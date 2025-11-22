Δ. Κουτσούμπας: Η Οκτωβριανή Επανάσταση συγκλόνισε τον κόσμο – Δεν υποχωρούμε μέχρι να ολοκληρώσουμε το έργο

Το ΚΚΕ τίμησε τα 108 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση με εκδήλωση στα γραφεία του στον Περισσό.

Ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, επισήμανε ότι η Οκτωβριανή Επανάσταση το 1917 «άλλαξε την πορεία όλης της ανθρωπότητας, σφραγίζοντας ανεξίτηλα τον 20ο αιώνα, που σηματοδότησε την αρχή του τέλους της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, των εκμεταλλευτικών συστημάτων, αλλά και την ανατολή της νέας κοινωνίας, του σοσιαλισμού-κομμουνισμού».

Στην εκδήλωση παρέστησαν αντιπροσωπείες κομμουνιστικών κομμάτων από χώρες της Ευρώπης, της Ασία, της Λατινικής Αμερικής, κ.ά. είπε ο γγ της Ο Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισήμανε ότι οι ιδέες του Οκτώβρη 1917 παραμένουν επίκαιρες γιατί «κάθε μέρα μεγαλώνει η απόσταση ανάμεσα στις δυνατότητες που προσφέρει η εποχή μας για την ολόπλευρη κάλυψη των λαϊκών αναγκών και στον βαθμό στον οποίο αυτές τελικά καλύπτονται. Γιατί κάθε μέρα γίνονται όλο και πιο φανερά τα αδιέξοδα και οι αντιφάσεις του συστήματος που βασίζεται στο κυνήγι του κέρδους κι έτσι οδηγεί μονάχα σε εκμετάλλευση, κρίσεις, πολέμους και προσφυγιά».

Το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα

Είπε επίσης ότι «ανοίγουμε ιδεολογικό μέτωπο με λαθεμένες αντιλήψεις που μιλούν για το «τέλος της εργατικής τάξης», την αντικατάστασή της από την τεχνολογία, την Τεχνητή Νοημοσύνη. Όλα αυτά τα θαυμαστά επιτεύγματα είναι δημιουργήματα της ανθρώπινης εργασίας και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να ζούμε σήμερα πολύ καλύτερα, με γενική μείωση του εργάσιμου χρόνου, αρκεί να βγει από τη μέση το κριτήριο του κέρδους. Στα χέρια του κεφαλαίου, όμως, γίνονται εργαλεία ακόμα μεγαλύτερης εκμετάλλευσης, καταστολής και γενικότερα υποταγής της εργασίας στο κεφάλαιο».

Το ΚΚΕ, σύμφωνα με τον Δημήτρη Κουτσούμπα, «θεωρεί επιτακτικό το καθήκον της ανασυγκρότησης του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος».

Τόνισε ότι το ΔΚΚ «οφείλει να διαμορφώσει τη δική του γραμμή μάχης για κάθε χώρα, ήπειρο, διεθνώς, για την ανατροπή της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας», σημειώνοντας ότι «το κρίσιμο είναι να υπάρξει αυτοτελής διακριτή οργάνωση και δράση της εργατικής τάξης, που να μην υποχωρήσει κάτω από το πανεθνικό πολεμικό εγερτήριο και τον εθνικισμό».

«Η εποχή μας είναι η εποχή του περάσματος από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό» είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. «Η εποχή της ανατροπής του καπιταλισμού άνοιξε με τον Οκτώβρη του 1917. Εκεί ο πάγος έσπασε, ο δρόμος χαράχτηκε, ξεκίνησε η εποχή των σοσιαλιστικών επαναστάσεων».