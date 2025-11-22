Κριτική στις δημόσιες τοποθετήσεις του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη ασκεί με ανάρτησή του ο ηγέτης του ψευδοκράτους, Τουφάν Ερχιουρμαν, υποστηρίζοντας ότι παραβιάστηκε η συνεννόησή τους να μην προβούν σε δημόσιες δηλώσεις στα ΜΜΕ για το Κυπριακό (φωτογραφία στο Facebook, επάνω, από την προχθεσινή συνάντηση Ερχιουρμαν, αριστερά, – Χριστοδουλίδη).

Οπως ισχυρίζεται στην ανάρτησή του, κατά την προχθεσινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνησαν να μην προχωρήσουν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ για το Κυπριακό. Ωστόσο, χθες σημείωσε, δημοσιεύτηκε η δήλωση του Νίκου Χριστοδουλίδη ότι «η λύση είναι δυνατή μόνο με την κατάργηση των εγγυήσεων και την απόσυρση του τουρκικού στρατού».

Ο Ερχιουρμαν επαναλαμβάνει τη θέση «των δύο ισότιμων συνιδρυτών με κυριαρχικά δικαιώματα»

Συγκεκριμένα, κατά την τελετή απονομής τιμητικών μεταλλίων στην Ελληνική Δύναμη Κύπρου ο κύπριος πρόεδρος είχε δηλώσει ότι «λύση του Κυπριακού χωρίς αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, ούτε και μια διευθέτηση που θα κρατά τη χώρα δέσμια αναχρονιστικών εγγυήσεων και λογικών της ψυχροπολεμικής περιόδου της δεκαετίας του ’50».

Ο κ. Ερχιουρμαν υποστηρίζει ότι ο κ. Χριστοδουλίδης «χαρακτήριζε τη δική μου πρόταση τεσσάρων σημείων ως προϋπόθεση». Δεν ήταν καμία προϋπόθεση, αλλά με τη δήλωσή του αυτή ο ίδιος έθεσε μια «προϋπόθεση που γνωρίζει πως είναι αδύνατο να γίνει αποδεκτή».

«Καθαρή ανοησία!»

Στην ανάρτησή του, ο τουρκοκύπριος ηγέτης υπογραμμίζει ότι «σε αυτό το νησί, χωρίς τη βούληση του τουρκοκυπριακού λαού, ενός εκ των δύο ισότιμων συνιδρυτών με κυριαρχικά δικαιώματα, ο κ. Χριστοδουλίδης, ο οποίος έχει υπογράψει πλήθος στρατιωτικών συμφωνιών με κράτη που δεν φέρουν τον τίτλο του εγγυητή, να επιχειρεί να θέσει μια τέτοια προϋπόθεση είναι καθαρή ανοησία!»

Ο κ. Ερχιουρμαν επανέλαβε ότι στην Κύπρο «υπάρχει ανάγκη για ατμόσφαιρα λύσης» και ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο κ. Χριστοδουλίδης έχουν «πολλή δουλειά» να κάνουν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Τόνισε ότι είναι «απολύτως ειλικρινής» ως προς τη δική του βούληση να εργαστεί για μια τέτοια προοπτική.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, αναφέρει πως, στο παρόν στάδιο, περιορίζεται να δηλώσει ότι η δήλωση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας «είναι ανυπόστατη».

