Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τρίτη και την Τετάρτη στην Αθήνα – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας περιλαμβάνουν ολιγόλεπτες πλήρεις διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων.
Λόγω διενέργειας δοκιμών στατικότητας γεφυρών, θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες πλήρεις διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων, σταδιακά μεταξύ των ωρών 00:00’ έως 07:00’ στις 25 και 26-11-2025, σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, ως εξής:
Τρίτη 25-11-2025:
- Νέα Λεωφ. Ποσειδώνος, στον κλάδο εξόδου από Π. Φάληρο προς Πειραιά.
- Κλάδος εξόδου κυκλικού κόμβου Παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος/Ιωάννου Φιξ, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
- Λεωφ. Συγγρού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
- Λεωφ. Ποσειδώνος άνωθεν εξόδου από κυκλικό κόμβο ΣΕΦ για Εθνάρχου Μακαρίου & Δημ. Φαληρέως.
Τετάρτη 26-11-2025:
- Γέφυρα εξόδου Αλιπέδου, προς τη Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου.
- Λεωφ. Κηφισού (υπερυψωμένο τμήμα).
- Γέφυρα Α/Κ Λεωφ. Κηφισού & Πειραιώς.
Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα παραπάνω οδικά τμήματα κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.
