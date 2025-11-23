Αποθέωση για τον Χιμένεθ στην OPAP Arena: Βραβεύτηκε από την ΠΑΕ ΑΕΚ (vid, pics)
Την αποθέωση γνώρισε ο Μανόλο Χιμένεθ στην επιστροφή του στην OPAP Arena ως προπονητής του Άρη, με τον Ισπανό τεχνικό να βραβεύεται από την ΠΑΕ ΑΕΚ.
- Πεσμένες στον δρόμο από αλκοόλ δύο 14χρονες στην Καλαμαριά - Πήραν βότκα και ρετσίνα από μίνι μάρκετ
- Ο Ερντογάν προανήγγειλε συνομιλία με τον Πούτιν – Αιχμές κατά Ισραήλ και Νετανιάχου
- Παγκράτι: «Δεν κατάλαβα πώς συνέβη το δυστύχημα, ούτε θυμάμαι» – Σπάει τη σιωπή του ο οδηγός του ΙΧ
- Ψήφισε στα Κάτω Πετράλωνα για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ ο Μητσοτάκης
Η ΑΕΚ υποδέχθηκε τον Άρη στην «OPAP Arena» για την 11η αγωνιστική της Super League, σε ένα ματς ιδιαίτερο για την Ένωση. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Μανόλο Χιμένεθ.
Ο Ισπανός τεχνικός με τις τέσσερις θητείες και τους δύο τίτλους με την Ένωση (Κύπελλο το 2011, πρωτάθλημα το 2018) αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας που του έδωσε και ένα κασκόλ, ενώ η ΠΑΕ του έδωσε τιμητική πλακέτα για την προσφορά του.
Αντίπαλος της ΑΕΚ είναι και ο εκ των βοηθών του Χιμένεθ, Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι, που επίσης είναι ιδιαίτερα αγαπητός, καθώς έχει περάσει με επιτυχία από την ΑΕΚ, αγωνιζόμενος σε αυτήν για πέντε χρόνια.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την βράβευση του Χιμένεθ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις