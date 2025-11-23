magazin
23.11.2025 | 09:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Αρκάς: H καλημέρα της Κυριακής
Χαμηλές Πτήσεις 23 Νοεμβρίου 2025 | 09:20

Αρκάς: H καλημέρα της Κυριακής

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο Αρκάς με τον δικό του τρόπο

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Spotlight

Την καλημέρα του μας λέει ο Αρκάς και σήμερα, παρουσιάζοντας νέο σκίτσο με τους χαρακτήρες της σειράς «Χαμηλές Πτήσεις».

Η σκηνή εκτυλίσσεται σε μια ταράτσα, όπου ο πατέρας και ο γιος συζητούν με αφορμή τους σχολικούς βαθμούς του μικρού.

Ο πατέρας κρατά το χαρτί με τις επιδόσεις και φαίνεται ενοχλημένος. «Τι βαθμοί είναι αυτοί;» ρωτά, εκφράζοντας απογοήτευση. Συνεχίζει με αυστηρό ύφος: «Εγώ στερούμαι τα πάντα για να σε μορφώσω, αλλά εσύ είσαι αχάριστος!».

Ο μικρός απαντά αδιάφορα με ένα «Χα!», γεγονός που εντείνει την αντίδραση του πατέρα, ο οποίος τον επαναφέρει: «Χωρίς ‘χα’!». Εκεί ο μικρός φέρνει την ανατροπή, δίνοντας απάντηση που αλλάζει την κουβέντα: «Χωρίς ‘χα’ είμαι άριστος!».

Το σκίτσο βασίζεται στον διάλογο και στην αντίθεση ανάμεσα στην αυστηρότητα του πατέρα και την πιο χαλαρή στάση του παιδιού, παραμένοντας πιστό στο ύφος της σειράς.

Οι βαθμοί του σχολείου

Το θέμα των σχολικών βαθμών είναι κάτι που αγγίζει κάθε οικογένεια, ειδικά σε περιόδους ελέγχων και αξιολογήσεων. Για πολλούς γονείς, οι βαθμοί δεν είναι απλώς αριθμοί, αλλά μια απόδειξη ότι οι κόποι, οι θυσίες και η προσπάθεια για να προσφέρουν στα παιδιά τους ευκαιρίες έχουν αποτέλεσμα. Αντίστοιχα, τα παιδιά συχνά αισθάνονται ότι κρίνονται συνολικά μέσα από τις επιδόσεις τους, κάτι που μπορεί να δημιουργεί άγχος, φόρτιση ή ακόμη και αμυντική συμπεριφορά, όπως αυτή που βλέπουμε στο σκίτσο.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η συζήτηση για τους βαθμούς εξελίσσεται σε αντιπαράθεση, όχι γιατί λείπει η αγάπη ή η στήριξη, αλλά επειδή η αξιολόγηση μετατρέπεται σε μέτρο αξίας και όχι σε εργαλείο μάθησης. Η πίεση για «άριστα» μπορεί να απομακρύνει το ενδιαφέρον από το τι πραγματικά έμαθε ένα παιδί, αν προσπαθεί, αν έχει κίνητρο ή αν χρειάζεται βοήθεια σε κάτι συγκεκριμένο.

Το σκίτσο του Αρκά, παρότι λειτουργεί με χιούμορ και λογοπαίγνια, δείχνει πόσο εύκολα ένα χαμηλό ή υψηλό σκορ μπορεί να γίνει αφορμή για παρεξήγηση, αντί για ουσιαστική συζήτηση. Υπενθυμίζει, με τρόπο ανάλαφρο, ότι οι βαθμοί είναι κομμάτι της σχολικής ζωής — όχι όμως το σύνολο, ούτε ο μοναδικός τρόπος να αποτιμήσει κανείς την προσπάθεια ενός παιδιού.

Economy
Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

Vita.gr
Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρικό ρεύμα: Πλήγμα για τη βιομηχανία η ακριβή ενέργεια

Ηλεκτρικό ρεύμα: Πλήγμα για τη βιομηχανία η ακριβή ενέργεια

«Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ από τη σκιά του Ρον» — Ο Ρούπερτ Γκρίντ μιλά για τον νέο Harry Potter και τον διάδοχό του
«Bloody hell» 23.11.25

«Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ από τη σκιά του Ρον» — Ο Ρούπερτ Γκρίντ μιλά για τον νέο Harry Potter και τον διάδοχό του

Ο Ρούπερτ Γκρίντ αποκαλύπτει πως έγραψε προσωπική επιστολή στον νεαρό Άλασταρ Σταουτ, ενώ παραδέχεται ότι ο ρόλος που σημάδεψε τη ζωή του παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι του

Σύνταξη
«Αλαζονικά παραληρηματική, εντελώς ντελούλου»: Βάναυσος χλευασμός για τη «Δούκισσα» Μέγκαν Μαρκλ – Νέο εξώφυλλο
Ανελέητο 22.11.25

«Αλαζονικά παραληρηματική, εντελώς ντελούλου»: Βάναυσος χλευασμός για τη «Δούκισσα» Μέγκαν Μαρκλ – Νέο εξώφυλλο

Η Μέγκαν Μαρκλ βρίσκεται (ξανά) στο επίκεντρο μιας σφοδρής διαδικτυακής επίθεσης, με αφορμή μια φαινομενικά ασήμαντη, αλλά εξαιρετικά αποκαλυπτική, λεπτομέρεια που ήρθε στο φως από τη νέα της συνέντευξη στο Harper’s Bazaar

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρετά την Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι»
«Buon viaggio» 22.11.25

Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρετά την Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι»

«Αγαπημένη μου Ορνέλα σ’ ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες να μοιραστείς μαζί μου το υπέροχο τραγούδι σου Buona Vita!», ανέφερε μεταξύ άλλων η Καίτη Γαρμπή σε ανάρτηση της στο Instagram.

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκαλύπτει μια συμβουλή ζωής που του έδωσε κάποτε ο Πολ Νιούμαν
'90 22.11.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκαλύπτει μια συμβουλή ζωής που του έδωσε κάποτε ο Πολ Νιούμαν

«Όταν έβγαινα έξω παλιά, είχα την τάση να σκέφτομαι: '[Θα πρέπει] για μια επιπλέον ώρα να μιλάω με ανθρώπους'. [Μέχρι που], ο Πολ Νιούμαν μου έδωσε μια συμβουλή», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Τζορτζ Κλούνεϊ. 

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βασιλικός θρήνος: Πέθανε ο προσωπικός σχεδιαστής της Νταϊάνα, Πολ Κοστέλο – Μούσα και εμβληματικές εμφανίσεις
Go Fun 22.11.25

Βασιλικός θρήνος: Πέθανε ο προσωπικός σχεδιαστής της Νταϊάνα, Πολ Κοστέλο – Μούσα και εμβληματικές εμφανίσεις

Θρήνος στους ύκλους της βασιλικής μόδας μετά την ανακοίνωση θανάτου του Πολ Κοστέλο, του Ιρλανδού που διετέλεσε προσωπικός ενδυματολόγος της Πριγκίπισσας Νταϊάνα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Αλκαίος: Ψεύτικο προφίλ «παρίστανε» τον τραγουδιστή και ζητούσε 3.000 ευρώ από θαυμαστές
Προσοχή! 22.11.25

Γιώργος Αλκαίος: Ψεύτικο προφίλ «παρίστανε» τον τραγουδιστή και ζητούσε 3.000 ευρώ από θαυμαστές

Άγνωστοι δημιούργησαν λογαριασμό στα social με το όνομα και τις φωτογραφίες του καλλιτέχνη, ζητώντας χρήματα από θαυμαστές. Ο Γιώργος Αλκαίος κατήγγειλε την απάτη και κάλεσε σε άμεσο report και μπλοκάρισμα

Σύνταξη
Μις Υφήλιος: Μετά τον εξευτελισμό, το στέμμα στη Μις Μεξικό – Δράμα, «στημένο παιχνίδι» και η Μις Παλαιστίνη
Σκάνδαλα 22.11.25

Μις Υφήλιος: Μετά τον εξευτελισμό, το στέμμα στη Μις Μεξικό – Δράμα, «στημένο παιχνίδι» και η Μις Παλαιστίνη

Ο διαγωνισμός ομορφιάς Μις Υφήλιος, ένας από τους μακροβιότερους στον κόσμο, έριξε αυλαία στην Μπανγκόκ με έναν θρίαμβο που ήρθε μετά από έναν μήνα γεμάτο πρωτοφανή σκάνδαλα, παραιτήσεις κριτών και καταγγελίες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκαλύπτει ότι είχε αναλάβει την Τροία πριν από 20 χρόνια — και τώρα «κλείνει τον κύκλο» με την Οδύσσεια
Έπος 22.11.25

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκαλύπτει ότι είχε αναλάβει την Τροία πριν από 20 χρόνια — και τώρα «κλείνει τον κύκλο» με την Οδύσσεια

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκάλυψε ότι η Warner Bros. τον είχε προσλάβει στις αρχές των 2000s για τη σκηνοθεσία της Τροίας, πριν το project επιστρέψει στον Βόλφγκανγκ Πέτερσεν. Η νέα Οδύσσεια αποτελεί, όπως λέει, επιστροφή σε έναν κόσμο που σχεδίαζε να εξερευνήσει εδώ και δεκαετίες

Σύνταξη
Αποκαλύφθηκε το νέο κέρινο ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι – Πρωταγωνιστεί το «φόρεμα της εκδίκησης»
Τελευταία προσθήκη 22.11.25

Αποκαλύφθηκε το νέο κέρινο ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι – Πρωταγωνιστεί το «φόρεμα της εκδίκησης»

Το Μουσείο Grevin στο Παρίσι αποκάλυψε την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, την ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, δεκαετίες μετά το θάνατο της.

Σύνταξη
Η Λίλι Άλεν έχει να πραγματοποιήσει περιοδεία από τότε που έκοψε το αλκοόλ – «Έκρηξη αδρεναλίνης» και εξαρτησιογόνα
Έξι χρόνια 21.11.25

Η Λίλι Άλεν έχει να πραγματοποιήσει περιοδεία από τότε που έκοψε το αλκοόλ – «Έκρηξη αδρεναλίνης» και εξαρτησιογόνα

Κάποτε, η Λίλι Άλεν ένιωθε σαν να βρισκόταν σε «ένα μεγάλο πάρτι» όταν εμφανιζόταν στη σκηνή. Όμως τώρα, τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Γκλεν Κλόουζ υπερασπίζεται την Κιμ Καρντάσιαν και τη σειρά «All’s Fair», την ώρα που οι κριτικοί κάνουν πάρτυ
«Σοβαρότητα» 21.11.25

Η Γκλεν Κλόουζ υπερασπίζεται την Κιμ Καρντάσιαν και τη σειρά «All’s Fair», την ώρα που οι κριτικοί κάνουν πάρτυ

Η Κλόουζ, η οποία μοιράστηκε για πρώτη φορά την οθόνη με την Κιμ Καρντάσιαν για τη νέα σειρά «All’s Fair», δήλωσε ότι έμεινε εντυπωσιασμένη από την influencer.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τεχνητή νοημοσύνη: Αν η φούσκα σκάσει, μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμια ύφεση
Κίνδυνος εν όψει 23.11.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Αν η φούσκα σκάσει, μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμια ύφεση

Οι αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, έχουν οδηγήσει τις μετοχές τους στη στρατόσφαιρα. Αν καταρρεύσουν, η ύφεση θα επηρεάσει τις ΗΠΑ και αλυσιδωτά ολόκληρο τον κόσμο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Παγκόσμια επισιτιστική κρίση σε έξαρση: 16 χώρες στο χείλος του λιμού
Κόσμος 23.11.25

Παγκόσμια επισιτιστική κρίση σε έξαρση: 16 χώρες στο χείλος του λιμού

Μία νέα έκθεση για την επισιτιστική ασφάλεια υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη άμεσης δράσης σε 16 περιοχές, όπου εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από οξεία έλλειψη τροφίμων.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καλαμάτα: Τρίχρονα παιδιά περπατούσαν μόνα τους σε κεντρικό δρόμο – Συνελήφθη ο πατέρας για παραμέληση
Στην Καλαμάτα 23.11.25

Τρίχρονα παιδιά περπατούσαν μόνα τους σε κεντρικό δρόμο - Συνελήφθη ο πατέρας για παραμέληση

Διερχόμενη γυναίκα που αντελήφθη τα νήπια ειδοποίησε τις Αρχές στην Καλαμάτα - Οι αστυνομικοί βρήκαν τους γονείς και αφού παρέδωσαν τα δύο παιδιά, συνέλαβαν τον πατέρα για παραμέληση εποπτείας

Σύνταξη
«Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ από τη σκιά του Ρον» — Ο Ρούπερτ Γκρίντ μιλά για τον νέο Harry Potter και τον διάδοχό του
«Bloody hell» 23.11.25

«Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ από τη σκιά του Ρον» — Ο Ρούπερτ Γκρίντ μιλά για τον νέο Harry Potter και τον διάδοχό του

Ο Ρούπερτ Γκρίντ αποκαλύπτει πως έγραψε προσωπική επιστολή στον νεαρό Άλασταρ Σταουτ, ενώ παραδέχεται ότι ο ρόλος που σημάδεψε τη ζωή του παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι του

Σύνταξη
Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη
Κόσμος 23.11.25

Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη

Το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη και το Κίεβο που θεωρούν ότι το σχέδιο περιλαμβάνει μεγάλες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Γερμανία: Συνταξιοδοτική «βόμβα» – «Αντάρτικο» της νεολαίας του CDU εναντίον του καγκελάριου Μερτς
Κόσμος 23.11.25

Συνταξιοδοτική «βόμβα» στη Γερμανία - «Αντάρτικο» της νεολαίας του CDU εναντίον του καγκελάριου Μερτς

Η βασική κριτική των νέων βουλευτών, αρχικά προς την σοσιαλδημοκράτη υπουργό Εργασίας Μπέρμπελ Μπας, είναι ότι η μεταρρύθμιση που προτείνεται θα επιφέρει επιπλέον κόστος 120 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 2032 και 2040, υπερβαίνοντας όσα είχαν προβλέπονταν στην προγραμματική συμφωνία.

Σύνταξη
Free Birth Society: Το κίνημα που απέφερε εκατομμύρια σε influencers και στοίχισε ζωές βρεφών
Free Birth Society 23.11.25

«Ελεύθερος τοκετός»: Το κίνημα που απέφερε εκατομμύρια σε influencers και στοίχισε ζωές βρεφών σε όλον τον κόσμο

Η Free Birth Society είναι μια κοινότητα που προωθεί τον τοκετό χωρίς ιατρική βοήθεια —μια πρακτική που μπορεί να φανεί φυσική και ελεύθερη, αλλά κρύβει σοβαρούς κινδύνους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ηλεκτρονικές αγορές: Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες Zalando, Vinted, Notino – Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα
Ώθηση στον ανταγωνισμό 23.11.25

Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες online αγορών Zalando, Vinted, Notino - Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα

Βάσει των στοιχείων του Σεπτεμβρίου για τις ηλεκτρονικές αγορές, το 50% των καταναλωτών αγοράζει είδη ένδυσης, ενώ ακολουθούν το φαγητό σε πακέτο και delivery (45%) και τα είδη φαρμακείου (37%)

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Booking: Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν 1.000 έλληνες ξενοδόχοι εναντίον της πλατφόρμας
Αθέμιτες πρακτικές 23.11.25

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν 1.000 έλληνες ξενοδόχοι εναντίον της Booking

Οι ευρωπαίοι ξενοδόχοι που διεκδικούν ίση μεταχείρηση και τερματισμό αθέμιτων πρακτικών από την Booking όσο και από άλλες μεγάλες πλατφόρμες κρατήσεων φτάνουν τους 15.000

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Παρά ένα… 40 ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Παρά ένα… 40 ο Ολυμπιακός

Με τη νίκη επί του Ατρομήτου οι νταμπλούχοι συμπλήρωσαν 39 σερί εντός έδρας αγώνες αήττητοι σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καιρός: Πτώση θερμοκρασίας και χιόνια συνθέτουν το σκηνικό την Κυριακή – Πού συνεχίζονται οι καταιγίδες
Καιρός 23.11.25

Πτώση θερμοκρασίας και χιόνια συνθέτουν το σκηνικό την Κυριακή - Πού συνεχίζονται οι καταιγίδες

Ευνοείται πρόσκαιρα η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά - Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
Καμία βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αυτόν: Ο πολιτισμός διεκδικεί θέση στους νέους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ
Culture Live 23.11.25

Καμία βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αυτόν: Ο πολιτισμός διεκδικεί θέση στους νέους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ

Η UNESCO προωθεί την ιδέα ο πολιτισμός να αναγνωριστεί ως αυτόνομος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης — μια αλλαγή που θα αναβαθμίσει τον ρόλο του στις διεθνείς πολιτικές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τη διεπαφή υπολογιστή-εγκεφάλου στα μικροτσίπ – Οι εταιρείες τεχνολογίας θέλουν πρόσβαση στον εγκέφαλό μας
The New York Times 23.11.25

Από τη διεπαφή υπολογιστή-εγκεφάλου στα μικροτσίπ – Οι εταιρείες τεχνολογίας θέλουν πρόσβαση στον εγκέφαλό μας

Η τεχνολογία νευρωνικών εμφυτευμάτων και η τεχνητή νοημοσύνη προχωρούν με ιλιγγιώδεις ταχύτητες. Ζητήματα ηθικής τίθενται για την προστασία τόσο των προσωπικών δεδομένων μας, όσο και του μυαλού μας

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γλυπτά: «Προσφέρονται» να μας… δανείσουν το 20% από τον διάκοσμο του Παρθενώνα
Επανένωση 23.11.25

«Προσφέρονται» να μας... δανείσουν το 20% των Γλυπτών

Η Ελλάδα αρνείται και διεκδικεί όλα τα Γλυπτά έως την οριστική επανένωση του συνόλου του διακόσμου που βρίσκεται στο Λονδίνο: 75 μέτρα από τη ζωφόρο, 15 μετόπες και 17 μορφές από τα αετώματα

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

