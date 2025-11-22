newspaper
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση
22.11.2025 | 23:04
Διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν λόγω drones – Έρευνα σε εξέλιξη
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Δ. Κουτσούμπας: Η Οκτωβριανή Επανάσταση συγκλόνισε τον κόσμο – Δεν υποχωρούμε μέχρι να ολοκληρώσουμε το έργο
Πολιτική Γραμματεία 22 Νοεμβρίου 2025 | 23:58

Δ. Κουτσούμπας: Η Οκτωβριανή Επανάσταση συγκλόνισε τον κόσμο – Δεν υποχωρούμε μέχρι να ολοκληρώσουμε το έργο

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι οι ιδέες που γέννησαν την Οκτωβριανή Επανάσταση, παρά την επιχείρηση συκοφάντησης τους, «είναι πιο επίκαιρες από ποτέ και επιβεβαιώνονται κάθε μέρα και περισσότερο».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Spotlight

Το ΚΚΕ τίμησε τα 108 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση με εκδήλωση στα γραφεία του στον Περισσό.

Ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, επισήμανε ότι η Οκτωβριανή Επανάσταση το 1917 «άλλαξε την πορεία όλης της ανθρωπότητας, σφραγίζοντας ανεξίτηλα τον 20ο αιώνα, που σηματοδότησε την αρχή του τέλους της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, των εκμεταλλευτικών συστημάτων, αλλά και την ανατολή της νέας κοινωνίας, του σοσιαλισμού-κομμουνισμού».

Στην εκδήλωση παρέστησαν αντιπροσωπείες κομμουνιστικών κομμάτων από χώρες της Ευρώπης, της Ασία, της Λατινικής Αμερικής, κ.ά. είπε ο γγ της Ο Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισήμανε ότι οι ιδέες του Οκτώβρη 1917 παραμένουν επίκαιρες γιατί «κάθε μέρα μεγαλώνει η απόσταση ανάμεσα στις δυνατότητες που προσφέρει η εποχή μας για την ολόπλευρη κάλυψη των λαϊκών αναγκών και στον βαθμό στον οποίο αυτές τελικά καλύπτονται. Γιατί κάθε μέρα γίνονται όλο και πιο φανερά τα αδιέξοδα και οι αντιφάσεις του συστήματος που βασίζεται στο κυνήγι του κέρδους κι έτσι οδηγεί μονάχα σε εκμετάλλευση, κρίσεις, πολέμους και προσφυγιά».

Το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα

Είπε επίσης ότι «ανοίγουμε ιδεολογικό μέτωπο με λαθεμένες αντιλήψεις που μιλούν για το «τέλος της εργατικής τάξης», την αντικατάστασή της από την τεχνολογία, την Τεχνητή Νοημοσύνη. Όλα αυτά τα θαυμαστά επιτεύγματα είναι δημιουργήματα της ανθρώπινης εργασίας και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να ζούμε σήμερα πολύ καλύτερα, με γενική μείωση του εργάσιμου χρόνου, αρκεί να βγει από τη μέση το κριτήριο του κέρδους. Στα χέρια του κεφαλαίου, όμως, γίνονται εργαλεία ακόμα μεγαλύτερης εκμετάλλευσης, καταστολής και γενικότερα υποταγής της εργασίας στο κεφάλαιο».

Το ΚΚΕ, σύμφωνα με τον Δημήτρη Κουτσούμπα, «θεωρεί επιτακτικό το καθήκον της ανασυγκρότησης του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος».

Τόνισε ότι το ΔΚΚ «οφείλει να διαμορφώσει τη δική του γραμμή μάχης για κάθε χώρα, ήπειρο, διεθνώς, για την ανατροπή της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας», σημειώνοντας ότι «το κρίσιμο είναι να υπάρξει αυτοτελής διακριτή οργάνωση και δράση της εργατικής τάξης, που να μην υποχωρήσει κάτω από το πανεθνικό πολεμικό εγερτήριο και τον εθνικισμό».

