες και τις ομάδες και για το πώς προετοιμάζονται. Δεν θέλω και δεν πρόκειται να μιλήσω γι’ αυτό. Ξέρω ότι πρέπει να αντιμετωπίζεις τον εξωτερικό θόρυβο. Δεν πρέπει να μας κάνει να χάσουμε την εστίαση σε ό,τι είναι σημαντικό για εμάς. Πρέπει να ξέρουμε πώς να περνάμε αυτές τις στιγμές, γνωρίζουμε τις συνέπειες των κακών αποτελεσμάτων, αλλά δεν πρέπει να μας βγάζουν από τον δρόμο που θέλουμε».

Για τον Ολυμπιακό: «Δεν γνώριζα για το Youth League, αλλά ήξερα για το Conference League. Δεν παρακολουθώ τον Ολυμπιακό μόνο επειδή παίζουμε εναντίον του. Τον παρακολουθώ γιατί τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον Μεντιλιμπάρ και τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς.

Ο Μεντιλιμπάρ είναι ένας σπουδαίος προπονητής που παίζει ένα πολύ έντονο στιλ ποδοσφαίρου και λαμβάνει την αναγνώριση που ήδη είχε στην Εϊμπάρ και σε άλλες ομάδες, και που τώρα λαμβάνει επίσης στον Ολυμπιακό».