Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 16:27
Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας
Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 16:15
Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη στο Λονδίνο – Φόβοι για εκρήξεις,
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Black Friday στα JYSK: Αναβαθμίζουμε το σπίτι μας και καλωσορίζουμε τα Χριστούγεννα με προσφορές έως και 70%
Τα Νέα της Αγοράς 25 Νοεμβρίου 2025 | 17:30

Black Friday στα JYSK: Αναβαθμίζουμε το σπίτι μας και καλωσορίζουμε τα Χριστούγεννα με προσφορές έως και 70%

Φέτος η Black Friday στη JYSK φέρνει μεγάλες εκπτώσεις σε έπιπλα, διακόσμηση και χριστουγεννιάτικα δώρα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ελεύθερος χρόνος: Από τι μπορεί να κινδυνεύετε αν δεν έχετε

Ελεύθερος χρόνος: Από τι μπορεί να κινδυνεύετε αν δεν έχετε

Spotlight

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η μεγάλη εμπορική γιορτή της Black Friday είναι η ιδανική ευκαιρία για να προετοιμάσουμε τον προσωπικό μας χώρο μας για την έλευση του χειμώνα και ειδικότερα, για τη χαρμόσυνη περίοδο των Χριστουγέννων, που μεταμορφώνει το σπίτι μας σε ένα «παραμυθένιο» σημείο συνάντησης με τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Τι καλύτερο, λοιπόν, από το να ετοιμάσουμε έγκαιρα τις λίστες με τα προϊόντα που ενδιαφερόμαστε να αγοράσουμε, έπιπλα, κλινοσκεπάσματα, χαλιά, κουρτίνες, αλλά και τη gift list που θα αφορά στα γιορτινά δώρα που θα χαρίσουμε στην οικογένεια και τους φίλους μας;

Έτσι και αλλιώς, για ακόμη μία χρονιά ο απόλυτος προορισμός για τον εορτασμό της Black Friday είναι τα καταστήματα JYSK, τα οποία μας υποδέχονται με εξαιρετικές προσφορές σε εκατοντάδες δημοφιλή προϊόντα, όπως η δερμάτινη καρέκλα μασάζ HADRUP, την οποία μπορούμε να αποκτήσουμε από 449 ευρώ στα 175 ευρώ.

Παρακάτω, λοιπόν, έχουμε συγκεντρώσει μερικές ακόμη προτάσεις αγορών για κάθε δωμάτιο, προϊόντα που αξίζουν σίγουρα την προσοχή μας, καθώς και ιδέες γιορτινών δώρων για μικρούς και μεγάλους.

Μάθετε τα πάντα για την καμπάνια JYSK Black Friday εδώ.

#1 Ένα cozy σαλόνι που χωράει όλους όσους αγαπάμε

Το σαλόνι είναι το μέρος του σπιτιού που απολαμβάνουμε την παρέα των κοντινών μας προσώπων, ένας χώρος που θέλουμε οι επισκέπτες μας να νιώθουμε σαν στο σπίτι τους! Πώς θα το καταφέρουμε; Επενδύοντας σε καναπέδεςπολυθρόνεςπουφτραπεζάκια σαλονιούέπιπλα τηλεόρασης, σε περισσότερα από 50 έπιπλα, τα οποία μπορούμε να αποκτήσουμε με έκπτωση από 20-60% και μας δίνουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε ένα άνετο, ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον, το οποίο μας εμπνέει χαλάρωση και ηρεμία.

#2 Προτεραιότητα στο υπνοδωμάτιο για μία καλύτερη ρουτίνα ύπνου

Αν φημίζεται για κάτι η JYSK, αυτό είναι αναμφίβολα τα στρώματα και τα κλινοσκεπάσματά της, τα οποία μπορούμε να αποκτήσουμε σε προνομιακή τιμή με αφορμή τη Black Friday, κάνοντας level up στο υπνοδωμάτιο αλλά και την ποιότητα του ύπνου μας. Και επειδή ένας καλός, ποιοτικός ύπνος ξεκινά με το σωστό στρώμα, θα τσεκάρουμε σίγουρα τις προσφορές σε στρώματα, αλλά και σε σκελετούς κρεβατιώνσεντόνιαμαξιλάριαπαπλώματα ή αξεσουάρ. Όσο για το ποιο στρώμα είναι το κατάλληλο για εμάς, αυτό θα το βρούμε στον Οδηγό Στρωμάτων μας ή απλά, πραγματοποιώντας μία επίσκεψη σε ένα κατάστημα JYSK, για να ζητήσουμε καθοδήγηση από το εξειδικευμένο προσωπικό.

#3 Κάνουμε ένα μεγάλο αλλά on budget make-over στο μπάνιο

Το μπάνιο είναι ένας σχετικά μικρός χώρος του σπιτιού, όμως η διαφορά που μπορούν να κάνουν λίγα προσεγμένα αντικείμενα είναι τεράστια! Στη φετινή Black Friday, λοιπόν, είναι η κατάλληλη στιγμή για να ανανεώσουμε τον χώρο με πετσέτεςμπουρνούζιαπατάκια ή άλλα αξεσουάρ μπάνιου που θέλαμε να αγοράσουμε εδώ και καιρό. Συνεπώς, είναι ευκαιρία να προσθέσουμε χρώμα, άνεση και στυλ στον χώρο, χωρίς να επιβαρύνουμε τον προϋπολογισμό μας.

#4 Στήνουμε ένα home office με κριτήριο την άνεσή μας

Όσοι εργαζόμαστε τακτικά από το σπίτι, γνωρίζουμε πόσο βοηθητικό μπορεί να έχουμε στη διάθεσή μας ένα άνετο, σύγχρονο home office που μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε οργανωμένοι και παραγωγικοί. Το ίδιο ισχύει, βέβαια, αν είμαστε άπαιχτοι… gamers! Στη JYSK, μπορούμε να φτιάξουμε τον ιδανικό χώρο με γραφεία υπολογιστώνgaming καρέκλεςκαρέκλες γραφείου, όλα σε προσφορές Black Friday που φτάνουν έως και 60%. Έτσι, επενδύουμε στην άνεση, στη σωστή στάση σώματος και στην αποτελεσματικότητα, είτε πρόκειται για δουλειά, είτε για gaming μαραθώνιους με τους κολλητούς.

#5 Επενδύουμε σε μία τραπεζαρία που μας φέρνει κοντά

Η τραπεζαρία δεν είναι απλώς ένας χώρος για να τρώμε και αυτό θα το διαπιστώσουμε πολύ σύντομα, με αφορμή τις σπιτικές μαζώξεις που προγραμματίζουμε για τα Χριστούγεννα. Στην πραγματικότητα, η τραπεζαρία μας είναι το σημείο που μοιραζόμαστε γέλια, στιγμές και γεύσεις με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Και η φετινή Black Friday στη JYSK μας δίνει την ευκαιρία να βελτιώσουμε τον συγκεκριμένο χώρο, επενδύοντας σε καρέκλες τραπεζαρίαςτραπέζια φαγητούμπουφέδες, όλα σε εξαιρετικές τιμές.

Φυσικά, η Black Friday δεν είναι μόνο μία ευκαιρία για να ανανεώσουμε το σπίτι μας, αλλά είναι και η ιδανική στιγμή για να πραγματοποιήσουμε τις αγορές των γιορτινών δώρων, χωρίς να βγούμε εκτός προϋπολογισμού. Στη JYSK μπορούμε να βρούμε δώρα για όλους, από λούτρινα ζωάκια και παιδικά κλινοσκεπάσματα μέχρι gaming καρέκλες, διακοσμητικά και είδη κουζίνας. Έτσι, θα έχουμε τα δώρα των γιορτών έτοιμα, χωρίς να ψάχνουμε την τελευταία στιγμή στα καταστήματα. Είτε αποφασίσουμε να κάνουμε τις αγορές μας online στο JYSK.gr, είτε να επισκεφθούμε κάποιο τοπικό κατάστημα, μας περιμένουν μοναδικές προσφορές για κάθε γωνιά του σπιτιού.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα Metlen και Aegean έκλεισε στο +1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα Metlen και Aegean έκλεισε στο +1%

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ελεύθερος χρόνος: Από τι μπορεί να κινδυνεύετε αν δεν έχετε