«Η εποχή μας είναι η εποχή του περάσματος από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό» είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. «Η εποχή της ανατροπής του καπιταλισμού άνοιξε με τον Οκτώβρη του 1917. Εκεί ο πάγος έσπασε, ο δρόμος χαράχτηκε, ξεκίνησε η εποχή των σοσιαλιστικών επαναστάσεων».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Στα «πράσινα» κτήρια η λύση – Τι «βλέπει» το Bruegel

Στεγαστική κρίση: Στα «πράσινα» κτήρια η λύση – Τι «βλέπει» το Bruegel

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Ιδιοκατοίκηση: Πώς αύξησε τον πλούτο των Ελλήνων [γραφήματα]

Ιδιοκατοίκηση: Πώς αύξησε τον πλούτο των Ελλήνων [γραφήματα]

inWellness
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ανδρουλάκης: Στόχος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει προοπτική στη νέα γενιά
Στην Πάτρα 22.11.25

Ανδρουλάκης: Στόχος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει προοπτική στη νέα γενιά

Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι, τη στέγαση, τις εργασιακές συνθήκες και την εκπαίδευση, είπε ο Νίκος Ανδουλάκης.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση λειτούργησε από την αρχή ως ένα καθεστώς ανοχής στην ανομία
Χωροφυλακίστικη αντίληψη 22.11.25

Τσουκαλάς: Οι χθεσινές αποκαλύψεις για τις υποκλοπές δείχνουν ότι η κυβέρνηση λειτουργεί ως καθεστώς ανοχής στην ανομία

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις αποκαλυπτικές μαρτυρίες στην υπόθεση των υποκλοπών που αποδεικνύουν, όπως είπε, ότι από την αρχή η κυβέρνηση λειτούργησε ως ένα καθεστώς ανοχής στην ανομία

Σύνταξη
«Τάση Δημητριάδη» στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ;
Παρασκήνιο 22.11.25

«Τάση Δημητριάδη» στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ;

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης όχι μόνο δεν έμεινε εκτός του νεοδημοκρατικού παρασκηνίου, μετά το σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά πυκνώνει την εσωκομματική δραστηριότητά του και, σύμφωνα με «γαλάζιες» φωνές, εμφανίζεται έτοιμος να διεκδικήσει την αύξηση της επιρροής του στις εσωκομματικές εκλογές της Κυριακής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μαρινάκης: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για «φαρισαϊσμό» – Τι είπε για Βάρρα και Βορίδη
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

Για «φαρισαϊσμό» κατηγορεί την αντιπολίτευση ο Μαρινάκης σε σχέση με τον «Φραπέ» - Τι είπε για Βάρρα και Βορίδη

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «φαρισαϊσμό» σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση είναι δύο βήματα μπροστά στην εξιχνίαση της υπόθεσης

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Πάνω από 70% ζητά αλλαγή κυβέρνησης – Μόλις 6% ζει άνετα και αποταμιεύει
Πρόθεση ψήφου 22.11.25

Νέα δημοσκόπηση: Πάνω από 70% ζητά αλλαγή κυβέρνησης - Μόλις 6% δηλώνει ότι ζει άνετα και αποταμιεύει

Απαισιοδοξία και αβεβαιότητα αισθάνεται η συντριπτική πλειοψηφία για την πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση - Τα ποσοστά των κομμάτων

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει – Εθνική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ η αναγέννησή της
Μέσω Tik Tok 22.11.25

Μήνυμα Ανδρουλάκη: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει - Εθνική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ η αναγέννησή της

«Σήμερα στην ελληνική ύπαιθρο υπάρχει μια αγωνία που δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν βλέπουμε», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την περιφέρεια

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κοινή εμφάνιση Ανδρουλάκη, Παπανδρέου, Γερουλάνου και το «Colpo Grosso» στη Δυτική Ελλάδα
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

ΠΑΣΟΚ: Η κοινή εμφάνιση Ανδρουλάκη, Παπανδρέου, Γερουλάνου και το «Colpo Grosso» στη Δυτική Ελλάδα

Την Κυριακή η 8η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ στην Πάτρα-Παρόντες Νίκος Ανδρουλάκης, Γιώργος Παπανδρέου και Παύλος Γερουλάνος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τσίπρας: «Μύθοι και Αλήθειες» για το κόστος της διαπραγμάτευσης – «Η αριθμητική της πολιτικής εμπάθειας» και η αλήθεια
Προδημοσίευση «Ιθάκη» 22.11.25

Τσίπρας: «Μύθοι και Αλήθειες» για το κόστος της διαπραγμάτευσης – «Η αριθμητική της πολιτικής εμπάθειας» και η αλήθεια

Κόστισε τελικά η διαπραγμάτευση του ΣΥΡΙΖΑ 100 δισ. στην Ελλάδα; Ο Αλέξης Τσίπρας διαλύει τους μύθους διαβάζοντας το κεφάλαιο με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Μύθοι και Αλήθειες» από το βιβλίο «Ιθάκη» που κυκλοφορεί στις 24 Νοεμβρίου. «Οι θυσίες του λαού μας δεν πήγαν χαμένες, όπως με τα προηγούμενα προγράμματα» τονίζει και συνιστά σε όσους ασκούν κριτική να μην είναι σαν τους λωτοφάγους και να μην ξεχνούν ότι εκείνοι έριξαν τη χώρα στον Καιάδα.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι

Η κατάθεση του πρώην νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Κρίκελ, Σταμάτη Τρίμπαλη, εκθέτει σε μεγάλο βαθμό την κυβέρνηση. Τα στοιχεία σε κάθε σημείο της έρευνας του σκανδάλου που δείχνουν άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ανασχηματισμό μετά τις γιορτές βλέπουν στην κυβέρνηση
Πολιτική 22.11.25

Ανασχηματισμό μετά τις γιορτές βλέπουν στην κυβέρνηση

Οι πρωθυπουργικοί σχεδιασμοί για τον χρόνο και το περιεχόμενο του ανασχηματισμού, που θεωρείται δεδομένος, αλλά και για το θέμα των εκλογών, με φόντο τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα» – Ισχυρή διάθεση πολιτικής αλλαγής και ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων
Δημοσκοπήσεις 22.11.25

Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα» – Ισχυρή διάθεση πολιτικής αλλαγής και ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων

Πρόσωπο των ημερών ο Αλέξης Τσίπρας, εν αναμονή της κυκλοφορίας της «Ιθάκης». Κερδίζει δημοσκοπικούς πόντους παρά το γεγονός πως το υπό ίδρυση κόμμα παραμένει μόνο ως σενάριο. Πολιτική αλλαγή έναντι πολιτικής σταθερότητας επιλέγουν οι πολίτες.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης μετέτρεψε το πρωθυπουργικό γραφείο σε συντονιστικό κέντρο παρακράτους
Σκάνδαλο παρακολουθήσεων 21.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης μετέτρεψε το πρωθυπουργικό γραφείο σε συντονιστικό κέντρο παρακράτους

Κόλαφο για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την κατάθεση του διαχειριστή της Krikel στη δίκη για τις υποκλοπές. «Αγαπημένο σπορ του πρωθυπουργού» η συγκάλυψη, επισημαίνει.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έτοιμες οι ΗΠΑ για νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα τις προσεχείς ημέρες
Σε συναγερμό 23.11.25

Έτοιμες οι ΗΠΑ για νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα τις προσεχείς ημέρες

Σύμφωνα με πηγές του Reuters, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για να ξεκινήσουν νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα, με σκοπό να εντείνουν την πίεση στον Νικολάς Μαδούρο, ώστε να παραιτηθεί.

Σύνταξη
Νέο Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή μαθητών έξω από σχολείο – Τρεις συλλήψεις
Ελλάδα 23.11.25

Νέο Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή μαθητών έξω από σχολείο – Τρεις συλλήψεις

Το επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε σχολικό συγκρότημα στο Νέο Ηράκλειο - Μαχαίρι 14 εκατοστών βρέθηκε στην τσάντα 16χρονου - Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι δύο ανήλικοι

Σύνταξη
Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες – Πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας
Ημέρα αποφάσεων 22.11.25

Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες – Πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να στήσουν μπλόκο, κόβοντας τη χώρα στα δύο, καθώς υφίστανται τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Τζολάκης: «Να κοιτάξουμε στα μάτια τη Ρεάλ – Έχουμε παίξει με περισσότερη πίεση»
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Τζολάκης: «Να κοιτάξουμε στα μάτια τη Ρεάλ – Έχουμε παίξει με περισσότερη πίεση»

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έκανε δηλώσεις με το 3-0 του Ολυμπιακού επί του Ατρόμητου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League.

Σύνταξη
Ποιες είναι οι επιλογές της Ευρώπης στην Ουκρανία; Θα υποχωρήσει ή θα σαμποτάρει το σχέδιο ειρήνης;
Κόσμος 22.11.25

Ποιες είναι οι επιλογές της Ευρώπης στην Ουκρανία; Θα υποχωρήσει ή θα σαμποτάρει το σχέδιο ειρήνης;

Παρότι ο στόχος της Ευρώπης θεωρείται μια καλύτερη πρόταση για την Ουκρανία, τα «θέλω» της Ευρώπης μπλέκονται με τις «κόκκινες γραμμές» της Μόσχας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ολλανδία: Διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν λόγω drones – Έρευνα σε εξέλιξη
Υβριδικός πόλεμος 22.11.25

Ολλανδία: Διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν λόγω drones – Έρευνα σε εξέλιξη

Την Παρασκευή drones εντοπίστηκαν και πάνω από βάση της πολεμικής αεροπορίας. Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι «οι δυνατότητες καταπολέμησης drones του υπουργείου Άμυνας είναι έτοιμες να επέμβουν».

Σύνταξη
Απτόητοι οι οδηγοί παρά την αυστηροποίηση του ΚΟΚ – Σωρεία παραβάσεων και ασυδοσία
Ελλάδα 22.11.25

Απτόητοι οι οδηγοί παρά την αυστηροποίηση του ΚΟΚ – Σωρεία παραβάσεων και ασυδοσία

Ούτε οι κίνδυνοι αλλά ούτε όμως τα τσουχτερά πρόστιμα πτοούν τους ασυνείδητους. Μέσα σε λίγα λεπτά, μόνο σε ένα δρόμο που καταλήγει στην λεωφόρο Ποσειδώνος, η κάμερα του MEGA έχει καταγράψει τουλάχιστον πέντε παραβάσεις

Σύνταξη
«Αλαζονικά παραληρηματική, εντελώς ντελούλου»: Βάναυσος χλευασμός για τη «Δούκισσα» Μέγκαν Μαρκλ – Νέο εξώφυλλο
Ανελέητο 22.11.25

«Αλαζονικά παραληρηματική, εντελώς ντελούλου»: Βάναυσος χλευασμός για τη «Δούκισσα» Μέγκαν Μαρκλ – Νέο εξώφυλλο

Η Μέγκαν Μαρκλ βρίσκεται (ξανά) στο επίκεντρο μιας σφοδρής διαδικτυακής επίθεσης, με αφορμή μια φαινομενικά ασήμαντη, αλλά εξαιρετικά αποκαλυπτική, λεπτομέρεια που ήρθε στο φως από τη νέα της συνέντευξη στο Harper’s Bazaar

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Απασφάλισαν Γεωργιάδης – Κωνσταντοπούλου: «Ζούμε ένα σήριαλ μία Τόλμη και Γοητεία, παντού μιλάει για το μεγαλείο Καραναστάση» – «Συκοφάντες και ψεύτες»
Trash 22.11.25

Απασφάλισαν Γεωργιάδης – Κωνσταντοπούλου: «Ζούμε ένα σήριαλ μία Τόλμη και Γοητεία, παντού μιλάει για το μεγαλείο Καραναστάση» – «Συκοφάντες και ψεύτες»

Ζωή Κωνσταντοπούλου και Αδωνις Γεωργιάδης διαγκωνίζονται για το ποιος θα κατεβάσει περισσότερο το επίπεδο της πολιτικής μετατρέποντάς τη σε reality show. Πώςε η παραίτηση ενός άγνωστου σε πολλούς βουλευτή ανάγεται σε μέγα πολιτικό θέμα.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Δεν παίξαμε καλά»
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Δεν παίξαμε καλά»

Πάντα τελειομανής και ειλικρινής ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δήλωσε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να νίκησε εύκολα 3-0 τον Ατρόμητο, ωστόσο λίγα πράγματα του άρεσαν από όσα είδε από τους παίκτες του σε αυτό το ματς.

Σύνταξη
Θα συνεχίζουμε να εξοπλίζουμε την Ουκρανία λένε 8 χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας
«NB8» 22.11.25

Θα συνεχίζουμε να εξοπλίζουμε την Ουκρανία λένε 8 χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας

Οκτώ χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας, οι NB8, με κοινό τους ανακοινωθέν υπόσχονται πως θα συνεχίσουν να εξοπλίζουν την Ουκρανία και να ενισχύουν την άμυνα της Ευρώπης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πυροβολισμοί στο Σικάγο κατά τη διάρκεια Χριστουγεννιάτικης γιορτής – Νεκρός 14χρονος και 8 τραυματίες [βίντεο]
Κόσμος 22.11.25

Πυροβολισμοί στο Σικάγο κατά τη διάρκεια Χριστουγεννιάτικης γιορτής - Νεκρός 14χρονος και 8 τραυματίες

Οι πυροβολισμοί στο Σικάγο έλαβαν χώρα μετά την τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης, με πληροφορίες να αναφέρουν πως εμπλέκονταν δεκάδες άτομα.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0: Ελ Κααμπί και Ταρέμι «καθάρισαν» πριν τη μάχη με τη Ρεάλ (vids)
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0: Ελ Κααμπί και Ταρέμι «καθάρισαν» πριν τη μάχη με τη Ρεάλ (vids)

Ο Ολυμπιακός καθάρισε εύκολα 3-0 τον Ατρόμητο για την 11η αγωνιστική της Super League με σκόρερ τους Ταρέμι (81′, 90′) και Ελ Κααμπί (36′) και τώρα στρέφει την προσοχή του στη μεγάλη μάχη με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο