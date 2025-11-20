newspaper
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.11.2025 | 06:59
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Σοκ από νέα έκθεση του ΠΟΥ: 840 εκατομμύρια γυναίκες έχουν υποστεί βία
Κόσμος 20 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Σοκ από νέα έκθεση του ΠΟΥ: 840 εκατομμύρια γυναίκες έχουν υποστεί βία

Καμία ουσιαστική πρόοδος στη μείωση της βίας κατά των γυναικών τα τελευταία 20 χρόνια – Διαχρονική αποτυχία των κρατών να προστατεύσουν τις γυναίκες

Γεώργιος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Μη υγιείς σχέσεις: Το μάθημα του Πλάτωνα για να τις αφήσουμε πίσω

Μη υγιείς σχέσεις: Το μάθημα του Πλάτωνα για να τις αφήσουμε πίσω

Spotlight

Μια νέα, εμβληματική έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και συνεργαζόμενων οργανισμών του ΟΗΕ αποκαλύπτει μια από τις πιο παραμελημένες και επίμονες κρίσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων: τη βία κατά των γυναικών. Παρά τις δεκαετίες παγκόσμιων δεσμεύσεων, η πρόοδος παραμένει ελάχιστη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εξελίξεις είναι ακόμη και οπισθοδρομικές.

Σύμφωνα με την έκθεση, σχεδόν 1 στις 3 γυναίκες παγκοσμίως – υπολογίζεται σε 840 εκατομμύρια – έχουν βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία από σύντροφο ή άλλο δράστη στη διάρκεια της ζωής τους, ποσοστό που δεν έχει ουσιαστικά αλλάξει από το 2000. Μόνο τους τελευταίους 12 μήνες, 316 εκατομμύρια γυναίκες, δηλαδή το 11% των γυναικών άνω των 15 ετών, υπέστησαν βία από τον σύντροφό τους.

Για πρώτη φορά, η έκθεση περιλαμβάνει και εκτιμήσεις για τη σεξουαλική βία από μη συντρόφους, αποκαλύπτοντας πως 263 εκατομμύρια γυναίκες έχουν υποστεί τέτοια μορφή κακοποίησης από την ηλικία των 15 ετών – αριθμός που θεωρείται βέβαιο ότι είναι υποτιμημένος λόγω φόβου και στίγματος.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ήταν ξεκάθαρος:

«Η βία κατά των γυναικών είναι μία από τις αρχαιότερες και πιο διαδεδομένες αδικίες της ανθρωπότητας, αλλά παραμένει από τις λιγότερο αντιμετωπισμένες. Καμία κοινωνία δεν μπορεί να θεωρείται δίκαιη ή ασφαλής όταν ο μισός πληθυσμός της ζει με φόβο».

Η νέα έκθεση, η πιο εκτενής των τελευταίων ετών, δημοσιεύεται λίγο πριν την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου).
Τα ευρήματα είναι αποκαρδιωτικά: ενώ οι παγκόσμιες κρίσεις – από ανθρωπιστικές καταστροφές μέχρι την κλιματική αλλαγή – αυξάνουν τους κινδύνους για γυναίκες και κορίτσια, η διεθνής χρηματοδότηση καταρρέει.

Το 2022, μόλις 0,2% της παγκόσμιας αναπτυξιακής βοήθειας κατευθύνθηκε στην πρόληψη της βίας κατά των γυναικών. Το 2025, η χρηματοδότηση μειώθηκε ακόμη περισσότερο.

Η βία ξεκινά από νωρίς

Η έκθεση δείχνει ότι η βία ξεκινά από πολύ νωρίς. Περί τα 12,5 εκατομμύρια έφηβες 15-19 ετών, δηλαδή το 16%, υπέστησαν σωματική ή σεξουαλική βία από σύντροφο μέσα στο τελευταίο έτος.

Οι επιπτώσεις είναι βαθιές: ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, αυξημένος κίνδυνος για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, κατάθλιψη, εξαναγκασμός σε γάμο, κοινωνικός αποκλεισμός.

Η γεωγραφική ανισότητα είναι κραυγαλέα. Σε περιοχές όπως η Ωκεανία (εκτός Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας), το ποσοστό βίας από σύντροφο φτάνει το 38%, πάνω από τρεις φορές τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Παρά την αύξηση των χωρών που συλλέγουν δεδομένα, τα κενά παραμένουν μεγάλα – ειδικά για γυναίκες προσφύγισσες, μετανάστριες, γυναίκες με αναπηρίες και όσες ζουν σε εμπόλεμες ζώνες.

Η έκθεση τονίζει ότι όπου υπάρχει πολιτική δέσμευση, υπάρχει και πρόοδος. Χώρες όπως η Καμπότζη, η Λιβερία, το Εκουαδόρ και η Ουγκάντα έχουν αναπτύξει επικαιροποιημένα εθνικά σχέδια δράσης, βελτιώνοντας νομοθεσία, υπηρεσίες και πρόσβαση στην υποστήριξη.

Για να υπάρξει πραγματική αλλαγή, ο ΠΟΥ καλεί τις κυβερνήσεις να επενδύσουν άμεσα σε:
• προγράμματα πρόληψης βασισμένα σε αποδεδειγμένα δεδομένα,
• ενίσχυση υπηρεσιών υγείας, νομικής και κοινωνικής βοήθειας,
• συστήματα συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων,
• εφαρμογή και ενίσχυση νόμων που προστατεύουν και ενδυναμώνουν τις γυναίκες.

Η έκθεση συνοδεύεται από τη δεύτερη έκδοση του πλαισίου RESPECT Women, με νέες οδηγίες για την πρόληψη της βίας, ακόμη και σε ανθρωπιστικά περιβάλλοντα.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο:

Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλη σιωπή ή αδράνεια. Οι ηγέτες οφείλουν να δράσουν τώρα – γιατί πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει μια γυναίκα της οποίας η ζωή έχει αλλάξει για πάντα.

Παρατηρήσεις:

Η έκθεση Global, regional, and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and non-partner sexual violence against women, 2023 αναπτύχθηκε από τον ΠΟΥ και το Ειδικό Κοινό Πρόγραμμα Έρευνας, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης στην Αναπαραγωγική Υγεία (HRP) των UNDP–UNFPA–UNICEF–WHO–World Bank, εκ μέρους και σε συνεργασία με την Διαυπηρεσιακή Ομάδα του ΟΗΕ για την Εκτίμηση και τα Δεδομένα σχετικά με τη Βία κατά των Γυναικών. Η Ομάδα περιλαμβάνει εκπροσώπους από τον ΠΟΥ, την UN Women, την UNICEF, το UNFPA, το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) και τη Στατιστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών (UNSD).

Η μεθοδολογία της έκθεσης χρησιμοποιεί μοντέλα για να αυξηθεί η συγκρισιμότητα των εκτιμήσεων μεταξύ χωρών και περιοχών, στο βαθμό που το επιτρέπουν τα διαθέσιμα δεδομένα. Όλες οι έρευνες πιθανότατα υποεκτιμούν την πραγματική έκταση της βίας κατά των γυναικών, καθώς πάντοτε υπάρχουν γυναίκες που δεν αποκαλύπτουν τις εμπειρίες τους, ιδίως όταν η βία αυτή συνοδεύεται από υψηλό κοινωνικό στίγμα. Η σεξουαλική βία ειδικά υποαναφέρεται σε πολλές χώρες, ενώ κακοσχεδιασμένες ή κακώς υλοποιημένες έρευνες σε ορισμένες περιοχές επιτείνουν ακόμη περισσότερο αυτή την υποεκτίμηση.

Σχετικά με τις περιφερειακές και εθνικές εκτιμήσεις
Η έκθεση και η σχετική βάση δεδομένων παρουσιάζουν στοιχεία ανά κατηγορία περιφέρειας:
Περιφέρειες των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG),
Περιφέρειες ΠΟΥ,
Περιφέρειες Global Burden of Disease (GBD),
Περιφέρειες UNFPA,
Περιφέρειες UNICEF.
Παρατίθενται επίσης δεδομένα για 168 χώρες και περιοχές, για γυναίκες ηλικίας 15–49 ετών, ενώ περιλαμβάνονται τόσο οι ισοβίως όσο και οι τελευταίου 12μήνου εκτιμήσεις επικράτησης της βίας.

