Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
23.11.2025 | 09:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Πώληση-ορόσημο στη Mercedes με την αποτίμηση να φτάνει τα 5,2 δις ευρώ
Άλλα Αθλήματα 23 Νοεμβρίου 2025 | 10:40

Πώληση-ορόσημο στη Mercedes με την αποτίμηση να φτάνει τα 5,2 δις ευρώ

Ο δισεκατομμυριούχος Κερτζ μπαίνει στο μετοχικό κεφάλαιο και η F1 αλλάζει κατηγορία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Mercedes πέτυχε μία από τις πιο εντυπωσιακές συμφωνίες στην ιστορία της Formula 1, καθώς ο Τότο Βολφ προχώρησε στην πώληση του 15% των δικών του μετοχών στον Αμερικανό επιχειρηματία Τζορτζ Κερτζ, ιδρυτή της εταιρείας κυβερνοασφάλειας CrowdStrike και ήδη σημαντικού χορηγού της ομάδας.

Η συναλλαγή αποτιμά τη γερμανική ομάδα στα 4,6 δισεκατομμύρια λίρες, δηλαδή περίπου 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας τη την πολυτιμότερη ομάδα στην ιστορία της Formula 1. Η αποτίμηση αυτή εκτοξεύει τη Mercedes πάνω από τη McLaren, η οποία είχε αξιολογηθεί στις 3,6 δισ. λίρες, και επιβεβαιώνει τον εκρηκτικό ρυθμό ανόδου της αξίας των ομάδων του πρωταθλήματος.

Η πώληση των μετοχών του Βολφ αντιστοιχεί σε περίπου 5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ομάδας, με τον Αυστριακό να εισπράττει περίπου 230 εκατομμύρια λίρες (260 εκατ. ευρώ). Παρά τη σημαντική αυτή συναλλαγή, ο Βολφ παραμένει στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας, διατηρώντας ακέραιες τις θέσεις του ως διευθυντής και CEO της Mercedes. Η συνεργασία των τριών μετόχων –Mercedes, INEOS και Τότο Βολφ– συνεχίζεται, με την INEOS να έχει ενισχύσει τη συμμετοχή της το 2022 με επένδυση 208 εκατ. λιρών.

Ο Τζορτζ Κερτζ δεν είναι ένας τυχαίος επενδυτής: πρόκειται για έναν από τους πλέον ισχυρούς επιχειρηματίες στον χώρο της τεχνολογίας. Η CrowdStrike αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κυβερνοασφάλειας στον κόσμο και παράλληλα έναν από τους κεντρικούς χορηγούς της Mercedes τα τελευταία χρόνια. Η είσοδός του στο μετοχικό κεφάλαιο φανερώνει όχι μόνο την εμπιστοσύνη του στη διοίκηση Βολφ, αλλά και την πίστη του στην εκθετική ανάπτυξη της Formula 1 ως εμπορικού προϊόντος. «Όταν κάνεις μια τέτοια επένδυση, είναι γιατί πιστεύεις ότι το άθλημα θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Η αξία των ομάδων θα αυξηθεί και θέλεις να είσαι μέρος αυτού του κύματος», δήλωσε ο Κερτζ, σκιαγραφώντας το επενδυτικό του σκεπτικό.

Η συμφωνία έρχεται σε μία στιγμή όπου η Formula 1 βρίσκεται στο απόγειο της οικονομικής και παγκόσμιας απήχησής της. Η διαρκής διεύρυνση του καλενταριού, η εκρηκτική άνοδος της δημοτικότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η είσοδος νέων χορηγών και οι τηλεοπτικές συμφωνίες-μαμούθ έχουν ανεβάσει θεαματικά τις αξίες των ομάδων. Από τη στιγμή που η Liberty Media ανέλαβε τον έλεγχο του πρωταθλήματος, η F1 έχει μετατραπεί σε μία πολυεπίπεδη επιχειρηματική πλατφόρμα με τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης, κάτι που αντανακλάται και στη συγκεκριμένη αποτίμηση-ρεκόρ.

Το ενδιαφέρον γύρω από την Mercedes αυξάνεται ακόμη περισσότερο λόγω του ιστορικού της ως μια από τις κυρίαρχες δυνάμεις της περασμένης δεκαετίας. Η ομάδα του Βολφ κυριάρχησε την εποχή των υβριδικών κινητήρων, κατακτώντας οκτώ συνεχόμενα Πρωταθλήματα Κατασκευαστών και καθορίζοντας τους όρους της τεχνικής υπεροχής. Παρότι τα τελευταία χρόνια οι επιδόσεις της δεν θυμίζουν την «απόλυτη μηχανή νίκης» του παρελθόντος, η εμπορική της ισχύς παραμένει τεράστια και η διοικητική σταθερότητα ενισχύει τη μακροπρόθεσμη προοπτική της.

Η κίνηση Κερτζ έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η Formula 1 έχει πλέον μετατραπεί σε έναν από τους πιο δυναμικούς και ταχέως αναπτυσσόμενους εμπορικούς χώρους στον παγκόσμιο αθλητισμό. Οι ομάδες πλέον αντιμετωπίζονται ως στρατηγικά assets με αξία δισεκατομμυρίων, και η Mercedes αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της νέας εποχής. Για τον Βολφ, η πώληση ενός μικρού ποσοστού δεν σημαίνει αποχώρηση – αντιθέτως, σηματοδοτεί τη διεύρυνση μιας συνεργασίας που ενισχύει ακόμη περισσότερο το οικονομικό οικοσύστημα του κορυφαίου θεσμού του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

