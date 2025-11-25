sports betsson
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν
Euroleague 25 Νοεμβρίου 2025 | 21:01

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Παρτίζαν για τη 13η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Vita.gr
Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Economy
EBRD: Ο πήχης για την ανάπτυξη, τα «καρφιά» για δικαιοσύνη και οι προτροπές για RRF

EBRD: Ο πήχης για την ανάπτυξη, τα «καρφιά» για δικαιοσύνη και οι προτροπές για RRF

Vita.gr
Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΟΠΑΠ: Δυνατές επιδόσεις στο εννεάμηνο 2025 και πορεία προς τη συνένωση με την Allwyn

ΟΠΑΠ: Δυνατές επιδόσεις στο εννεάμηνο 2025 και πορεία προς τη συνένωση με την Allwyn

inWellness
inTown
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75: Σημαντική νίκη επί της πρωτοπόρου για τη «Βασίλισσα»
Euroleague 25.11.25

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75: Σημαντική νίκη επί της πρωτοπόρου για τη «Βασίλισσα»

Μεγάλη νίκη για τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Βουλγαρία, κόντρα στην πρωτοπόρο της Euroleague Χάποελ Τελ Αβίβ με 75-74. Μοιραίος για τους Ισραηλινούς ο Βασίλιε Μίσιτς χάνοντας το τελευταίο σουτ.

Σύνταξη
Το repeat του Σέιμπεν Λι
On Field 25.11.25

Το repeat του Σέιμπεν Λι

Ο Νιλικίνα είναι νοκ άουτ για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα και ο Λι πρέπει να είναι στο Βελιγράδι, ο παίκτης που έκανε την διαφορά στην Πυλαία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Λι: «Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου»
Euroleague 25.11.25

Λι: «Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου»

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται την Τετάρτη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι και ο Σέιμπεν Λι θέλει να κάνει ακόμη μια καλή εμφάνιση, όπως πριν λίγα 24ωρα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Οι πρόεδροι μου έχουν εμπιστοσύνη»
Euroleague 25.11.25

Μπαρτζώκας: «Οι πρόεδροι μου έχουν εμπιστοσύνη»

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για τη Σερβία και το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μιλά για το ματς αλλά και το γεγονός πως πλέον είναι ο προπονητής με τα περισότερα συνεχόμενα χρόνια σε πάγκο ομάδας στην Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»
Euroleague 25.11.25

Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»

Η FIBA στηρίζει απόλυτα το εγχείρημα του NBA Europe και ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, εξήγησε γιατί το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα είναι σε καλά χέρια με αυτή νέα αυτή διοργάνωση...

Σύνταξη
O Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει το σερί απέναντι στην Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς
Euroleague 25.11.25

O Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει το σερί απέναντι στην Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς

Την τέταρτη διαδοχική νίκη του θα ψάξει ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Τρίτης κόντρα στην Παρτιζάν στο ΟΑΚΑ, ώστε να διατηρηθεί στις υψηλότερες θέσεις της βαθμολογίας της Euroleague.

Σύνταξη
Ρογκαβόπουλος: ««Είμαστε σε καλό μομέντουμ και πρέπει να το αξιοποιήσουμε»
Euroleague 24.11.25

Ρογκαβόπουλος: ««Είμαστε σε καλό μομέντουμ και πρέπει να το αξιοποιήσουμε»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αναφέρθηκε στο παιχνίδι με την Παρτιζάν (25/11, 21:15), την οποία χαρακτήρισε εξαιρετική ομάδα και τόνισε πως οι πράσινοι πρέπει να εκμεταλλευθούν τη φόρμα στην οποία βρίσκονται.

Σύνταξη
Τα «φώτα» και στον Χολ
On Field 22.11.25

Τα «φώτα» και στον Χολ

Ο Αμερικανός σέντερ ήταν καλός και στο παιχνίδι με την Παρί, δίνοντας πολύτιμες βοήθειες στους πειραιώτες. Παιχνίδι με παιχνίδι γίνεται καλύτερος και βρίσκει σημαντικό ρόλο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75: Σημαντική νίκη επί της πρωτοπόρου για τη «Βασίλισσα»
Euroleague 25.11.25

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75: Σημαντική νίκη επί της πρωτοπόρου για τη «Βασίλισσα»

Μεγάλη νίκη για τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Βουλγαρία, κόντρα στην πρωτοπόρο της Euroleague Χάποελ Τελ Αβίβ με 75-74. Μοιραίος για τους Ισραηλινούς ο Βασίλιε Μίσιτς χάνοντας το τελευταίο σουτ.

Σύνταξη
Ζαΐρ Μπολσονάρο: Ξεκινά την έκτιση της κάθειρξης 27 ετών για εμπλοκή σε σχέδιο πραξικοπήματος
Βραζιλία 25.11.25

Ζαΐρ Μπολσονάρο: Ξεκινά την έκτιση της κάθειρξης 27 ετών για εμπλοκή σε σχέδιο πραξικοπήματος

Από τον Μπολσονάρο έχει επίσης αφαιρεθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έως το 2060, οκτώ χρόνια μετά τη λήξη της ποινής κάθειρξης. Εξαντλήθηκαν τα ένδικα μέσα - δεν μπορεί να κάνει άλλη έφεση.

Σύνταξη
Η Σίρλεϊ Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει» στον Χάρι Πότερ
Έφηβη; 25.11.25

Η Σίρλεϊ Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει» στον Χάρι Πότερ

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα The Independent, η Σίρλεϊ Χέντερσον αναφέρθηκε εκτενώς στον ρόλο της στην ταινία «Ο Χάρι Πότερ και η κάμαρα με τα μυστικά» - αποκαλύπτοντας το πώς κατάφερε να τον αναλάβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΣΥΡΙΖΑ για Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ, οι «ημέτεροι» και οι «γαλάζιες ακρίδες»
Φτώχεια 25.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ, οι «ημέτεροι» και οι «γαλάζιες ακρίδες»

«Όσοι δουλεύουν σκληρά και τίμια βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια, το χαμηλό εισόδημα, τα υπέρμετρα βάρη και την ανασφάλεια», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
LIVE: Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Champions League 25.11.25

LIVE: Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Το δημογραφικό σφραγίζει και την πολιτική: Οι ηγέτες γερνάνε γρηγορότερα από τους πολίτες
Έκθεση EBRD 25.11.25

Το δημογραφικό σφραγίζει και την πολιτική: Οι ηγέτες γερνάνε γρηγορότερα από τους πολίτες

Οι ηγέτες είναι πιο γερασμένοι από τους ψηφοφόρους, ενώ οι νέοι υποεκπροσωπούνται στο εκλογικό σώμα. Τι δείχνει νέα έρευνα της ΕΒRD για το δημογραφικό και τη δύναμη της «γκρίζας ψήφου».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Νάπολι – Καραμπάγκ
Champions League 25.11.25

LIVE: Νάπολι – Καραμπάγκ

LIVE: Νάπολι – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νάπολι – Καραμπάγκ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους
Champions League 25.11.25

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ
Champions League 25.11.25

LIVE: Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ

LIVE: Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Στη Μόσχα για συνάντηση με τον Πούτιν ο Στιβ Γουίτκοφ
Truth Social 25.11.25

Ντόναλντ Τραμπ: Στη Μόσχα για συνάντηση με τον Πούτιν ο Στιβ Γουίτκοφ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι υπάρχει «τεράστια πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία και υπάρχουν «μόνο λίγα σημεία διαφωνίας». Ανυπομονεί, λέει, να συναντηθεί με Πούτιν και Ζελένσκι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Mαρσέ
Champions League 25.11.25

LIVE: Mαρσέιγ – Νιουκάστλ

LIVE: Mαρσέιγ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Mαρσέιγ – Νιουκάστλ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Τι θα μπορούσε να προσφέρει ο Μαδούρο στον Τραμπ; Πετρέλαιο
Παζάρι με υδρογονάνθρακες 25.11.25

Βενεζουέλα: Τι θα μπορούσε να προσφέρει ο Μαδούρο στον Τραμπ; Πετρέλαιο

Σύμφωνα με αναλυτές, στην περίπτωση που γίνει το τηλεφώνημα Τραμπ-Μαδούρο, ο δεύτερος έχει ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Είναι οι τεράστιες ποσότητες αργού πετρελαίου που διαθέτει η Βενεζουέλα.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν
Champions League 25.11.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Μπαρτσελόνα
Champions League 25.11.25

LIVE: Τσέλσι – Μπαρτσελόνα

LIVE: Τσέλσι – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μπαρτσελόνα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Φάμελλος: Το καθεστώς Μητσοτάκη στραγγαλίζει τους Δήμους, οικονομικά και θεσμικά
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Φάμελλος: Το καθεστώς Μητσοτάκη στραγγαλίζει τους Δήμους, οικονομικά και θεσμικά

Ο Σωκράτης Φάμελλος, στη συνάντησή του με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «θέλει υπάκουους δημάρχους να παρακαλάνε έξω από τα υπουργικά γραφεία»

Σύνταξη
Γαλατασαράι-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1: Ο Ντέιβιντ το έβαλε, πριν γίνει αλλαγή!
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Γαλατασαράι-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1: Ο Ντέιβιντ το έβαλε, πριν γίνει αλλαγή!

Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ σταμάτησε το σερί τριών νικών της Γαλατασαράι. Εκανε την έκπληξη στο «Αλί Σαμί Γεν» και πέτυχε την δεύτερη νίκη της μετά από τρεις ήττες! Από ένα δοκάρι οι ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
«Ήσουν ο βράχος μου, το φως μου»: Ο μεγιστάνας Ρίτσαρντ Μπράνσον θρηνεί τη γυναίκα του – Μισό αιώνα μαζί, ένα νησί-δώρο και η αυτοκρατορία
Πένθος 25.11.25

«Ήσουν ο βράχος μου, το φως μου»: Ο μεγιστάνας Ρίτσαρντ Μπράνσον θρηνεί τη γυναίκα του – Μισό αιώνα μαζί, ένα νησί-δώρο και η αυτοκρατορία

Ο θάνατος της Λαίδης Τζόαν Μπράνσον σε ηλικία 80 ετών αφήνει τον Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον «συντετριμμένο» και σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης που διήρκεσε μισό αιώνα και υπήρξε η κρυφή κινητήρια δύναμη πίσω από την αυτοκρατορία της Virgin

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανάπτυξη με αγκάθια βλέπει η EBRD για την Ελλάδα – Καμπανάκι για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης
Αξιολόγηση Tράπεζας 25.11.25

Ανάπτυξη με αγκάθια βλέπει η EBRD για την Ελλάδα - Καμπανάκι για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Τι αναφέρει η Eυρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - EBRD για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Οι ανισότητες στην αγορά εργασίας και το αγκάθι του πληθωρισμού.

Τζούλη Καλημέρη
Πορεία στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας – «Δεν είμαστε όλες εδώ, λείπουν οι δολοφονημένες»
Ελλάδα 25.11.25

Πορεία στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας – «Δεν είμαστε όλες εδώ, λείπουν οι δολοφονημένες»

Πλήθος κόσμου, φεμινιστικές οργανώσεις, σωματεία, συλλογικότητες και φοιτητές έδωσαν δυναμικό «παρών» στην πορεία για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας, στέλνοντας μήνυμα αντίστασης ενάντια στην πατριαρχία και τις γυναικοκτονίες.

Σύνταξη
Απόρρητο