Ποσοστά βίας από σύντροφο τους τελευταίους 12 μήνες

(για γυναίκες 15 ετών και άνω που είναι ή έχουν υπάρξει παντρεμένες/σε σχέση), σύμφωνα με την κατάταξη των περιφερειών SDG του ΟΗΕ – από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη επικράτηση:

Ωκεανία (εκτός Αυστραλίας & Νέας Ζηλανδίας): 38%
Κεντρική και Νότια Ασία: 18%
Νότια Ασία: 19%
Λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες: 18%
Υποσαχάρια Αφρική: 17%
Μικρά Αναπτυσσόμενα Κράτη Νήσων: 17%
Βόρεια Αφρική και Δυτική Ασία: 14%
Βόρεια Αφρική: 16%
Ωκεανία (συμπεριλαμβανομένων Αυστραλίας & Νέας Ζηλανδίας): 13%
Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία: 8%
Λατινική Αμερική και Καραϊβική: 7%
Ευρώπη και Βόρεια Αμερική: 5%

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Οι νέες επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας

Υδρογονάνθρακες: Οι νέες επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μη υγιείς σχέσεις: Το μάθημα του Πλάτωνα για να τις αφήσουμε πίσω

Μη υγιείς σχέσεις: Το μάθημα του Πλάτωνα για να τις αφήσουμε πίσω

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα – Αυτές είναι οι 6 τακτικές που χρησιμοποιούν
Επικίνδυνη ρητορική 20.11.25

Οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα – Αυτές είναι οι 6 τακτικές που χρησιμοποιούν

Οι λέξεις δεν είναι άχρωμες και ουδέτερες. Κρύβουν ιστορικά νοήματα και συναισθηματικό φορτίο και την δημιουργούν συνειρμούς, αντιλήψεις και δράσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παλαιστίνιοι: Εκκληση απευθύνει η UNRWA για χρηματοδότηση και ανανέωση της εντολής της
Παλαιστίνιοι 20.11.25

Εκκληση της UNRWA για χρηματοδότηση και ανανέωση της εντολής της

Η ανανέωση της εντολής της UNRWA είναι απόλυτα «απαραίτητη» προκειμένου «να βοηθηθούν και να προστατευτούν οι παλαιστίνιοι πρόσφυγες» και να εξευρεθεί «δίκαιη και βιώσιμη λύση» του Μεσανατολικού.

Σύνταξη
Σουδάν: Ο Τραμπ λέει ότι θα καταβάλει προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος
Εκκληση Σαλμάν 20.11.25

Ο Τραμπ θα καταβάλει προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος στο Σουδάν

«Δεν ήταν στα πλάνα μου να εμπλακώ» στο Σουδάν, δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν του ζήτησε να κάνει «κάτι πολύ ισχυρό» και «θα αρχίσουμε να εργαζόμαστε επ’ αυτού».

Σύνταξη
Ρωσία: «Το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ με ΤΝ» χόρεψε για τον Πούτιν
Ρωσία 20.11.25

«Το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ με ΤΝ» χορεύει για τον Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχαρίστησε «το πρώτο ρωσικό ανθρωποειδές ρομπότ με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη», το οποίο λίγο πριν είχε χορέψει μπροστά του, λέγοντας ότι είναι το αγαπημένο του τραγούδι.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες Τραμπ για ειρήνευση
Λονδίνο 20.11.25

Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες Τραμπ για ειρήνευση στην Ουκρανία

Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και καλεί τη Ρωσία να αποσύρει τις δυνάμεις της από τη γειτονική της χώρα.

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί την εκεχειρία
Γάζα 20.11.25

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί την εκεχειρία

Η Χαμάς καλεί τις ΗΠΑ να ασκήσουν «άμεση και σοβαρή πίεση» στο Ισραήλ ώστε να το υποχρεώσουν «να σεβαστεί την εκεχειρία», έπειτα από το νέο μακελειό που προκάλεσε στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Μόνο αν η αμερικανική ηγεσία παραμείνει αποτελεσματική και ισχυρή θα σταματήσει ο πόλεμος
Απάντηση στο σχέδιο 19.11.25

Μόνο αν η αμερικανική ηγεσία παραμείνει αποτελεσματική και ισχυρή θα σταματήσει ο πόλεμος λέει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έδωσε μια έμμεση απάντηση από την Κωνσταντινούπολη όπου βρίσκεται σε σχέση με το σχέδιο Ειρήνης 28 σημείων για την Ουκρανίας που κατάρτισαν ΗΠΑ και Ρωσία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τι αναφέρει το αμερικανορωσικό σχέδιο – Η Ρωσία είναι έτοιμη για διευθέτηση του Ουκρανικού λέει ο Πεσκόφ
Πρώτες διαρροές 19.11.25 Upd: 00:06

