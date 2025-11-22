Βίντεο ντοκουμέντο από τους σωριασμένους στην άσφαλτο διαρρήκτες οι οποίοι τραυματίστηκαν κατά την προσπάθειά τους να διαφύγουν από το σπίτι που άνοιξαν στον Δρυμό Θεσσαλονίκης βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Οι δύο διαρρήκτες πήδηξαν από τ0 μπαλκόνι ύψους 6 μέτρων με συνέπεια να τραυματιστούν και να συλληφθούν.

Τι λέει ο ιδιοκτήτης

Ο Ν.Β., ιδιοκτήτης του σπιτιού, μιλώντας στη Voria.gr αναφέρει για το πώς βρέθηκε αντιμέτωπος με τους διαρρήκτες και τι προκάλεσε την πτώση τους.

«Μπήκαμε σπίτι μαζί με τη γυναίκα μου και τους είδαμε μπροστά μας στο σαλόνι. Ενστικτωδώς άρχισα να τους κυνηγάω κι αυτοί βγήκαν στο μπαλκόνι από τη μπαλκονόπορτα ενός δωματίου και κρεμάστηκαν στα κάγκελα για να πηδήξουν. Όμως το κάγκελο δεν κράτησε το βάρος τους και βρέθηκαν στο κενό από ύψος 6 μέτρων. Το κάγκελο έπεσε πάνω τους».

Τους βοήθησαν οι γείτονες

Ο Ν.Β. αναφέρει ότι οι γείτονες έσπευσαν να βοηθήσουν τους τραυματίες, οι οποίοι ήταν ανήμποροι να διαφύγουν λόγω των τραυμάτων τους. Μάλιστα, στο βίντεο που δημοσιεύει η Voria.gr ακούγονται οι κραυγές πόνου των δύο δραστών, αλβανικής υπηκοότητας.

Επιπλέον ο ιδιοκτήτης σημειώνει ότι τα κλοπιμαία βρέθηκαν στην κατοχή των δραστών. «Πάνω τους βρέθηκαν τα δύο κινητά και τα χρυσαφικά που είχαν προλάβει να κλέψουν», λέει.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του τρίτου συνεργού που τους περίμενε με αυτοκίνητο.