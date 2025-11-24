Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Μαθήματα ζωής από τον 21χρονο τυφλό καραγκιοζοπαίχτη Ανδρέα Τυμπακιανάκη
Μαθήματα ζωής από τον 21χρονο τυφλό καραγκιοζοπαίχτη Ανδρέα Τυμπακιανάκη

Καραγκιοζοπαίχτης και μουσικός, τυφλός αλλά πλημμυρισμένος από φως, ο 21χρονος Ανδρέας Τυμπακιανάκης από το Ηράκλειο της Κρήτης, παραδίδει μαθήματα ζωής...

Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Ο 21χρονος Ανδρέας Τυμπακιανάκης, τυφλός από παιδί, μιλά με απλότητα για τη ζωή, την απώλεια και τη δύναμη της εσωτερικής θέασης (στη φωτογραφία από neakriti.gr, επάνω, ο 21χρονος Ανδρέας).

Καραγκιοζοπαίχτης και μουσικός, μετατρέπει τις δυσκολίες σε δημιουργία και παραδίδει μαθήματα ψυχικής δύναμης μέσα από τη διαδρομή του.

Η ζωή του δεν ήταν ποτέ εύκολη, όμως ο Ανδρέας Τυμπακιανάκης επέλεξε να τη μετατρέψει σε δημιουργία

Τυφλός, αλλά πλημμυρισμένος από φως, ο 21χρονος Ανδρέας Τυμπακιανάκης από το Ηράκλειο της Κρήτης, παραδίδει μαθήματα ζωής με τη φυσική απλότητα και τη δύναμη με την οποία αντιμετωπίζει την καθημερινότητά του.

Είναι μια πορεία που επιβεβαιώνει στην πράξη ότι η ζωή συχνά εξαρτάται από τον τρόπο που επιλέγουμε να τη δούμε – με χρώματα ή με γκρίζες αποχρώσεις.

Ο ίδιος γεννήθηκε με προβλήματα όρασης, όμως η πλήρης απώλεια ξεκίνησε στα 7 με 8 του χρόνια, όταν αιματώματα στα αγγεία των ματιών προκάλεσαν σταδιακή τύφλωση.

«Τώρα μπορώ να ξεχωρίσω την ημέρα από τη νύχτα», αναφέρει. Παρότι πολλοί του λένε ότι «αποπνέει φως», ο Ανδρέας παραδέχεται ότι διστάζει να το πιστέψει: «Αν νομίζεις πως αυτός είναι ο σκοπός σου από την αρχή, έχεις χάσει το παιχνίδι».

«Η θανάσιμη απορία»

Η ζωή του δεν ήταν ποτέ εύκολη, όμως εκείνος επέλεξε να τη μετατρέψει σε δημιουργία. Με χαμόγελο, πίστη και επιμονή, αντιμετώπισε την απώλεια της όρασης όχι ως εμπόδιο αλλά ως διαφορετική οπτική.

Από πολύ μικρός λάτρεψε το θέατρο σκιών. «Εβλεπα καραγκιόζη και μου γεννήθηκε αυτή η θανάσιμη απορία: τι κρύβεται πίσω από τη σκηνή;» λέει.

Οταν τον ρωτούν αν θα γινόταν καραγκιοζοπαίχτης ακόμη κι αν δεν είχε χάσει την όρασή του, απαντά χωρίς δισταγμό: «Αυτή η απώλεια με ανάγκασε από μικρός να έχω άλλο τρόπο ζωής, να κοιτάζω εσωτερικά».

Σήμερα, ο 21χρονος Ανδρέας είναι καραγκιοζοπαίχτης, μουσικός και ένας άνθρωπος που εκπλήσσει με την ευαισθησία, το πάθος και την αφοσίωσή του σε κάθε τι που αγαπά.

Πηγή: neakriti.gr

Business
ΑΔΜΗΕ: Άνοιξε ο δρόμος για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ

Vita.gr
Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 5 καταλύτες που θα καθορίσουν την πορεία του 2026

inWellness
Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα
Βρισκόμαστε μια ανάσα από τον πιο γιορτινό μήνα της χρονιάς και αυτά είναι τα makeup trends που θα «φορεθούν» πολύ τον Δεκέμβριο.

Η «κατάρα» των Κένεντι: Η εγγονή του JFK αποκάλυψε πως πεθαίνει – «Μάχη με το αίμα μου»
Πόνος σε λέξεις 23.11.25

Η «κατάρα» των Κένεντι: Η εγγονή του JFK αποκάλυψε πως πεθαίνει – «Μάχη με το αίμα μου»

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, η 35χρονη κόρη της Καρολάιν Κένεντι και εγγονή του δολοφονηθέντος Προέδρου αποκάλυψε ότι πάσχει από ανίατη λευχαιμία σε ένα συγκλονιστικό άρθρο στο New Yorker

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Απάντηση στον «Κόκκινο Τρόμο» – Ο πρώτος πόλεμος του Χόλιγουντ με την Ουάσιγκτον
Μακαρθισμός 23.11.25

Απάντηση στον «Κόκκινο Τρόμο» - Ο πρώτος πόλεμος του Χόλιγουντ με την Ουάσιγκτον

Το 1947, άνθρωποι του κλάδου που ανησυχούσαν για τη λογοκρισία εν μέσω του «Κόκκινου Τρόμου» ίδρυσαν την Επιτροπή για την Πρώτη Τροπολογία — που αναβίωσε πρόσφατα από την Τζέιν Φόντα, της οποίας ο πατέρας ήταν ιδρυτικό μέλος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η δολοφονία που στοιχειώνει τους Κένεντι: Πέντε δεκαετίες μετά ο φόνος της 15χρονης Μάρθα Μόξλεϊ παραμένει «άλυτος»
Cold case 22.11.25

Η δολοφονία που στοιχειώνει τους Κένεντι: Πέντε δεκαετίες μετά ο φόνος της 15χρονης Μάρθα Μόξλεϊ παραμένει «άλυτος»

Η δολοφονία της Μάρθα Μόξλεϊ στις 30 Οκτωβρίου 1975 πρόσθεσε ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ της σκοτεινής δυναστείας των Κένεντι. Και μέχρι σήμερα «στοιχειώνει» την αγαπημένη οικογένεια των ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ
Απίστευτα πράγματα 22.11.25

Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ

Στα 20 της ήταν ήδη σταρ της μικρής οθόνης και της σειράς Smallville. Μια 15ετία αργότερα δήλωνε ένοχη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Αυτή είναι η χαοτική ζωή της Άλισον Μακ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επιστροφή στο παρελθόν: Παράγγειλε σχέσεις δι’ αλληλογραφίας ή ταξίδεψε στο εξωτερικό
«Passport bros» 22.11.25

Επιστροφή στο παρελθόν - Δεν βρίσκεις νύφη στη χώρα σου; Παράγγειλε δι’ αλληλογραφίας ή ταξίδεψε στο εξωτερικό

Σε έναν κόσμο αυξανόμενης αβεβαιότητας, οι παλιές αφηγήσεις για το φύλο και τις σχέσεις επιστρέφουν μεταμφιεσμένες ως σύγχρονες τάσεις στη διεθνή αναζήτηση συντρόφου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ – Η φωτογραφία από το δωμάτιο του μοτέλ του
Καταγραφή της ιστορίας 21.11.25

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ – Η φωτογραφία από το δωμάτιο του μοτέλ του

Ο αείμνηστος Αμερικανός φωτογράφος Στιβ Σαπίρο αφηγείται τις ιστορίες πίσω από πολλές από τις εμβληματικές του φωτογραφίες στο νέο ντοκιμαντέρ «Steve Schapiro: Being Everywhere» -τι είδε όταν έφτασε στο Μέμφις αμέσως μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;
Art 20.11.25

Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;

Κρυμμένο για δεκαετίες και φορτισμένο με ιστορία λεηλασίας, μνήμης και σπάνιας προέλευσης, το πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Κλιμτ έφτασε τα 236,4 εκατ. δολάρια στη δημοπρασία του Sotheby’s

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το κρυολόγημα ως ζήτημα ζωής και θανάτου — Τελικά, ήταν drama queen η Τζέιν Όστεν;
The Good Life 19.11.25

Το κρυολόγημα ως ζήτημα ζωής και θανάτου — Τελικά, ήταν drama queen η Τζέιν Όστεν;

Στην εποχή της Όστεν, ένα κρυολόγημα μπορούσε πράγματι να γίνει πολύ επικίνδυνο. Οι «δραματικές» αρρώστιες στα έργα της δεν είναι υπερβολή, αλλά πιστή καταγραφή ενός κόσμου εύθραυστης υγείας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χριστίνα Ωνάση: Η σκοτεινή οδύσσεια της κληρονόμου που «κορόιδεψε» τη μοίρα και πέθανε μόνη – «Θέλω να με ποθούν»
Ωνασειάδα 19.11.25

Χριστίνα Ωνάση: Η σκοτεινή οδύσσεια της κληρονόμου που «κορόιδεψε» τη μοίρα και πέθανε μόνη – «Θέλω να με ποθούν»

Σαν σήμερα, η Χριστίνα Ωνάση ξεκίνησε το τελευταίο της σκοτεινό ταξίδι στο Μπουένος Άιρες, σε έναν επίλογο μιας ζωής που έμοιαζε (αν δεν ήταν) μια αρχαία ελληνική τραγωδία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ηγουμένη του Σατανά: Η καλόγρια Μαριάμ Σουλακιώτη και το ματωμένο κολαστήριο στην Κερατέα γίνεται ταινία – «Γυναίκα Ρασπούτιν»
Αληθινό έγκλημα 18.11.25

Ηγουμένη του Σατανά: Η καλόγρια Μαριάμ Σουλακιώτη και το ματωμένο κολαστήριο στην Κερατέα γίνεται ταινία – «Γυναίκα Ρασπούτιν»

Η σοκαριστική ιστορία της serial killer ηγουμένης Μαριάμ Σουλακιώτη γίνεται έμπνευση για ταινία γοτθικού τρόμου μερίζες στην ελληνική γη 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αν κλέψετε κάποια από τις γυναίκες μου, θα σας πυροβολήσω: Όταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα τρομοκράτησε τους Oasis
Σουρεάλ 18.11.25

Αν κλέψετε κάποια από τις γυναίκες μου, θα σας πυροβολήσω: Όταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα τρομοκράτησε τους Oasis

Τα αδέρφια Γκάλαχερ δεν έχουν κρύψει την αγάπη τους για τον Ντιέγκο Μαραντόνα, τον οποίο θεωρούν ως τον καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Ωστόσο η πρώτη συνάντηση μαζί του το 1997 ήταν αρκετά περίεργη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες

Ο Αλέξης Τσίπρας καταθέτει στην «Ιθάκη» τη δική του αποτίμηση για τη διαδρομή του, τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, και τις απόψεις του για την Αριστερά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τουλάχιστον 3 νεκροί στο Πακιστάν σε επίθεση εναντίον δυνάμεων ασφαλείας των συνόρων
Κόσμος 24.11.25

Τουλάχιστον 3 νεκροί στο Πακιστάν σε επίθεση εναντίον δυνάμεων ασφαλείας των συνόρων

Κάτοικος, ο Σαφντάρ Χαν. επιβεβαίωσε ότι η περιοχή στο Πακιστάν έχει αποκλειστεί από τον στρατό, την αστυνομία και άλλα σώματα ασφαλείας κι η κυκλοφορία οχημάτων εμποδίζεται στην περιοχή

Σύνταξη
Αρκάς: Σκίτσο–καρφί για όσους νομίζουν ότι θα ανέβουν ρίχνοντας τους άλλους
Social 24.11.25

Αρκάς: Σκίτσο–καρφί για όσους νομίζουν ότι θα ανέβουν ρίχνοντας τους άλλους

Στο νέο του σκίτσο, ο Αρκάς βάζει στο στόχαστρο τους καιροσκόπους που πιστεύουν ότι θα σωθούν ρίχνοντας τον διπλανό τους· μόνο που στο τέλος, όπως πάντα, είναι οι πρώτοι που πέφτουν, εκτεθειμένοι στη δική τους πονηριά

Σύνταξη
Η κόντρα Κίνας-Ιαπωνίας πάει στον ΟΗΕ – Μπορεί η διπλωματική διαμάχη να εξελιχθεί σε έναν ακόμα πόλεμο;
Κόσμος 24.11.25

Η κόντρα Κίνας-Ιαπωνίας πάει στον ΟΗΕ – Μπορεί η διπλωματική διαμάχη να εξελιχθεί σε έναν ακόμα πόλεμο;

Η διαμάχη ανάμεσα στην Κίνα και την Ιαπωνία έχει εξελιχθεί γρήγορα σε εμπορικό και διπλωματικό πόλεμο που αναμένεται να επηρεάσει την οικονομία και των δύο πλευρών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ένα συλλεκτικό Rolex και μία μπάρα χρυσού: Οι Ελβετοί «χρυσώνουν» τον Τραμπ και προκαλούν «αηδία» στην Ευρώπη
Δώρα ή δωροδοκία 24.11.25

Ένα συλλεκτικό Rolex και μία μπάρα χρυσού: Οι Ελβετοί «χρυσώνουν» τον Τραμπ και προκαλούν «αηδία» στην Ευρώπη

Δισεκατομμυριούχοι δώρισαν ρολόι γραφείου και χαραγμένο χρυσό ράβδο λίγες εβδομάδες πριν ο Τραμπ μειώσει τους δασμούς στις εισαγωγές από την Ελβετία

Σύνταξη
Τα θερμά χειροκροτήματα στην Πάτρα, το «όλον» ΠΑΣΟΚ και τα μηνύματα για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Τα θερμά χειροκροτήματα στην Πάτρα, το «όλον» ΠΑΣΟΚ και τα μηνύματα για το συνέδριο

Τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη από την Πάτρα στο πλαίσιο της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης του ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Ελλάδα. Η παρουσία των κεντρικών στελεχών, το πανηγυρικό κλίμα και το δριμύ «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Επέστρεψε στο Μεξικό το ιστιοφόρο που προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν
Ναυτικό δυστύχημα 24.11.25

Επέστρεψε στο Μεξικό το ιστιοφόρο που προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν

Τα ψηλότερα τμήματα των τριών καταρτιών του εκπαιδευτικού σκάφους του μεξικανικού ναυτικού προσέκρουσαν στη γέφυρα του Μπρούκλιν - Δυο μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους

Σύνταξη
Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα
Vita 24.11.25

Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τον πιο γιορτινό μήνα της χρονιάς και αυτά είναι τα makeup trends που θα «φορεθούν» πολύ τον Δεκέμβριο.

Σύνταξη
Αιωνία τους η μνήμη: Οι συνταγές που έμειναν χαραγμένες στο μάρμαρο για να πουν τη δική τους ιστορία
Culture Live 24.11.25

Αιωνία τους η μνήμη: Οι συνταγές που έμειναν χαραγμένες στο μάρμαρο για να πουν τη δική τους ιστορία

Σε νεκροταφεία των ΗΠΑ, κάποιες ταφόπλακες δεν γράφουν επιτάφιους λόγους αλλά… συνταγές. Κέικ καρότου, μπισκότα και σπιτικές σάλτσες χαράσσονται πάνω στο μάρμαρο ως τελευταία κληρονομιά — μια γεύση που συνεχίζει να κρατά τους ανθρώπους ζωντανούς στη μνήμη όσων τους αγάπησαν.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ελευθερία του Τύπου δέχεται πυρά – Από τον Λευκό Οίκο έως τη Βουδαπέστη ή την αγγλική επαρχία
Η επισφάλεια ως όπλο 24.11.25

Η ελευθερία του Τύπου δέχεται πυρά – Από τον Λευκό Οίκο έως τη Βουδαπέστη ή την αγγλική επαρχία

Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι για τη δημοσιογραφία και τα ΜΜΕ. Αλλά η ελευθερία του Τύπου δέχεται διαρκώς πλήγματα από κυβερνήσεις που θέλουν να τα ελέγξουν, πιέζοντας τόσο οικονομικά όσο και με άλλα μέσα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αγορά εργασίας: Οι προκλήσεις του μέλλοντος για τους εργαζόμενους και το «τσουνάμι» των αλλαγών
Οικονομία 24.11.25

Το μέλλον της εργασίας: Οι προκλήσεις για τους εργαζόμενους και το «τσουνάμι» των αλλαγών

Η πρόοδος της τεχνολογίας μετασχηματίζει την αγορά εργασίας με τους εργαζόμενους να καλούνται να «επιβιώσουν» σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τραμπ, πόλεμος, απόντα ΜΜΕ: πέντε απειλές για μια βαθιά διχαστική COP30 για το κλίμα
Απογοήτευση 24.11.25

Τραμπ, πόλεμος, απόντα ΜΜΕ: πέντε απειλές για μια βαθιά διχαστική COP30 για το κλίμα

Τα βασικά σημεία για την κλιματική πρόοδο που έπληξαν την COP30 - Άλλη μια κακή στιγμή για την ΕΕ - Τι ρόλο έπαιξε το γεωπολιτικό ναρκοπέδιο στο οποίο πραγματοποιήθηκαν αυτές οι συνομιλίες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Black Friday: Ξέρουμε τι κάνει στο πορτοφόλι μας – Τι κάνει όμως στον εγκέφαλό μας;
Αγοράστε! 24.11.25

Black Friday: Ξέρουμε τι κάνει στο πορτοφόλι μας – Τι κάνει όμως στον εγκέφαλό μας;

Η Black Friday δεν είναι απλώς μια μέρα εκπτώσεων. Είναι επίσης ένα ψυχολογικό γεγονός, προσεκτικά σχεδιασμένο για να εκμεταλλευτεί τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλός μας λαμβάνει αποφάσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κυψέλη: Ένα ζευγάρι αστέγων στους δρόμους
Η αιτία 24.11.25

Ένα ζευγάρι αστέγων στους δρόμους της Κυψέλης

Η οδύσσεια του κυρίου Χρήστου και της κυρίας Ακριβής που, αν και λαμβάνουν στοιχειώδη σύνταξη, βρέθηκαν χωρίς στέγη επί τρία χρόνια και αναγκάστηκαν να ζουν σε ένα αυτοκίνητο στην Κυψέλη

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Σχολεία: Τριάντα χρόνια μάθημα στο… κοντέινερ
Κουβάρι αρμοδιοτήτων 24.11.25

Τριάντα χρόνια μάθημα στο... κοντέινερ

Έρευνα των «ΝΕΩΝ» για την τραγική κατάσταση των σχολικών συγκροτημάτων - Οι αρμοδιότητες που αφορούν στα σχολεία χάνονται ανάμεσα σε υπουργεία, εταιρείες και δήμους

Γιάννης Χ. Παπαδόπουλος
Το Μπανγκλαντές ζητά ξανά από την Ινδία την έκδοση της καταδικασμένης σε θάνατο πρώην πρωθυπουργού Χασίνα
Τρίτο αίτημα 24.11.25

Μπανγκλαντές προς Ινδία: Δώστε μας την πρώην πρωθυπουργό μας να την κρεμάσουμε

Στείλαμε επιστολή στην Ινδία ζητώντας την έκδοση της καταδικασμένης σε θάνατο πρώην πρωθυπουργού του Μπανγκλαντές, Σέιχ Χασίνα, δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών της μεταβατικής κυβέρνησης στη χώρα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κοινή δήλωση Ουάσιγκτον – Κιέβου για τη συνάντηση της Γενεύης ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 24.11.25

Κοινή δήλωση ΗΠΑ - Ουκρανίας για τη συνάντηση της Γενεύης

Συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία «πρέπει να σέβεται απόλυτα την εθνική κυριαρχία» της Ουκρανίας, αναφέρεται σε κοινή δήλωση Ουάσιγκτον - Κιέβου, που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