Τι αναφέρει το αμερικανορωσικό σχέδιο – Η Ρωσία είναι έτοιμη για διευθέτηση του Ουκρανικού λέει ο Πεσκόφ

O εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη για ειρήνη στην Ουκρανία, την ώρα που διέρρευσαν οι πρώτες αποκαλύψεις του σχεδίου που καταρτίστηκε ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Χωρίς συναίνεση είναι βιασμός» – Η Ιταλία σκληραίνει τη νομοθεσία για να συμπεριλάβει κάθε μη συναινετική πράξη
Έμφυλη βία 19.11.25

«Χωρίς συναίνεση είναι βιασμός» – Η Ιταλία σκληραίνει τη νομοθεσία για να συμπεριλάβει κάθε μη συναινετική πράξη

Μετά από χρόνια φεμινιστικού αγώνα φαίνεται πως οι νόμοι για τον βιασμό που βασίζονται στη συναίνεση αντικαθιστούν ραγδαία τους νόμους που βασίζονται στον εξαναγκασμό σε όλη την Ευρώπη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στη Σιγκαπούρη ο Κυρ. Μητσοτάκης – Η προσέλκυση επενδύσεων και η… τόνωση της προσωπικής του εικόνας
Πολιτική 20.11.25

Στη Σιγκαπούρη ο Κυρ. Μητσοτάκης – Η προσέλκυση επενδύσεων και η… τόνωση της προσωπικής του εικόνας

Η «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη με στόχο τη δημοσκοπική ανάκαμψη και ο ρόλος των διεθνών επαφών του. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Σιγκαπούρη, οι στοχεύσεις του ταξιδιού και οι συναντήσεις.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καιρός: Συννεφιά με αφρικανική σκόνη τοπικές βροχές και καταιγίδες – Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα
Η προειδοποίηση της ΕΜΥ 20.11.25

Συννεφιά με αφρικανική σκόνη, τοπικές βροχές και καταιγίδες - Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα

Συννεφιασμένος ο καιρός με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για την πιθανότητα να εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Σύνταξη
Οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα – Αυτές είναι οι 6 τακτικές που χρησιμοποιούν
Επικίνδυνη ρητορική 20.11.25

Οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα – Αυτές είναι οι 6 τακτικές που χρησιμοποιούν

Οι λέξεις δεν είναι άχρωμες και ουδέτερες. Κρύβουν ιστορικά νοήματα και συναισθηματικό φορτίο και την δημιουργούν συνειρμούς, αντιλήψεις και δράσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μαιευτική βία: «Εκλεισα μόνη μου την παροχή ωκυτοκίνης»
Εμφυλη βία 20.11.25

Μαιευτική βία: «Εκλεισα μόνη μου την παροχή ωκυτοκίνης»

Με αφορμή την επανεκκίνηση του Παρατηρητηρίου Μαιευτική Βίας Ελλάδας, η μαία Κωνσταντίνα Νούσια και η γυναικολόγος Χρυσάνθη Σαρδέλη παίρνουν θέση για τη συζήτηση που έχει ανάψει ανάμεσα στους επαγγελματίες γυναικολογικής υγείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Είναι η ουκρανική γάτα σας πατριωτική ή είναι προδοτική ρωσόφιλη;
Νιάο ή Μιάο; 20.11.25

Είναι η ουκρανική γάτα σας πατριωτική ή είναι προδοτική ρωσόφιλη;

Νέο πεδίο αντιπαράθεσης έχει προκύψει στην Ουκρανία καθώς μια διαφήμιση στην πόλη Λβιβ, παρουσίαζε την γάτα να νιαουρίζει στα ρώσικα! Φαντάζεστε η γάτα σας να είναι κατάσκοπος του εχθρού;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συνέντευξη εργασίας: Αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή απάντηση στο «Πείτε μου για τον εαυτό σας»
Οικονομία 20.11.25

Συνέντευξη εργασίας: Αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή απάντηση στο «Πείτε μου για τον εαυτό σας»

Ο Gary Burnison, CEO της παγκόσμιας εταιρείας συμβούλων και εξεύρεσης στελεχών Korn Ferry, αποκαλύπτει την καλύτερη απάντηση που έχει λάβει στην ερώτηση «Πείτε μου λίγα λόγια για τον εαυτό σας»