Ελεύθερος χρόνος: Από τι μπορεί να κινδυνεύετε αν δεν έχετε

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΟΠΑΠ: Δυνατές επιδόσεις στο εννεάμηνο 2025 και πορεία προς τη συνένωση με την Allwyn

ΟΠΑΠ: Δυνατές επιδόσεις στο εννεάμηνο 2025 και πορεία προς τη συνένωση με την Allwyn

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά
Τα Νέα της Αγοράς 25.11.25

Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά

Οι έξυπνες αγορές δεν θέλουν κόπο, αλλά... Black Friday! Πώς να ξεχωρίσεις τις πραγματικές ευκαιρίες και να αποκτήσεις όλα όσα έχεις βάλει στο μάτι...

Σύνταξη
Οι ΑΙ engineers του μέλλοντος «χτίζονται» στη Netcompany
Τα Νέα της Αγοράς 24.11.25

Οι ΑΙ engineers του μέλλοντος «χτίζονται» στη Netcompany

Mε το νέο πρόγραμμα ΑΙ academy και με περισσότερες από 600 νέες προσλήψεις στην Ελλάδα μόνο το 2025, η εταιρεία συνεχίζει να στηρίζει το εγχώριο ταλέντο και το τεχνολογικό οικοσύστημα.

Σύνταξη
Ελίν: Ολοκληρωμένα προγράμματα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου για κάθε προφίλ κατανάλωσης
Τα Νέα της Αγοράς 21.11.25

Ελίν: Ολοκληρωμένα προγράμματα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου για κάθε προφίλ κατανάλωσης

Ως διέξοδο στην πίεση που δημιουργεί η αύξηση του ενεργειακού κόστους, η ελίν προσφέρει λύσεις που μας εξασφαλίζουν σταθερές τιμές, ευελιξία και προβλεψιμότητα.

Σύνταξη
«Feel the Nature Experience»: Η NaturesPlus ενώνει τη δύναμη της φύσης με την ακρίβεια της επιστήμης
Τα Νέα της Αγοράς 20.11.25

«Feel the Nature Experience»: Η NaturesPlus ενώνει τη δύναμη της φύσης με την ακρίβεια της επιστήμης

Η κορυφαία εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής έφερε κοντά 300+ επαγγελματίες υγείας στο The Ellinikon, παρουσιάζοντας καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την υγεία και την ευεξία.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κιάρα Φεράνι: Αντιμέτωπη με τη φυλακή – Το δράμα του pandorogate και η πτώση της «αυτοκράτειρας» influencer
Go Fun 25.11.25

Κιάρα Φεράνι: Αντιμέτωπη με τη φυλακή – Το δράμα του pandorogate και η πτώση της «αυτοκράτειρας» influencer

Το χριστουγεννιάτικο πανετόνε μετατράπηκε στο πιο πικρό γλυκό της χρονιάς για την Κιάρα Φεράνι, τη διασημότερη Ιταλίδα influencer και επιχειρηματία παγκόσμιας εμβέλειας που είναι πλέον αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη για ένα σκάνδαλο γεμάτο λάμψη και ψέμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
H «Marca» ενόψει του Ολυμπιακός – Ρεάλ: «Ο Μεντιλίμπαρ κατοικεί στον… Όλυμπο»
Ποδόσφαιρο 25.11.25

H «Marca» ενόψει του Ολυμπιακός – Ρεάλ: «Ο Μεντιλίμπαρ κατοικεί στον… Όλυμπο»

Η μεγάλη ισπανική εφημερίδα Marca, μία ημέρα πριν το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, φιλοξενεί αφιέρωμα για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον εκθειάζει.

Σύνταξη
Κακοκαιρία «Adel»: Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέσσερις περιφέρειες
«Red Code» 25.11.25

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέσσερις περιφέρειες ενόψει της κακοκαιρίας «Adel»

Η κακοκαιρία Adel έρχεται από τα Δυτικά και φέρνει βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τέσσερις περιφέρειες σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» ενώ δεν αποκλείεται να τεθούν και άλλες.

