sports betsson
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Πανδαισία: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
Ποδόσφαιρο 24 Νοεμβρίου 2025 | 00:00

Πανδαισία: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)

Δείτε γκολ και highlights από τις αναμετρήσεις σε Premier League, Bundesliga, Serie A και La Liga.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Spotlight

Ολοκληρώθηκε ένα ακόμα αγωνιστικό σαββατοκύριακο, με τις ομάδες στα τέσσερα κορυφαία πρωταθλήματα να προσφέρουν πλούσιο θέαμα. Δείτε γκολ και highlights από τις αναμετρήσεις σε Premier League, Bundesliga, Serie A και La Liga.

Στην Premier League, η Άρσεναλ μετέτρεψε σε περίπατο το παιχνίδι με την Τότεναμ (4-1, δείτε εδώ τα highlights).

Η Άστον Βίλα νίκησε την Λιντς με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights)

Η Νότιγχαμ Φόρεστ διέλυσε εκτός έδρας την Λίβερπουλ με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights)

Η Τσέλσι κέρδισε την Μπέρνλι με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights)

Διπλό για την Κρίσταλ Πάλας στην έδρα της Γουλβς με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights)

Ισόπαλο 2-2 ολοκληρώθηκε το Μπόρνμουθ – Γουέστ Χαμ (δείτε εδώ τα highlights)

Νίκη για την Μπράιτον απέναντι στην Μπρέντφορντ με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights)

Όπως και για την Φούλαμ απέναντι στην Σάντερλαντ με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights)

Η Νιούκαστλ κέρδισε την Μάντσεστερ Σίτι με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights)

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα (24/11) με το παιχνίδι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον.

Τα αποτελέσματα:

Μπέρνλι – Τσέλσι 0-2
Μπόρνμουθ – Γουέστ Χαμ 2-2
Μπράιτον – Μπρέντφορντ 2-1
Φούλαμ – Σάντερλαντ 1-0
Λίβερπουλ – Νότιγχαμ 0-3
Γουλβς – Κρίσταλ Πάλας 0-2
Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι 2-1
Λιντς – Άστον Βίλα 1-2
Άρσεναλ – Τότεναμ 4-1
24/11 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον

Η βαθμολογία:

Επόμενη αγωνιστική:

29/11 17:00 Μπρέντφορντ – Μπέρνλι
29/11 17:00Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς
29/11 17:00 Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ
29/11 19:30 Έβερτον – Νιούκαστλ
29/11 22:00 Τότεναμ – Φούλαμ
30/11 14:00 Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
30/11 16:05 Άστον Βίλα – Γουλβς
30/11 16:05 Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπράιτον
30/11 16:05 Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ
30/11 18:30 Τσέλσι – Άρσεναλ

Στην Bundesliga, η Λειψία κέρδισε με 2-0 την Βέρντερ Βρέμης (δείτε εδώ τα highlights)

Η Ουνιόν επικράτησε της Ζανκτ Πάουλι με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights)

Ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το Μάιντς – Χόφενχαϊμ (δείτε εδώ τα highlights).

Η Άουγκσμπουργκ επικράτησε με 1-0 του Αμβούργου (δείτε εδώ τα highlights).

Η Λεβερκούζεν κέρδισε 3-1 την Βόλφσμπουργκ (δείτε εδώ τα highlights).

Η Μπάγερν διέλυσε με 6-2 την Φράιμπουργκ (δείτε εδώ τα highlights).

Ματσάρα, αλλά χωρίς νικητή το Ντόρτμουντ – Στουτγκάρδη (3-3, δείτε εδώ τα highlights).

Διπλό της Γκλάντμπαχ στην έδρα της Χάιντενχαϊμ με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Άιντραχτ κέρδισε την Κολωνία με 4-3 (δείτε εδώ τα highlights).

Τα αποτελέσματα:

Μάιντς – Χόφενχαϊμ 1-1
Χάιντεχαϊμ – Γκλάντμπαχ 0-3
Άουγκσμπουργκ – Αμβούργο 1-0
Βόλφσμπουργκ – Λεβερκούζεν 1-3
Μπάγερν – Φράιμπουργκ 6-2
Ντόρτμουντ – Στουτγκάρδη 3-3
Κολωνία – Άιντραχτ Φρ. 3-4
Λειψία – Βέρντερ 2-0
Ζανκτ Πάουλι – Ουνιόν Βερολίνου 0-1

Η βαθμολογία:

Επόμενη αγωνιστική:

28/11 21:30 Γκλάντμπαχ – Λειψία
29/11 16:30 Ουνιόν – Χάιντενχαϊμ
29/11 16:30 Μπάγερν Ζανκτ Πάουλι
29/11 16:30 Βέρντερ – Κολωνία
29/11 16:30 Χόφενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ
29/11 19:30 Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ
30/11 16:30 Αμβούργο – Στουτγκάρδη
30/11 18:30 Άιντραχτ – Βόλφσμπουργκ
30/11 20:30 Φράιμπουργκ – Μάιντς

Στη Serie A, η Μίλαν πήρε το ντέρμπι με την Ίντερ, επικρατώντας με 1-0.

Η Λάτσιο επικράτησε εντός έδρας της Λέτσε με 2-0.

Η Ρόμα κέρδισε με 3-1 την Κρεμονέζε.

Η Κάλιαρι ήρθε ισόπαλη 3-3 με την Τζένοα.

Η Μπολόνια κέρδισε εκτός έδρας με 3-0 την Ουντινέζε.

Ισόπαλο 1-1 έληξε το Φιορεντίνα – Γιουβέντους.

Μεγάλη νίκη της Νάπολι απέναντι στην Αταλάντα με 3-1.

Η Πάρμα νίκησε εκτός έδρας την Βερόνα με 2-1.

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα (24/11) με τα παιχνίδια: Τορίνο – Κόμο (19:30) και Σασουόλο και Πίζα (21:45).

Τα αποτελέσματα:

Κάλιαρι – Τζένοα 3-3
Ουντινέζε – Μπολόνια 0-3
Φιορεντίνα – Γιουβέντους 1-1
Νάπολι – Αταλάντα 3-1
Βερόνα – Πάρμα 1-2
Κρεμονέζε – Ρόμα 1-3
Λάτσιο – Λέτσε 2-0
Ίντερ – Μίλαν 0-1
24/11, 19:30 Τορίνο – Κόμο
24/11, 21:45 Σασουόλο – Πίζα

Η βαθμολογία:

Επόμενη αγωνιστική:

28/11 21:45 Κόμο – Σασουόλο
29/11 16:00 Τζένοα – Βερόνα
29/11 16:00 Πάρμα – Ουντινεζε
29/11 19:00 Γιουβέντους – Κάλιαρι
29/11 21:45 Μίλαν – Λάτσιο
30/11 13:30 Λέτσε – Τορίνο
30/11 16:00 Πίζα – Ίντερ
30/11 19:00 Αταλάντα – Φιορεντίνα
30/11 21:45 Ρόμα – Νάπολι
01/12 21:45 Μπολόνια – Κρεμονέζε

Στη La Liga, η Ρεάλ γκέλαρε στην έδρα της Έλτσε (2-2, δείτε εδώ τα highlights)

Η Μπέτις ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Ζιρόνα (δείτε εδώ τα highlights)

Η Ατλέτικο Μαδρίτης κέρδισε στην έδρα της Χετάφε με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Βαλένθια κέρδισε με 1-0 την Λεβάντε (δείτε εδώ τα highlights).

Η Θέλτα επικράτησε με 1-0 της Αλαβές (δείτε εδώ τα highlights).

Η Μπαρτσελόνα διέλυσε με 4-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο (δείτε εδώ τα highlights).

Διπλό της Σοσιεδάδ στην έδρα της Οσασούνα με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Βιγιαρεάλ νίκησε με 2-1 την Μαγιόρκα (δείτε εδώ τα highlights).

Ισόπαλο 0-0 ολοκληρώθηκε το Οβιέδο – Βαγεκάνο (δείτε εδώ τα highlights).

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα (24/11) με το Εσπανιόλ – Σεβίλλη (22:00).

Τα αποτελέσματα:

Βαλένθια – Λεβάντε 1-0
Αλαβές – Θέλτα 0-1
Μπαρτσελόνα – Αθλέτικ 4-0
Οσασούνα – Σοσιεδάδ 1-3
Βιγιαρεάλ – Μαγιόρκα 2-1
Οβιέδο – Ράγιο Βαγεκάνο 0-0
Μπέτις – Ζιρόνα 1-1
Χετάφε – Ατλέτικο 0-1
Έλτσε – Ρεάλ 2-2
24/11 22:00 Εσπανιόλ – Σεβίλλη

Η βαθμολογία:

Επόμενη αγωνιστική:

28/11 22:00 Χετάφε – Έλτσε
29/11 15:00 Μαγιόρκα – Οσασούνα
29/11 17:15 Μπαρτσελόνα – Αλαβές
29/11 19:30 Λεβάντε – Αθλέτικ
29/11 22:00 Ατλέτικο – Οβιέδο
30/11 15:00 Σοσιεδάδ – Βιγιαρεάλ
30/11 17:15 Σεβίλλη – Μπέτις
30/11 19:30 Θέλτα – Εσπανιόλ
30/11 22:00 Ζιρόνα – Ρεάλ
1/12 22:00 Ράγιο Βαγεκάνο – Βαλένθια

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday

Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

World
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της

Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream sports
Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 2-2: Απώλεια για τους Μαδριλένους πριν τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Απώλεια για τη Ρεάλ πριν τον Ολυμπιακό (2-2)

Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε στο 2-2 εκτός έδρας με την Έλτσε, λίγες μέρες πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» για το Champions League. Παρέμεινε ωστόσο στην κορυφή της Primera Division.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)

Η Βίκινγκ νίκησε τη Φρέντρικσταντ, ανέβηκε ξανά πρώτη στο πρωτάθλημα Νορβηγίας, έριξε 2η την Μπόντο/Γκλιμτ και Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν. Η ειδική βαθμολογία και το Champions League της νέας σεζόν.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ο Τεττέη κράτησε την υπόσχεσή του και έδωσε την φανέλα του στον Γιάννη Παπαστεφανάκη (pic)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Τεττέη κράτησε την υπόσχεσή του και έδωσε την φανέλα του στον Γιάννη Παπαστεφανάκη (pic)

Συγκίνηση στην Τούμπα. Mετά το ματς του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά ο Ανδρέας Τεττέη έδωσε την φανέλα του στον μικρό Γιαννάκη, σε μια ξεχωριστή στιγμή στο περιθώριο του αγώνα.

Σύνταξη
Χετάφε – Ατλέτικο 0-1: Πέμπτη σερί νίκη για τους «ροχιμπλάνκος»
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Χετάφε – Ατλέτικο 0-1: Πέμπτη σερί νίκη για τους «ροχιμπλάνκος»

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πέρασε και από την έδρα της Χετάφε φτάνοντας τις πέντε διαδοχικές νίκες στο ισπανικό πρωτάθλημα, ενώ ισόπαλα έληξαν τα ματς της Οβιέδο με τη Ράγιο και της Μπέτις με τη Χιρόνα.

Σύνταξη
LIVE: Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 23.11.25

LIVE: Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 13η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 23.11.25

LIVE: Ίντερ – Μίλαν

LIVE: Ίντερ – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Μίλαν για τη 12η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Μια νίκη – τίτλου, ο Έζε κι ένα… τρολάρισμα
On Field 23.11.25

Μια νίκη – τίτλου, ο Έζε κι ένα… τρολάρισμα

Η Άρσεναλ δείχνει πανέτοιμη να πετύχει αυτό που δεν κατάφερε πέρυσι, καθώς η άνετη επικράτηση και στο ντέρμπι του Λονδίνου στέλνει το «μήνυμα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισραήλ: Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για τη «συστημική αποτυχία» της 7ης Οκτωβρίου
Ισραήλ 24.11.25

Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για την 7η Οκτωβρίου

Για «συστημική αποτυχία» κάνει λόγο ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, αναφερόμενος στην αδυναμία αποτροπής της επίθεσης την 7η Οκτωβρίου, για την οποία η κυβέρνηση Νετανιάχου δέχεται έντονες πιέσεις.

Σύνταξη
Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Οι Σλοβένοι απέρριψαν τη νομιμοποίησή της που είχαν εγκρίνει πέρυσι
Δημοψήφισμα 24.11.25

Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Πέρυσι υπέρ, φέτος κατά οι Σλοβένοι

Οι Σλοβένοι είχαν εγκρίνει πέρυσι σε δημοψήφισμα την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, αλλά φέτος απέρριψαν τη νομιμοποίησή της έπειτα από νόμο που ψηφίστηκε στο κοινοβούλιο της χώρας για την εφαρμογή της.

Σύνταξη
Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 2-2: Απώλεια για τους Μαδριλένους πριν τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Απώλεια για τη Ρεάλ πριν τον Ολυμπιακό (2-2)

Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε στο 2-2 εκτός έδρας με την Έλτσε, λίγες μέρες πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» για το Champions League. Παρέμεινε ωστόσο στην κορυφή της Primera Division.

Σύνταξη
Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα
Υπάρχουν ανοιχτά θέματα 24.11.25

Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα

Προσεκτικά και συγκρατημένα ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συζητήσεις για την Ουκρανία στη Γενεύη πέτυχαν σημαντική πρόοδο και θα συνεχιστούν. Ωστόσο, είναι σαφές ότι υπάρχουν ανοιχτά σημεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν κατεβαίνουν στον δρόμο από επιλογή αλλά από ανάγκη
Ξεκινούν τα μπλόκα 23.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν κατεβαίνουν στον δρόμο από επιλογή αλλά από ανάγκη

«Οι αγρότες δεν αντέχουν άλλον εμπαιγμό. Διεκδικούν επιβίωση, αξιοπρέπεια, στήριξη, αναπτυξιακά εργαλεία και σταθερούς κανόνες πληρωμών με διαφάνεια», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»
Το κοινό αποφασίζει 23.11.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απάντησε σε μια ερώτηση σχετικά με το «πραγματικό του όνομα» στο A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, μια εκδήλωση για τα 35 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας «Μόνος στο σπίτι».

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)

Η Βίκινγκ νίκησε τη Φρέντρικσταντ, ανέβηκε ξανά πρώτη στο πρωτάθλημα Νορβηγίας, έριξε 2η την Μπόντο/Γκλιμτ και Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν. Η ειδική βαθμολογία και το Champions League της νέας σεζόν.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ο Τεττέη κράτησε την υπόσχεσή του και έδωσε την φανέλα του στον Γιάννη Παπαστεφανάκη (pic)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Τεττέη κράτησε την υπόσχεσή του και έδωσε την φανέλα του στον Γιάννη Παπαστεφανάκη (pic)

Συγκίνηση στην Τούμπα. Mετά το ματς του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά ο Ανδρέας Τεττέη έδωσε την φανέλα του στον μικρό Γιαννάκη, σε μια ξεχωριστή στιγμή στο περιθώριο του αγώνα.

Σύνταξη
Klay: Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI
Συμφωνία ορόσημο 23.11.25

Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI

Οι μεγαλύτερες μουσικές εταιρείες του κόσμου έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης των έργων τους στη νεοσύστατη πλατφόρμα Klay που με τη σειρά της θα επιτρέπει στους χρήστες να αναδημιουργούν τραγούδια χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της
ΗΠΑ 23.11.25

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της

Η SitusAMC Group Holdings ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και τις ομοσπονδιακές αρχές

Σύνταξη
Αντιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ το στυλ του Ζόχραν Μαμντάνι;
Τι συμβαίνει; 23.11.25

Αντιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ το στυλ του Ζόχραν Μαμντάνι;

Η συνάντηση των Τραμπ και Μαμντάνι δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να μοιράζονται meme σχετικά με τις παρόμοιες ενδυματολογικές επιλογές των δύο ανδρών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Οικονομικές Ειδήσεις 23.11.25

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο