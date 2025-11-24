sports betsson
Σημαντική είδηση
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
Ο Αλβάρο Ρεκόμπα επιστρέφει στους πάγκους
Ποδόσφαιρο 24 Νοεμβρίου 2025 | 10:39

Ο Αλβάρο Ρεκόμπα επιστρέφει στους πάγκους

Ο άλλοτε θρύλος της Ίντερ και πρώην άσος του Πανιωνίου Αλβάρο Ρεκόμπα ξεκινά στη Βενεζουέλα το νέο μεγάλο κεφάλαιο της καριέρας του

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μια νέα, συναρπαστική σελίδα ανοίγει στην καριέρα του Αλβάρο Ρεκόμπα, ενός από τους πιο χαρισματικούς ποδοσφαιριστές της σύγχρονης εποχής. Ο «Τσίνο», όπως τον αποκαλούσαν με στοργή στην Ουρουγουάη και στην Ιταλία, ανακοινώθηκε επίσημα ως ο νέος προπονητής της Ντεπορτίβο Τατσίρα, ενός από τους ιστορικότερους συλλόγους της πρώτης κατηγορίας της Βενεζουέλας. Για τον Ρεκόμπα, αυτή είναι η δεύτερη εμπειρία ως πρώτος προπονητής, μετά τη θητεία του στον πάγκο της Νασιονάλ, όπου είχε ήδη δείξει δείγματα μιας νέας, δημιουργικής προσέγγισης στο παιχνίδι.

Η ανακοίνωση του συλλόγου είχε πανηγυρικό χαρακτήρα, με τη βενεζουελάνικη ομάδα να τον καλωσορίζει ως έναν «ιστορικό Ουρουγουανό που έρχεται να γράψει μια νέα ένδοξη σελίδα στο σύλλογο». Στη Ντεπορτίβο Τατσίρα υπάρχει μια μακρά παράδοση συμπόρευσης με την Ουρουγουάη, καθώς πολλοί προπονητές και ποδοσφαιριστές από τη χώρα του Ρεκόμπα έχουν αφήσει το στίγμα τους στο κλαμπ. Η άφιξη του «Τσίνο» μοιάζει να συνεχίζει αυτή τη βαθιά, σχεδόν πολιτισμική σύνδεση.

Ο Ρεκόμπα υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους δεξιοτέχνες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου στη δεκαετία του ’90 και στις αρχές των ’00s. Αριστεροπόδαρος μάγος, με χτύπημα φάουλ που έμοιαζε με τέχνη και όχι με τεχνική, φαντασία στο ένας-εναντίον-ενός και μια μοναδική ικανότητα να «κόβει» το γήπεδο με μία μόνο πάσα. Στην Ίντερ λατρεύτηκε όσο λίγοι· το Μιλάνο ακόμη μιλά για εκείνο το ντεμπούτο του το 1997, όπου με δύο γκολ και μια ασίστ έκανε την πόλη να παραμιλά. Ο ίδιος ποτέ δεν υπήρξε ένας κλασικός παίκτης σταθερότητας, αλλά υπήρξε ένας ποδοσφαιριστής στιγμών – στιγμών που έκλεβαν την ανάσα. Και αυτές οι στιγμές ήταν τόσο πολλές που έγιναν μύθος.

Αυτός ο μύθος πέρασε και από την Ελλάδα. Ο Πανιώνιος υπήρξε ένας απρόσμενος, αλλά σημαντικός σταθμός στην ποδοσφαιρική του διαδρομή. Παρά το σύντομο πέρασμα από τη Νέα Σμύρνη, ο Ρεκόμπα πρόλαβε να δείξει γιατί θεωρούνταν ένας από τους πιο σπουδαίους Ουρουγουανούς όλων των εποχών. Με τα κοψίματα του σώματος, τις «μαγικές» πάσες, τα σουτ που έφευγαν από το αριστερό του πόδι σαν ιστορία γραμμένη στον αέρα, κέρδισε αμέσως το κοινό και έδωσε λάμψη σε μια εποχή που ο Πανιώνιος χρειαζόταν πρωταγωνιστές.

Τώρα, ο «Τσίνο» περνά από την τέχνη στην καθοδήγηση. Από την έμπνευση στο πλάνο. Στη Νασιονάλ είχε ήδη δείξει στοιχεία προπονητή που επενδύει στο επιθετικό ποδόσφαιρο, στην κατοχή, στην ελευθερία κινήσεων με δομή, και βέβαια στη δημιουργία – μια λέξη που συνοδεύει κάθε πτυχή της καριέρας του. Η πρόκληση στη Βενεζουέλα είναι διαφορετική: μια χώρα με έντονο πάθος για το ποδόσφαιρο, αλλά με πρωτάθλημα που αναζητά σταθερότητα, στρατηγική και προσωπικότητες που μπορούν να εμπνεύσουν.

Ο Ρεκόμπα πηγαίνει σε μια ομάδα με τεράστια επιρροή στη χώρα, μια ομάδα που πρωταγωνιστεί συχνά στο Copa Libertadores και θέλει να επιστρέψει στην κορυφή μετά από χρόνια σκαμπανεβασμάτων. Για έναν προπονητή που κουβαλάει την αύρα του καλλιτέχνη, είναι μια τέλεια ευκαιρία για να γράψει τη δική του ιστορία και εκτός γηπέδου.

Σήμερα, ο κόσμος θυμάται τον Ρεκόμπα ως έναν από τους πιο κομψούς και χαρισματικούς ποδοσφαιριστές της εποχής του. Τώρα καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να μεταφέρει την ποδοσφαιρική του ιδιοφυΐα σε ένα νέο πεδίο: αυτό της προπονητικής. Η Ντεπορτίβο Τατσίρα του δίνει την ευκαιρία να αφήσει το αποτύπωμά του σε μια νέα ήπειρο, σε ένα νέο ποδόσφαιρο, σε ένα νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Αν κάποιος μπορεί να το κάνει με στυλ, φαντασία και λάμψη, αυτός είναι ο Αλβάρο Ρεκόμπα.

googlenews

Αθλητική Ροή
Stream sports
Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 2-2: Απώλεια για τους Μαδριλένους πριν τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Απώλεια για τη Ρεάλ πριν τον Ολυμπιακό (2-2)

Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε στο 2-2 εκτός έδρας με την Έλτσε, λίγες μέρες πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» για το Champions League. Παρέμεινε ωστόσο στην κορυφή της Primera Division.

Σύνταξη
Ο Κέβιν Σπέισι ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι άστεγος και τα «χώνει» στον Τύπο – Δεν μένω στον δρόμο
Μπάχαλο 24.11.25

Ο Κέβιν Σπέισι ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι άστεγος και τα «χώνει» στον Τύπο – Δεν μένω στον δρόμο

Με τα περισσότερα μίντια να παρουσιάζουν τον Κέβιν Σπέισι ως «άστεγο» μετά τη συνέντευξή του στην εφημερίδα Telegraph, ο 66χρονος ηθοποιός αποφάσισε πως πρέπει να ξεκαθαρίσει μερικά πράγματα.

Σύνταξη
Ποια είναι η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Ποια είναι η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας

Η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας είναι δικηγόρος που ασχολείται με ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ έχει αναλάβει και υποθέσεις που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών και το κίνημα MeToo

Σύνταξη
Εκδήλωση γνωριμίας του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά στο Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π
Κοινωνική προσφορά 24.11.25

Εκδήλωση γνωριμίας του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά στο Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π

«Μαζί μπορούμε να ενισχύσουμε τον εθελοντισμό και να κάνουμε τον Πειραιά ακόμη πιο ανθρώπινο, αλληλέγγυο και δυνατό» τόνισε ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Σύνταξη
Το παρασκήνιο με το βίντεο του Ανδρουλάκη και το πολιτικό «φλερτ» του Δούκα με την Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Το παρασκήνιο με το βίντεο του Ανδρουλάκη και το πολιτικό «φλερτ» του Δούκα με την Αριστερά

Το παρασκήνιο της εκδήλωσης στο Σεράφειο και η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος. Πώς ο Χάρης Δούκας κρατά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Αριστερά.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Θέλω να διαβάσω την αλήθεια του Τσίπρα» – Οι πρώτοι αγοραστές στο βιβλιοπωλείο του Gutenberg
Κυκλοφόρησε η «Ιθάκη» 24.11.25

«Θέλω να διαβάσω την αλήθεια του Τσίπρα» – Οι πρώτοι αγοραστές στο βιβλιοπωλείο του Gutenberg

Πρεμιέρα έκανε η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στα βιβλιοπωλεία της χώρας. Το in βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Gutenberg στα Εξάρχεια, εκεί που οι μεταφορείς έκαναν... υπερωρίες.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Ντέιβιντ Κάμερον αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη – «Ελπίζεις για το καλύτερο»
Κόσμος 24.11.25

Ο Ντέιβιντ Κάμερον αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη – «Ελπίζεις για το καλύτερο»

Ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάμερον, αποκάλυψε ότι είχε διαγνωσθεί με καρκίνο του προστάτη και ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία

Σύνταξη
Μίμης Ανδρουλάκης: Η Αριστερά δεν μπορεί να ζήσει ως Εκκλησία
Ο παράδεισος είναι για τους νεκρούς 24.11.25

Μίμης Ανδρουλάκης: Ένας άθεος ψάλτης

Στο κομμουνιστικό κίνημα πρώτα θεοποιούσαμε έναν ηγέτη και μετά τον λιθοβολούσαμε όλοι μαζί

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ζελένσκι: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αλλά χρειάζονται πολλά ακόμα για μια βιώσιμη εκεχειρία
Κόσμος 24.11.25

«Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις» βλέπει ο Ζελένσκι αλλά δηλώνει ότι χρειάζονται πολλά ακόμα για την «ειρήνη»

Στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ καταφέραμε να εντάξουμε «πολλά ευαίσθητα σημεία» για την Ουκρανία, δήλωσε ο Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη

Σύνταξη
Ένα αντίο στον Udo Kier- Έπαιξε σε 275 ταινίες συν δύο του Όμηρου Ευστρατιάδη
Μάτια Μπλε 24.11.25

Ένα αντίο στον Udo Kier- Έπαιξε σε 275 ταινίες συν δύο του Όμηρου Ευστρατιάδη

Ο Γερμανός ηθοποιός, Udo Kier, που εμφανίστηκε στις ταινίες «My Own Private Idaho», «Blade», «Armageddon» και «Dogville», καθώς και σε μουσικά βίντεο της Madonna, βιντεοπαιχνίδια και δύο ταινίες του Όμηρου Ευστρατιάδη, πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έμφαση στη θετική ατζέντα ως ανάχωμα στη δυσαρέσκεια από Μητσοτάκη – Τι είπε σε Τασούλα 
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Έμφαση στη θετική ατζέντα ως ανάχωμα στη δυσαρέσκεια από Μητσοτάκη – Τι είπε σε Τασούλα 

Στην προβολή της λεγόμενης θετικής ατζέντας προέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Μαξίμου να ξεφύγει από επίμονα μέτωπα όπως η ακρίβεια, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το αγροτικό

Σύνταξη
