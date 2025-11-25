LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν

Euroleague

Μπαρτζώκας: «Οι πρόεδροι μου έχουν εμπιστοσύνη»

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για τη Σερβία και το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μιλά για το ματς αλλά και το γεγονός πως πλέον είναι ο προπονητής με τα περισότερα συνεχόμενα χρόνια σε πάγκο ομάδας στην Ευρωλίγκα.