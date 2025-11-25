newspaper
Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 11:17
Αναγκαστική προσγείωση C-130 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
Ακίνητα: Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν νέα δήλωση Ε9 στην εφορία
Οικονομικές Ειδήσεις 25 Νοεμβρίου 2025 | 08:09

Ακίνητα: Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν νέα δήλωση Ε9 στην εφορία

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι όσοι έχουν στην κατοχή τους ακίνητα - Πώς θα πληρωθεί ο νέος ΕΝΦΙΑ

Σύνταξη
Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026 οι φορολογούμενοι που μέσα στο 2025 απέκτησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα καθώς και όσοι διαπίστωσαν λάθη, κενά η παραλείψεις στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους θα πρέπει να προχωρήσουν σε ανάλογες τροποποιήσεις στο Ε9.

Ωστόσο, καμία κίνηση δεν χρειάζεται να κάνουν όσοι υπέβαλαν δηλώσεις μεταβιβάσεων, δωρεών ή γονικών παροχών ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myProperty, καθώς στις περιπτώσεις αυτές οι αλλαγές στην ακίνητη περιουσία τους πέρασαν στο Ε9 αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

Ο ΕΝΦΙΑ θα πληρωθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως τις 31 Μαρτίου 2026 και την τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου 2027.

Τα ακίνητα και το Ε9

Νέο Ε9 θα πρέπει να υποβάλλουν έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 οι εξής κατηγορίες φορολογουμένων:

• Όσοι μέσα στο 2025 απέκτησαν με αγορά, κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή ακίνητα πάσης φύσεως, όπως κτίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια και άλλες εκτάσεις, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η αξία της περιουσίας τους. Τα νέα στοιχεία θα πρέπει να δηλωθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου, διογκώνοντας το λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ.

• Όσοι το τρέχον έτος πούλησαν ή μεταβίβασαν στα παιδιά τους ή σε συγγενικά πρόσωπα ακίνητα, και οι οποίοι θα πρέπει να τα διαγράψουν από το έντυπο. Είναι προφανές ότι για αυτούς το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ για το 2026 θα είναι ελαφρύτερο.

• Όσοι φέτος είχαν μεταβολές στα εμπράγματα δικαιώματα, όπως είδος και ποσοστό κυριότητας και επικαρπία.

• Όσοι κατά τη διάρκεια του 2025 είχαν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους που δεν οφείλονται σε απόκτηση, όπως η μετατροπή ημιυπαίθριων σε χώρους κύριας χρήσης της κατοικίας, η νομιμοποίηση αυθαιρέτου κτίσματος, η ανέγερση, η αποπεράτωση και η κατεδάφιση κτίσματος, η αύξηση της επιφάνειας υφιστάμενου κτίσματος με προσθήκες κ.α.

Τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 θα πρέπει να υποβάλλουν οι φορολογούμενοι οι οποίοι θα διαπιστώσουν λάθη, κενά και παραλείψεις σε κωδικούς του Ε9 που σε πολλές περιπτώσεις «φουσκώνουν» τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ όπως όροφος, παλαιότητα, εμπράγματα δικαιώματα, ποσοστά συνιδιοκτησίας, κενά ακίνητα και κτίσματα σε αγροτεμάχια.

Η υποβολή της δήλωσης Ε9 πρέπει να γίνει έως 31 Ιανουαρίου 2026.

Κατόπιν, η ΑΑΔΕ θα ξεκινήσει τις διαδικασίες για την εκκαθάριση και την έκδοση των νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για περίπου 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ο φόρος θα πληρωθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως τις 31 Μαρτίου 2026 και την τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου 2027.

Πηγή: ΟΤ

Economy
Μισθοί: Γιατί η αύξησή τους δεν φτάνει απέναντι στην ακρίβεια 

Μισθοί: Γιατί η αύξησή τους δεν φτάνει απέναντι στην ακρίβεια 

Economy
Προϋπολογισμός: Μια ανάσα από τα 60 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα στο δεκάμηνο

Προϋπολογισμός: Μια ανάσα από τα 60 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα στο δεκάμηνο

inWellness
inTown
Stream newspaper
CEO της Rosneft: Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.11.25

Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων λέει ο CEO της Rosneft

«Η συνεχιζόμενη επιθετική πολιτική κυρώσεων της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και της Κίνας θα προκαλέσει μια ακόμα οικονομική κρίση σε δυτικές χώρες», δήλωσε ο επικεφαλής της Rosneft, Ιγκόρ Σετσίν

Σύνταξη
Αποδίδει η φορολόγηση των εκατομμυριούχων; Τι δείχνει το παράδειγμα της Νορβηγίας
Λεπτές ισορροπίες 25.11.25

Αποδίδει η φορολόγηση των εκατομμυριούχων; Τι δείχνει το παράδειγμα της Νορβηγίας

Οι υπερπλούσιοι εγκαταλείπουν μαζικά τη Νορβηγία μετά την αύξηση του φόρου στη μεγάλη περιουσία. Η κυβέρνηση όμως επιμένει ότι είναι ζήτημα δικαιοσύνης. Και τα έσοδα είναι ικανοποιητικά.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών: Ένα «βιαιόμετρο» για τους χώρους δουλειάς
ΓΣΕΕ 25.11.25

Ένα «βιαιόμετρο» για τους χώρους δουλειάς

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, η ΓΣΕΕ δημοσιοποιεί το «βιαιόμετρο», για το πώς να αναγνωρίζουμε έγκαιρα παρενοχλητικές συμπεριφορές στους χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις υψηλές τιμές σε τρόφιμα και υπηρεσίες
Διεθνής Οικονομία 25.11.25

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις υψηλές τιμές σε τρόφιμα και υπηρεσίες

Κατά δήλωση του προέδρου της Μπούντεσμπανκ και μέλους της ΕΚΤ, Γιοακίμ Νάγκελ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να παρακολουθεί τον πληθωρισμό και τις -υψηλές- τιμές των τροφίμων

Σύνταξη
ΕΝΔΙΣΥ: Ο… μποναμάς των 250 ευρώ και η «ξεχασμένη» 13η σύνταξη – Τα «6,6 δισ. ευρώ που απώλεσαν» οι συνταξιούχοι
Ξεκίνησε η καταβολή 24.11.25

Ο… μποναμάς των 250 ευρώ και η «ξεχασμένη» 13η σύνταξη - Τα «6,6 δισ. ευρώ που απώλεσαν» οι συνταξιούχοι

Η «χαμένη» 13η σύνταξη, τα «φιλοδωρήματα» και η σκληρή πραγματικότητα για την πλειοψηφία των συνταξιούχων. Τα «τεφτέρια» η «αδυσώπητη ακρίβεια» και ο «κρύος ιδρώτας» κατά την επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέες ρυθμίσεις για την αποκατάσταση κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023
Υπουργική απόφαση 24.11.25

Νέες ρυθμίσεις για την αποκατάσταση κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023

Νέα υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του υφυπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας - Ποιες περιφέρειες αφορά

Σύνταξη
Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά
Τα Νέα της Αγοράς 25.11.25

Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά

Οι έξυπνες αγορές δεν θέλουν κόπο, αλλά... Black Friday! Πώς να ξεχωρίσεις τις πραγματικές ευκαιρίες και να αποκτήσεις όλα όσα έχεις βάλει στο μάτι...

Σύνταξη
Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές
Κραυγές 25.11.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές

Περίπου 32 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Εξορκιστή, η σταρ του Χόλιγουντ Σκάρλετ Γιόχανσον αναλαμβάνει να αναγεννήσει το γνωστό franchise.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
CEO της Rosneft: Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.11.25

Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων λέει ο CEO της Rosneft

«Η συνεχιζόμενη επιθετική πολιτική κυρώσεων της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και της Κίνας θα προκαλέσει μια ακόμα οικονομική κρίση σε δυτικές χώρες», δήλωσε ο επικεφαλής της Rosneft, Ιγκόρ Σετσίν

Σύνταξη
Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι; – Ξεχωρίζοντας τη συνομωσία από την πραγματικότητα
Συνομωσία ή αλήθεια; 25.11.25

Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι;

Ενώ Αμερικανοί και Ρώσοι διαπραγματεύονται στο Αμπού Ντάμπι για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, o Βολοντίμιρ Ζελένσκι δείχνει ανήμπορος, ή μήπως τον... κατέστησαν ανήμπορο οι στενοί του σύμμαχοι;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νιγηρία: Πρωτοφανή επίπεδα πείνας καταγράφονται στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το WFP
Τραγική κατάσταση 25.11.25

Πρωτοφανή επίπεδα πείνας καταγράφονται στο βόρειο τμήμα της Νιγηρίας, σύμφωνα με το WFP

Σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν βασικά τρόφιμα στις πολιτείες Μπόρνο, Ανταμάουα και Γιόμπε, ενώ 15.000 άνθρωποι στην Μπόρνο εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσουν συνθήκες λιμού

Σύνταξη
Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»
Euroleague 25.11.25

Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»

Η FIBA στηρίζει απόλυτα το εγχείρημα του NBA Europe και ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, εξήγησε γιατί το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα είναι σε καλά χέρια με αυτή νέα αυτή διοργάνωση...

Σύνταξη
Σήμα κινδύνου για τις πληγείσες περιοχές ενόψει της νέας κακοκαιρίας – Ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα
Ελλάδα 25.11.25

Σήμα κινδύνου για τις πληγείσες περιοχές ενόψει της νέας κακοκαιρίας – Ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα

Την ώρα που ακόμα πολλές περιοχές της χώρας μετρούν τις πληγές τους, ο καιρός αγριεύει και νέο κύμα κακοκαιρίας έχει ξεκινήσει να χτυπά τη χώρα.

Σύνταξη
