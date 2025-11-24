Πανδαισία: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
Δείτε γκολ και highlights από τις αναμετρήσεις σε Premier League, Bundesliga, Serie A και La Liga.
Ολοκληρώθηκε ένα ακόμα αγωνιστικό σαββατοκύριακο, με τις ομάδες στα τέσσερα κορυφαία πρωταθλήματα να προσφέρουν πλούσιο θέαμα. Δείτε γκολ και highlights από τις αναμετρήσεις σε Premier League, Bundesliga, Serie A και La Liga.
Στην Premier League, η Άρσεναλ μετέτρεψε σε περίπατο το παιχνίδι με την Τότεναμ (4-1, δείτε εδώ τα highlights).
Η Άστον Βίλα νίκησε την Λιντς με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights)
Η Νότιγχαμ Φόρεστ διέλυσε εκτός έδρας την Λίβερπουλ με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights)
Η Τσέλσι κέρδισε την Μπέρνλι με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights)
Διπλό για την Κρίσταλ Πάλας στην έδρα της Γουλβς με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights)
Ισόπαλο 2-2 ολοκληρώθηκε το Μπόρνμουθ – Γουέστ Χαμ (δείτε εδώ τα highlights)
Νίκη για την Μπράιτον απέναντι στην Μπρέντφορντ με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights)
Όπως και για την Φούλαμ απέναντι στην Σάντερλαντ με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights)
Η Νιούκαστλ κέρδισε την Μάντσεστερ Σίτι με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights)
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα (24/11) με το παιχνίδι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον.
Τα αποτελέσματα:
Μπέρνλι – Τσέλσι 0-2
Μπόρνμουθ – Γουέστ Χαμ 2-2
Μπράιτον – Μπρέντφορντ 2-1
Φούλαμ – Σάντερλαντ 1-0
Λίβερπουλ – Νότιγχαμ 0-3
Γουλβς – Κρίσταλ Πάλας 0-2
Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι 2-1
Λιντς – Άστον Βίλα 1-2
Άρσεναλ – Τότεναμ 4-1
24/11 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον
Η βαθμολογία:
Επόμενη αγωνιστική:
29/11 17:00 Μπρέντφορντ – Μπέρνλι
29/11 17:00Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς
29/11 17:00 Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ
29/11 19:30 Έβερτον – Νιούκαστλ
29/11 22:00 Τότεναμ – Φούλαμ
30/11 14:00 Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
30/11 16:05 Άστον Βίλα – Γουλβς
30/11 16:05 Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπράιτον
30/11 16:05 Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ
30/11 18:30 Τσέλσι – Άρσεναλ
Στην Bundesliga, η Λειψία κέρδισε με 2-0 την Βέρντερ Βρέμης (δείτε εδώ τα highlights)
Η Ουνιόν επικράτησε της Ζανκτ Πάουλι με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights)
Ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το Μάιντς – Χόφενχαϊμ (δείτε εδώ τα highlights).
Η Άουγκσμπουργκ επικράτησε με 1-0 του Αμβούργου (δείτε εδώ τα highlights).
Η Λεβερκούζεν κέρδισε 3-1 την Βόλφσμπουργκ (δείτε εδώ τα highlights).
Η Μπάγερν διέλυσε με 6-2 την Φράιμπουργκ (δείτε εδώ τα highlights).
Ματσάρα, αλλά χωρίς νικητή το Ντόρτμουντ – Στουτγκάρδη (3-3, δείτε εδώ τα highlights).
Διπλό της Γκλάντμπαχ στην έδρα της Χάιντενχαϊμ με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Άιντραχτ κέρδισε την Κολωνία με 4-3 (δείτε εδώ τα highlights).
Τα αποτελέσματα:
Μάιντς – Χόφενχαϊμ 1-1
Χάιντεχαϊμ – Γκλάντμπαχ 0-3
Άουγκσμπουργκ – Αμβούργο 1-0
Βόλφσμπουργκ – Λεβερκούζεν 1-3
Μπάγερν – Φράιμπουργκ 6-2
Ντόρτμουντ – Στουτγκάρδη 3-3
Κολωνία – Άιντραχτ Φρ. 3-4
Λειψία – Βέρντερ 2-0
Ζανκτ Πάουλι – Ουνιόν Βερολίνου 0-1
Η βαθμολογία:
Επόμενη αγωνιστική:
28/11 21:30 Γκλάντμπαχ – Λειψία
29/11 16:30 Ουνιόν – Χάιντενχαϊμ
29/11 16:30 Μπάγερν Ζανκτ Πάουλι
29/11 16:30 Βέρντερ – Κολωνία
29/11 16:30 Χόφενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ
29/11 19:30 Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ
30/11 16:30 Αμβούργο – Στουτγκάρδη
30/11 18:30 Άιντραχτ – Βόλφσμπουργκ
30/11 20:30 Φράιμπουργκ – Μάιντς
Στη Serie A, η Μίλαν πήρε το ντέρμπι με την Ίντερ, επικρατώντας με 1-0.
Η Λάτσιο επικράτησε εντός έδρας της Λέτσε με 2-0.
Η Ρόμα κέρδισε με 3-1 την Κρεμονέζε.
Η Κάλιαρι ήρθε ισόπαλη 3-3 με την Τζένοα.
Η Μπολόνια κέρδισε εκτός έδρας με 3-0 την Ουντινέζε.
Ισόπαλο 1-1 έληξε το Φιορεντίνα – Γιουβέντους.
Μεγάλη νίκη της Νάπολι απέναντι στην Αταλάντα με 3-1.
Η Πάρμα νίκησε εκτός έδρας την Βερόνα με 2-1.
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα (24/11) με τα παιχνίδια: Τορίνο – Κόμο (19:30) και Σασουόλο και Πίζα (21:45).
Τα αποτελέσματα:
Κάλιαρι – Τζένοα 3-3
Ουντινέζε – Μπολόνια 0-3
Φιορεντίνα – Γιουβέντους 1-1
Νάπολι – Αταλάντα 3-1
Βερόνα – Πάρμα 1-2
Κρεμονέζε – Ρόμα 1-3
Λάτσιο – Λέτσε 2-0
Ίντερ – Μίλαν 0-1
24/11, 19:30 Τορίνο – Κόμο
24/11, 21:45 Σασουόλο – Πίζα
Η βαθμολογία:
Επόμενη αγωνιστική:
28/11 21:45 Κόμο – Σασουόλο
29/11 16:00 Τζένοα – Βερόνα
29/11 16:00 Πάρμα – Ουντινεζε
29/11 19:00 Γιουβέντους – Κάλιαρι
29/11 21:45 Μίλαν – Λάτσιο
30/11 13:30 Λέτσε – Τορίνο
30/11 16:00 Πίζα – Ίντερ
30/11 19:00 Αταλάντα – Φιορεντίνα
30/11 21:45 Ρόμα – Νάπολι
01/12 21:45 Μπολόνια – Κρεμονέζε
Στη La Liga, η Ρεάλ γκέλαρε στην έδρα της Έλτσε (2-2, δείτε εδώ τα highlights)
Η Μπέτις ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Ζιρόνα (δείτε εδώ τα highlights)
Η Ατλέτικο Μαδρίτης κέρδισε στην έδρα της Χετάφε με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Βαλένθια κέρδισε με 1-0 την Λεβάντε (δείτε εδώ τα highlights).
Η Θέλτα επικράτησε με 1-0 της Αλαβές (δείτε εδώ τα highlights).
Η Μπαρτσελόνα διέλυσε με 4-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο (δείτε εδώ τα highlights).
Διπλό της Σοσιεδάδ στην έδρα της Οσασούνα με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Βιγιαρεάλ νίκησε με 2-1 την Μαγιόρκα (δείτε εδώ τα highlights).
Ισόπαλο 0-0 ολοκληρώθηκε το Οβιέδο – Βαγεκάνο (δείτε εδώ τα highlights).
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα (24/11) με το Εσπανιόλ – Σεβίλλη (22:00).
Τα αποτελέσματα:
Βαλένθια – Λεβάντε 1-0
Αλαβές – Θέλτα 0-1
Μπαρτσελόνα – Αθλέτικ 4-0
Οσασούνα – Σοσιεδάδ 1-3
Βιγιαρεάλ – Μαγιόρκα 2-1
Οβιέδο – Ράγιο Βαγεκάνο 0-0
Μπέτις – Ζιρόνα 1-1
Χετάφε – Ατλέτικο 0-1
Έλτσε – Ρεάλ 2-2
24/11 22:00 Εσπανιόλ – Σεβίλλη
Η βαθμολογία:
Επόμενη αγωνιστική:
28/11 22:00 Χετάφε – Έλτσε
29/11 15:00 Μαγιόρκα – Οσασούνα
29/11 17:15 Μπαρτσελόνα – Αλαβές
29/11 19:30 Λεβάντε – Αθλέτικ
29/11 22:00 Ατλέτικο – Οβιέδο
30/11 15:00 Σοσιεδάδ – Βιγιαρεάλ
30/11 17:15 Σεβίλλη – Μπέτις
30/11 19:30 Θέλτα – Εσπανιόλ
30/11 22:00 Ζιρόνα – Ρεάλ
1/12 22:00 Ράγιο Βαγεκάνο – Βαλένθια
