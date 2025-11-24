newspaper
24.11.2025
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
Ο Ντέιβιντ Κάμερον αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη – «Ελπίζεις για το καλύτερο»
24 Νοεμβρίου 2025

Ο Ντέιβιντ Κάμερον αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη – «Ελπίζεις για το καλύτερο»

Ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάμερον, αποκάλυψε ότι είχε διαγνωσθεί με καρκίνο του προστάτη και ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία

Ο Ντέιβιντ Κάμερον αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη και ζήτησε τη δημιουργία ενός στοχευμένου προγράμματος προληπτικού ελέγχου.

Ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε ότι έκανε εξέταση για τον προστάτη (PSA), η οποία αναζητά πρωτεΐνες που σχετίζονται με τη μορφή της νόσου. Το αποτέλεσμα ήταν υψηλό και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε βιοψία που αποκάλυψε τον καρκίνο.

Η δήλωση του Κάμερον

Ο Κάμερον δήλωσε στην εφημερίδα Times: «Πάντα ελπίζεις για το καλύτερο. Έχεις υψηλό δείκτη PSA – πιθανόν να μην είναι τίποτα. Κάνεις μια μαγνητική τομογραφία και βλέπεις μερικές μαύρες κηλίδες. Σκέφτεσαι: ‘Α, μάλλον είναι εντάξει’. Αλλά όταν βγαίνουν τα αποτελέσματα της βιοψίας, λένε ότι έχεις καρκίνο του προστάτη. Πάντα φοβάσαι να ακούσεις αυτά τα λόγια. Και τότε, κυριολεκτικά, καθώς βγαίνουν από το στόμα του γιατρού, σκέφτεσαι: ‘Ω, όχι, θα το πει. Θα το πει. Θεέ μου, το είπε’».

Ο πρώην ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος παρακινήθηκε να κάνει το τεστ από τη σύζυγό του, Σαμάνθα, αφού το ζευγάρι άκουσε τον ιδρυτή του Soho House, Νικ Τζόουνς, να μιλάει για τη διάγνωσή του στο ραδιόφωνο, σύμφωνα με την εφημερίδα Times.

Ο Κάμερον υποβλήθηκε σε εστιακή θεραπεία, κατά την οποία ηλεκτρικοί παλμοί στοχεύουν και καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα, αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Ζήτησε από την κυβέρνηση να εισαγάγει προληπτικές εξετάσεις για την έγκαιρη ανίχνευση των περιπτώσεων, όταν η θεραπεία έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.

Ο ίδιος ανέφερε: «Θέλω να προσθέσω το όνομά μου στον μακρύ κατάλογο των ανθρώπων που ζητούν ένα στοχευμένο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα να συζητώ τα προσωπικά μου θέματα υγείας, αλλά νιώθω ότι πρέπει να το κάνω. Ας είμαστε ειλικρινείς. Οι άνδρες δεν είναι πολύ καλοί στο να μιλάνε για την υγεία τους. Τείνουμε να αναβάλλουμε τα πράγματα».

Η νόσος στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συνηθισμένος καρκίνος στους άνδρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, με περίπου 55.000 νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο.

Δεν υπάρχει πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου για αυτή τη μορφή της νόσου στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω ανησυχιών σχετικά με την ακρίβεια των εξετάσεων PSA.

Η ανακοίνωσή του έρχεται λίγες μέρες μετά την πρόσκληση των πρώτων ανδρών στο Ηνωμένο Βασίλειο που πληρούν τις προϋποθέσεις να συμμετάσχουν σε μια μεγάλη δοκιμή για την αξιολόγηση των πιο υποσχόμενων τεχνικών διαγνωστικού ελέγχου της νόσου.

Το πρόγραμμα Transform θα συγκρίνει τις μεθόδους διαγνωστικού ελέγχου με τις τρέχουσες διαγνωστικές διαδικασίες του NHS, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν εξετάσεις αίματος και βιοψίες.

Ζελένσκι: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αλλά χρειάζονται πολλά ακόμα για μια βιώσιμη εκεχειρία
Κόσμος 24.11.25

«Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις» βλέπει ο Ζελένσκι αλλά δηλώνει ότι χρειάζονται πολλά ακόμα για την «ειρήνη»

Στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ καταφέραμε να εντάξουμε «πολλά ευαίσθητα σημεία» για την Ουκρανία, δήλωσε ο Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη

Σύνταξη
Ουκρανία: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη ευρωπαίων ηγετών μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη
Ουκρανία 24.11.25

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη

Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν τη στάση τους για την Ουκρανία και το νέο σχέδιο Τραμπ, το οποίο στην αρχική του μορφή προκάλεσε επικρίσεις ότι ευνοεί τις ρωσικές θέσεις

Σύνταξη
Ουκρανία: «Καθοριστική επιτυχία» για τους Ευρωπαίους οι συνομιλίες στη Γενεύη, λέει η Γερμανία
Διαπραγματεύσεις 24.11.25

Εκτός σχεδίου τα σημεία που αφορούν την ΕΕ και το ΝΑΤΟ - «Καθοριστική επιτυχία» στη Γενεύη βλέπει η Γερμανία

Η Γερμανία εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόοδο των συνομιλιών στη Γενεύη για την Ουκρανία - Τις επόμενες μέρες είναι πιθανή μία συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
«Πράκτορες μιας χρήσης» – Η Ρωσία, η Ευρώπη και ένας υβριδικός πόλεμος χωρίς ίχνη
Σαμποτάζ... gig 24.11.25

«Πράκτορες μιας χρήσης» – Η Ρωσία, η Ευρώπη και ένας υβριδικός πόλεμος χωρίς ίχνη

Πίσω από τα σαμποτάζ σε σιδηροδρομικά δίκτυα έως συμβολικές επιθέσεις, η Ευρώπη βλέπει τη Ρωσία, μέσω «σκιώδους» στρατολόγησης ξένων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων Ουκρανών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εύθραυστη η «πρόοδος» στη Γενεύη: Τι ξέρουμε για τη νέα συμφωνία ΗΠΑ και Ουκρανίας – Τι θα κάνει η Ρωσία
Κόσμος 24.11.25

Εύθραυστη η «πρόοδος» στη Γενεύη: Τι ξέρουμε για τη νέα συμφωνία ΗΠΑ και Ουκρανίας – Τι θα κάνει η Ρωσία

Μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, ΗΠΑ και Ουκρανία ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε νέα εκδοχή του πλαισίου ειρήνης, στο οποίο γίνεται λόγος για σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας του Κιέβου, χωρίς άλλες λεπτομέρειες

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Τουλάχιστον 3 νεκροί στο Πακιστάν σε επίθεση εναντίον δυνάμεων ασφαλείας των συνόρων
Κόσμος 24.11.25

Τουλάχιστον 3 νεκροί στο Πακιστάν σε επίθεση εναντίον δυνάμεων ασφαλείας των συνόρων

Κάτοικος, ο Σαφντάρ Χαν. επιβεβαίωσε ότι η περιοχή στο Πακιστάν έχει αποκλειστεί από τον στρατό, την αστυνομία και άλλα σώματα ασφαλείας κι η κυκλοφορία οχημάτων εμποδίζεται στην περιοχή

Σύνταξη
Η κόντρα Κίνας-Ιαπωνίας πάει στον ΟΗΕ – Μπορεί η διπλωματική διαμάχη να εξελιχθεί σε έναν ακόμα πόλεμο;
Κόσμος 24.11.25

Η κόντρα Κίνας-Ιαπωνίας πάει στον ΟΗΕ – Μπορεί η διπλωματική διαμάχη να εξελιχθεί σε έναν ακόμα πόλεμο;

Η διαμάχη ανάμεσα στην Κίνα και την Ιαπωνία έχει εξελιχθεί γρήγορα σε εμπορικό και διπλωματικό πόλεμο που αναμένεται να επηρεάσει την οικονομία και των δύο πλευρών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ένα συλλεκτικό Rolex και μία μπάρα χρυσού: Οι Ελβετοί «χρυσώνουν» τον Τραμπ και προκαλούν «αηδία» στην Ευρώπη
Δώρα ή δωροδοκία 24.11.25

Ένα συλλεκτικό Rolex και μία μπάρα χρυσού: Οι Ελβετοί «χρυσώνουν» τον Τραμπ και προκαλούν «αηδία» στην Ευρώπη

Δισεκατομμυριούχοι δώρισαν ρολόι γραφείου και χαραγμένο χρυσό ράβδο λίγες εβδομάδες πριν ο Τραμπ μειώσει τους δασμούς στις εισαγωγές από την Ελβετία

Σύνταξη
