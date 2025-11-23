newspaper
23.11.2025
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Γερμανία: Συνταξιοδοτική «βόμβα» – «Αντάρτικο» της νεολαίας του CDU εναντίον του καγκελάριου Μερτς
23 Νοεμβρίου 2025

Η βασική κριτική των νέων βουλευτών, αρχικά προς την σοσιαλδημοκράτη υπουργό Εργασίας Μπέρμπελ Μπας, είναι ότι η μεταρρύθμιση που προτείνεται θα επιφέρει επιπλέον κόστος 120 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 2032 και 2040, υπερβαίνοντας όσα είχαν προβλέπονταν στην προγραμματική συμφωνία.

Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Μετά τις πρόωρες εκλογές του Φεβρουαρίου, ήταν ξεκάθαρο ότι ο μόνος ρεαλιστικός κυβερνητικός συνασπισμός θα απαρτιζόταν από τον νικητή, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU), τους Βαυαρούς εταίρους του, την Χριστιανοκοινωνική Ένωση (CSU) και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD). Με πόλεμο να μαίνεται στην Ευρώπη και σημαντικά εσωτερικά ζητήματα ανοιχτά, τα κόμματα ανταποκρίθηκαν, αναγνωρίζοντας την αίσθηση του επείγοντος. Χρειάστηκαν «μόλις» 72 ημέρες για τον σχηματισμό κυβέρνησης στη Γερμανία, μετά τις πρόωρες εκλογές του Φεβρουαρίου.

Αυτό το μέλλον όμως είναι πλέον εδώ — και απειλεί την σταθερότητα της κυβέρνησης, με τους νέους Χριστιανοδημοκράτες να επιδίδονται σε «αντάρτικο» στον αρχηγό τους.

Η νεολαία του CDU, ή Junge Union (JU), υποστήριξε εξαρχής σθεναρά τον Φρίντριχ Μερτς. Όπως το έθεσε χωρίς περιστροφές ο αρχηγός της Γιοχάνες Βίνκελ, «χωρίς εμάς, ο Μερτς δεν θα είχε γίνει ούτε αρχηγός του CDU ούτε καγκελάριος». «Παίξε ομαδικά. Όπως σταθήκαμε στο πλευρό σου, έτσι πρέπει τώρα κι εσύ να σταθείς στο δικό μας», δήλωσε, κάπως πιο συγκρατημένα, ο αρχηγός της JU στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία Κέβιν Γκιόσντορτς, που μοίραζε προσωπικά προεκλογικά φυλλάδια στην εκλογική περιφέρεια του κ. Μερτς.

Ανεπισήμως, εκπρόσωπος της γενιάς των «μικρών» έχει αναδειχθεί 28χρονος βουλευτής, ο Γιοχάνες Φόλκμαν —εγγονός του Χέλμουτ Κολ—, που προειδοποιεί ότι τουλάχιστον 18 βουλευτές της JU θα επιμείνουν στην άποψή τους και δεν θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι έχει πείσει άλλους 20-30 συναδέλφους του να κάνουν το ίδιο. Αν σκεφτεί κανείς ότι η πλειοψηφία της σημερινής κυβέρνησης στην 630μελή Bundestag είναι μόλις 12 έδρες, γίνεται σαφές το πρόβλημα κι ο «πονοκέφαλος» του καγκελάριου, ο οποίος, μόλις 6 μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του, αναγκάζεται να απαντά σε ερωτήσεις για τη βιωσιμότητα της κυβέρνησής του και το ενδεχόμενο ακόμη και κυβέρνησης μειοψηφίας.

Συνταξιοδοτικό

Στην προγραμματική συμφωνία, τα τρία κόμματα αναφέρονταν μεταξύ άλλων σε «εγγυημένο επίπεδο σύνταξης» στο 48% του μέσου μισθού έως τουλάχιστον το 2031, χρηματοδοτούμενο από αυξημένη κρατική επιδότηση, ενώ δεσμεύονταν να μην αυξήσουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης πέρα από την τρέχουσα, σταδιακή αύξηση στα 67 έτη. Η βασική κριτική των νέων βουλευτών, αρχικά προς την σοσιαλδημοκράτη υπουργό Εργασίας Μπέρμπελ Μπας, είναι ότι η μεταρρύθμιση που προτείνεται θα επιφέρει επιπλέον κόστος 120 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 2032 και 2040, υπερβαίνοντας όσα είχαν προβλέπονταν στην προγραμματική συμφωνία. Η Junge Union είχε επισημάνει το πρόβλημα από καιρό και ήλπιζε ότι ο καγκελάριος θα επαναδιαπραγματευόταν το πακέτο. «Δεν είμαι εκπρόσωπος μιας ομάδας (…) Θα ψηφίσω το νομοσχέδιο με καθαρή συνείδηση», απάντησε ο αρχηγός τους και, με τον γνωστό δηκτικό τόνο του, πρόσθεσε: «Νομίζει κανείς ότι μπορούμε να κερδίσουμε εκλογές με κούρσα μειοδοσίας, με το ποιος δηλαδή θα δώσει τη μικρότερη σύνταξη; Δεν είστε σοβαροί». Κάπως έτσι, η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο του CDU. «Οι νεότερες γενιές θα μείνουν να κουβαλούν το βάρος για τους συνταξιούχους και τους επικείμενους συνταξιούχους. Το επιπλέον κόστος θα το επωμιστεί η γενιά μου… αυτό είναι άδικο και δημοσιονομικά μη βιώσιμο», υπογράμμισε ο Γιοχάνες Φόλκμαν. «Προσωπικά εσείς μπορείτε αυτό να το συμβιβάσετε με την αξιοπιστία σας;», διερωτήθηκε ο Λάουρεντς Κίφερ, o 33χρονος επικεφαλής της JU στο Μόναχο.

Το ήδη υπάρχον πρόβλημα στασιμότητας της γερμανικής οικονομίας επιδεινώνεται από το μέγεθος της χώρας και το γεγονός πως ο πληθυσμός γερνάει πιο γρήγορα απ’ ό,τι στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσεχώς αναμένεται μαζική συνταξιοδότηση εκατομμυρίων μελών της γενιάς των «Baby Boomers», όχι όμως ανάλογη είσοδος στην αγορά εργασίας. Ενδεικτικά, σήμερα κάθε συνταξιούχο υποστηρίζουν μόλις περίπου δύο εργαζόμενοι, ενώ πριν από λίγα χρόνια ήταν τρεις — και την δεκαετία του 1950 έφθαναν ως και τους έξι. Αντίστοιχα, οι υποχρεωτικές συνταξιοδοτικές εισφορές, οι οποίες κατανέμονται μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, έχουν εκτοξευθεί σχεδόν στο 19% των μισθών και, με τα τρέχοντα σχέδια, ενδεχομένως θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Οι συνταξιούχοι λαμβάνουν αυτή τη στιγμή περίπου το 48% του μισθού τους ως σύνταξη. Παρότι αυτό σε σύγκριση με άλλες χώρες μπορεί να μοιάζει γενναιόδωρο, οι ίδιοι θεωρούν ότι δεν αρκεί και θα έπρεπε να αντικατοπτρίζει ούτως ή άλλως τα χρήματα που κατέβαλαν στο σύστημα με τις εισφορές τους. Η κυβέρνηση πάντως μένει με ένα τεράστιο κενό που καλείται να καλύψει μεταξύ των συντάξεων που καταβάλλονται και των εισφορών που εισπράττονται.

Σύμφωνα με ειδικούς, οι πολίτες σε ηλικία εργασίας επωμίζονται αχρεωστήτως το βάρος, ειδικά καθώς ο πληθυσμός γερνάει. Οι νέοι βουλευτές υποστηρίζουν ότι απαιτείται μείωση μόλις κατά 1% στο 47% του μέσου μισθού — μικρό, όπως λένε, τίμημα που θα πρέπει να πληρώσει η παλαιότερη γενιά προκειμένου να μειωθεί το βάρος των νέων.

Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση έχει πλέον φθάσει στην κοινωνία και οι Γερμανοί δεν κρύβουν ότι ανησυχούν για την ασφάλεια στα γηρατειά τους. Στην πιο πρόσφατη έρευνα DeutschlandTrend για λογαριασμό του ARD, ασφαλείς για την οικονομική τους κατάσταση στην τρίτη ηλικία απάντησαν πως αισθάνονται οι ερωτηθέντες κατά ποσοστό 48%: είναι 14 μονάδες χαμηλότερο από ό,τι το 2017. Η κυβέρνηση σχεδιάζει εκστρατείες ενημέρωσης, προκειμένου να ενθαρρύνει τους πολίτες να αναζητήσουν πρόσθετες πηγές εισοδήματος, π.χ μετοχές, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν ιδιωτικές συντάξεις. Αυτή τη στιγμή, οι Γερμανοί που έχουν άλλες πηγές εισοδήματος στις οποίες θα μπορούσαν να στηριχθούν μετά τη συνταξιοδότηση εκτιμάται πως φθάνουν το 60%, ενώ η κυβέρνηση σχεδιάζει να εφαρμόσει την προγραμματική της συμφωνία για «ενεργή σύνταξη», για το δικαίωμα δηλαδή να συνεχίσει κανείς να εργάζεται και μετά τη συνταξιοδότησή του, με ως και 2.000 ευρώ μηνιαίως αφορολόγητα.

Η «κατάρα» του Σολτς

Οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό επρόκειτο αρχικά να ψηφιστούν στις αρχές Δεκεμβρίου, μαζί με άλλα νομοσχέδια με τα οποία ο καγκελάριος επιδιώκει να αποδείξει ότι ελέγχει την κατάσταση στην κυβέρνησή του και δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα του προκατόχου του Όλαφ Σολτς, ο οποίος είχε στην πορεία περιοριστεί σε ρόλο (αγανακτισμένου) διαιτητή, που προσπαθούσε να συμβιβάσει Πράσινους και Φιλελεύθερους (FDP). Υπό το βάρος της πίεσης, η υπουργός Οικογένειας Κάριν Πριν (CDU) πρότεινε να αναβληθεί η ψήφιση του νομοσχεδίου για το 2026, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανός εξευτελισμός και κυβερνητική αστάθεια.

Ο ίδιος ο καγκελάριος αναλαμβάνει στην περίπτωση της Junge Union προσωπικό ρίσκο. Το «αντάρτικο» των βουλευτών του, ακόμη και αν δεν προχωρήσει σε πράξεις, πλήττει το κύρος του, πρωτίστως ως αρχηγού του CDU, αλλά και ως καγκελάριου που δεν καταφέρνει να επιβληθεί. Οι αδυναμίες του καταγράφονται πλέον συστηματικά στις δημοσκοπήσεις, με την Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) να περνάει συχνά πρώτη, και με τη δημοτικότητά του να καταγράφει διαδοχικά αρνητικά ρεκόρ. Ο βουλευτής του CDU Ρόντεριχ Κιζεβέτερ δήλωσε πρόσφατα ότι η κυβέρνηση φαινόταν —προφανώς υπό την πίεση της ακροδεξιάς— να ασχολείται μόνο με τη μετανάστευση, αφήνοντας στην άκρη τα θέματα της οικονομίας, της παιδείας και της ασφάλειας, που απασχολούν σήμερα τους Γερμανούς. Το ίδιο πιστεύει ο Μάνφρεντ Γκίλνερ, επικεφαλής του Ινστιτούτου Ερευνών Forsa.

Τον Μάιο, ο Φρίντριχ Μερτς έγινε ο πρώτος καγκελάριος στην ιστορία της μεταπολεμικής Γερμανίας που χρειάστηκε δύο ψηφοφορίες στην Bundestag για να εκλεγεί. Τον Ιούλιο, οι βουλευτές του αρνήθηκαν να ψηφίσουν την συμφωνηθείσα επιλογή του SPD για το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο. Αμέσως μετά, οι κυβερνητικοί εταίροι συγκρούστηκαν για την στρατιωτική θητεία και το εάν θα παραμείνει εθελοντική. Αν προστεθεί σ’ όλα αυτά το χάος που προκάλεσε στην ίδια του την κοινοβουλευτική ομάδα ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ (CDU), όταν εν μέσω συζήτησης για τις απελάσεις και τον επαναπατρισμό όσο το δυνατόν περισσότερων Σύρων δήλωσε ότι η Συρία είναι σε καταστροφική κατάσταση, «χειρότερη απ’ ό,τι η Γερμανία το 1945», γίνεται σαφές ότι η κυβέρνηση έχει μπροστά της σοβαρές προκλήσεις. Και επίσης έχει μπροστά της τέσσερις κρατιδιακές εκλογές εντός 2026. Πλέον έχουν αρχίσει τα… στοιχήματα για την αντοχή της (άλλοτε) αδιαμφισβήτητης γερμανικής πολιτικής σταθερότητας.

Και όλα τα ενδεχόμενα μοιάζουν ανοιχτά.

Πηγή ΑΠΕ ΜΠΕ

Economy
Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

Vita.gr
Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη
Κόσμος 23.11.25

Το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη και το Κίεβο που θεωρούν ότι το σχέδιο περιλαμβάνει μεγάλες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Free Birth Society: Το κίνημα που απέφερε εκατομμύρια σε influencers και στοίχισε ζωές βρεφών
23.11.25

Η Free Birth Society είναι μια κοινότητα που προωθεί τον τοκετό χωρίς ιατρική βοήθεια —μια πρακτική που μπορεί να φανεί φυσική και ελεύθερη, αλλά κρύβει σοβαρούς κινδύνους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μάχη δελφίνων για τον… θρόνο του Ερντογάν
23.11.25

Σκληραίνει η κούρσα της διαδοχής με πρωταγωνιστές τον γιο του Ερντογάν, Μπιλάλ, τους δύο γαμπρούς του, και τον ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν - Φήμες, κόντρες και παρασκήνιο για τον έλεγχο του «βαθέος κράτους»

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ουκρανία: Πώς η χειραγώγηση ενός χάρτη έφερε τα σκοτεινά στοιχήματα για τον πόλεμο
23.11.25

Διαδικτυακοί παίκτες ανακάλυψαν ότι ένας ψεύτικος χάρτης του ρωσικού μετώπου στην Ουκρανία, που δημοσιεύτηκε από κορυφαίο αμερικανικό think tank, επέτρεψε να στηθούν στοιχήματα μεγάλης αξίας για τον πόλεμο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αυτές είναι λέξεις που δεν μπορείτε να λέτε στα social media – ή αλλιώς, πώς να ξεγελάσετε τον αλγόριθμο
23.11.25

Τα σύγχρονα προβλήματα, απαιτούν σύγχρονες λύσεις. Κι εδώ εμφανίζεται η «algospeak», μία νέα γλώσσα που παρακάμπτει την αλγοριθμική λογοκρισία στα social media

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέο θρίλερ: H Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία πως διέρρευσε το κείμενο των 28 σημείων – Είχαν οι ΗΠΑ λόγο στο κείμενο;
23.11.25

O Κίριλ Ντμιτρίεφ κατηγορεί τον βουλευτή από την Ουκρανία Ολεξίι Γκοτσαρένκο πως είναι αυτός που διέρρευσε και τροποποίησε το αρχικό κείμενο των 28 σημείων. Διαψεύδουν οι ΗΠΑ πως το κείμενο είναι αμιγώς ρωσικό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
H Meta γνώριζε την σχέση μεταξύ των προϊόντων της και των αρνητικών επιπτώσεων στην ψυχική υγεία
23.11.25

Η Meta απέκρυψε «αιτιώδη» στοιχεία για τη βλάβη των κοινωνικών μέσων, ειδικά σε εφήβους, σύμφωνα με αμερικανικά δικαστικά έγγραφα και διέκοψε εσωτερική της έρευνα!

Σύνταξη
Βραζιλία: Πέμπτος αστυνομικός υποκύπτει σχεδόν έναν μήνα μετά την πιο πολύνεκρη έφοδο των αρχών σε φαβέλα
23.11.25

Ακόμα ένας αστυνομικός που νοσηλεύονταν έχασε την ζωή του, έχοντας τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης σφαγής που έχει γίνει ποτέ στη Βραζιλία εναντίον των συμμοριών.

Σύνταξη
Αλβανία: Ηλικιωμένη νεκρή από τις πλημμύρες, εκατοντάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους
23.11.25

Εκατοντάδες κάτοικοι σε όλη τη Νότια Αλβανία αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα από τις πλημμύρες, όπου δυστυχώς μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της

Σύνταξη
Το «σχέδιο των 28 σημείων» εκπονήθηκε από Ντμίτριεφ με Κούσνερ και Γουίτκοφ στο Μαϊάμι;
23.11.25

Ανησυχία στις ΗΠΑ για το αν το σχέδιο των 28 σημείων για την Ειρήνη στην Ουκρανία, ήταν το προϊόν συνάντησης ανάμεσα στους Ντμίτριεφ, Κούσνερ και Γουίτκοφ.

Σύνταξη
Έτοιμες οι ΗΠΑ για νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα τις προσεχείς ημέρες
23.11.25

Σύμφωνα με πηγές του Reuters, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για να ξεκινήσουν νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα, με σκοπό να εντείνουν την πίεση στον Νικολάς Μαδούρο, ώστε να παραιτηθεί.

Σύνταξη
Ποιες είναι οι επιλογές της Ευρώπης στην Ουκρανία; Θα υποχωρήσει ή θα σαμποτάρει το σχέδιο ειρήνης;
Κόσμος 22.11.25

Παρότι ο στόχος της Ευρώπης θεωρείται μια καλύτερη πρόταση για την Ουκρανία, τα «θέλω» της Ευρώπης μπλέκονται με τις «κόκκινες γραμμές» της Μόσχας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη
Κόσμος 23.11.25

Το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη και το Κίεβο που θεωρούν ότι το σχέδιο περιλαμβάνει μεγάλες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Free Birth Society: Το κίνημα που απέφερε εκατομμύρια σε influencers και στοίχισε ζωές βρεφών
23.11.25

Η Free Birth Society είναι μια κοινότητα που προωθεί τον τοκετό χωρίς ιατρική βοήθεια —μια πρακτική που μπορεί να φανεί φυσική και ελεύθερη, αλλά κρύβει σοβαρούς κινδύνους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ηλεκτρονικές αγορές: Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες Zalando, Vinted, Notino – Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα
23.11.25

Βάσει των στοιχείων του Σεπτεμβρίου για τις ηλεκτρονικές αγορές, το 50% των καταναλωτών αγοράζει είδη ένδυσης, ενώ ακολουθούν το φαγητό σε πακέτο και delivery (45%) και τα είδη φαρμακείου (37%)

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Booking: Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν 1.000 έλληνες ξενοδόχοι εναντίον της πλατφόρμας
23.11.25

Οι ευρωπαίοι ξενοδόχοι που διεκδικούν ίση μεταχείρηση και τερματισμό αθέμιτων πρακτικών από την Booking όσο και από άλλες μεγάλες πλατφόρμες κρατήσεων φτάνουν τους 15.000

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Παρά ένα… 40 ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Με τη νίκη επί του Ατρομήτου οι νταμπλούχοι συμπλήρωσαν 39 σερί εντός έδρας αγώνες αήττητοι σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καιρός: Πτώση θερμοκρασίας και χιόνια συνθέτουν το σκηνικό την Κυριακή – Πού συνεχίζονται οι καταιγίδες
Καιρός 23.11.25

Ευνοείται πρόσκαιρα η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά - Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
Καμία βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αυτόν: Ο πολιτισμός διεκδικεί θέση στους νέους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ
Culture Live 23.11.25

Η UNESCO προωθεί την ιδέα ο πολιτισμός να αναγνωριστεί ως αυτόνομος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης — μια αλλαγή που θα αναβαθμίσει τον ρόλο του στις διεθνείς πολιτικές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τη διεπαφή υπολογιστή-εγκεφάλου στα μικροτσίπ – Οι εταιρείες τεχνολογίας θέλουν πρόσβαση στον εγκέφαλό μας
The New York Times 23.11.25

Η τεχνολογία νευρωνικών εμφυτευμάτων και η τεχνητή νοημοσύνη προχωρούν με ιλιγγιώδεις ταχύτητες. Ζητήματα ηθικής τίθενται για την προστασία τόσο των προσωπικών δεδομένων μας, όσο και του μυαλού μας

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γλυπτά: «Προσφέρονται» να μας… δανείσουν το 20% από τον διάκοσμο του Παρθενώνα
Επανένωση 23.11.25

Η Ελλάδα αρνείται και διεκδικεί όλα τα Γλυπτά έως την οριστική επανένωση του συνόλου του διακόσμου που βρίσκεται στο Λονδίνο: 75 μέτρα από τη ζωφόρο, 15 μετόπες και 17 μορφές από τα αετώματα

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Νέα στοιχεία για το τροχαίο στο Παγκράτι – Βιαζόταν να απομακρυνθεί ο οδηγός γιατί είχε χτυπήσει άλλα ΙΧ
Ελλάδα 23.11.25

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κατά την προσπάθειά του να ξεπαρκάρει ο 84χρονος προσέκρουσε σε άλλο όχημα, ενώ στη συνέχεια παραβίασε την προτεραιότητα.

Αναστασία Σταματοπούλου
Μπορεί ο Έντι Μέρφι να μην έχει κερδίσει Όσκαρ, αλλά ετοιμάζεται να λάβει το πολυπόθητο βραβείο του AFI
Διαχρονικότητα 23.11.25

Ο θρυλικός Έντι Μέρφι, πρόκειται να τιμηθεί με το βραβείο AFI Life Achievement Award, που θεωρείται η ύψιστη τιμητική διάκριση για τους επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μάχη δελφίνων για τον… θρόνο του Ερντογάν
23.11.25

Σκληραίνει η κούρσα της διαδοχής με πρωταγωνιστές τον γιο του Ερντογάν, Μπιλάλ, τους δύο γαμπρούς του, και τον ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν - Φήμες, κόντρες και παρασκήνιο για τον έλεγχο του «βαθέος κράτους»

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ουκρανία: Πώς η χειραγώγηση ενός χάρτη έφερε τα σκοτεινά στοιχήματα για τον πόλεμο
23.11.25

Διαδικτυακοί παίκτες ανακάλυψαν ότι ένας ψεύτικος χάρτης του ρωσικού μετώπου στην Ουκρανία, που δημοσιεύτηκε από κορυφαίο αμερικανικό think tank, επέτρεψε να στηθούν στοιχήματα μεγάλης αξίας για τον πόλεμο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αυτές είναι λέξεις που δεν μπορείτε να λέτε στα social media – ή αλλιώς, πώς να ξεγελάσετε τον αλγόριθμο
23.11.25

Τα σύγχρονα προβλήματα, απαιτούν σύγχρονες λύσεις. Κι εδώ εμφανίζεται η «algospeak», μία νέα γλώσσα που παρακάμπτει την αλγοριθμική λογοκρισία στα social media

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