Σύνταξη
Η τηλεοπτική εικόνα εκθέτει τον Πάολο Βαλέρι (vid)
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Η τηλεοπτική εικόνα εκθέτει τον Πάολο Βαλέρι (vid)

Τελικά τι συμβαίνει με τον Πάολο Βαλέρι; Στην τηλεκριτική του για τις φάσεις της 11ης αγωνιστικής κάνει το άσπρο μαύρο, με το να σχολιάζει ότι δεν έγινε πέναλτι στον Ελ Κααμπί στο ματς Ολυμπιακός - Ατρόμητος 3-0

Βάιος Μπαλάφας
Δίκη υποκλοπών: «Έλαβα απειλητικό mail για συμβόλαιο θανάτου» – Κατάθεση από την πρώην διευθύντρια στην ΕΛ.ΑΣ.
Σοβαρές καταγγελίες 25.11.25

Δίκη υποκλοπών: «Έλαβα απειλητικό mail για συμβόλαιο θανάτου» – Κατάθεση από την πρώην διευθύντρια στην ΕΛ.ΑΣ.

«Περίμενα από τη Δικαιοσύνη να με καλέσει, καταθέτω ενόρκως ότι πάτησα και τα δύο μηνύματα που έλαβα στο κινητό μου, έλαβα και απειλητικό mail για συμβόλαιο θανάτου», κατέθεσε πρώην διευθύντρια των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ρέτσος: «Κίνητρο να παίζεις κόντρα στη Ρεάλ – Θέλω να πιστεύω ότι θα πάρουμε τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Ρέτσος: «Κίνητρο να παίζεις κόντρα στη Ρεάλ – Θέλω να πιστεύω ότι θα πάρουμε τη νίκη»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League και τόνισε το μεγάλο κίνητρο που έχουν οι «ερυθρόλευκοι».

Σύνταξη
O Τραμπ, ο Νετανιάχου και ο Μπάιντεν «πίνουν το αίμα των παιδιών της Γάζας» στην Ουάσινγκτον
Αιμοδιψείς 25.11.25

O Τραμπ, ο Νετανιάχου και ο Μπάιντεν «πίνουν το αίμα των παιδιών της Γάζας» στην Ουάσινγκτον

Ακτιβιστές παρουσίασαν μια ανατριχιαστική περφόρμανς στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ουάσιγκτον, με «πρωταγωνιστές» πολιτικούς όπως ο Τραμπ, ο Νετανιάχου, ο Μπάιντεν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέες προσφυγές κατά των ιδιωτικών πανεπιστήμιων κατέθεσαν καθηγητές του ΕΚΠΑ – Αντίθετες στο Ενωσιακό Δίκαιο
Ελλάδα 25.11.25

Νέες προσφυγές κατά των ιδιωτικών πανεπιστήμιων κατέθεσαν καθηγητές του ΕΚΠΑ – Αντίθετες στο Ενωσιακό Δίκαιο

Οι προσφεύγοντες τονίζουν ότι η εγκατάσταση και η λειτουργία των αλλοδαπών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα, είναι αντίθετες στο Ενωσιακό Δίκαιο και Ελληνική νομοθεσία.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Persona non grata Αλβανός δημοσιογράφος στην Ελλάδα – Του απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα
Ελλάδα 25.11.25

Persona non grata Αλβανός δημοσιογράφος στην Ελλάδα – Του απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα

Απαγορεύτηκε στον δημοσιογράφο Αρτάν Χότζα η είσοδος στην Ελλάδα, όταν οι ελληνικές αρχές τον κήρυξαν «persona non grata», χαρακτηρίζοντάς τον απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια.

Σύνταξη
Ουκρανία: Παραμένει το χάσμα για το ειρηνευτικό σχέδιο – Ευρώπη και Κίεβο επισημαίνουν τις «κόκκινες γραμμές»
Διαπραγματεύσεις 25.11.25 Upd: 17:53

Ουκρανία: Παραμένει το χάσμα για το ειρηνευτικό σχέδιο – Ευρώπη και Κίεβο επισημαίνουν τις «κόκκινες γραμμές»

Το εδαφικό και οι συμμαχίες είναι οι «κόκκινες γραμμές», στις οποίες δεν φαίνεται διατεθειμένη να υποχωρήσει η Ουκρανία, με τη στήριξη των Ευρωπαίων. Η Μόσχα επιμένει στο «πνεύμα και γράμμα» της Αλάσκας

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το repeat του Σέιμπεν Λι
On Field 25.11.25

Το repeat του Σέιμπεν Λι

Ο Νιλικίνα είναι νοκ άουτ για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα και ο Λι πρέπει να είναι στο Βελιγράδι, ο παίκτης που έκανε την διαφορά στην Πυλαία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σαλαμίνα: Εθισμένη στον τζόγο και υποψήφια με την «Χρυσή Αυγή» – Ποια είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
Ελλάδα 25.11.25

Σαλαμίνα: Εθισμένη στον τζόγο και υποψήφια με την «Χρυσή Αυγή» – Ποια είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της

Η εξιχνίαση της άγριας δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα έχει σοκάρει - Η 46χρονη που ομολόγησε φαίνεται ότι είχε ένοχα μυστικά που γνώριζαν λίγοι

Σύνταξη
Φάμελλος: Η έμφυλη βία είναι και παραμένει ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα – Να θεσπιστεί επιτέλους ο όρος «γυναικοκτονία»
«Θέμα δημοκρατίας» 25.11.25

Φάμελλος: Η έμφυλη βία είναι και παραμένει ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα – Να θεσπιστεί επιτέλους ο όρος «γυναικοκτονία»

«Χρειαζόμαστε μία κοινωνία που δεν θα στηρίζεται στην ανισότητα των φύλων, που θα σταθεί δίπλα σε κάθε γυναίκα αλλά και θηλυκότητα που υφίσταται βία, που θα σπάσει τη σιωπή», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Σαλαμίνα: Η 75χρονη ξεψύχησε λέγοντας το «πάτερ ημών» – Αποκαλούσε τη δολοφόνο της «αγόρι μου»
Ελλάδα 25.11.25

Η 75χρονη ξεψύχησε λέγοντας το «πάτερ ημών» – Αποκαλούσε τη δολοφόνο της «αγόρι μου»

Πριν εισβάλει στο σπίτι της πεθεράς της στη Σαλαμίνα για την ληστεία η 46χρονη κατάφερε να αλλάξει τη θέση των καμερών με την εφαρμογή στο κινητό της. Παρέλειψε ωστόσο να απενεργοποιήσει τον ήχο.

Σύνταξη
Eurostat: Ζώντας στο όριο της φτώχειας στην Ευρώπη – Οι μεγάλες ανισότητες και η ελληνική πραγματικότητα
Οι μεγάλες διαφορές 25.11.25

Ζώντας στο όριο της φτώχειας στην Ευρώπη - Οι μεγάλες ανισότητες και η ελληνική πραγματικότητα

Ένας άνθρωπος θεωρείται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας αν το εισόδημά του είναι χαμηλότερο από το 60% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σκληρή αλήθεια – Οι ταινίες για την ωμή βία κατά των γυναικών μήπως ενισχύουν το πρόβλημα;
Μισογυνισμός 25.11.25

Σκληρή αλήθεια – Οι ταινίες για την ωμή βία κατά των γυναικών μήπως ενισχύουν το πρόβλημα;

Κάπου στην πορεία, η βία κατά των γυναικών έγινε ένα όλο και πιο δημοφιλές θέμα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Σήμερα, τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, αναρωτιόμαστε εάν αυτό περνάει το σωστό μήνυμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης στην ΚΕΔΕ: Δεν θέλουμε Αυτοδιοίκηση «μακρύ χέρι» του Μαξίμου, αλλά να έχει τους πόρους για υπηρεσίες στον πολίτη
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Ανδρουλάκης στην ΚΕΔΕ: Δεν θέλουμε Αυτοδιοίκηση «μακρύ χέρι» του Μαξίμου, αλλά να έχει τους πόρους για υπηρεσίες στον πολίτη

«Είμαστε το κόμμα που νομοθέτησε μεγάλες και πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, για να έχει δύναμη η Τοπική Αυτοδιοίκηση», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Λι: «Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου»
Euroleague 25.11.25

Λι: «Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου»

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται την Τετάρτη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι και ο Σέιμπεν Λι θέλει να κάνει ακόμη μια καλή εμφάνιση, όπως πριν λίγα 24ωρα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο