Άρης: H 11άδα του Μανόλο Χιμένεθ για το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Η παρουσία του Μιχάλη Παναγίδη είναι το σημείο αναφοράς της ενδεκάδας του Άρη στο σημερινό (23/11, 21.00) εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ για την 11η αγωνιστική της Super League.

Ο Χιμένεθ επέλεξε τελικά τον νεαρό μεσοεπιθετικό για να ξεκινήσει ως επιτελικός χαφ, αφήνοντας στον πάγκο τον Μορουτσάν.

Ακόμα, στις επιλογές του Ισπανού τεχνικού βρίσκεται και ο Αλφαρελά, που θα παίξει ως αριστερός εξτρέμ, ενώ στον πάγκο έμεινε ο Φαμπιάνο.

Ο προπονητής του Άρη παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Διούδη. O Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φαντιγκά το αριστερό, ενώ οι Άλβαρο και Σούντμπεργκ θα είναι το κεντρικό δίδυμο.

Οι Μόντσου και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Αλφαρελά στην αριστερή και ο Παναγίδης πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Άρης: Διούδης – Τεχέρο, Σούντμπεργκ, Άλβαρο, Φαντιγικά – Ράτσιτς, Μόντσου – Πέρεθ, Παναγίδης, Αλφαρέλα – Μορόν.

Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Αθανασιάδης, Μάικιτς, Ρόουζ, Γιαννιώτας, Ντούντου, Νινγκ, Μορουτσάν, Φαμπιάνο, Φρίντεκ και Σίστο.