Σύνταξη
Ταμείο Ανάκαμψης: Τι μέλλει γενέσθαι μετά το τέλος – O κίνδυνος «πίεσης» στον εθνικό προϋπολογισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 20.11.25

Τι μέλλει γενέσθαι μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης - O κίνδυνος «πίεσης» στον εθνικό προϋπολογισμό

Κάτι περισσότερο από 400 ημέρες απομένουν για να μπει τέλος στο Ταμείο Ανάκαμψης με την κυβέρνηση να καυχιέται για την οικονομική πολιτική που εφαρμόζει παρά τη λαϊκή δυσαρέσκεια και να καθησυχάζει πως θα συνεχίσει να βρίσκεται σε σταθερή δημοσιονομική τροχιά παρά τον κίνδυνο απώλειας κονδυλίων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Είναι οικογενειακό τους: Ούτε η Κλόε Καρντάσιαν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει πάει στη σελήνη
Fizz 20.11.25

Είναι οικογενειακό τους: Ούτε η Κλόε Καρντάσιαν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει πάει στη σελήνη

Μετά την Κιμ Καρντάσιαν, η Κλόε αποκάλυψε στο People πως δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει καταφέρει να πάει στη σελήνη - και μάλλον αυτή «κόλλησε» την αδερφή της με αυτή τη θεωρία.

Σύνταξη
«Αιτία για απολύσεις η Τεχνητή Νοημοσύνη»: Σχεδόν 50.000 καταργήσεις θέσεων λόγω AI
AI 20.11.25

«Αιτία για απολύσεις η Τεχνητή Νοημοσύνη»: Σχεδόν 50.000 καταργήσεις θέσεων λόγω AI

Μεταξύ άλλων, η Goldman Sachs ενημέρωσε τους υπαλλήλους της να αναμένουν περισσότερες περικοπές θέσεων εργασίας φέτος, καθώς προσπαθεί να «εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης»

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Παλαιστίνιοι: Εκκληση απευθύνει η UNRWA για χρηματοδότηση και ανανέωση της εντολής της
Παλαιστίνιοι 20.11.25

Εκκληση της UNRWA για χρηματοδότηση και ανανέωση της εντολής της

Η ανανέωση της εντολής της UNRWA είναι απόλυτα «απαραίτητη» προκειμένου «να βοηθηθούν και να προστατευτούν οι παλαιστίνιοι πρόσφυγες» και να εξευρεθεί «δίκαιη και βιώσιμη λύση» του Μεσανατολικού.

Σύνταξη
Kλίμα: Η Τουρκία θα φιλοξενήσει την COP31, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας
Κλίμα 20.11.25

Η Τουρκία θα φιλοξενήσει την COP31

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας ανακοίνωσε, στο πλαίσιο συμβιβασμού, ότι η Τουρκία είναι εντέλει η χώρα που θα φιλοξενήσει την επόμενη σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα.

Σύνταξη
Σουδάν: Ο Τραμπ λέει ότι θα καταβάλει προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος
Εκκληση Σαλμάν 20.11.25

Ο Τραμπ θα καταβάλει προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος στο Σουδάν

«Δεν ήταν στα πλάνα μου να εμπλακώ» στο Σουδάν, δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν του ζήτησε να κάνει «κάτι πολύ ισχυρό» και «θα αρχίσουμε να εργαζόμαστε επ’ αυτού».

Σύνταξη
Ρωσία: «Το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ με ΤΝ» χόρεψε για τον Πούτιν
Ρωσία 20.11.25

«Το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ με ΤΝ» χορεύει για τον Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχαρίστησε «το πρώτο ρωσικό ανθρωποειδές ρομπότ με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη», το οποίο λίγο πριν είχε χορέψει μπροστά του, λέγοντας ότι είναι το αγαπημένο του τραγούδι.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες Τραμπ για ειρήνευση
Λονδίνο 20.11.25

Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες Τραμπ για ειρήνευση στην Ουκρανία

Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και καλεί τη Ρωσία να αποσύρει τις δυνάμεις της από τη γειτονική της χώρα.

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί την εκεχειρία
Γάζα 20.11.25

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί την εκεχειρία

Η Χαμάς καλεί τις ΗΠΑ να ασκήσουν «άμεση και σοβαρή πίεση» στο Ισραήλ ώστε να το υποχρεώσουν «να σεβαστεί την εκεχειρία», έπειτα από το νέο μακελειό που προκάλεσε στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο