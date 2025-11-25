newspaper
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 08:18
Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τρίτη και την Τετάρτη στην Αθήνα – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Ελλάδα 25 Νοεμβρίου 2025 | 07:40

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τρίτη και την Τετάρτη στην Αθήνα – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας περιλαμβάνουν ολιγόλεπτες πλήρεις διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Λόγω διενέργειας δοκιμών στατικότητας γεφυρών, θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες πλήρεις διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων, σταδιακά μεταξύ των ωρών 00:00’ έως 07:00’ στις 25 και 26-11-2025, σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, ως εξής:

Τρίτη 25-11-2025:

  • Νέα Λεωφ. Ποσειδώνος, στον κλάδο εξόδου από Π. Φάληρο προς Πειραιά.
  • Κλάδος εξόδου κυκλικού κόμβου Παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος/Ιωάννου Φιξ, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
  • Λεωφ. Συγγρού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
  • Λεωφ. Ποσειδώνος άνωθεν εξόδου από κυκλικό κόμβο ΣΕΦ για Εθνάρχου Μακαρίου & Δημ. Φαληρέως.

Τετάρτη 26-11-2025:

  • Γέφυρα εξόδου Αλιπέδου, προς τη Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου.
  • Λεωφ. Κηφισού (υπερυψωμένο τμήμα).
  • Γέφυρα Α/Κ Λεωφ. Κηφισού & Πειραιώς.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα παραπάνω οδικά τμήματα κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 5 + 2 μετοχές που τράβηξαν τα φώτα των funds λόγω MSCI

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 5 + 2 μετοχές που τράβηξαν τα φώτα των funds λόγω MSCI

Τράπεζες
Χρηματοδοτήσεις: Με μερίδια 27% στην πιστωτική επέκταση του 2025 οι μη συστημικές τράπεζες

Χρηματοδοτήσεις: Με μερίδια 27% στην πιστωτική επέκταση του 2025 οι μη συστημικές τράπεζες

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες «μεγάλης έντασης και διάρκειας», από σήμερα – Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ
Έκτακτο δελτίο 25.11.25

Βροχές και καταιγίδες «μεγάλης έντασης και διάρκειας», από σήμερα - Στο επίκεντρο ξανά Ήπειρος και Κέρκυρα

Νέα επιδείνωση παρουσιάζει από σήμερα ο καιρός με ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Λήξη της κακοκαιρίας προβλέπεται, στα δυτικά το Σάββατο και στα ανατολικά την Κυριακή

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικος για την επίθεση σε 15χρονο στη Νεοχωρούδα
Ελλάδα 24.11.25

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικος για την επίθεση σε 15χρονο στη Νεοχωρούδα

Το επεισόδιο σημειώθηκε συνέβη το μεσημέρι, την ώρα που ο 15χρονος έφευγε από το Λύκειο της Καλλιθέας στη Θεσσαλονίκη - Μετά από έρευνες της Αστυνομίας συνελήφθη αργά το απόγευμα ένας ανήλικος

Σύνταξη
Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 55χρονος που πυρπόλησε το σπίτι του ενώ είχε σκοτώσει τη μητέρα και τον αδερφό του
Ελλάδα 24.11.25

Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 55χρονος που πυρπόλησε το σπίτι του ενώ είχε σκοτώσει τη μητέρα και τον αδερφό του

Για 13χρονια ο 55χρονος είχε αναλάβει την φροντίδα του κατάκοιτου, από εγκεφαλικό, αδερφού του και της ηλικιωμένης μητέρας του - Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και για εμπρησμό από πρόθεση

Σύνταξη
Καιρός: Νέα κακοκαιρία από την Τρίτη με καταιγίδες σε 5 περιοχές – Η προειδοποίηση Καλλιάνου
Ελλάδα 24.11.25

Καιρός: Νέα κακοκαιρία από την Τρίτη με καταιγίδες σε 5 περιοχές – Η προειδοποίηση Καλλιάνου

Η νέα επιδείνωση που θα παρουσιάσει από την Τρίτη ο καιρός συνδέεται με τη μετατόπιση ενός ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού από την Ιταλική χερσόνησο προς την Ελλάδα.

Σύνταξη
Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 4 δράστες τηλεφωνικής απάτης – Πώς έπεσαν στην παγίδα που έστησαν σε γυναίκα
Ελλάδα 24.11.25

Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 4 δράστες τηλεφωνικής απάτης – Πώς έπεσαν στην παγίδα που έστησαν σε γυναίκα

Οι δράστες προσπάθησαν να την πείσουν να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε αλουμινόχαρτο για να προστατευτούν από ραδιενέργεια και να τα αφήσει σε κάδο απορριμμάτων στην περιοχή του Ζωγράφου

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Οι «κίτρινες κάρτες» για τις αναδασώσεις – Οι ενστάσεις και η φετινή αντιπυρική περίοδος
Έκθεση 24.11.25

Οι «κίτρινες κάρτες» του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις αναδασώσεις - Οι ενστάσεις και οι καμένες εκτάσεις

Αρνητική η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις αναδασώσεις. Πραγματοποιούνται πολύ λιγότερες από εκείνες που είχε προγραμματιστεί να γίνουν και η αποκατάσταση του δασικού περιβάλλοντος στις κατεστραμμένες εκτάσεις δεν παρακολουθείται.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Σα να με ακρωτηριάζω. Μην με ξαναζητήσεις ποτέ» – Ο χαοτικά παθιασμένος έρωτας της Φρίντα Κάλο και του Ντιέγκο Ριβέρα
Art 25.11.25

«Σα να με ακρωτηριάζω. Μην με ξαναζητήσεις ποτέ» - Ο χαοτικά παθιασμένος έρωτας της Φρίντα Κάλο και του Ντιέγκο Ριβέρα

Η Φρίντα Κάλο περιέγραψε κάποτε τα δύο σημαντικά ατυχήματα που καθόρισαν τη ζωή της: ένα τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο που την άφησε συντριμμένη και καθηλωμένη στο κρεβάτι για έναν χρόνο και τον γάμο της με τον Ντιέγκο Ριβέρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει το σερί απέναντι στην Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς
Euroleague 25.11.25

O Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει το σερί απέναντι στην Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς

Την τέταρτη διαδοχική νίκη του θα ψάξει ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Τρίτης κόντρα στην Παρτιζάν στο ΟΑΚΑ, ώστε να διατηρηθεί στις υψηλότερες θέσεις της βαθμολογίας της Euroleague.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Θα επιδιώξει να δει τον Τραμπ – Οι ΗΠΑ πραγματοποιούν συνομιλίες με τη Ρωσία στο Αμπού Ντάμπι
Διπλωματικός πυρετός 25.11.25

Ο Ζελένσκι θα επιδιώξει να δει τον Τραμπ - Οι ΗΠΑ πραγματοποιούν συνομιλίες με τη Ρωσία στο Αμπού Ντάμπι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τα πιο «λεπτεπίλεπτα» ζητήματα του σχεδίου θα τα συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ - Νέα σύσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» - Μαίνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σούπερ ματς Τσέλσι-Μπαρτσελόνα στο Λονδίνο και Σίτι-Λεβερκούζεν στο Μάντσεστερ – Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής
Champions League 25.11.25

Σούπερ ματς Τσέλσι-Μπαρτσελόνα στο Λονδίνο και Σίτι-Λεβερκούζεν στο Μάντσεστερ – Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Ξανά ώρα για μπάλα στο Champions League, με το πρόγραμμα της Τρίτης (25/11) να περιλαμβάνει σπουδαία ματς όπως το Τσέλσι - Μπαρτσελόνα και το Μάντσεστερ Σίτι - Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
Αποκάλυψη σοκ από τον Πατρίς Εβρά: «Έπαιρνα 38 χάπια την ημέρα για να μπορώ να παίξω»
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Αποκάλυψη σοκ από τον Πατρίς Εβρά: «Έπαιρνα 38 χάπια την ημέρα για να μπορώ να παίξω»

Αποκάλυψη που προκάλεσε αίσθηση έκανε ο Πατρίς Εβρά καθώς είπε πως για να είναι σε θέση να αγωνιστεί χωρίς να πονά χρειαζόταν να καταναλώνει αρκετά παυσίπονα καθημερινώς.

Σύνταξη
Αποδίδει η φορολόγηση των εκατομμυριούχων; Τι δείχνει το παράδειγμα της Νορβηγίας
Λεπτές ισορροπίες 25.11.25

Αποδίδει η φορολόγηση των εκατομμυριούχων; Τι δείχνει το παράδειγμα της Νορβηγίας

Οι υπερπλούσιοι εγκαταλείπουν μαζικά τη Νορβηγία μετά την αύξηση του φόρου στη μεγάλη περιουσία. Η κυβέρνηση όμως επιμένει ότι είναι ζήτημα δικαιοσύνης. Και τα έσοδα είναι ικανοποιητικά.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Όσο η πίεση για την υπόθεση Έπσταϊν αυξάνεται, ο Τραμπ εξαπολύει επιθέσεις σε γυναίκες δημοσιογράφους
Κόσμος 25.11.25

Όσο η πίεση για την υπόθεση Έπσταϊν αυξάνεται, ο Τραμπ εξαπολύει επιθέσεις σε γυναίκες δημοσιογράφους

Αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε για τα αρχεία, αποκάλεσε μία δημοσιογραφο «γουρουνάκι» και απάντησε οργισμένα σε μία άλλη κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας

Σύνταξη
Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;
in Confidential 25.11.25

Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;

Ο κακός χαμός έλαβε χώρα κατά την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Οι αντιδράσεις των άσπονδων εχθρών και φίλων και τα όσα ξέχασαν πολλοί διαβάζοντας το βιβλίο. Το μεγάλο ερώτημα είναι ο αντίκτυπος στις επόμενες δημοσκοπήσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το Μαξίμου διαβάζει την Ιθάκη
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Το Μαξίμου διαβάζει την Ιθάκη

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν πως στον δρόμο προς τις κάλπες, ο Αλέξης Τσίπρας θα αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Σουδάν: Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί τους παραστρατιωτικούς για «εγκλήματα πολέμου»
Κόσμος 25.11.25

Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί τους παραστρατιωτικούς στο Σουδάν για «εγκλήματα πολέμου»

Στο Σουδάν μαίνεται από τη 15η Απριλίου 2023 ανελέητος πόλεμος ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ) και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ)

Σύνταξη
Σύνταξη
Δεν είναι μαγεία, είναι A.I.: Έξαλλοι τουρίστες με την ανύπαρκτη χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ
London baby 25.11.25

Δεν είναι μαγεία, είναι A.I.: Έξαλλοι τουρίστες με την ανύπαρκτη χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ

Μια φωτογραφία που διαφήμιζε τη χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ αποδείχθηκε προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, πολλοί έσπευσαν να τη δουν από κοντά.

Σύνταξη
Καραμανλής και Βενιζέλος μιλούν για την «κρίση της Δημοκρατίας σήμερα» – Φουντώνει ο πονοκέφαλος του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Καραμανλής και Βενιζέλος μιλούν για την «κρίση της Δημοκρατίας σήμερα» – Φουντώνει ο πονοκέφαλος του Μαξίμου

Στις 8 Δεκεμβρίου η συνύπαρξη σε εκδήλωση Κώστα Καραμανλή και Ευάγγελου Βενιζέλου, αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον μετά τις κρίσιμες τοποθετήσεις τους για την κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
