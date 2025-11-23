Άρης: H 11άδα του Μανόλο Χιμένεθ για το ντέρμπι με την ΑΕΚ
Ο νεαρός μεσοεπιθετικός αποτελεί την επιλογή του Χιμένεθ για τη θέση του επιτελικού χαφ στη σημερινή (23/11, 21.00) εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ, ενώ βασικός ξεκινάει και ο Αλφαρελά.
Η παρουσία του Μιχάλη Παναγίδη είναι το σημείο αναφοράς της ενδεκάδας του Άρη στο σημερινό (23/11, 21.00) εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ για την 11η αγωνιστική της Super League.
Ο Χιμένεθ επέλεξε τελικά τον νεαρό μεσοεπιθετικό για να ξεκινήσει ως επιτελικός χαφ, αφήνοντας στον πάγκο τον Μορουτσάν.
Ακόμα, στις επιλογές του Ισπανού τεχνικού βρίσκεται και ο Αλφαρελά, που θα παίξει ως αριστερός εξτρέμ, ενώ στον πάγκο έμεινε ο Φαμπιάνο.
Ο προπονητής του Άρη παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Διούδη. O Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φαντιγκά το αριστερό, ενώ οι Άλβαρο και Σούντμπεργκ θα είναι το κεντρικό δίδυμο.
Οι Μόντσου και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Αλφαρελά στην αριστερή και ο Παναγίδης πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.
Άρης: Διούδης – Τεχέρο, Σούντμπεργκ, Άλβαρο, Φαντιγικά – Ράτσιτς, Μόντσου – Πέρεθ, Παναγίδης, Αλφαρέλα – Μορόν.
Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Αθανασιάδης, Μάικιτς, Ρόουζ, Γιαννιώτας, Ντούντου, Νινγκ, Μορουτσάν, Φαμπιάνο, Φρίντεκ και Σίστο.
📄 Η αρχική μας εντεκάδα για τον αγώνα με την @AEK_FC_OFFICIAL
#AEKARIS#ARISFC#StoiximanSuperLeague@Super_League_GR #Matchday11#VamosARIS@novibet pic.twitter.com/yBrsE4YnXG
— ARIS F.C. / ΠΑΕ ΑΡΗΣ (@ARIS__FC) November 23, 2025
