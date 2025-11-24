Ο Ντέιβιντ Κάμερον αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη – «Ελπίζεις για το καλύτερο»

Ο Ντέιβιντ Κάμερον αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη και ζήτησε τη δημιουργία ενός στοχευμένου προγράμματος προληπτικού ελέγχου.

Ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε ότι έκανε εξέταση για τον προστάτη (PSA), η οποία αναζητά πρωτεΐνες που σχετίζονται με τη μορφή της νόσου. Το αποτέλεσμα ήταν υψηλό και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε βιοψία που αποκάλυψε τον καρκίνο.

Η δήλωση του Κάμερον

Ο Κάμερον δήλωσε στην εφημερίδα Times: «Πάντα ελπίζεις για το καλύτερο. Έχεις υψηλό δείκτη PSA – πιθανόν να μην είναι τίποτα. Κάνεις μια μαγνητική τομογραφία και βλέπεις μερικές μαύρες κηλίδες. Σκέφτεσαι: ‘Α, μάλλον είναι εντάξει’. Αλλά όταν βγαίνουν τα αποτελέσματα της βιοψίας, λένε ότι έχεις καρκίνο του προστάτη. Πάντα φοβάσαι να ακούσεις αυτά τα λόγια. Και τότε, κυριολεκτικά, καθώς βγαίνουν από το στόμα του γιατρού, σκέφτεσαι: ‘Ω, όχι, θα το πει. Θα το πει. Θεέ μου, το είπε’».

Ο πρώην ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος παρακινήθηκε να κάνει το τεστ από τη σύζυγό του, Σαμάνθα, αφού το ζευγάρι άκουσε τον ιδρυτή του Soho House, Νικ Τζόουνς, να μιλάει για τη διάγνωσή του στο ραδιόφωνο, σύμφωνα με την εφημερίδα Times.

Ο Κάμερον υποβλήθηκε σε εστιακή θεραπεία, κατά την οποία ηλεκτρικοί παλμοί στοχεύουν και καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα, αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Ζήτησε από την κυβέρνηση να εισαγάγει προληπτικές εξετάσεις για την έγκαιρη ανίχνευση των περιπτώσεων, όταν η θεραπεία έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.

Ο ίδιος ανέφερε: «Θέλω να προσθέσω το όνομά μου στον μακρύ κατάλογο των ανθρώπων που ζητούν ένα στοχευμένο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα να συζητώ τα προσωπικά μου θέματα υγείας, αλλά νιώθω ότι πρέπει να το κάνω. Ας είμαστε ειλικρινείς. Οι άνδρες δεν είναι πολύ καλοί στο να μιλάνε για την υγεία τους. Τείνουμε να αναβάλλουμε τα πράγματα».

Η νόσος στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συνηθισμένος καρκίνος στους άνδρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, με περίπου 55.000 νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο.

Δεν υπάρχει πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου για αυτή τη μορφή της νόσου στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω ανησυχιών σχετικά με την ακρίβεια των εξετάσεων PSA.

Η ανακοίνωσή του έρχεται λίγες μέρες μετά την πρόσκληση των πρώτων ανδρών στο Ηνωμένο Βασίλειο που πληρούν τις προϋποθέσεις να συμμετάσχουν σε μια μεγάλη δοκιμή για την αξιολόγηση των πιο υποσχόμενων τεχνικών διαγνωστικού ελέγχου της νόσου.

Το πρόγραμμα Transform θα συγκρίνει τις μεθόδους διαγνωστικού ελέγχου με τις τρέχουσες διαγνωστικές διαδικασίες του NHS, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν εξετάσεις αίματος και βιοψίες.