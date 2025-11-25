Black Friday στα JYSK: Αναβαθμίζουμε το σπίτι μας και καλωσορίζουμε τα Χριστούγεννα με προσφορές έως και 70%

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η μεγάλη εμπορική γιορτή της Black Friday είναι η ιδανική ευκαιρία για να προετοιμάσουμε τον προσωπικό μας χώρο μας για την έλευση του χειμώνα και ειδικότερα, για τη χαρμόσυνη περίοδο των Χριστουγέννων, που μεταμορφώνει το σπίτι μας σε ένα «παραμυθένιο» σημείο συνάντησης με τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Τι καλύτερο, λοιπόν, από το να ετοιμάσουμε έγκαιρα τις λίστες με τα προϊόντα που ενδιαφερόμαστε να αγοράσουμε, έπιπλα, κλινοσκεπάσματα, χαλιά, κουρτίνες, αλλά και τη gift list που θα αφορά στα γιορτινά δώρα που θα χαρίσουμε στην οικογένεια και τους φίλους μας;

Έτσι και αλλιώς, για ακόμη μία χρονιά ο απόλυτος προορισμός για τον εορτασμό της Black Friday είναι τα καταστήματα JYSK, τα οποία μας υποδέχονται με εξαιρετικές προσφορές σε εκατοντάδες δημοφιλή προϊόντα, όπως η δερμάτινη καρέκλα μασάζ HADRUP, την οποία μπορούμε να αποκτήσουμε από 449 ευρώ στα 175 ευρώ.

Παρακάτω, λοιπόν, έχουμε συγκεντρώσει μερικές ακόμη προτάσεις αγορών για κάθε δωμάτιο, προϊόντα που αξίζουν σίγουρα την προσοχή μας, καθώς και ιδέες γιορτινών δώρων για μικρούς και μεγάλους.

Μάθετε τα πάντα για την καμπάνια JYSK Black Friday εδώ.

#1 Ένα cozy σαλόνι που χωράει όλους όσους αγαπάμε

Το σαλόνι είναι το μέρος του σπιτιού που απολαμβάνουμε την παρέα των κοντινών μας προσώπων, ένας χώρος που θέλουμε οι επισκέπτες μας να νιώθουμε σαν στο σπίτι τους! Πώς θα το καταφέρουμε; Επενδύοντας σε καναπέδες, πολυθρόνες, πουφ, τραπεζάκια σαλονιού, έπιπλα τηλεόρασης, σε περισσότερα από 50 έπιπλα, τα οποία μπορούμε να αποκτήσουμε με έκπτωση από 20-60% και μας δίνουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε ένα άνετο, ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον, το οποίο μας εμπνέει χαλάρωση και ηρεμία.

#2 Προτεραιότητα στο υπνοδωμάτιο για μία καλύτερη ρουτίνα ύπνου

Αν φημίζεται για κάτι η JYSK, αυτό είναι αναμφίβολα τα στρώματα και τα κλινοσκεπάσματά της, τα οποία μπορούμε να αποκτήσουμε σε προνομιακή τιμή με αφορμή τη Black Friday, κάνοντας level up στο υπνοδωμάτιο αλλά και την ποιότητα του ύπνου μας. Και επειδή ένας καλός, ποιοτικός ύπνος ξεκινά με το σωστό στρώμα, θα τσεκάρουμε σίγουρα τις προσφορές σε στρώματα, αλλά και σε σκελετούς κρεβατιών, σεντόνια, μαξιλάρια, παπλώματα ή αξεσουάρ. Όσο για το ποιο στρώμα είναι το κατάλληλο για εμάς, αυτό θα το βρούμε στον Οδηγό Στρωμάτων μας ή απλά, πραγματοποιώντας μία επίσκεψη σε ένα κατάστημα JYSK, για να ζητήσουμε καθοδήγηση από το εξειδικευμένο προσωπικό.

#3 Κάνουμε ένα μεγάλο αλλά on budget make-over στο μπάνιο

Το μπάνιο είναι ένας σχετικά μικρός χώρος του σπιτιού, όμως η διαφορά που μπορούν να κάνουν λίγα προσεγμένα αντικείμενα είναι τεράστια! Στη φετινή Black Friday, λοιπόν, είναι η κατάλληλη στιγμή για να ανανεώσουμε τον χώρο με πετσέτες, μπουρνούζια, πατάκια ή άλλα αξεσουάρ μπάνιου που θέλαμε να αγοράσουμε εδώ και καιρό. Συνεπώς, είναι ευκαιρία να προσθέσουμε χρώμα, άνεση και στυλ στον χώρο, χωρίς να επιβαρύνουμε τον προϋπολογισμό μας.

#4 Στήνουμε ένα home office με κριτήριο την άνεσή μας

Όσοι εργαζόμαστε τακτικά από το σπίτι, γνωρίζουμε πόσο βοηθητικό μπορεί να έχουμε στη διάθεσή μας ένα άνετο, σύγχρονο home office που μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε οργανωμένοι και παραγωγικοί. Το ίδιο ισχύει, βέβαια, αν είμαστε άπαιχτοι… gamers! Στη JYSK, μπορούμε να φτιάξουμε τον ιδανικό χώρο με γραφεία υπολογιστών, gaming καρέκλες, καρέκλες γραφείου, όλα σε προσφορές Black Friday που φτάνουν έως και 60%. Έτσι, επενδύουμε στην άνεση, στη σωστή στάση σώματος και στην αποτελεσματικότητα, είτε πρόκειται για δουλειά, είτε για gaming μαραθώνιους με τους κολλητούς.

#5 Επενδύουμε σε μία τραπεζαρία που μας φέρνει κοντά

Η τραπεζαρία δεν είναι απλώς ένας χώρος για να τρώμε και αυτό θα το διαπιστώσουμε πολύ σύντομα, με αφορμή τις σπιτικές μαζώξεις που προγραμματίζουμε για τα Χριστούγεννα. Στην πραγματικότητα, η τραπεζαρία μας είναι το σημείο που μοιραζόμαστε γέλια, στιγμές και γεύσεις με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Και η φετινή Black Friday στη JYSK μας δίνει την ευκαιρία να βελτιώσουμε τον συγκεκριμένο χώρο, επενδύοντας σε καρέκλες τραπεζαρίας, τραπέζια φαγητού, μπουφέδες, όλα σε εξαιρετικές τιμές.

Φυσικά, η Black Friday δεν είναι μόνο μία ευκαιρία για να ανανεώσουμε το σπίτι μας, αλλά είναι και η ιδανική στιγμή για να πραγματοποιήσουμε τις αγορές των γιορτινών δώρων, χωρίς να βγούμε εκτός προϋπολογισμού. Στη JYSK μπορούμε να βρούμε δώρα για όλους, από λούτρινα ζωάκια και παιδικά κλινοσκεπάσματα μέχρι gaming καρέκλες, διακοσμητικά και είδη κουζίνας. Έτσι, θα έχουμε τα δώρα των γιορτών έτοιμα, χωρίς να ψάχνουμε την τελευταία στιγμή στα καταστήματα. Είτε αποφασίσουμε να κάνουμε τις αγορές μας online στο JYSK.gr, είτε να επισκεφθούμε κάποιο τοπικό κατάστημα, μας περιμένουν μοναδικές προσφορές για κάθε γωνιά του σπιτιού.