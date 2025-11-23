Αρκάς: H καλημέρα της Κυριακής

Την καλημέρα του μας λέει ο Αρκάς και σήμερα, παρουσιάζοντας νέο σκίτσο με τους χαρακτήρες της σειράς «Χαμηλές Πτήσεις».

Η σκηνή εκτυλίσσεται σε μια ταράτσα, όπου ο πατέρας και ο γιος συζητούν με αφορμή τους σχολικούς βαθμούς του μικρού.

Ο πατέρας κρατά το χαρτί με τις επιδόσεις και φαίνεται ενοχλημένος. «Τι βαθμοί είναι αυτοί;» ρωτά, εκφράζοντας απογοήτευση. Συνεχίζει με αυστηρό ύφος: «Εγώ στερούμαι τα πάντα για να σε μορφώσω, αλλά εσύ είσαι αχάριστος!».

Ο μικρός απαντά αδιάφορα με ένα «Χα!», γεγονός που εντείνει την αντίδραση του πατέρα, ο οποίος τον επαναφέρει: «Χωρίς ‘χα’!». Εκεί ο μικρός φέρνει την ανατροπή, δίνοντας απάντηση που αλλάζει την κουβέντα: «Χωρίς ‘χα’ είμαι άριστος!».

Το σκίτσο βασίζεται στον διάλογο και στην αντίθεση ανάμεσα στην αυστηρότητα του πατέρα και την πιο χαλαρή στάση του παιδιού, παραμένοντας πιστό στο ύφος της σειράς.

Οι βαθμοί του σχολείου

Το θέμα των σχολικών βαθμών είναι κάτι που αγγίζει κάθε οικογένεια, ειδικά σε περιόδους ελέγχων και αξιολογήσεων. Για πολλούς γονείς, οι βαθμοί δεν είναι απλώς αριθμοί, αλλά μια απόδειξη ότι οι κόποι, οι θυσίες και η προσπάθεια για να προσφέρουν στα παιδιά τους ευκαιρίες έχουν αποτέλεσμα. Αντίστοιχα, τα παιδιά συχνά αισθάνονται ότι κρίνονται συνολικά μέσα από τις επιδόσεις τους, κάτι που μπορεί να δημιουργεί άγχος, φόρτιση ή ακόμη και αμυντική συμπεριφορά, όπως αυτή που βλέπουμε στο σκίτσο.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η συζήτηση για τους βαθμούς εξελίσσεται σε αντιπαράθεση, όχι γιατί λείπει η αγάπη ή η στήριξη, αλλά επειδή η αξιολόγηση μετατρέπεται σε μέτρο αξίας και όχι σε εργαλείο μάθησης. Η πίεση για «άριστα» μπορεί να απομακρύνει το ενδιαφέρον από το τι πραγματικά έμαθε ένα παιδί, αν προσπαθεί, αν έχει κίνητρο ή αν χρειάζεται βοήθεια σε κάτι συγκεκριμένο.

Το σκίτσο του Αρκά, παρότι λειτουργεί με χιούμορ και λογοπαίγνια, δείχνει πόσο εύκολα ένα χαμηλό ή υψηλό σκορ μπορεί να γίνει αφορμή για παρεξήγηση, αντί για ουσιαστική συζήτηση. Υπενθυμίζει, με τρόπο ανάλαφρο, ότι οι βαθμοί είναι κομμάτι της σχολικής ζωής — όχι όμως το σύνολο, ούτε ο μοναδικός τρόπος να αποτιμήσει κανείς την προσπάθεια ενός παιδιού.